La Moto3 torna in pista per il GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Maximo Quiles (392 pt.) CAMPIONE DEL MONDO
- David Almansa (251 pt.)
- Alvaro Carpe (216 pt.)
- Brian uriarte (207 pt.)
- Aron Fernandez (177 pt.)
Ottava pole stagionale in Moto3 per il fulmine Almansa. In prima fila anche Brian Uriarte e Munoz. Pini, unico italiano in pista a Portimao, scatterà 8°. Al suo fianco il campione del mondo Quiles. Il Gran Premio del Portogallo si disputa sul Circuito di Portimao. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 22 novembre 2026.