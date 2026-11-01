La MotoGP torna in pista per l’ultima volta a Sepang: si corre di prima mattina in Italia il Gran Premio della Malesia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026. Ci riprova dalla pole Alex Marquez dopo la caduta di ieri nella Sprint. Al suo fianco il fratello Marc che in contumacia Martin può allungare definitivamente nella classifica piloti:
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|374
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|355
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|322
|4
|Pedro Acosta
|KTM
|275
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|265
|6
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|257
Ieri scoppiettante Sprint che ha visto la vittoria di Pedro Acosta con la KTM davanti a Marc Marquez che non ha forzato più di tanto soprattutto dopo il forfait di Jorge Martin che aveva alzato bandiera bianca dopo le fp2. Sul podio anche Marco Bezzecchi che ha passato nel finale Ogura che aveva comandato la gara dopo la caduta in testa del poleman Alex Marquez. A punti anche Di Giannantonio, Bagnaia 6°, Binder, Moreira e Bastianini.
Il Gran Premio della Malesia si disputa sul Circuito di Sepang. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 8.00 di domenica 1 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Alex Marquez 1:56.493
Ducati
|2. Marc Marquez 1:56.563
Ducati
|3. Pedro Acosta 1:56.577
KTM
|2ª fila
|4. Ai Ogura 1:56.617
Aprilia
|5. Marco Bezzecchi 1:56.668
Aprilia
|6. Fabio Di Giannantonio 1:56.842
Ducati
|3ª fila
|7. Enea Bastianini 1:56.970
KTM
|8. Johann Zarco 1:57.016
Honda
|9. Franco Morbidelli 1:57.268
Ducati
|4ª fila
|10. Francesco Bagnaia 1:57.287
Ducati
|11. Joan Mir 1:57.343
Honda
|12. Maverick Vinales 1:57.737
KTM
|5ª fila
|13. Luca Marini 1:57.623
Honda
|14. Diogo Moreira 1:57.733
Honda
|15. Brad Binder 1:58.127
KTM
|6ª fila
|16. Jack Miller 1:58.148
Yamaha
|17. Alex Rins 1:58.155
Yamaha
|18. Fabio Quartararo 1:58.219
Yamaha
|7ª fila
|19. Iker Lecuona 1:58.456
Ducati
|20. Augusto Fernandez 1:58.855
Yamaha