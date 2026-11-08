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MotoGP, diretta live GP del Qatar a Lusail: Marquez per il Mondiale, Bezzecchi dalla pole per vendicarsi

Il racconto in diretta del GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Lusail. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 17.00 di domenica 8 novembre 2026

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Inizio alle ore 17:00

Cronaca in diretta

  1. CHE TIPO DI CIRCUITO È QUELLO DI LUSAIL - Qatar, notte e deserto. Il tracciato di Lusail è lungo 5,38 km, con 16 curve (10 a destra, 6 a sinistra) e un solo vero rettilineo, quello di partenza, lungo 1,068 metri. È qui che si decide gran parte della gara: in fondo alla retta le MotoGP scendono da 337 km/h circa a 99 km/h, con una staccata di quasi 5 secondi su 259 metri. La curva 1 è il punto di sorpasso per eccellenza, soprattutto se ci si arriva in scia. Seconda occasione alla 16, l’ultima curva prima del traguardo: si frena forte ed è lì che molti attaccano per presentarsi in scia sul rettilineo. Sabato l’errore di Aldeguer su Bagnaia è nato proprio in quel punto. In tutto, i piloti usano i freni in 13 curve su 16, un valore record secondo Brembo, l'azienda che fornisce i freni di metà griglia in MotoGP e F1. In mezzo, curve lunghe e veloci dove sorpassare non sarà una mission facile se non si avrà una velocità punta tanto più alta dell'avversario.

    00:24

  2. MARQUEZ CAMPIONE DEL MONDO SE... - E allora, Marc Marquez potrà diventare Campione del Mondo già quest'oggi solo in uno scenario. Lo spagnolo dovrà vincere il GP del Qatar e Jorge Martin non dovrà entrare in zona punti (deve rimanere fuori dai primi 15). Quindi sarà molto dura riuscire a prendersi l'iride già questa domenica. In ogni altro caso, ci sarà una grande occasione poi in Portogallo la settimana successiva.

    00:15

  4. LA CLASSIFICA - E andiamo vedere la classifica generale dopo la sprint del sabato. 1. Marc Marquez 411 punti; 2. Jorge Martin 362; 3. Marco Bezzecchi 332; 4. Pedro Acosta 299; 5. Ai Ogura 281; 6. Fabio Di Giannantonio 274; 7. Raul Fernandez 242; 8. Alex Marquez 197; 9. Francesco Bagnaia 173; 10. Enea Bastianini 136.

    00:14

  5. LE PAROLE DI BEZZECCHI - Ecco come ha commentato l'episodio Marco Bezzecchi: “Come volete che la veda? Ho cercato di fare la mia linea. Marquez si era allargato un po’, io ho fatto la mia linea, ma dopo il contatto per terra ci sono finito io.. Purtroppo mi sono anche un po’ rotto il caz** di fare dei sabati così. Alla fine, per una roba o per l’altra, la Sprint non mi viene come vorrei. Cosa ha pensato lo steward Panel per non dare la penalità? Faccio fatica, non lo so, ma sarebbe uno spreco di tempo starci a pensare. La decisione è stata quella, devo rispettarla. Arrabbiarsi o fare polemica non cambierebbe nulla. Le immagini le avete viste, ognuno può giudicarle dal suo punto di vista. Sto bene, tutto ok, è stata solo una scivolata. Emotivamente sono dispiaciuto. Ma, alla fine, siamo ancora nel weekend e non dobbiamo rimuginare. Dobbiamo sistemare tutto per la gara”.

    00:14

  6. MARQUEZ HA VINTO LA SPRINT - E, a proposito di Sprint, è stato Marc Marquez ad imporsi, poi, nella gara veloce del sabato, conquistando la sua 7a Sprint stagionale. Dopo il contatto Bagnaia-Aldeguer, ce n'è stato un altro, molto violento, anche tra Marquez e Bezzecchi, con l'italiano che cercava il sorpasso sul leader del Mondiale. Marquez ha chiuso la traiettoria, buttando giù il pilota dell'Aprilia. Niente penalità, però, per Marc, con la Giuria dei Commissari che l'ha catalogato come un “normale incidente di gara”.

    00:13

  7. NON C'È BAGNAIA - Come potete notare, però, manca una casella in seconda fila. Pecco Bagnaia aveva realizzato il 5° tempo in qualifica, ma è caduto durante la Sprint Race del sabato in seguito ad un contatto con Fermin Aldeguer. Bagnaia ha rimediato la frattura del 4° e 5° dito del piede destro, dicendo praticamente addio al finale di stagione. Aldeguer è stato penalizzato, invece, con un doppio long lap penalty, già scontati durante la Sprint.

    00:10

  8. LA GRIGLIA - Prima fila: Marco Bezzecchi, Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Seconda fila: Raul Fernandez e Ai Ogura. Terza fila: Johann Zarco, Pedro Acosta e Fermin Aldeguer. Quarta fila: Enea Bastianini, Jorge Martin e Brad Binder.

    00:07

  10. BEZZECCHI IN POLE - Il pilota dell'Aprilia ha fatto registrare il miglior tempo in qualifica, fermando il crono in 1'50''028. Bezzecchi ha anche fatto il record della pista. A oltre 2 decimi Marquez, comunque secondo, e a quasi tre decimi Di Giannantonio. In gara anche Jorge Martin che, però, partirà dall'11a casella con oltre 1'' di ritardo da Bezzecchi.

    00:06

  11. GP QATAR CHE SI DISPUTA REGOLARMENTE - E, dopo tante polemiche e rumor, alla fine si disputa regolarmente il week end del Qatar. C'era un fronte, molto largo, di piloti che non volevano gareggiare per questioni di sicurezza, temendo problematiche in Qatar. Era proprio Marc Marquez a 'guidare' il fronte dei dissidenti. Ma, alla fine, si gareggia. Ma senza i piloti della Yamaha: la casa giapponese ha comunque deciso di non presentarsi. Si sono presentati, quindi, 18 piloti su 22 in griglia.

    00:06

  12. Buon pomeriggio a tutti gli appassionati di MotoGP e benvenuti al GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026.

    00:03

Riprovaci Bez! Marco Bezzecchi partirà ancora dalla pole position a Lusail nel Gran Premio del Qatar dove Marc Marquez, dopo la vittoria nella Sprint di ieri, partendo secondo avrà il primo match point per il mondiale MotoGP. Per farlo però servirà vincere con Jorge Martin, che parte 11°, fuori dai punti o ritirato. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Marc Marquez Ducati 411
2 Jorge Martin Aprilia 362
3 Marco Bezzecchi Aprilia 332
4 Pedro Acosta KTM 299
5 Ai Ogura Aprilia 281
6 Fabio Di Giannantonio Ducati 274

Sprint piena zeppa di colpi di scena quella di ieri nel Gran Premio del Qatar. A cominciare dalla bruttissima caduta di Pecco Bagnaia centrato da Aldeguer nelle primissime fasi: bandiera rossa e doppia frattura al piede per Pecco che salterà la gara. Nella seconda ripartenza, scintille tra Marquez e Bezzecchi con contatto, caduta e furia del Bez mentre Marc è stato anche graziato dalla direzione corsa. E ha potuto così vincere davanti a Di Giannantonio che nel finale ha superato uno stoico Martin regalando a Marquez il match point mondiale di cui sopra. Ai piedi del podio, 4° Raul Fernandez, 5° Zarco e 6° Pedro Acosta.

Il Gran Premio del Qatar si disputa sul Circuito di Lusail. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 17.00 di domenica 8 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:50.028
Aprilia
2. Marc Marquez 1:50.294
Ducati
3. Fabio Di Giannantonio 1:50.327
Ducati
2ª fila 4. Raul Fernandez 1:50.457
Aprilia
5. Francesco Bagnaia 1:50.592
Ducati
6. Ai Ogura 1:50.592
Aprilia
3ª fila 7. Johann Zarco 1:50.735
Honda
8. Pedro Acosta 1:50.872
KTM
9. Fermin Aldeguer 1:50.890
Ducati
4ª fila 10. Enea Bastianini 1:51.001
KTM
11. Jorge Martin 1:51.064
Aprilia
12. Brad Binder 1:51.904
KTM
5ª fila 13. Franco Morbidelli 1:51.271
Ducati
14. Luca Marini 1:51.350
Honda
15. Iker Lecuona 1:51.387
Ducati
6ª fila 16. Diogo Moreira 1:51.504
Honda
17. Jake Dixon 1:51.621
Honda
18. Maverick Vinales 1:51.991
KTM

MotoGP, diretta live GP del Qatar a Lusail: Marquez per il Mondiale, Bezzecchi dalla pole per vendicarsi Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
  2. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
  3. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  4. Raul Fernandez
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
  5. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
  6. Ai Ogura
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
  7. Johann Zarco
    Honda LCR
  8. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
  9. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  10. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
  11. Jorge Martin
    Aprilia Racing
  12. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
  13. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  14. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
  15. Iker Lecuona
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  16. Diogo Moreira
    Honda LCR
  17. Jake Dixon
    Honda HRC Castrol
  18. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
GP del Qatar - Lusail International Circuit 08/11/2026
Lusail International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 17:00
  • Circuito: Lusail International Circuit
  • Città: Lusail
  • Nazione: Qatar
  • Numero di giri: 22
  • Lunghezza giro: 5.38 KM
  • Lunghezza gara: 118.36 KM

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