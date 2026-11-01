Cronaca in diretta

La Moto2 torna in pista per il GP della Malesia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta con soli 5,5 punti a divedere Gonzalez e Guevara:

Manu Gonzalez (265.5 pt.) Izan Guevara (260 pt.) Ivan Ortola (191.5 pt.) Danny Holgado (170 pt.) David Alonso (166 pt.)

Sesta pole in carriera (2^ stagionale) per Holgado. In prima fila a Sepang anche Piqueras e Guevara, secondo nel Mondiale a soli 5,5 punti dal leader Gonzalez, soltanto 9° in griglia e costretto alla rimonta in Malesia. Indietro gli italiani: 17° Arbolino, 18° Lunetta, 21° Vietti, 28° Ferrari. Il Gran Premio della Malesia si disputa sul Circuito di Sepang. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 6.15 di domenica 1 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Holgado Piqueras Guevara Alonso Lopez Veijer