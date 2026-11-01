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MotoGP, diretta live GP Malesia: Alex Marquez dalla pole, obiettivo match point per Marc Marquez senza Martin

Il racconto in diretta del GP della Malesia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Sepang. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 8.00 di domenica 1 novembre 2026

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GIRO - di 20

Gara in corso

  1. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
  2. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  3. Ai Ogura
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Cronaca in diretta

  1. GIRO 1. Bastianini risale in 3a posizione passando Ogura e Acosta in un paio di curve

    08:04

  2. GIRO 1. SORPASSO E CONTRO SORPASSO. Marc Marquez subisce il sorpasso di Alex, ma incrocia la traiettoria e si riprende la leadership.

    08:04

  4. GIRO 1. MARC MARQUEZ IN TESTA. Alla prima curva, il leader del Mondiale si prende la leadership

    08:04

  5. SI PARTE!!!! Alex Marquez mantiene la leadership davanti a Marc Marquez. Ogura cerca subito la rimonta come fatto nella Sprint

    08:03

  6. IL CIRCUITO DI SEPANG - 5.543 km in senso orario e 15 curve: 10 a destra e 5 a sinistra. Per questo le posteriori Soft e Hard sono asimmetriche, con la spalla destra rinforzata. Due rettilinei da circa 900 metri esaltano la velocità di punta, oltre i 341 km/h nei test di febbraio. I sorpassi nascono in staccata alla curva 1, dopo il traguardo, e alla curva 4, in fondo al lungo rettilineo opposto. Attenzione all’asfalto: la riasfaltatura annunciata dopo i test non è stata completata, e le curve 4 e 12 sono un po’ rovinate. Sulle gomme, davanti Soft e Medium come nel 2025. Al posteriore abbiamo tre opzioni: la nuova Medium simmetrica - pensata per un asfalto mai rifatto - si aggiunge a Soft e Hard. Le più dure dovrebbero reggere un ritmo di gara pieno, mentre la Soft va gestita. L’asfalto supera i 55 °C e il degrado delle gomme è dietro l'angolo come appena visto in Moto2. Chi azzecca la scelta, vince.

    07:06

  7. MARQUEZ VICINO ALL'8° MONDIALE - 4 GP e 3 Sprint Race da qui alla fine della stagione: ci sono ancora 136 punti a disposizione. Considerando le condizioni di Jorge Martin e la possibilità che il GP del Qatar venga addirittura cancellato, Marc Marquez è ormai involato verso la vittoria dell'ennesimo Mondiale? Non possiamo dirlo ora perché, ovviamente, tutto può ancora accadere. Ma se Marquez dovesse vincere oggi, il pilota della Ducati sarebbe molto vicino all'8° titolo iridato in carriera.

    06:16

  8. ECCO LA NUOVA CLASSIFICA - 1. Marc Marquez 374 punti; 2. Jorge Martin 355; 3. Marco Bezzecchi 322; 4. Pedro Acosta 275; 5. Ai Ogura 265; 6. Fabio Di Giannantonio 257; 7. Raul Fernandez 236; 8. Alex Marquez 181; 9. Francesco Bagnaia 170; 10. Fermin Aldeguer 125.

    06:13

  10. ACOSTA HA VINTO LA SPRINT - E, dopo le qualifiche, abbiamo visto una Sprint molto agguerrita. Marc Marquez è sembrato andare al risparmio, senza voler rischiare. Senza dimenticare che il pilota della Ducati arriva da molti problemi fisici e il tracciato di Sepang non aiuta in questo senso. Sembrava fatta per Alex Marquez ma, sul più bello, è caduto, spazzando via l'occasione di tornare a vincere. A conquistare la Sprint, invece, è Acosta che fa bis dopo quella in Thailandia. Bezzecchi completa il podio dietro a Marquez e davanti a un Ogura molto pimpante, che ha sprecato però tutto nel finale.

    06:13

  11. NON CI SONO MARTIN E FERNANDEZ - Aprilia senza Raúl Fernández e, soprattutto, Jorge Martin. Entrambi c'erano nelle prove libere, ma hanno scelto di non gareggiare in questo week end per evidenti problemi di natura fisica. Fernández ha rimediato una frattura di due dita della mano sinistra nella Sprint in Indonesia. Aveva già saltato l'Australia e sperava di tornare qui in Malesia, ma dopo le FP1 ha capito che non era aria. Jorge Martin è caduto, invece, nella Sprint in Australia, rimediando la frattura del radio del polso destro. Nelle FP2 in Malesia è anche caduto e, pertanto, ha rinunciato a gareggiare per non rischiare ulteriormente. Spera di rientrare in Qatar.

    06:10

  12. ÁLEX MARQUEZ IN POLE - Tutti si aspettavano Marc, ma è Álex Marquez a prendersi la pole col tempo di 1'56''493. A 70 millesimi Marc Marquez e a 84 Acosta. Occhio anche ad Ogura e Bezzecchi non lontanissimi. Per il più giovane dei fratelli Marquez, è un grande ritorno dalla casella n° 1. L'ultima pole per lui risaliva dal 6 settembre 2025, più di un anno fa, in Catalunya.

    06:05

  13. Benvenuti a tutti gli appassionati di MotoGP. Benvenuti alla gara del GP di Malesia, 19° appuntamento del Mondiale 2026.

    06:02

La MotoGP torna in pista per l’ultima volta a Sepang: si corre di prima mattina in Italia il Gran Premio della Malesia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026. Ci riprova dalla pole Alex Marquez dopo la caduta di ieri nella Sprint. Al suo fianco il fratello Marc che in contumacia Martin può allungare definitivamente nella classifica piloti:

1 Marc Marquez Ducati 374
2 Jorge Martin Aprilia 355
3 Marco Bezzecchi Aprilia 322
4 Pedro Acosta KTM 275
5 Ai Ogura Aprilia 265
6 Fabio Di Giannantonio Ducati 257

Ieri scoppiettante Sprint che ha visto la vittoria di Pedro Acosta con la KTM davanti a Marc Marquez che non ha forzato più di tanto soprattutto dopo il forfait di Jorge Martin che aveva alzato bandiera bianca dopo le fp2. Sul podio anche Marco Bezzecchi che ha passato nel finale Ogura che aveva comandato la gara dopo la caduta in testa del poleman Alex Marquez. A punti anche Di Giannantonio, Bagnaia 6°, Binder, Moreira e Bastianini.

Il Gran Premio della Malesia si disputa sul Circuito di Sepang. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 8.00 di domenica 1 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Alex Marquez 1:56.493
Ducati
2. Marc Marquez 1:56.563
Ducati
3. Pedro Acosta 1:56.577
KTM
2ª fila 4. Ai Ogura 1:56.617
Aprilia
5. Marco Bezzecchi 1:56.668
Aprilia
6. Fabio Di Giannantonio 1:56.842
Ducati
3ª fila 7. Enea Bastianini 1:56.970
KTM
8. Johann Zarco 1:57.016
Honda
9. Franco Morbidelli 1:57.268
Ducati
4ª fila 10. Francesco Bagnaia 1:57.287
Ducati
11. Joan Mir 1:57.343
Honda
12. Maverick Vinales 1:57.737
KTM
5ª fila 13. Luca Marini 1:57.623
Honda
14. Diogo Moreira 1:57.733
Honda
15. Brad Binder 1:58.127
KTM
6ª fila 16. Jack Miller 1:58.148
Yamaha
17. Alex Rins 1:58.155
Yamaha
18. Fabio Quartararo 1:58.219
Yamaha
7ª fila 19. Iker Lecuona 1:58.456
Ducati
20. Augusto Fernandez 1:58.855
Yamaha

MotoGP, diretta live GP Malesia: Alex Marquez dalla pole, obiettivo match point per Marc Marquez senza Martin Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
  2. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  3. Ai Ogura
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
  4. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
  5. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
  6. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
  7. Johann Zarco
    Honda LCR
  8. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  9. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
  10. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
  11. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  12. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
  13. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
  14. Diogo Moreira
    Honda LCR
  15. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
  16. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
  17. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  18. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  19. Iker Lecuona
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  20. Augusto Fernandez
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
Malaysian GP - Petronas Sepang International Circuit 01/11/2026
Petronas Sepang International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 08:00
  • Circuito: Petronas Sepang International Circuit
  • Città: Sepang
  • Nazione: Malaysia
  • Numero di giri: 20
  • Lunghezza giro: 5.54 KM
  • Lunghezza gara: 110.86 KM

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