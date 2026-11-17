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Game a zero per Jodar che tocca il 78% di punti con la prima di servizio, colpo vincente.
Fils ha registrato il servizio e recupera, così da trovarsi di nuovo in linea per la ripartenza.
Sembrava vicino il break, invece ancora stabilità: il game si decide ai vantaggi e lo spagnolo chiude con fatica.
Fils chiude il turno di battuta lasciando a 15 l’avversario: ancora nessuna vera svolta per questo match, per ora molto equilibrato.
Jodar si affida a servizio, dopo una partenza stentata e che rischia di portarlo subito sotto: lo spagnolo concede due palle break, ma si ritrova.
Risposta di Fils che fatica un po’ di più a risistemare il punteggio: sotto 0-30, il francese cambia ritmo e colpi e vince quattro punti consecutivi, sfruttando anche due errori di dritto dell’avversario.
Nessuna sorpresa, in partenza per Jodar che tiene la battuta e si porta sull’1-0.
Jodar ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire in questo match: riscaldamento in corso per i due tennisti.
Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Virgilio Sport. Alle 14 al via alla seconda giornata dell’edizione 2026 delle Nitto Atp Finals, in programma dal 15 al 22 novembre 2026 sul cemento indoor dell’Inalpi Arena di Torino. Si parte con Fils-Jodar, giocatori in campo!
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