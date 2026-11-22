La Moto2 torna in pista per il GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (285.5 pt.)
- Izan Guevara (273 pt.)
- Ivan Ortola (219.5 pt.)
- Danny Holgado (215 pt.)
- David Alonso (204 pt.)
Terza pole in carriera per l’australiano. In prima fila con Agius anche Holgado e Guevara, chiamato a recuperare 13,5 punti in classifica dall’attuale leader Gonzalez, soltanto 10° sulla griglia di Portimao. Gli italiani: 9° Vietti, 19° Arbolino, 22° Lunetta. Il Gran Premio del Portogallo si disputa sul Circuito di Portimao. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 22 novembre 2026.