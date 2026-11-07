MotoGP, diretta live qualifiche Gp Qatar: nelle fp2 Bezzecchi batte Marquez e poker Aprilia, che sfida le pole!

La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Qatar, terzultima prova del mondiale di MotoGP 2026 che si corre sul tracciato di Lusail

Luca Fusco Giornalista Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

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Circuito di Lusail, 7 novembre 2026 – Il tanto discusso e temuto week end del Gran Premio del Qatar entra nel vivo: segui le ultime prove libere e, a seguire, la diretta live delle qualifiche con una pole position quanto mai incerta: Marquez, Bezzecchi, Diggia e anche Bagnaia e Martin!