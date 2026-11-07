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MotoGP diretta live Sprint Qatar: Bezzecchi in pole a Lusail davanti a Marquez. Bagnaia part 5°, Martin 11°

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Losail. Sono previsti 11 giri. Partenza in programma alle 17.00 di sabato 7 novembre 2026

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Inizio alle ore 17:00

Cronaca in diretta

C’è Marco Bezzecchi in pole position a Lusail dove la MotoGP corre la Sprint del GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026. In prima fila al suo fianco il leader del campionato, Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. In seconda fila Bagnaia a sandwitch tra le Trackhouse di Fernandez e Ogura. Solo 11° Martin secondo in classifica piloti che è così composta:

  1. Marc Marquez (399 pt.)
  2. Jorge Martin (355 pt.)
  3. Marco Bezzecchi (332 pt.)
  4. Pedro Acosta (295 pt.)
  5. Ai Ogura (278 pt.)

Pole da urlo di Marc Bezzecchi in Qatar che ha saputo fare meglio di Marc Marquez rifilandogli quasi 3 decimi. Prima fila anche per Fabio Di Giannantonio. Aprilia e Ducati a macchia d’olio nelle prime posizioni, alle loro spalle ci sono le due Trackhouse di Fernandez e Ogura con in mezzo un ottimo Bagnaia 5° finalmente a suo agio con la Desmosedici come da tempo non succedeva. Solo 11° Martin che nell’ultimo giro si è ritrovato davanti Acosta e si è imbestialito col pilota Ktm.

La Gara Sprint del Gran Premio del Qatar si disputa sul Circuito di Losail. Sono previsti 11 giri. Partenza in programma alle 17.00 di sabato 7 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:50.028
Aprilia
2. Marc Marquez 1:50.294
Ducati
3. Fabio Di Giannantonio 1:50.327
Ducati
2ª fila 4. Raul Fernandez 1:50.457
Aprilia
5. Francesco Bagnaia 1:50.592
Ducat
6. Ai Ogura 1:50.592
Aprilia
3ª fila 7. Johann Zarco 1:50.735
Honda
8. Pedro Acosta 1:50.872
KTM
9. Fermin Aldeguer 1:50.890
Ducati
4ª fila 10. Enea Bastianini 1:51.001
KTM
11. Jorge Martin 1:51.064
Aprilia
12. Brad Binder 1:51.904
KTM
5ª fila 13. Franco Morbidelli 1:51.271
Ducati
14. Luca Marini 1:51.350
Honda
15. Iker Lecuona 1:51.387
Ducati
6ª fila 16. Diogo Moreira 1:51.504
Honda
17. Jake Dixon 1:51.621
Honda
18. Maverick Vinales 1:51.991
KTM

MotoGP diretta live Sprint Qatar: Bezzecchi in pole a Lusail davanti a Marquez. Bagnaia part 5°, Martin 11° Fonte: ANSA

Posizioni

SPRINT RACE del Qatar - Lusail International Circuit 07/11/2026
Lusail International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 17:00
  • Circuito: Lusail International Circuit
  • Città: Lusail
  • Nazione: Qatar
  • Lunghezza giro: 5.38 KM

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