La Moto3 torna in pista per il Gran Premio del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta con Maximo Quiles già campione del mondo:
- Maximo Quiles (376 pt.)
- David Almansa (228 pt.)
- Brian Uriarte (205 pt.)
- Alvaro Carpe (205 pt.)
- Adrian Fernandez (157 pt.)
Quarta pole stagionale in Moto3 per un ‘insaziabile’ Quiles, già campione del mondo. In prima fila anche Almansa e Brian Uriarte. Pini, unico italiano in pista dopo il forfait di Bertelle per la brutta caduta nelle libere, scatterà 19°. Il Gran Premio del Qatar si disputa sul Circuito di Losail. Sono previsti 16 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 8 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
- Quiles
- Almansa
- Uriarte
- Carpe
- Munoz
- Fernandez