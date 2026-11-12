Per Cobolli le combinazioni sono delineate, affronterà uno tra Zverev e Alcaraz, uno tra Shelton e Medvedev e uno tra Tiafoe e Jodar stando ai possibili incroci. Ricordiamo che per Flavio è un magnifico debutto, alle Finals. Di seguito le fasce:

Prima fascia : Alexander Zverev e Carlos Alcaraz

: Alexander e Carlos Seconda fascia : Ben Shelton e Daniil Medvedev

: Ben e Daniil Terza fascia: FLAVIO COBOLLI e Arthur Fils

FLAVIO e Arthur Quarta fascia: Frances Tiafoe e Rafael Jodar