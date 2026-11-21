Servono due punti in più di Martin che parte 7° a Marc Marquez per vincere l’ottavo mondiale della MotoGP che si può chiudere nella Sprint del GP del Portogallo, penultimo appuntamento del campionato 2026. C’è Bezzecchi in pole davanti allo spagnolo della Ducati e ci sono 60 punti tra lui e Martinator nella classifica piloti attualmente così composta:
- Marc Marquez (431 pt.)
- Jorge Martin (371 pt.)
- Marco Bezzecchi (357 pt.)
- Pedro Acosta (309 pt.)
- Ai Ogura (294 pt.)
Si parte mezz’ora prima del previsto per gabbare il meteo a Portimao. Marco Bezzecchi si è aggiudicato la pole position con un giro record davanti a Marc Marquez a cui questo risultato con Martin 7° andrebbe benissimo per brindare al titolo. Partirà in prima fila anche Fabio Di Giannantonio, seguito da Raul Fernandez e dal minore dei fratelli Marquez, Alex. Non va oltre il sesto posto Pedro Acosta. La Gara Sprint del Gran Premio del Portogallo si disputa sul Circuito di Portimao. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 16.00 di sabato 21 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi 1:37.201
Aprilia
|2. Marc Marquez 1:37.695
Ducati
|3. Fabio Di Giannantonio 1:37.823
Ducati
|2ª fila
|4. Raul Fernandez 1:38.117
Aprilia
|5. Alex Marquez 1:38.262
Ducati
|6. Pedro Acosta 1:38.304
KTM
|3ª fila
|7. Jorge Martin 1:38.314
Aprilia
|8. Fermin Aldeguer 1:38.515
Ducati
|9. Johann Zarco 1:38.630
Honda
|4ª fila
|10. Brad Binder 1:38.706
KTM
|11. Diogo Moreira 1:38.867
Honda
|12. Iker Lecuona 1:39.094
Ducati
|5ª fila
|13. Jack Miller 1:41.850
Yamaha
|14. Luca Marini 1:41.886
Honda
|15. Ai Ogura 1:41.934
Aprilia
|6ª fila
|16. Augusto Fernandez 1:42.319
Yamaha
|17. Jake Dixon 1:42.385
Honda
|18. Pol Espargarò 1:42.599
KTM
|7ª fila
|19. Alex Rins 1:42.796
Yamaha
|20. Fabio Quartararo 1:42.966
Yamaha
|21. Franco Morbidelli 1:48.767
Ducati
|8ª fila
|22. Enea Bastianini 1:51.233
KTM