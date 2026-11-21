Cronaca in diretta

GIRO 1. Bezzecchi rimane in testa, poi ottimo Raul Fernandnez, Marc Marquez, Do GIannantonio, Alex Marquez, Acosta, Martin, Aldeguer, Binder e Zarco

GIRO 1. Bezzecchi e Raul Fernandez vanno già in fuga. Marquez terzo, tiene la posizione e controlla

GIRO 2. Alex Marquez passa Di Giannantonio e si prende la quarta posizione dietro al fratello Marc. Davanti sempre la coppia dell'Aprilia

GIRO 3. Bezzecchi va col suo ritmo incontrastato. Raul Fernandez ha un bel margine su Marquez. Oltre 2'' per lui

Servono due punti in più di Martin che parte 7° a Marc Marquez per vincere l’ottavo mondiale della MotoGP che si può chiudere nella Sprint del GP del Portogallo, penultimo appuntamento del campionato 2026. C’è Bezzecchi in pole davanti allo spagnolo della Ducati e ci sono 60 punti tra lui e Martinator nella classifica piloti attualmente così composta:

Marc Marquez (431 pt.) Jorge Martin (371 pt.) Marco Bezzecchi (357 pt.) Pedro Acosta (309 pt.) Ai Ogura (294 pt.)

Si parte mezz’ora prima del previsto per gabbare il meteo a Portimao. Marco Bezzecchi si è aggiudicato la pole position con un giro record davanti a Marc Marquez a cui questo risultato con Martin 7° andrebbe benissimo per brindare al titolo. Partirà in prima fila anche Fabio Di Giannantonio, seguito da Raul Fernandez e dal minore dei fratelli Marquez, Alex. Non va oltre il sesto posto Pedro Acosta. La Gara Sprint del Gran Premio del Portogallo si disputa sul Circuito di Portimao. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 16.00 di sabato 21 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:37.201

Aprilia 2. Marc Marquez 1:37.695

Ducati 3. Fabio Di Giannantonio 1:37.823

Ducati 2ª fila 4. Raul Fernandez 1:38.117

Aprilia 5. Alex Marquez 1:38.262

Ducati 6. Pedro Acosta 1:38.304

KTM 3ª fila 7. Jorge Martin 1:38.314

Aprilia 8. Fermin Aldeguer 1:38.515

Ducati 9. Johann Zarco 1:38.630

Honda 4ª fila 10. Brad Binder 1:38.706

KTM 11. Diogo Moreira 1:38.867

Honda 12. Iker Lecuona 1:39.094

Ducati 5ª fila 13. Jack Miller 1:41.850

Yamaha 14. Luca Marini 1:41.886

Honda 15. Ai Ogura 1:41.934

Aprilia 6ª fila 16. Augusto Fernandez 1:42.319

Yamaha 17. Jake Dixon 1:42.385

Honda 18. Pol Espargarò 1:42.599

KTM 7ª fila 19. Alex Rins 1:42.796

Yamaha 20. Fabio Quartararo 1:42.966

Yamaha 21. Franco Morbidelli 1:48.767

Ducati 8ª fila 22. Enea Bastianini 1:51.233

KTM