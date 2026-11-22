GONZALEZ VINCE IL MONDIALE IN PORTOGALLO SE - Sono 13,5 i punti che dividono, ora, Manu González e Izan Guevara. Il leader del Mondiale avrà un match point già alla prossima a Portimão. Per conquistare il titolo dovrà vincere la gara e Guevara non andare oltre il 4° posto. Gli altri scenari: González vincerebbe il titolo anche con un 2° posto (Guevara massimo 8°), un 3° posto (Guevara massimo 12°) e un 4° (ma Guevara dovrebbe essere al massimo 15° o non andare a punti).

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