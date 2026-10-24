Un grandissimo duello per 9 giri poi la svolta fatale: Jorge Martin cade rovinosamente e Marc Marquez ha via libera per vincere a mani basse la Sprint del Gran Premio di Australia. A Phillip Island, va in onda, forse, un importante sliding doors del Mondiale MotoGP con lo spagnolo della Ducati che va a +10 in classifica davanti a Martinator le cui condizioni sono tutte da verificare (uscito in barella e portato al centro medico).

Sul podio della Sprint tripletta Ducati con Alex Marquez 2°, a completare la festa di famiglia, e 3° Fabio Di Giannantonio a precedere l’Aprilia di Marco Bezzecchi partito malissimo e autore di una bella rimonta. Quinto Acosta con la Ktm davanti ad Ai Ogura sotto investigazione per possibile irregolarità nella pressione delle gomme (insieme ad Augusto Fernandez, 15°). A punti anche Binder, Miller e Moreira. Ritiratosi a metà gara Pecco Bagnaia che non riusciva a guidare la sua Ducati. Out anche Raul Fernandez, Vinales e Zarco che era partito in prima fila.