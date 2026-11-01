La Moto3 torna in pista per il GP della Malesia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta con Quiles già campione da due gare:
- Maximo Quiles (351 pt.)
- David Almansa (217 pt.)
- Brian Uriarte (198 pt.)
- Alvaro Carpe (189 pt.)
- Adrian Fernandez (148 pt.)
Terza pole stagione in Moto3 per un ‘insaziabile’ Quiles, già campione del mondo, abile a soffiare la prima casella al solito Almansa, finito poi quarto, preceduto anche da Danish e Brian Uriarte. Il migliore degli italiani è stato Bertelle (6°), mentre Pini scatterà 14°. Il Gran Premio della Malesia si disputa sul Circuito di Sepang. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 1 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
- Quiles
- Uriarte
- Danish
- Almansa
- Carpe
- Bertelle