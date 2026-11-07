Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Fermin Aldeguer e Pedro Acosta finiscono ai primi due posti in Q1 e vanno in Q2 a giocarsi la pole. Morbidelli, primo degli esclusi, partirà 13° davanti a Marini, Lecuona e Moreira
Seguiamo gli ultimi tentativi!
Ci sconfessa subito Aldeguer che fa 1:50.876, batte Acosta, va in testa e prenota il Q2!
Gli 8 piloti in pista scendono di nuovo in pista per il 2° e ultimo time attack, difficile battere Acosta, si punta al 2° posto di Aldeguer
Vediamo le posizioni dopo il primo time attack!
Acosta fa subito il tempone, dietro di Lecuona!
Piloti (pochi) in pista per giocarsi i due posti in Q2 e c’è un pesce grosso, quindi favorito numero 1, Pedro Acosta
A causa delle tante assenze, per infortunio e non solo, visto il forfait della Yamaha, sarà un Q1 ristretto a pochissimi piloti
Alza la voce Marco Bezzecchi nelle FP2 del Qatar: 1:51.571 per il Bez con Aprilia che cala un poker completato da Raul Fernandez 2° e Ogura 3° (i piloti Trackhouse) e da Jorge Martin 4°. Quinto Marc Marquez, che ha mostrato un gran ritmo con la gomma media, a lungo in testa, più indietro gli altri ducatisti, anche Bagnaia solo 11°
Finalmente qualcuno riesce a spodestare Marc Marquez, è stato Bezzecchi scende sotto il muro dell’1:52 in 1:151.571 e si prende la prima posizione. Poi le Aprilia Trackhouse di Fernandez e Ogura
Continuano ad avvicendarsi al 2° posto, dopo Acosta, Diggia, Moreira è la volta di Aldeguer
Ma davanti a tutti c’è sempre Marc Marquez irraggiungibile!
Di Giannantonio sale al 2° posto, ieri Diggia è stato il più veloce nelle prequalifiche
Aldeguerz 4° davanti al Bez, scivola all’8° posto Bagnaia
Dopo 20 minuti lo spagnolo della Ktm balza al 2° posto dietro Marquez futuro compagno in Duòcati
Continuano i segnali positivi dal fisico di Jorge Martin reduce dagli strascichi dell’infortunio di Phillip Island
Dopo 10 minuti di prove libere 2 questa la prima classifica
Marc Marquez si mette davanti a Bagnaia: 1:52.226, due Ducati in testa!
Un Bagnaia ritrovato in Qatar, riparte anche oggi con buon piglio: 1:52.673
Semaforo verde a Lusail, inizia l’ultima sessione di prove libere!
30 minuti per mettere a punto la moto in vista delle qualifiche!
Tra 5 minuti si parte con l’intenso programma del sabato, come sempre in MotoGP
Amici di Virgilio Sport buongiorno e benvenuti alla diretta live delle qualifiche del Gran Premio del Qatar, terzultima prova del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Lusail! Ci sarà da divertirsi con una pole position quanto mai incerta!
RESTATE CON NOI!
La prima giornata del Gran Premio del Qatar si è conclusa senza incidenti fuori pista o di natura geopolitica, con la normalità che ha prevalso nel paddock di Lusail, a parte l’introduzione di controlli di sicurezza senza precedenti all’ingresso del circuito per ispezionare ogni vettura e i bagagli al suo interno. In pista, Marc Marquez ha dominato la prima sessione di prove libere (FP1) e ha chiuso al secondo posto nella sessione di qualifiche che determina le prime dieci posizioni con accesso diretto alla Q2, dichiarando poi apertamente che era stata una buona giornata per lui e per i suoi obiettivi.
Davanti a tutti nelle prequalifiche è stato Fabio Di Giannantonio di 0,142 secondi meglio di Marquez, ma soprattutto, le Aprilia ufficiali sono arrivate dietro di Marc. Marco Bezzecchi si è piazzato terzo, a 0,260 secondi dal leader e a 0,118 secondi da Marc, ma con un passo migliore di chiunque altro. Finalmente è tornato in bolla anche Pecco Bagnaia, quarto e veloce. E Jorge Martín, “Martinator”, ha chiuso al settimo posto, a 0,635 secondi dal leader, dopo 20 giri nella sessione notturna e 15 diurni.
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