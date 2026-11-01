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Moto2, diretta live GP Malesia a Sepang

Il racconto in diretta del GP della Malesia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2. Si corre sul Circuito di Sepang. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 61.5 di domenica 1 novembre 2026

Aggiornamento:

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Inizio alle ore 06:15

Cronaca in diretta

La Moto2 torna in pista per il GP della Malesia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta con soli 5,5 punti a divedere Gonzalez e Guevara:

  1. Manu Gonzalez (265.5 pt.)
  2. Izan Guevara (260 pt.)
  3. Ivan Ortola (191.5 pt.)
  4. Danny Holgado (170 pt.)
  5. David Alonso (166 pt.)

Sesta pole in carriera (2^ stagionale) per Holgado. In prima fila a Sepang anche Piqueras e Guevara, secondo nel Mondiale a soli 5,5 punti dal leader Gonzalez, soltanto 9° in griglia e costretto alla rimonta in Malesia. Indietro gli italiani: 17° Arbolino, 18° Lunetta, 21° Vietti, 28° Ferrari. Il Gran Premio della Malesia si disputa sul Circuito di Sepang. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 6.15 di domenica 1 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

  1. Holgado
  2. Piqueras
  3. Guevara
  4. Alonso
  5. Lopez
  6. Veijer
Moto2, diretta live GP Malesia a Sepang Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
  2. Angel Piqueras
    QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI
  3. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  4. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
  5. Alonso Lopez
    Italjet Gresini Moto2
  6. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
  7. Alex Escrig
    KLINT Racing Team
  8. Daniel Munoz
    Italtrans Racing Team
  9. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  10. Ivan Ortola
    QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI
  11. Mario Suryo Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
  12. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  13. Adrian Huertas
    Italtrans Racing Team
  14. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
  15. Taiyo Furusato
    Idemitsu Honda Team Asia
  16. Filip Salac
    OnlyFans American Racing Team
  17. Tony Arbolino
    REDS Fantic Racing
  18. Celestino Vietti
    SpeedRS Team
  19. Luca Lunetta
    SpeedRS Team
  20. Barry Baltus
    REDS Fantic Racing
  21. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
  22. Ayumu Sasaki
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
  23. Xabi Zurutuza
    KLINT Racing Team
  24. Alberto Ferrandez
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  25. Deniz Oncu
    Elf Marc VDS Racing Team
  26. Zonta Van Den Goorbergh
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
  27. Jacob Roulstone
    Elf Marc VDS Racing Team
  28. Matteo Ferrari
    Italjet Gresini Moto2
Malaysian GP - Petronas Sepang International Circuit 01/11/2026
Petronas Sepang International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 06:15
  • Circuito: Petronas Sepang International Circuit
  • Città: Sepang
  • Nazione: Malaysia
  • Numero di giri: 17
  • Lunghezza giro: 5.54 KM
  • Lunghezza gara: 94.23 KM

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