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MOTO MOTO3 LIVE

Moto3, diretta live GP del Qatar a Lusail

Il racconto in diretta del GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3. Si corre sul Circuito di Losail. Sono previsti 16 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 8 novembre 2026

Aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. NIENTE RECORD PER QUILES - E allora, finisce il sogno di Máximo Quiles. Certo, lo spagnolo ha già vinto il Mondiale, ma punta anche al record di vittorie in una singola stagione. Record che resterà a David Alonso con i suoi 14 successi nel 2024. Quiles, con quel che resta in questa annata, potrà al massimo raggiungere quota 13

    14:43

  2. LA CLASSIFICA - 1. Máximo Quiles 392 punti; 2. David Almansa 253; 3. Álvaro Carpe 216; 4. Brian Uriarte 207; 5. Adrián Fernández 177; 6. Veda Pratama 144; 7. Marco Morelli 141; 8. Hakim Danish 125; 9. Valentin Perrone 121; 10. Matteo Bertelle 103.

    14:42

  4. L'ORDINE D'ARRIVO - 1. David Almansa; 2. Adrián Fernández; 3. Máximo Quiles; 4. Veda Pratama; 5. Álvaro Carpe; 6. Joel Kelso; 7. Hakim Danish; 8. David Muñoz; 9. Ryusei Yamanaka; 10. Scott Ogden.

    14:40

  5. 4° successo in questa stagione per David Almansa, una vittoria importante anche per blindare il suo 2° posto in classifica generale.

    14:37

  6. VINCE ALMANSA!!! Fernandez si piazza al 2° posto, con Quiles che non riesce a rimontare e si arrabbia tantissimo per il risultato.

    14:37

  7. GIRO 16. ULTIMO GIRO. Almansa con 3''5 su Fernandez che ha 3 decimi su Quiles. Poi è bagarre per il 4° posto con 4 piloti diversi in lotta. Kelso sta guidando questo gruppetto

    14:35

  8. GIRO 15. Quiles che ha perso 4 decimi da Fernandez

    14:34

  10. GIRO 15. Quel che è certo è che Quiles, dopo quest'oggi, dice addio alla possibilità di eguagliare il record di vittorie di David Alonso in Moto3

    14:34

  11. GIRO 15. Almansa addirittura con 3'' di vantaggio su Fernandez che, invece, prova a scappare per lasciarsi Quiles definitivamente alle spalle.

    14:33

  12. GIRO 14. FERNANDEZ PASSA QUILES. Maximo Quiles rischia di andare per terra e, questa volta, subisce il sorpasso di Fernandez

    14:31

  13. GIRO 13. Uriarte, intanto, risale al 14° posto e si ritrova in zona punti. Vediamo se riuscirà ad entrare addirittura in top 10

    14:31

  14. GIRO 13. Almansa con 2''3 di vantaggio su Quiles che tiene la 2a posizione davanti a Fernandez. Sempre loro tre.

    14:31

  16. GIRO 12. Almansa incrementa ancora. 2'' di vantaggio sui Quiles e Fernandez. Il gruppo per il 4° posto è scivolato a oltre 4'' dai primi inseguitori di Almansa. La sfida più interessante diventa quella tra Quiles e Fernandez per il 2° posto

    14:29

  17. GIRO 12. Almansa con 1''8 su Quiles e Fernandez. Poi Carpe, Kelso e Pratama. Dietro un altro gruppetto con Danish e Salmela. Chiudono la top 10 Yamanaka e Guido Pini

    14:27

  18. GIRO 11. Carpe, quarto, viene raggiunto da Kelso e Pratama. Importante per definire la terza posizione della classifica generale

    14:25

  19. GIRO 10. Almansa scappa via definitivamente. 1''8 di vantaggio per lui su Quiles e Fernandez. Carpe a 2'' dagli inseguitori, poi tutti gli altri da Kelso in giù

    14:23

  20. GIRO 10. Uriarte è invece 17°. Uriarte che è caduto ad inizio gara buttato giù proprio da Munoz

    14:22

  22. GIRO 9. Munoz sconta anche il secondo long lap (il terzo di giornata) e riparte dalla 14esima posizione

    14:22

  23. GIRO 9. Quiles traballa un po' in curva 9 e ne approfitta Almansa che incrementa ancora. 1''5 per il leader della corsa

    14:22

  24. GIRO 9. Almansa però risponde. 1'' di margine su Quiles e Fernandez. Si è staccato invece Carpe che è finito a 1''7 dagli ex 'compagni' di inseguimento. Poi Kelso, Pratama, Salmela, Danish, Munoz e Yamanaka

    14:51

  25. GIRO 8. Quiles prova a far scendere il vantaggio di Almansa sotto il secondo. C'è sempre lui a guidare il gruppo inseguitori con Fernandez e Carpe

    14:18

  26. GIRO 7. Doppio long lap per Munoz. Tra quello di inizio gara e questi, fanno 3 long lap in una sola gara. Che incubo

    14:18

  28. GIRO 7. Aspettiamo di avere conferme. Ma O'Shea è finito giù per un contatto con Munoz, ancora lui. Rischia di esserci un'altra penalità per il pilota della Liqui Moly Dynavolt Intact GP

    14:17

  29. GIRO 6. Guido Pini risale in top 10, 'sfruttando' la caduta di Eddie O'Shea

    14:16

  30. GIRO 6. Quiles da solo, per ora, non riesce a ricucire il gap su Almansa che incrementa ancora. 1''2 di vantaggio per il leader

    14:15

  31. GIRO 6. Almansa con 1'' di vantaggio sul gruppo inseguitori. Quiles prova a condurre questo gruppo, ma ci vorrebbe che anche Fernandez dia una mano nell'inseguimento

    14:14

  32. GIRO 5. David Munoz risale al 9° posto. Si rivede dopo aver scontato il long lap penalty per il contatto che ha provocato la caduta di Uriarte

    14:13

  34. GIRO 4. Almansa riprende un po' di margine. 7 decimi su Quiles, Fernandez e Carpe. Scivola a 1''2 Salmela. Pratama conduce il secondo gruppo a oltre 1'' da Salmela

    14:11

  35. GIRO 4. Nel gruppo inseguitori ci sono Quiles, Fernandez, Carpe e Salmela. Provano a rientrare anche Kelso e Pratama. Il migliore degli italiani è Guido Pini che è 13°

    14:10

  36. GIRO 3. Quiles aumenta il proprio ritmo, tanto che Almansa si è visto dimezzare il proprio vantaggio. Il leader della corsa ha 5 decimi di vantaggio

    14:10

  37. GIRO 3. Ecco Munoz che va a scontare il long lap penalty. E Quiles ne approfitta per risalire in 2a posizione

    14:08

  38. GIRO 3. Almansa guadagna ora. 1''1 di vantaggio per il 2° in classifica del Mondiale

    14:08

  40. GIRO 2. Munoz subisce una penalità per aver causato la caduta di Uriarte. Dovrà scontare un long lap penalty

    14:08

  41. GIRO 2. Ne approfitta Almansa che ha, ora, 8 decimi sul gruppetto inseguitori guidato da Fernandez. Quiles risale al 5° posto.

    14:07

  42. GIRO 2. A TERRA URIARTE. Contatto tra Munoz e Uriarte e la peggio ce l'ha il 3° in classifica. Stessa curva dove è finito a terra sabato Bezzecchi durante la Sprint.

    14:06

  43. GIRO 1. Almansa prova la fuga, ma Uriarte lo tiene lì.

    14:06

  44. GIRO 1. Perde altre due posizioni Maximo Quiles. Il leader del Mondiale scivola al 7° posto.

    14:05

  46. GIRO 1. La situazione: Almansa davanti a tutti. Poi Uriarte, Fernandez, Munoz, Quiles, Carpe, Salmela, Ogden, Esteban e Kelso in top 10.

    14:05

  47. GIRO 1. Due posizioni perse da Maximo Quiles che viene passato anche da Uriarte. Non una grande partenza da parte del Campione del Mondo.

    14:04

  48. SI PARTE!!! Almansa brucia Quiles in partenza e si prende la leadership del GP

    14:03

  49. QUILES RIUSCIRÀ A EGUAGLIARE IL RECORD DI ALONSO? Máximo Quiles arriva dalla vittoria in Malesia. Un successo tutto sommato “inutile” ai fini della classifica, perché il pilota della CFMOTO Gaviota Aspar ha già conquistato da tempo il titolo iridato. Ma il classe 2008 punta al record di David Alonso che, nel 2024, aveva collezionato ben 14 vittorie in una singola stagione di Moto 3. Quiles riuscirà a fare lo stesso? Per ora è a quota 11 e mancano tre GP...

    00:40

  50. LA CLASSIFICA - 1. Máximo Quiles 376 punti; 2. David Almansa 228; 3. Brian Uriarte 205; 4. Álvaro Carpe 205; 5. Adrián Fernández 157; 6. Marco Morelli 140; 7. Veda Pratama 131; 8. Valentin Perrone 121; 9. Hakim Danish 116; 10. Matteo Bertelle 103.

    00:36

  52. LA GRIGLIA - Prima fila: Máximo Quiles, David Almansa e Brian Uriarte. Seconda fila: Álvaro Carpe, David Muñoz e Adrián Fernández. Terza fila: Hakim Danish, Veda Pratama e Scott Ogden. Quarta fila: Rico Salmela, Valentin Perrone e Joel Esteban.

    00:35

  53. QUILES IN POLE - A registrare il miglior tempo in qualifica è stato Máximo Quiles, il leader del Mondiale. 2'02''288 per il pilota spagnolo che conquista la sua quarta pole position stagionale. A 155 millesimi Almansa, a quasi 5 decimi invece Uriarte. La sfida è proprio tra loro due per definire il 2° in classifica, visto che Quiles ha già vinto il titolo iridato.

    00:32

  54. Buon pomeriggio a tutti gli appassionati di MotoGP e benvenuti al GP del Qatar di Moto3, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026.

    00:27

La Moto3 torna in pista per il Gran Premio del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta con Maximo Quiles già campione del mondo:

  1. Maximo Quiles (376 pt.)
  2. David Almansa (228 pt.)
  3. Brian Uriarte (205 pt.)
  4. Alvaro Carpe (205 pt.)
  5. Adrian Fernandez (157 pt.)

Quarta pole stagionale in Moto3 per un ‘insaziabile’ Quiles, già campione del mondo. In prima fila anche Almansa e Brian Uriarte. Pini, unico italiano in pista dopo il forfait di Bertelle per la brutta caduta nelle libere, scatterà 19°. Il Gran Premio del Qatar si disputa sul Circuito di Losail. Sono previsti 16 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 8 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

  1. Quiles
  2. Almansa
  3. Uriarte
  4. Carpe
  5. Munoz
  6. Fernandez
Moto3, diretta live GP del Qatar a Lusail Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. David Almansa
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  2. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
  3. Maximo Quiles
    CFMOTO Aspar Team
  4. Veda Pratama
    Honda Team Asia
  5. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
  6. Joel Kelso
    GRYD Racing
  7. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  8. David Munoz
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  9. Ryusei Yamanaka
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  10. Scott Ogden
    CIP Green Power
  11. Guido Pini
    Leopard Racing
  12. Rico Salmela
    Red Bull KTM Tech3
  13. Zen Mitani
    Honda Team Asia
  14. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
  15. Marco Morelli
    CFMOTO Aspar Team
  16. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech3
  17. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
  18. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
  19. Kiattisak Singhapong
    Rivacold Snipers Team
  20. Leo Rammerstorfer
    Sic58 Squadra Corse
  21. Ruche Moodley
    CODE Motorsports
  22. Kgopotso Mononyane
    CODE Motorsports
  23. Eddie O'Shea
    GRYD Racing
    RITIRATO
  24. Joel Esteban
    LevelUp - MTA
    RITIRATO
  25. Adrian Cruces
    CIP Green Power
    RITIRATO
GP del Qatar - Lusail International Circuit 08/11/2026
Lusail International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Lusail International Circuit
  • Città: Lusail
  • Nazione: Qatar
  • Numero di giri: 16
  • Lunghezza giro: 5.38 KM
  • Lunghezza gara: 86.08 KM

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