BEZZECCHI HA VINTO ANCHE LA SPRINT - Nella giornata di sabato c'è stata anche la vittoria di Marco Bezzecchi, anzi dominio più che vittoria. Il pilota italiano sta spingendo fortissimo in questo finale e, proprio grazie alla sprint, è risalito alla seconda posizione della classifica operando il sorpasso su Jorge Martin. Da segnalare gli 0 punti conquistati da Marc Marquez che è stato vittima di un doppio long lap penalty. Il tutto perché la sua moto è andata a fuoco durante la partenza, essendo costretto a lasciare lì la moto e cambiarla. Ma il problema è nato dal fatto che i semafori di Valencia non si sono accesi proprio allo start. Un problema di cui né Marquez né la Ducati sono colpevoli. Incredibile.

04:14