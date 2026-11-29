La Moto2 torna in pista per l’ultima volta in questo 2026 per il GP di Valencia che chiude un Mondiale 2026 ancora in bilico tra Manu Gonzalez e Izan Guevara separati da soli 4,5 punti. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (286.5 pt.)
- Izan Guevara (282 pt.)
- Ivan Ortola (230.5 pt.)
- Danny Holgado (225 pt.)
- David Alonso (217 pt.)
Quarta pole in Moto2 per l’australiano Senna Agius. In prima fila con lui anche Holgado e Guevara, chiamato a recuperare 4,5 punti in classifica dall’attuale leader Gonzalez, soltanto 10° nella griglia di Valencia. Gli italiani: 9° Lunetta, 13° Vietti, in fondo Arbolino e Ferrari. Il GP di Valencia si disputa sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 29 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
- Agius
- Holgado
- Guevara
- Escrig
- Lopez
- Ortola