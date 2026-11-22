La terza dovrebbe essere quella giusta. Marc Marquez non vuole più rimandare la conquista del Mondiale MotoGP e chiudere i conti nel GP del Portogallo, penultimo appuntamento del campionato 2026. Ieri ci è andato vicino arrivando a 10km dall’iridi prima di stendersi al penultimo giro della Sprint dominata da Bezzecchi che riparte dalla pole a caccia del bis. La classifica piloti dopo la Sprint è attualmente così composta:
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|431
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|376
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|369
|4
|Pedro Acosta
|KTM
|315
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|298
Incredibile quello che è successo nella Sprint del Gp del Portogallo, era tutto pronto per la festa di Marc Marquez prima che lo spagnolo cadesse a due giri dalla fine mentre era comodamente terzo beffato da qualche goccia d’acqua. Ha festeggiato invece Marco Bezzecchi dominando dal primo all’ultimo gira davanti a Raul Fernandez e Alex Marquez. Quarto posto per Pedro Acosta, 5° Jorge Martin che insieme al Bez restano in corsa per il titolo.
Marquez però può far festa oggi, gli basterà arrivare 9° o 14° nel caso vinca Martin, cosa non facile viste le prestazioni di Martinator finora e gli basterà fare un punto in caso di vittoria di Bezecchi per estromettere il Bez dalla lotta. Insomma lo spumante è in frigo al box Ducati. Il Gran Premio del Portogallo si disputa sul Circuito di Portimao. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 22 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi 1:37.201
Aprilia
|2. Marc Marquez 1:37.695
Ducati
|3. Fabio Di Giannantonio 1:37.823
Ducati
|2ª fila
|4. Raul Fernandez 1:38.117
Aprilia
|5. Alex Marquez 1:38.262
Ducati
|6. Pedro Acosta 1:38.304
KTM
|3ª fila
|7. Jorge Martin 1:38.314
Aprilia
|8. Fermin Aldeguer 1:38.515
Ducati
|9. Johann Zarco 1:38.630
Honda
|4ª fila
|10. Brad Binder 1:38.706
KTM
|11. Diogo Moreira 1:38.867
Honda
|12. Iker Lecuona 1:39.094
Ducati
|5ª fila
|13. Jack Miller 1:41.850
Yamaha
|14. Luca Marini 1:41.886
Honda
|15. Ai Ogura 1:41.934
Aprilia
|6ª fila
|16. Augusto Fernandez 1:42.319
Yamaha
|17. Jake Dixon 1:42.385
Honda
|18. Pol Espargarò 1:42.599
KTM
|7ª fila
|19. Alex Rins 1:42.796
Yamaha
|20. Fabio Quartararo 1:42.966
Yamaha
|21. Franco Morbidelli 1:48.767
Ducati
|8ª fila
|22. Enea Bastianini 1:51.233
KTM