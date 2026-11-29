LA SITUAZIONE - Guevara ci arriva sicuramente meglio, se non altro dal punto di vista psicologico. È vero che González è ancora in testa, ma gli 0 punti a Portimão potrebbero aver lasciato qualche crepa. E il week end, per ora, non è stato tranquillo. Anche se González era andato piuttosto forte nelle FP2, si è poi spento in qualifica, chiudendo solo al 10° posto. Il pilota spagnolo si è lamentato di un problema di grip in quell'ora.

04:03