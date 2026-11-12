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Passaggio al presidente della FITP, Angelo Binaghi che espone, ora, il suo intervento introduttivo a questa edizione delle Atp Finals 2026.
“Per il sesto anno consecutivo siamo host partner delle Atp Finals e ne siamo fieri. È uno dei principali appuntamenti sportivi internazionali, rappresentano un evento importante per Torino e l’Italia”, ha detto Gros-Pietro.
Al via la conferenza di apertura effettiva della giornata: in corso l’intervento di Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa San Paolo.
A breve incomincerà la conferenza stampa che prevede gli interventi istituzionali a cui farà seguito il sorteggio vero e proprio.
Il programma della giornata prevede alle 12 la conferenza stampa, a seguire il sorteggio effettivo che decreterà gli avversari dell’azzurro Flavio Cobolli, tra i migliori tennisti.
Il montepremi complessivo delle Nitto ATP Finals ammonta a 15.750.000 dollari. Per il singolare questi i singoli premi in base al turno:
Come annunciato, per Simone Bolelli e Andrea Vavassori si chiude a Torino la loro carriera di storica coppia del doppio maschile. Un’avventura densa di primati e soddisfazioni.
La formula delle Finals prevede due gruppi da quattro giocatori: ciascuno affronta gli altri tre componenti del proprio girone e i primi due avanzano, con incroci primo classificato di un gruppo e secondo dell’altro.
Sulla carta la questione dovrebbe limitarsi a Carlos Alcaraz e a Alexander Zverev che arrivano a Torino da favoriti. Lo spagnolo arriva dalla finale dello scorso anno persa con Sinner e da un magnifico torneo a Parigi ma il tedesco non è da meno. La classifica ATP e il suo ranking parlano chiaro.
Per Cobolli le combinazioni sono delineate, affronterà uno tra Zverev e Alcaraz, uno tra Shelton e Medvedev e uno tra Tiafoe e Jodar stando ai possibili incroci. Ricordiamo che per Flavio è un magnifico debutto, alle Finals. Di seguito le fasce:
Qualche informazione introduttiva prima del sorteggio effettivo che avverrà oggi, 12 novembre 2026, a partire dalle ore 12 circa. I due gironi composti da quattro tennisti saranno intitolati a John McEnroe e Ivan Lendl. Il romano sarà l’unico italiano nel singolare, in un’edizione che dovrà fare a meno di Jannik Sinner, vincitore delle ultime due e costretto al forfait per infortunio.
Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Virgilio Sport. Alle 12 al via il sorteggio dopo la consueta conferenza stampa di apertura dell’edizione 2026 delle Nitto Atp Finals, in programma dal 15 al 22 novembre 2026sul cemento indoor dell’Inalpi Arena di Torino. Il sorteggio vero e proprio si svolgerà attorno alle 12.45, al termine della conferenza in cui verranno illustrate novità di questa edizione. Grande attesa per il nostro azzurro, Flavio Cobolli mentre Jannik Sinner sarà presente ma in modo differente rispetto al consueto.
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