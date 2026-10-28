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LIVE Musetti-Tiafoe ATP 500 Vienna in diretta, il riscatto di Lorenzo dopo Lione

Dopo il successo a Lione, torna in campo l'azzurro contro un avversario solido: a Vienna cerca la 17ma vittoria contro un Top 10 in carriera, la terza in stagione

Aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Scende in campo all’ATP 500 di Vienna, sul duro indoor, Lorenzo Musetti contro Frances Tiafoe dopo il successo di Lione. Semifinalista nelle ultime due edizioni del torneo, Musetti arriva sulla scia del titolo conquistato, il terzo in carriera e un importante bagaglio di aspettative di ripresa nonostante l’avversario sia Tiafoe, testa di serie numero 4. Si incomincia attorno alle ore 14:40 circa, salvo ritardi.

Cronaca in diretta

  1. 13:50
    Attesa anche per Bolelli/Vavassori

    C’è grande attesa anche per vedere oggi a Vienna la coppia azzurra del doppio maschile, formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

    13:53
  2. 13:44
    Il prossimo avversario

    Chi vince tra Musetti e Tiafoe, incontrerà il britannico Arthur Fery, alla prima a Vienna. Al primo turno ha superato per ritiro il connazionale Jacob Fearnley. Musetti l’ha già affrontato e battuto, quest’anno, agli US Open.

    13:46
  4. 13:30
    I precedenti

    Oggi esordio per Lorenzo Musetti all’Erste Bank Open, l’ATP 500 sul duro indorr di Vienna dal montepremi di 2.797.985 euro. Il carrarino, numero 26 del mondo, inserito nel quarto della testa di serie numero 1, Alexander Zverev, debutta contro lo statunitense Frances Tiafoe, quarta testa di serie. Sarà il loro decimo scontro diretto, il primo su questa superficie:  l’azzurro è in svantaggio 4-5 secondo le statistiche head2head.

    13:40

  6. Buongiorno e benvenuti alla diretta live del match su Virgilio Sport tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe, all’Erste Bank Open, l’ATP 500 sul duro indoor a Vienna, alla Wiener Stadthalle. Dopo l’impresa a Lione, per il carrarino si è alzata l’asticella delle aspettative. Appuntamento attorno alle 14:40 circa, ritardi permettendo. Il match di Lorenzo è il secondo, da programma.

LIVE Musetti-Tiafoe ATP 500 Vienna in diretta, il riscatto di Lorenzo dopo Lione Fonte: ANSA

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