COSA MANCA DA ASSEGNARE IN MOTO 3? Máximo Quiles Campione del mondo già da qualche settimana, Almansa già sicuro del secondo posto e l'Aspar ha vinto il Mondiale tra i team. Tutto fatto? No, resta aperto il 3° posto iridato, con Uriarte e Carpe separati da appena 7 punti. Uriarte, già miglior rookie nel 2026 in Moto3, ha firmato pole e record della pista, dando un grosso segnale a Carpe.

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