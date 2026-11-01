IL CIRCUITO DI SEPANG - 5.543 km in senso orario e 15 curve: 10 a destra e 5 a sinistra. Per questo le posteriori Soft e Hard sono asimmetriche, con la spalla destra rinforzata. Due rettilinei da circa 900 metri esaltano la velocità di punta, oltre i 341 km/h nei test di febbraio. I sorpassi nascono in staccata alla curva 1, dopo il traguardo, e alla curva 4, in fondo al lungo rettilineo opposto. Attenzione all’asfalto: la riasfaltatura annunciata dopo i test non è stata completata, e le curve 4 e 12 sono un po’ rovinate. Sulle gomme, davanti Soft e Medium come nel 2025. Al posteriore abbiamo tre opzioni: la nuova Medium simmetrica - pensata per un asfalto mai rifatto - si aggiunge a Soft e Hard. Le più dure dovrebbero reggere un ritmo di gara pieno, mentre la Soft va gestita. L’asfalto supera i 55 °C e il degrado delle gomme è dietro l'angolo come appena visto in Moto2. Chi azzecca la scelta, vince.

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