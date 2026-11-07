Cronaca in diretta

C’è Marco Bezzecchi in pole position a Lusail dove la MotoGP corre la Sprint del GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026. In prima fila al suo fianco il leader del campionato, Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. In seconda fila Bagnaia a sandwitch tra le Trackhouse di Fernandez e Ogura. Solo 11° Martin secondo in classifica piloti che è così composta:

Marc Marquez (399 pt.) Jorge Martin (355 pt.) Marco Bezzecchi (332 pt.) Pedro Acosta (295 pt.) Ai Ogura (278 pt.)

Pole da urlo di Marc Bezzecchi in Qatar che ha saputo fare meglio di Marc Marquez rifilandogli quasi 3 decimi. Prima fila anche per Fabio Di Giannantonio. Aprilia e Ducati a macchia d’olio nelle prime posizioni, alle loro spalle ci sono le due Trackhouse di Fernandez e Ogura con in mezzo un ottimo Bagnaia 5° finalmente a suo agio con la Desmosedici come da tempo non succedeva. Solo 11° Martin che nell’ultimo giro si è ritrovato davanti Acosta e si è imbestialito col pilota Ktm.

La Gara Sprint del Gran Premio del Qatar si disputa sul Circuito di Losail. Sono previsti 11 giri. Partenza in programma alle 17.00 di sabato 7 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:50.028

Aprilia 2. Marc Marquez 1:50.294

Ducati 3. Fabio Di Giannantonio 1:50.327

Ducati 2ª fila 4. Raul Fernandez 1:50.457

Aprilia 5. Francesco Bagnaia 1:50.592

Ducat 6. Ai Ogura 1:50.592

Aprilia 3ª fila 7. Johann Zarco 1:50.735

Honda 8. Pedro Acosta 1:50.872

KTM 9. Fermin Aldeguer 1:50.890

Ducati 4ª fila 10. Enea Bastianini 1:51.001

KTM 11. Jorge Martin 1:51.064

Aprilia 12. Brad Binder 1:51.904

KTM 5ª fila 13. Franco Morbidelli 1:51.271

Ducati 14. Luca Marini 1:51.350

Honda 15. Iker Lecuona 1:51.387

Ducati 6ª fila 16. Diogo Moreira 1:51.504

Honda 17. Jake Dixon 1:51.621

Honda 18. Maverick Vinales 1:51.991

KTM