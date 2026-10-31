MA CI SARÀ IL GP DEL QATAR? Ma la domanda è: ci sarà il GP del Qatar settimana prossima? Piloti e Scuderie sono titubanti sulla buona riuscita del GP, considerando le tensioni in Medio Oriente non ancora dissipate. La MotoGP, ormai settimane e settimane fa, aveva promesso che sarebbe stato tutto risolto e che il GP si sarebbe disputato all'insegno della sicurezza. Sicurezza che, però, i piloti non vedono. Marc Marquez sta raccogliendo i pareri dei colleghi, con l'idea di far saltare il GP. La Yamaha, invece, ha già preso la decisione di non partire il prossimo week end.

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