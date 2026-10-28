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C’è grande attesa anche per vedere oggi a Vienna la coppia azzurra del doppio maschile, formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
Chi vince tra Musetti e Tiafoe, incontrerà il britannico Arthur Fery, alla prima a Vienna. Al primo turno ha superato per ritiro il connazionale Jacob Fearnley. Musetti l’ha già affrontato e battuto, quest’anno, agli US Open.
Oggi esordio per Lorenzo Musetti all’Erste Bank Open, l’ATP 500 sul duro indorr di Vienna dal montepremi di 2.797.985 euro. Il carrarino, numero 26 del mondo, inserito nel quarto della testa di serie numero 1, Alexander Zverev, debutta contro lo statunitense Frances Tiafoe, quarta testa di serie. Sarà il loro decimo scontro diretto, il primo su questa superficie: l’azzurro è in svantaggio 4-5 secondo le statistiche head2head.
Buongiorno e benvenuti alla diretta live del match su Virgilio Sport tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe, all’Erste Bank Open, l’ATP 500 sul duro indoor a Vienna, alla Wiener Stadthalle. Dopo l’impresa a Lione, per il carrarino si è alzata l’asticella delle aspettative. Appuntamento attorno alle 14:40 circa, ritardi permettendo. Il match di Lorenzo è il secondo, da programma.
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