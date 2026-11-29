La MotoGP torna in pista per l’ultima gara dell’anno, si corre il GP di Valencia che chiude il campionato Mondiale 2026. Sarà anche the last dance per molti prima di tuffarsi nel prossimo anno coi test di martedì, ma soprattutto sarà l’ultima gara della carriera per Marc Marquez che parte in prima fila accanto al poleman Marco Bezzecchi che ha già trionfato nella Sprint di sabato. La classifica piloti è attualmente così composta:
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|439
|2
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|406
|3
|Jorge Martin
|Aprilia
|405
|4
|Pedro Acosta
|KTM
|318
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|315
Non sarà una gara qualunque di fine stagione il GP di Valencia. In molti dicono addio, in molti salutano i rispettivi team prima di tuffarsi nelle nuove avventure del 2027. Ma sarà l’ultima gara in assoluto per Marc Marquez. Intanto l’ultima Sprint dell’anno l’ha vinta Marco Bezzecchi dopo una prima partenza caotica e annullata con tanto di principio di incendio sulla Ducati di Marc Marquez che è stato peraltro penalizzato con due long lap penalty per aver cambiato la moto.
L’Aprilia vede oramai il titolo costruttori con la doppietta completata dal 2° posto di Jorge Martin autore di una gran partenza, sale sul podio Enea Bastianini con la KTM. Quarto Ogura davanti a Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez. Bez partirà di nuovo al palo in gara davanti a Marc Marquez e Raul Fernandez. Assente dell’ultima ora, Alex Marquez causa broncospamo. Il GP di Valencia si disputa sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 29 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi 1:27.844
Aprilia
|2. Marc Marquez 1:28.307
Ducati
|3. Raul Fernandez 1:28.433
Aprilia
|2ª fila
|4.
|5. Jorge Martin 1:28.639
Aprilia
|6. Fabio Di Giannantonio 1:28.695
Ducati
|3ª fila
|7. Enea Bastianini 1:28.780
KTM
|8. Pol Espargarò 1:28.853
KTM
|9. Fermin Aldeguer 1:28.870
Ducati
|4ª fila
|10. Pedro Acosta 1:28.884
KTM
|11. Ai Ogura 1:29.150
Aprilia
|12. Joan Mir 1:29.416
Honda
|5ª fila
|13. Brad Binder 1:29.233
KTM
|14. Iker Lecuona 1:29.260
Ducati
|15. Johann Zarco 1:29.286
Honda
|6ª fila
|16. Fabio Quartararo 1:29.407
Yamaha
|17. Franco Morbidelli 1:29.435
Ducati
|18. Diogo Moreira 1:29.584
Honda
|7ª fila
|19. Luca Marini 1:29.623
Honda
|20. Jack Miller 1:29.640
Yamaha
|21. Augusto Fernandez 1:29.721
Yamaha
|8ª fila
|22. Alex Rins 1:30.148
Yamaha