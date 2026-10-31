Sotto una leggerissima pioggerillina che ha tradito Alex Marquez quando era in testa, Pedro Acosta con la KTM ha vinto in volata la Sprint del Gran Premio della Malesia, tagliando il traguardo un attimo prima che si scatenasse l’acquazzone sulla pista di Sepang beffando chi aveva osato cambiare moto con le gomme da pioggia. Secondo posto per Marc Marquez che non ha forzato più soprattutto dopo il forfait di Jorge Martin che aveva alzato bandiera bianca dopo le fp2. Sul podio sale anche Marco Bezzecchi che ha passato nel finale, pure lui, Ogura che aveva comandato la gara dopo la caduta in testa di Alex Marquez. A punti anche Di Giannantonio, Bagnaia 6°, Binder, Moreira e Bastianini.