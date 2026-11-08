Moto2, diretta live GP del Qatar a Lusail

CHE DUELLO TRA GONZALEZ E GUEVARA - In Moto 3, Quiles ha già vinto il Mondiale. In MotoGP può vincerlo già oggi Marquez. Il titolo più in bilico è quello di Moto2, con Manuel González e Izan Guevara divisi solo da 3,5 punti. Chi avrà la meglio tra i due? Il pilota della Kalex ha rallentato molto nelle ultime gare e non vince addirittura da Misano. Ne approfitterà Guevara? Dopo tre successi consecutivi, però, il pilota della Buscoscuro non è riuscito a salire sul podio nell'ultima prova in Malesia.

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