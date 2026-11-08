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Moto2, diretta live GP del Qatar a Lusail

Il racconto in diretta del GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2. Si corre sul Circuito di Lusail. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 15.15 di domenica 8 novembre 2026

Aggiornamento:

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Inizio alle ore 15:15

Cronaca in diretta

  1. CHE DUELLO TRA GONZALEZ E GUEVARA - In Moto 3, Quiles ha già vinto il Mondiale. In MotoGP può vincerlo già oggi Marquez. Il titolo più in bilico è quello di Moto2, con Manuel González e Izan Guevara divisi solo da 3,5 punti. Chi avrà la meglio tra i due? Il pilota della Kalex ha rallentato molto nelle ultime gare e non vince addirittura da Misano. Ne approfitterà Guevara? Dopo tre successi consecutivi, però, il pilota della Buscoscuro non è riuscito a salire sul podio nell'ultima prova in Malesia.

    00:52

  2. LA CLASSIFICA - 1. Manuel González 276,5 punti; 2. Izan Guevara 273; 3. Iván Ortolá 199,5; 4. David Alonso 191; 5. Daniel Holgado 190; 6. Senna Agius 166; 7. Filip Salac 155; 8. Celestino Vietti 140; 9. Alonso López 129,5; 10. Collin Veijer 89,5.

    00:50

  4. LA GRIGLIA - Prima fila: Álex Escrig, Manuel González e Daniel Holgado. Seconda fila: Celestino Vietti, Collin Veijer e Senna Agius. Terza fila: Izan Guevara, José Antonio Rueda e Adrián Huertas. Quarta fila: David Alonso, Daniel Muñoz e Iván Ortolá.

    00:48

  5. ESCRIG IN POLE - A sorpresa, è lo spagnolo Álex Escrig a prendersi la pole al sabato. La prima pole in carriera per il classe 2004. Il pilota della KLINT Racing ferma il crono in 1'55''241, precedendo di 126 millesimi il leader del Mondiale Manuel González e di 233 millesimi Daniel Holgado.

    00:44

  6. Buon pomeriggio a tutti gli appassionati di MotoGP e benvenuti al GP del Qatar di Moto2, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026.

    00:41

La Moto2 torna in pista per il Gran Premio del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (276.5)
  2. Izan Guevara (273 pt.)
  3. Ivan Ortola (199.5 pt.)
  4. David Alonso (191 pt.)
  5. Danny Holgado (190 pt.)

Prima pole in carriera per Escrig. Pioggia di sanzioni per guida lenta in traiettoria, penalizzati di tre posizioni in griglia anche i due protagonisti della lotta per il Mondiale: Gonzalez, leader del campionato con soli 3,5 punti di vantaggio su Guevara, retrocesso dalla 2^alla 5^casella, il suo connazionale spagnolo da 7° a 10°. Vietti scatterà 3° a Losail. Il Gran Premio del Qatar si disputa sul Circuito di Losail. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 15.15 di domenica 8 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

  1. Escrig
  2. Holgado
  3. Vietti
  4. Veijer
  5. Gonzales
  6. Rueda
Moto2, diretta live GP del Qatar a Lusail Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Alex Escrig
    KLINT Racing Team
  2. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  3. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
  4. Celestino Vietti
    SpeedRS Team
  5. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
  6. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  7. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  8. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
  9. Adrian Huertas
    Italtrans Racing Team
  10. Filip Salac
    OnlyFans American Racing Team
  11. Barry Baltus
    REDS Fantic Racing
  12. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
  13. Daniel Munoz
    Italtrans Racing Team
  14. Ivan Ortola
    QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI
  15. Zonta Van Den Goorbergh
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
  16. Xabi Zurutuza
    KLINT Racing Team
  17. Alonso Lopez
    Italjet Gresini Moto2
  18. Ayumu Sasaki
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
  19. Taiyo Furusato
    Idemitsu Honda Team Asia
  20. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
  21. Mario Suryo Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
  22. Alberto Ferrandez
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  23. Tony Arbolino
    REDS Fantic Racing
  24. Luca Lunetta
    SpeedRS Team
  25. Angel Piqueras
    QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI
  26. Deniz Oncu
    Elf Marc VDS Racing Team
  27. Matteo Ferrari
    Italjet Gresini Moto2
GP del Qatar - Lusail International Circuit 08/11/2026
Lusail International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:15
  • Circuito: Lusail International Circuit
  • Città: Lusail
  • Nazione: Qatar
  • Numero di giri: 18
  • Lunghezza giro: 5.38 KM
  • Lunghezza gara: 96.84 KM

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