Virgilio Sport
MOTO MOTOGP LIVE

Sprint Malesia: la spunta Acosta, Marquez 2° dopo il forfait di Martin. Bezzecchi terzo, Alex caduto in testa

Il racconto in diretta della Gara Sprint GP della Malesia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Sepang. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma alle 8.00 di sabato 31 ottobre 2026

Aggiornamento:

Sotto una leggerissima pioggerillina che ha tradito Alex Marquez quando era in testa, Pedro Acosta con la KTM ha vinto in volata la Sprint del Gran Premio della Malesia, tagliando il traguardo un attimo prima che si scatenasse l’acquazzone sulla pista di Sepang beffando chi aveva osato cambiare moto con le gomme da pioggia. Secondo posto per Marc Marquez che non ha forzato più soprattutto dopo il forfait di Jorge Martin che aveva alzato bandiera bianca dopo le fp2. Sul podio sale anche Marco Bezzecchi che ha passato nel finale, pure lui, Ogura che aveva comandato la gara dopo la caduta in testa di Alex Marquez. A punti anche Di Giannantonio, Bagnaia 6°, Binder, Moreira e Bastianini.

Il racconto della gara

  1. Ci risentiamo domenica per le gare. Si parte alle 5 del mattino con la Moto 3 e, poi, a seguire le altre classi.

    08:28

  2. ECCO LA NUOVA CLASSIFICA - 1. Marc Marquez 374 punti; 2. Jorge Martin 355; 3. Marco Bezzecchi 322; 4. Pedro Acosta 275; 5. Ai Ogura 265; 6. Fabio Di Giannantonio 257; 7. Raul Fernandez 236; 8. Alex Marquez 181; 9. Francesco Bagnaia 170; 10. Fermin Aldeguer 125.

    08:27

  4. L'ORDINE D'ARRIVO - 1. Pedro Acosta; 2. Marc Marquez; 3. Marco Bezzecchi; 4. Ai Ogura; 5. Fabio Di Giannantonio; 6. Francesco Bagnaia; 7. Brad Binder; 8. Diogo Moreira; 9. Enea Bastianini; 10. Johann Zarco.

    08:26

  5. Seconda vittoria di una Sprint per Pedro Acosta in questa stagione. Aveva vinto anche quella in Thailandia.

    08:24

  6. VINCE PEDRO ACOSTA. Marc Marquez e Marco Bezzecchi completano il podio

    08:23

  7. GIRO 10. ULTIMO GIRO. Acosta e Marquez per la vittoria. Bezzecchi e Ogura per il 3° posto.

    08:21

  8. GIRO 9. Sta piovendo in determinate curve. Troppo poco, però, per cambiare moto per i piloti di testa

    08:21

  10. GIRO 9. PASSA BEZZECCHI. C'è anche il pilota italiano per il discorso vittoria. Il Bez ha appena passato Ogura che scivola dal 1° al 4° posto in due giri.

    08:21

  11. GIRO 9. OGURA CI PROVA. Il giapponese torna secondo, ma Marquez va interno e si riprende la 2a posizione. E c'è anche Marco Bezzecchi pronto ad approfittarne anche lui

    08:20

  12. GIRO 8. PASSA ANCHE MARQUEZ. Ogura, una volta scavalcato da Acosta, perde anche la 2a posizione, con Marc Marquez che ne approfitta subito per risalire.

    08:19

  13. GIRO 8. ACOSTA PASSA. Pedro Acosta riesce a scavalcare Ogura. Il giapponese risponde col contro sorpasso, ma Acosta torna di nuovo in testa.

    08:19

  14. GIRO 8. Ogura davanti ad Acosta, poi Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio, Bagnaia, Bastianini, Binder, Zarco e Diogo Moreira

    08:18

  16. GIRO 8. Acosta in mezzo come il condimento in un panino. Dietro ha Marquez minaccioso ma, a sua volta, lo spagnolo della KTM prova a studiare lo spazio dove poter passare Ogura

    08:18

  17. GIRO 7. Marc Marquez è ormai attaccato ad Acosta. Il pilota della Ducati sente l'odore di un possibile sorpasso. Ogura, invece, prende un paio di decimi sugli avversari.

    08:16

  18. GIRO 6. E anche Bezzecchi non è lontano. Potrebbe formarsi presto un quartetto, a meno che Acosta non passi subito Ogura per andare poi in fuga.

    08:15

  19. GIRO 6. Acosta continua a tallonare Ogura. E, questa sfida, favorisce Marc Marquez che recupera qualche decimo e si rifà sotto

    08:13

  20. GIRO 5. Morbidelli si ferma. Altri piloti passano dai box

    08:12

  22. GIRO 5. Primo tentativo di Acosta per superare Ogura, ma non c'è spazio per questo primo assalto

    08:11

  23. GIRO 4. Nei box sono già tutte pronte le moto per l'acqua. Vediamo chi rientra per primo

    08:11

  24. GIRO 4. E, quindi, Ogura davanti a tutti. Poi Acosta, Marquez, Bezzecchi, Bagnaia, Di Giannantonio, Bastianini, Zarco, Binder e Marini a chiudere la top 10

    08:10

  25. GIRO 3. A TERRA ALEX MARQUEZ!!! Lo spagnolo finisce a terra proprio mentre cercava di creare il divario tra sé e gli altri. Colpa di qualche gocciolina di pioggia?

    08:09

  26. GIRO 3. Alex Marquez con 3 decimi di margine su Ogura e Acosta. Marquez ha perso qualche millesimo, ma ha un margine rassicurante su Bezzecchi

    08:09

  28. GIRO 3. Comincia il terzo giro e i Commissari sventolano la bandiera bianca. Il che vuol dire che, in caso di pioggia, i piloti possono rientrare ai box per cambiare moto e andare meglio sul bagnato

    08:08

  29. GIRO 2. Alex Marquez cerca di creare un margine tra sé e i suoi inseguitori, ma Ogura e Acosta non lo lasciano andare

    08:07

  30. GIRO 1. Alex Marquez davanti a tutti, poi Ogura, Acosta, Marc Marquez, Bezzecchi, Bagnaia, Di Giannantonio, Bastianini, Binder e Marini a chiudere la top 10.

    08:05

  31. GIRO 1. Marc Marquez ha perso anche la terza posizione, col pilota della Ducati passato anche da Pedro Acosta.

    08:04

  32. GIRO 1. Ogura passa Marc Marquez e si prende la seconda posizione davanti al leader del Mondiale.

    08:04

  34. SI PARTE!!! Alex Marquez mantiene la leadership davanti a Marc Marquez. Occhio però al ritorno di Ogura

    08:03

  35. Tutto pronto per l'inizio della gara. Ma occhio alla possibile pioggia in arrivo...

    08:03

  36. Ricordiamo che, oltre a Jorge Martin, sarà assente anche Raul Fernandez. L'altro pilota dell'Aprilia ha rimediato una frattura al dito indice della mano destra durante le FP1. Anche lui salterà, quindi, il week end di gare in Malesia.

    08:01

  37. Visto che ci siamo, ricordiamo i punti che vengono assegnati durante le Sprint Race: 1. 12 punti; 2. 9 punti; 3. 7 punti; 4. 6 punti; 5. 5 punti; 6. 4 punti; 7. 3 punti; 8. 2 punti; 9. 1 punto.

    06:21

  38. LA CLASSIFICA - 1. Marc Marquez 365 punti; 2. Jorge Martin 355; 3. Marco Bezzecchi 315; 4. Pedro Acosta 263; 5. Ai Ogura 259; 6. Fabio Di Giannantonio 252; 7. Raúl Fernández 236; 8. Álex Marquez 181; 9. Francesco Bagnaia 166; 10. Fermín Aldeguer 125.

    06:20

  40. MA CI SARÀ IL GP DEL QATAR? Ma la domanda è: ci sarà il GP del Qatar settimana prossima? Piloti e Scuderie sono titubanti sulla buona riuscita del GP, considerando le tensioni in Medio Oriente non ancora dissipate. La MotoGP, ormai settimane e settimane fa, aveva promesso che sarebbe stato tutto risolto e che il GP si sarebbe disputato all'insegno della sicurezza. Sicurezza che, però, i piloti non vedono. Marc Marquez sta raccogliendo i pareri dei colleghi, con l'idea di far saltare il GP. La Yamaha, invece, ha già preso la decisione di non partire il prossimo week end.

    06:17

  41. JORGE MARTIN NON CORRERÀ - Non ci sarà in pista Jorge Martin, né per la Sprint Race né per la gara di domenica. Il pilota spagnolo, rivale di Marc Marquez per il titolo, era caduto una settimana fa in Australia rimediando la frattura del radio del polso destro. Aveva provato ad esserci in questo week end ma, dopo le FP2, ha deciso di ritirarsi per non rischiare qualcosa di peggio. Spera di rientrare per il Qatar.

    06:15

  42. LA GRIGLIA - Prima fila: Álex Marquez, Marc Marquez e Pedro Acosta. Seconda fila: Ai Ogura, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Terza fila: Enea Bastianini, Johann Zarco e Fabio Morbidelli. Quarta fila: Francesco Bagnaia, Joan Mir e Maverick Viñales.

    06:12

  43. ÁLEX MARQUEZ IN POLE - Tutti si aspettavano Marc, ma a centrare la pole è Álex Marquez che porta la moto del team Gresini davanti a tutti col tempo di 1'56''493. 70 millesimi di vantaggio su Marc e 84 millesimi su Acosta. Oltre il decimo di ritardo Ogura, Bezzecchi e tutti gli altri. Era da più di un anno che Álex Marquez non andava in pole, dal GP di Catalunya del 2025.

    06:09

  44. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP e benvenuti alla Sprint del GP della Malesia, 19esimo appuntamento del Mondiale.

    06:05

Nel cuore della notte in Italia, Jorge Martin ha alzato bandiera bianca. Dopo le fp2 Martinator ha deciso di non correre il resto del week end a Sepang, troppo dolore al braccio ko in Australia anche solo per provare a fare qualifiche, Sprint e gara lunga. E allora strada spianata per Marc Marquez verso il Mondiale. Partirà 2° in griglia alle spalle del fratello Alex in pole nella Sprint Race del GP della Malesia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Marc Marquez (365 pt.)
  2. Jorge Martin (355 pt.)
  3. Marco Bezzecchi (315 pt.)
  4. Ai Ogura (263 pt.)
  5. Pedro Acosta (263 pt.)

Una prima fila in famiglia o quasi. A Sepang c’è Alex Marquez in pole davanti al fratello Marc. Che avrà una grande occasione per andare in fuga nel Mondiale. Jorge Martin, che venerdì aveva rinunciato alle Pre-qualifiche per preservare il braccio infortunato in vista di sabato, ha lasciato il box dopo le FP2 dando forfait con il braccio troppo malconcio ancora dopo l’infortunio in Australia. Pedro Acosta partirà terzo. In seconda fila Ogura, Bezzecchi e Di Giannantonio. 10° Bagnaia. La Gara Sprint del Gran Premio della Malesia si disputa sul Circuito di Sepang. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma alle 8.00 di sabato 31 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Alex Marquez 1:56.493
Ducati
2. Marc Marquez 1:56.563
Ducati
3. Pedro Acosta 1:56.577
KTM
2ª fila 4. Ai Ogura 1:56.617
Aprilia
5. Marco Bezzecchi 1:56.668
Aprilia
6. Fabio Di Giannantonio 1:56.842
Ducati
3ª fila 7. Enea Bastianini 1:56.970
KTM
8. Johann Zarco 1:57.016
Honda
9. Franco Morbidelli 1:57.268
Ducati
4ª fila 10. Francesco Bagnaia 1:57.287
Ducati
11. Joan Mir 1:57.343
Honda
12. Maverick Vinales 1:57.737
KTM
5ª fila 13. Luca Marini 1:57.623
Honda
14. Diogo Moreira 1:57.733
Honda
15. Brad Binder 1:58.127
KTM
6ª fila 16. Jack Miller 1:58.148
Yamaha
17. Alex Rins 1:58.155
Yamaha
18. Fabio Quartararo 1:58.219
Yamaha
7ª fila 19. Iker Lecuona 1:58.456
Ducati
20. Augusto Fernandez 1:58.855
Yamaha

Sprint Malesia: la spunta Acosta, Marquez 2° dopo il forfait di Martin. Bezzecchi terzo, Alex caduto in testa Fonte: Ansa

Ordine di arrivo

  1. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    00:20:04.098
  2. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:00.578
  3. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    +00:00:01.310
  4. Ai Ogura
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
    +00:00:01.793
  5. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:05.053
  6. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:08.330
  7. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:08.484
  8. Diogo Moreira
    Honda LCR
    +00:00:09.001
  9. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:09.101
  10. Johann Zarco
    Honda LCR
    +00:00:09.545
  11. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:10.076
  12. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:12.250
  13. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    +00:00:12.715
  14. Augusto Fernandez
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:14.878
  15. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
    +00:01:42.843
  16. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    +00:01:43.826
  17. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:01:45.065
  18. Iker Lecuona
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:01:56.425
  19. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    RITIRATO
  20. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    RITIRATO
Malaysian GP - Petronas Sepang International Circuit 31/10/2026
Petronas Sepang International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 08:00
  • Circuito: Petronas Sepang International Circuit
  • Città: Sepang
  • Nazione: Malaysia
  • Lunghezza giro: 5.54 KM

Salute

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio