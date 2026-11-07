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MotoGP, diretta live qualifiche Gp Qatar: nelle fp2 Bezzecchi batte Marquez e poker Aprilia, che sfida le pole!

La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Qatar, terzultima prova del mondiale di MotoGP 2026 che si corre sul tracciato di Lusail

Aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

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Riassunto dell'evento

Circuito di Lusail, 7 novembre 2026 – Il tanto discusso e temuto week end del Gran Premio del Qatar entra nel vivo: segui le ultime prove libere e, a seguire, la diretta live delle qualifiche con una pole position quanto mai incerta: Marquez, Bezzecchi, Diggia e anche Bagnaia e Martin!

Cronaca in diretta

  1. q1
    PEDRO-FERMIN IN Q2

    Fermin Aldeguer e Pedro Acosta finiscono ai primi due posti in Q1 e vanno in Q2 a giocarsi la pole. Morbidelli, primo degli esclusi, partirà 13° davanti a Marini, Lecuona e Moreira

    12:59
  2. q1
    CHI VA IN Q2

    Seguiamo gli ultimi tentativi!

    • Al momento Aldeguer e Acosta sono in Q2!
    • Morbidelli ci arriva vicino ma è 3°
    • Marini 4°, non basta
    • Acosta non fa meglio di Aldeguer ma è 2°
    • Lecuona solo 5°
    • Dixon 7°
    • CONFERMATO ALDEGUER E ACOSTA IN Q2!
    12:55
  4. q1
    FERMIN!

    Ci sconfessa subito Aldeguer che fa 1:50.876, batte Acosta, va in testa e prenota il Q2!

    12:54
  5. q1
    2° TIME ATTACK!

    Gli 8 piloti in pista scendono di nuovo in pista per il 2° e ultimo time attack, difficile battere Acosta, si punta al 2° posto di Aldeguer

    12:53
  6. q1
    CLASSIFICA PARZIALE

    Vediamo le posizioni dopo il primo time attack!

    1. Acosta
    2. Aldeguer
    3. Lecuona
    4. Morbvidelli
    5. Dixon
    6. Moreira
    7. Marini
    8. Vinales
    12:47
  7. q1
    SUBITO PEDRO!

    Acosta fa subito il tempone, dietro di Lecuona!

    12:46
  8. q1
    OBIETTIVO Q2!

    Piloti (pochi) in pista per giocarsi i due posti in Q2 e c’è un pesce grosso, quindi favorito numero 1, Pedro Acosta

    12:42
  10. q1
    Q1 PER POCHI INTIMI

    A causa delle tante assenze, per infortunio e non solo, visto il forfait della Yamaha, sarà un Q1 ristretto a pochissimi piloti

    • Marini
    • Moreira
    • Vinales
    • Morbidelli
    • Lecuona
    • Acosta
    • Aldeguer
    • Dixon
    12:39
  11. fp2
    BEZ DA URLO!

    Alza la voce Marco Bezzecchi nelle FP2 del Qatar: 1:51.571 per il Bez con Aprilia che cala un poker completato da Raul Fernandez 2° e Ogura 3° (i piloti Trackhouse) e da Jorge Martin 4°. Quinto Marc Marquez, che ha mostrato un gran ritmo con la gomma media, a lungo in testa, più indietro gli altri ducatisti, anche Bagnaia solo 11°

    12:34
  12. fp2
    IL BEZ DAVANTI!

    Finalmente qualcuno riesce a spodestare Marc Marquez, è stato Bezzecchi scende sotto il muro dell’1:52 in 1:151.571 e si prende la prima posizione. Poi le Aprilia Trackhouse di Fernandez e Ogura

    12:29
  13. fp2
    MOREIERA!

    Continuano ad avvicendarsi al 2° posto, dopo Acosta, Diggia, Moreira è la volta di Aldeguer

    Ma davanti a tutti c’è sempre Marc Marquez irraggiungibile!

    12:27
  14. fp2
    DIGGIA 2°

    Di Giannantonio sale al 2° posto, ieri Diggia è stato il più veloce nelle prequalifiche

    Aldeguerz 4° davanti al Bez, scivola all’8° posto Bagnaia

    12:24
  16. fp2
    ACOSTA 2°

    Dopo 20 minuti lo spagnolo della Ktm balza al 2° posto dietro Marquez futuro compagno in Duòcati

    1. Marquez
    2. Acosta
    3. Bezzecchi
    4. Fernandez
    5. Bagnaia
    6. Marini
    7. Lecuona
    8. Martin
    12:22
  17. fp2
    MARTIN MIGLIORA

    Continuano i segnali positivi dal fisico di Jorge Martin reduce dagli strascichi dell’infortunio di Phillip Island

    12:18
  18. fp2
    CLASSIFICA DOPO 10'

    Dopo 10 minuti di prove libere 2 questa la prima classifica

    1. Marquez
    2. Bezzecchi
    3. Fernandez
    4. Acosta
    5. Bagnaia
    6. Lecuona
    7. Martin
    8. Moreira
    9. Aldeguer
    10. Zarco
    12:11
  19. fp2
    ARRIVA MARC!

    Marc Marquez si mette davanti a Bagnaia: 1:52.226, due Ducati in testa!

    12:08
  20. fp2
    SUBITO PECCO

    Un Bagnaia ritrovato in Qatar, riparte anche oggi con buon piglio: 1:52.673

    12:06
  22. fp2
    IN PISTA!

    Semaforo verde a Lusail, inizia l’ultima sessione di prove libere!

    30 minuti per mettere a punto la moto in vista delle qualifiche!

    12:05
  23. pre
    CI SONO LE FP2

    Tra 5 minuti si parte con l’intenso programma del sabato, come sempre in MotoGP

    • alle 12 semaforo verde per la seconda e ultima sessione di prove libere
    • a seguire, alle 12.40 circa l’inizio delle qualifiche con il Q1 e il Q2 subito dopo!
    11:56
  24. CIAO!
    BUONGIORNO DA LUSAIL!

    Amici di Virgilio Sport buongiorno e benvenuti alla diretta live delle qualifiche del Gran Premio del Qatar, terzultima prova del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Lusail! Ci sarà da divertirsi con una pole position quanto mai incerta!

    RESTATE CON NOI!

    11:53

  26. La prima giornata del Gran Premio del Qatar si è conclusa senza incidenti fuori pista o di natura geopolitica, con la normalità che ha prevalso nel paddock di Lusail, a parte l’introduzione di controlli di sicurezza senza precedenti all’ingresso del circuito per ispezionare ogni vettura e i bagagli al suo interno. In pista, Marc Marquez ha dominato la prima sessione di prove libere (FP1) e ha chiuso al secondo posto nella sessione di qualifiche che determina le prime dieci posizioni con accesso diretto alla Q2, dichiarando poi apertamente che era stata una buona giornata per lui e per i suoi obiettivi.

    Davanti a tutti nelle prequalifiche è stato Fabio Di Giannantonio di 0,142 secondi meglio di Marquez, ma soprattutto, le Aprilia ufficiali sono arrivate dietro di Marc. Marco Bezzecchi si è piazzato terzo, a 0,260 secondi dal leader e a 0,118 secondi da Marc, ma con un passo migliore di chiunque altro. Finalmente è tornato in bolla anche Pecco Bagnaia, quarto e veloce. E Jorge Martín, “Martinator”, ha chiuso al settimo posto, a 0,635 secondi dal leader, dopo 20 giri nella sessione notturna e 15 diurni.

MotoGP, diretta live qualifiche Gp Qatar: nelle fp2 Bezzecchi batte Marquez e poker Aprilia, che sfida le pole! Fonte: ANSA

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