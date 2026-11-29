La Moto3 torna in pista per l’ultima volta nel 2026 per il GP di Valencia che chiude il Mondiale 2026 già da diverse gare nelle mani di Maximo Quiles. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Maximo Quiles (417 pt.) CAMPIONE
- David Almansa (266 pt.)
- Alvaro Carpe (224 pt.)
- Brian Uriarte (217 pt.)
- Adrian Fernandez (193 pt.)
Quarta pole in Moto3 e record della pista a Valencia per Brian Uriarte. In prima fila anche Almansa e il campione del mondo Quiles. Primo degli italiani è Pini (5°), più indietro Bertelle (17°), tornato dopo la brutta caduta in Qatar. Il GP di Valencia si disputa sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 29 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
- Uriarte
- Almansa
- Quiles
- Carpe
- Pini
- Salmela