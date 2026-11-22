Cronaca in diretta

Buongiorno a tutti gli amici della MotoGP. Siamo pronti per il GP di Portimão, in Portogallo, per la 21esima e penultima tappa del Mondiale 2026.

BEZZECCHI IN POLE - Sesta pole in stagione per Marco Bezzecchi, che ha fermato il crono in 1'37''201. Grandissimo momento per Bezzecchi che sta volando, basti vedere il vantaggio su Marc Marquez che ha patito quasi 5 decimi in qualifica. A completare la prima fila c'è Di Giannantonio a oltre 6 decimi. Jorge Martin partirà, invece, dalla 7a casella.

BEZZECCHI A SEGNO NELLA SPRINT - Nella giornata di sabato c'è stata anche la Sprint, col successo di Marco Bezzecchi. Incredibile, ma vero, al penultimo week end della stagione è arrivata la prima vittoria del pilota dell'Aprilia in una Sprint. Una vera beffa considerando che, se togliessimo tutte le Sprint dell'anno, Bezzecchi sarebbe in testa alla classifica davanti a Marc Marquez e Jorge Martin.

NIENTE MONDIALE (PER ORA) PER MARQUEZ - Nella stessa Sprint in cui Marc Marquez è finito a terra a due giri dalla fine. Il pilota della Ducati era terzo e stava per chiudere sul podio, risultato che gli avrebbe garantito il successo anche nel Mondiale con un week end d'anticipo. Lo spagnolo ha, però, un altro match point quest'oggi. Gli basteranno 7 punti.

MARQUEZ VINCE IL MONDIALE SE - Niente allarme rosso per Marc Marquez che ha 55 punti di vantaggio su Jorge Martin. Per conquistare il titolo gli basterà il 9° posto nella gara lunga a Portimao nel caso dovesse vincere Jorge Martin. Un 14° se Jorge Martin farà secondo. Con un 3° posto o peggio del pilota dell'Aprilia, Marquez sarà Campione del Mondo anche senza fare punti.

BEZZECCHI PUÒ ANCORA VINCERE IL MONDIALE? Marco Bezzecchi è a -62 da Marc Márquez e restano a disposizione proprio 62 punti da qui all'ultima del Mondiale. In caso di pari punti, il criterio è quello del maggior numero di GP vinti in stagione (gare, non Sprint). Per colmare il gap di 62 punti, Bezzecchi dovrà vincere tutte le gare rimanenti, andando a quota 8 GP vinti. Uno in più di Márquez (che è a 7).

C'È LECUONA AL POSTO DI BAGNAIA - Assente Bagnaia che ha rimediato, nella Sprint del Qatar, la frattura del 4° e 5° dito del piede destro. Pecco proverà a rientrare a Valencia, anche se resta difficile, e viene sostituito da Iker Lecuona in casa Ducati. Per Lecuona non è il debutto, anzi, è già il quinto GP in stagione. Negli ultimi due week end aveva sostituito Alex Marquez in casa BK8 Gresini Racing.

GP PORTOGALLO - Circuito di 4,592 km, 15 curve (9 a destra e 6 a sinistra) e più lavoro sul lato destro. Rettilineo da 970 metri che sfocia in una staccata in discesa alla curva 1, il punto chiave per i sorpassi. Altimetria da montagne russe: curve cieche, scollinamenti, compressioni e uscite in contropendenza, con carichi sulle gomme che cambiano di continuo. Contano fiducia in frenata e trazione in uscita. Gomme: davanti media e soft simmetriche. Dietro soft asimmetrica (spalla destra rinforzata) e media simmetrica che dovrebbe gestire meglio l'usura. Sui 25 giri la scelta più logica è media/media, come nel 2025, quando tutti la scelsero in gara

La terza dovrebbe essere quella giusta. Marc Marquez non vuole più rimandare la conquista del Mondiale MotoGP e chiudere i conti nel GP del Portogallo, penultimo appuntamento del campionato 2026. Ieri ci è andato vicino arrivando a 10km dall’iridi prima di stendersi al penultimo giro della Sprint dominata da Bezzecchi che riparte dalla pole a caccia del bis. La classifica piloti dopo la Sprint è attualmente così composta:

1 Marc Marquez Ducati 431 2 Jorge Martin Aprilia 376 3 Marco Bezzecchi Aprilia 369 4 Pedro Acosta KTM 315 5 Ai Ogura Aprilia 298

Incredibile quello che è successo nella Sprint del Gp del Portogallo, era tutto pronto per la festa di Marc Marquez prima che lo spagnolo cadesse a due giri dalla fine mentre era comodamente terzo beffato da qualche goccia d’acqua. Ha festeggiato invece Marco Bezzecchi dominando dal primo all’ultimo gira davanti a Raul Fernandez e Alex Marquez. Quarto posto per Pedro Acosta, 5° Jorge Martin che insieme al Bez restano in corsa per il titolo.

Marquez però può far festa oggi, gli basterà arrivare 9° o 14° nel caso vinca Martin, cosa non facile viste le prestazioni di Martinator finora e gli basterà fare un punto in caso di vittoria di Bezecchi per estromettere il Bez dalla lotta. Insomma lo spumante è in frigo al box Ducati. Il Gran Premio del Portogallo si disputa sul Circuito di Portimao. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 22 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:37.201

Aprilia 2. Marc Marquez 1:37.695

Ducati 3. Fabio Di Giannantonio 1:37.823

Ducati 2ª fila 4. Raul Fernandez 1:38.117

Aprilia 5. Alex Marquez 1:38.262

Ducati 6. Pedro Acosta 1:38.304

KTM 3ª fila 7. Jorge Martin 1:38.314

Aprilia 8. Fermin Aldeguer 1:38.515

Ducati 9. Johann Zarco 1:38.630

Honda 4ª fila 10. Brad Binder 1:38.706

KTM 11. Diogo Moreira 1:38.867

Honda 12. Iker Lecuona 1:39.094

Ducati 5ª fila 13. Jack Miller 1:41.850

Yamaha 14. Luca Marini 1:41.886

Honda 15. Ai Ogura 1:41.934

Aprilia 6ª fila 16. Augusto Fernandez 1:42.319

Yamaha 17. Jake Dixon 1:42.385

Honda 18. Pol Espargarò 1:42.599

KTM 7ª fila 19. Alex Rins 1:42.796

Yamaha 20. Fabio Quartararo 1:42.966

Yamaha 21. Franco Morbidelli 1:48.767

Ducati 8ª fila 22. Enea Bastianini 1:51.233

KTM