Moto2, diretta live GP del Qatar a Lusail

La Moto2 torna in pista per il Gran Premio del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (276.5)
- Izan Guevara (273 pt.)
- Ivan Ortola (199.5 pt.)
- David Alonso (191 pt.)
- Danny Holgado (190 pt.)
Prima pole in carriera per Escrig. Pioggia di sanzioni per guida lenta in traiettoria, penalizzati di tre posizioni in griglia anche i due protagonisti della lotta per il Mondiale: Gonzalez, leader del campionato con soli 3,5 punti di vantaggio su Guevara, retrocesso dalla 2^alla 5^casella, il suo connazionale spagnolo da 7° a 10°. Vietti scatterà 3° a Losail. Il Gran Premio del Qatar si disputa sul Circuito di Losail. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 15.15 di domenica 8 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
- Escrig
- Holgado
- Vietti
- Veijer
- Gonzales
- Rueda