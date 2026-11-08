LE PAROLE DI BEZZECCHI - Ecco come ha commentato l'episodio Marco Bezzecchi: “Come volete che la veda? Ho cercato di fare la mia linea. Marquez si era allargato un po’, io ho fatto la mia linea, ma dopo il contatto per terra ci sono finito io.. Purtroppo mi sono anche un po’ rotto il caz** di fare dei sabati così. Alla fine, per una roba o per l’altra, la Sprint non mi viene come vorrei. Cosa ha pensato lo steward Panel per non dare la penalità? Faccio fatica, non lo so, ma sarebbe uno spreco di tempo starci a pensare. La decisione è stata quella, devo rispettarla. Arrabbiarsi o fare polemica non cambierebbe nulla. Le immagini le avete viste, ognuno può giudicarle dal suo punto di vista. Sto bene, tutto ok, è stata solo una scivolata. Emotivamente sono dispiaciuto. Ma, alla fine, siamo ancora nel weekend e non dobbiamo rimuginare. Dobbiamo sistemare tutto per la gara”.

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