Riprovaci Bez! Marco Bezzecchi partirà ancora dalla pole position a Lusail nel Gran Premio del Qatar dove Marc Marquez, dopo la vittoria nella Sprint di ieri, partendo secondo avrà il primo match point per il mondiale MotoGP. Per farlo però servirà vincere con Jorge Martin, che parte 11°, fuori dai punti o ritirato. La classifica piloti è attualmente così composta:
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|411
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|362
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|332
|4
|Pedro Acosta
|KTM
|299
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|281
|6
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|274
Sprint piena zeppa di colpi di scena quella di ieri nel Gran Premio del Qatar. A cominciare dalla bruttissima caduta di Pecco Bagnaia centrato da Aldeguer nelle primissime fasi: bandiera rossa e doppia frattura al piede per Pecco che salterà la gara. Nella seconda ripartenza, scintille tra Marquez e Bezzecchi con contatto, caduta e furia del Bez mentre Marc è stato anche graziato dalla direzione corsa. E ha potuto così vincere davanti a Di Giannantonio che nel finale ha superato uno stoico Martin regalando a Marquez il match point mondiale di cui sopra. Ai piedi del podio, 4° Raul Fernandez, 5° Zarco e 6° Pedro Acosta.
Il Gran Premio del Qatar si disputa sul Circuito di Lusail. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 17.00 di domenica 8 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi 1:50.028
Aprilia
|2. Marc Marquez 1:50.294
Ducati
|3. Fabio Di Giannantonio 1:50.327
Ducati
|2ª fila
|4. Raul Fernandez 1:50.457
Aprilia
|6. Ai Ogura 1:50.592
Aprilia
|3ª fila
|7. Johann Zarco 1:50.735
Honda
|8. Pedro Acosta 1:50.872
KTM
|9. Fermin Aldeguer 1:50.890
Ducati
|4ª fila
|10. Enea Bastianini 1:51.001
KTM
|11. Jorge Martin 1:51.064
Aprilia
|12. Brad Binder 1:51.904
KTM
|5ª fila
|13. Franco Morbidelli 1:51.271
Ducati
|14. Luca Marini 1:51.350
Honda
|15. Iker Lecuona 1:51.387
Ducati
|6ª fila
|16. Diogo Moreira 1:51.504
Honda
|17. Jake Dixon 1:51.621
Honda
|18. Maverick Vinales 1:51.991
KTM