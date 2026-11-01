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Moto3, diretta live GP Malesia a Sepang

Il racconto in diretta del GP della Malesia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3. Si corre sul Circuito di Sepang. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 1 novembre 2026

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GIRO 4 di 15

Gara in corso

  1. David Almansa
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  2. Maximo Quiles
    CFMOTO Aspar Team
  3. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo

Cronaca in diretta

  1. GIRO 4. PRATAMA DAL NULLA. Rientra sul quartetto di testa e, addirittura, passa il padrone di casa Danish che gli vale il 4° posto provvisorio

    05:13

  2. GIRO 4. Intanto, entra in top 10 Guido Pini che scavalca un Uriarte irriconoscibile

    05:12

  4. GIRO 4. Primo tentativo di sorpasso di Quiles su Almansa, ma il 2° del Mondiale gli dice di no. Carpe e Danish sono attaccati a loro. Gara apertissima finora.

    05:11

  5. GIRO 3. Rientrati Quiles e Carpe che adesso tallonano Almansa. Da quando Quiles è tornato al 2° posto è riuscito a rimangiare tutto quello che aveva guadagnato Almansa in precedenza

    05:10

  6. GIRO 3. Finisce a terra Matteo Bertelle. Un gran peccato, partiva dalla seconda fila.

    05:10

  7. GIRO 3. Quiles prova lui a fare un break adesso per non lasciar andare Almansa.

    05:09

  8. GIRO 3. Pratama e Munoz si accodano ai piloti in lotta per il 2° posto. Perché Almansa ha sempre quei 5-6 decimi di vantaggio.

    05:09

  10. GIRO 2. Quiles si riprende la seconda posizione davanti a Danish e Carpe. Ma questi continui sorpassi e contro sorpassi favoriscono Almansa. 5 decimi di vantaggio per lui sugli inseguitori

    05:08

  11. GIRO 2. Danish ne passa due e scavalca Quiles e Carpe per prendersi il 2° posto. Ovazione del pubblico.

    05:07

  12. GIRO 2. Si forma un quartetto davanti. Almansa, Carpe, Quiles e Danish. Pratama è staccato di 7 decimi.

    05:07

  13. GIRO 2. Almansa leader davanti a Carpe, Quiles, Danish, Pratama, Kelso e Adrian Fernandez. Poi Bertelle, Munioz e Uriarte a chiudere la top 10.

    05:06

  14. GIRO 1. Arriva anche Alvaro Carpe che passa Quiles che scivola al 3° posto. Poi Danish e Kelso. Davanti a tutti c'è Almansa

    05:05

  16. GIRO 1. Almansa con una grande rimonta. Nelle prime curve ne passa due, e supera anche Maximo Quiles prendendosi la leadership

    05:05

  17. SI PARTE!!! Quiles si mette subito davanti a tutti, Uriarte davanti a Danish. Tutto come in partenza.

    05:04

  18. QUILES RIUSCIRÀ A FARE IL RECORD DI VITTORIE? Già Campione del Mondo, Quiles - come detto in partenza - è ancora affamato di vittorie. Lo spagnolo, infatti, punta ai 14 successi di David Alonso (2024), che è il record di vittorie in una singola stagione di Moto3. Record che, però, Quiles potrà solo eguagliare vista la cancellazione del GP in Australia per pioggia.

    04:54

  19. LA CLASSIFICA - 1. Máximo Quiles 351 punti; 2. David Almansa 217; 3. Brian Uriarte 198; 4. Álvaro Carpe 189; 5. Adrián Fernández 148; 6. Marco Morelli 140; 7. Valentin Perrone 120; 8. Veda Pratama 111; 9. Hakim Danish 103; 10. Matteo Bertelle 103.

    04:41

  20. LA GRIGLIA - Prima fila: Máximo Quiles, Brian Uriarte e Hakim Danish. Seconda fila: David Almansa, Álvaro Carpe e Matteo Bertelle. Terza fila: Joel Kelso, Veda Pratama e Adrián Fernández. Quarta fila: David Muñoz, Scott Ogden e Marco Morelli.

    04:39

  22. QUILES IN POLE - Nonostante il titolo già vinto matematicamente, continua ad andare forte Máximo Quiles. Il pilota della CFMOTO Gaviota Aspar ha fatto registrare il tempo di 2'10''396, precedendo Uriarte per 84 millesimi e Danish per 133 millesimi. Partirà in seconda fila Almansa, dove c'è anche l'azzurro Matteo Bertelle.

    04:35

  23. Benvenuti a tutti gli appassionati di MotoGP. Benvenuti alla gara di Moto 3 del GP di Malesia, 19° appuntamento del Mondiale 2026.

    04:32

La Moto3 torna in pista per il GP della Malesia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta con Quiles già campione da due gare:

  1. Maximo Quiles (351 pt.)
  2. David Almansa (217 pt.)
  3. Brian Uriarte (198 pt.)
  4. Alvaro Carpe (189 pt.)
  5. Adrian Fernandez (148 pt.)

Terza pole stagione in Moto3 per un ‘insaziabile’ Quiles, già campione del mondo, abile a soffiare la prima casella al solito Almansa, finito poi quarto, preceduto anche da Danish e Brian Uriarte. Il migliore degli italiani è stato Bertelle (6°), mentre Pini scatterà 14°. Il Gran Premio della Malesia si disputa sul Circuito di Sepang. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 1 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

  1. Quiles
  2. Uriarte
  3. Danish
  4. Almansa
  5. Carpe
  6. Bertelle
Moto3, diretta live GP Malesia a Sepang Fonte: ANSA

Posizioni

  1. David Almansa
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  2. Maximo Quiles
    CFMOTO Aspar Team
  3. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
  4. Veda Pratama
    Honda Team Asia
  5. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  6. David Munoz
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  7. Joel Kelso
    GRYD Racing
  8. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
  9. Joel Esteban
    LevelUp - MTA
  10. Guido Pini
    Leopard Racing
  11. Rico Salmela
    Red Bull KTM Tech3
  12. Eddie O'Shea
    GRYD Racing
  13. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
  14. Zen Mitani
    Honda Team Asia
  15. Ryusei Yamanaka
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  16. Scott Ogden
    CIP Green Power
  17. Marco Morelli
    CFMOTO Aspar Team
  18. Kiattisak Singhapong
    Rivacold Snipers Team
  19. Adrian Cruces
    CIP Green Power
  20. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
  21. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech3
  22. Leo Rammerstorfer
    Sic58 Squadra Corse
  23. Ruche Moodley
    CODE Motorsports
  24. Matteo Bertelle
    LevelUp - MTA
    RITIRATO
  25. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
    RITIRATO
Malaysian GP - Petronas Sepang International Circuit 01/11/2026
Petronas Sepang International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 05:00
  • Circuito: Petronas Sepang International Circuit
  • Città: Sepang
  • Nazione: Malaysia
  • Numero di giri: 15
  • Lunghezza giro: 5.54 KM
  • Lunghezza gara: 83.15 KM

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