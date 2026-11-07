C’è Marco Bezzecchi in pole position a Lusail dove la MotoGP corre la Sprint del GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026. In prima fila al suo fianco il leader del campionato, Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. In seconda fila Bagnaia a sandwitch tra le Trackhouse di Fernandez e Ogura. Solo 11° Martin secondo in classifica piloti che è così composta:
- Marc Marquez (399 pt.)
- Jorge Martin (355 pt.)
- Marco Bezzecchi (332 pt.)
- Pedro Acosta (295 pt.)
- Ai Ogura (278 pt.)
Pole da urlo di Marc Bezzecchi in Qatar che ha saputo fare meglio di Marc Marquez rifilandogli quasi 3 decimi. Prima fila anche per Fabio Di Giannantonio. Aprilia e Ducati a macchia d’olio nelle prime posizioni, alle loro spalle ci sono le due Trackhouse di Fernandez e Ogura con in mezzo un ottimo Bagnaia 5° finalmente a suo agio con la Desmosedici come da tempo non succedeva. Solo 11° Martin che nell’ultimo giro si è ritrovato davanti Acosta e si è imbestialito col pilota Ktm.
La Gara Sprint del Gran Premio del Qatar si disputa sul Circuito di Losail. Sono previsti 11 giri. Partenza in programma alle 17.00 di sabato 7 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi 1:50.028
Aprilia
|2. Marc Marquez 1:50.294
Ducati
|3. Fabio Di Giannantonio 1:50.327
Ducati
|2ª fila
|4. Raul Fernandez 1:50.457
Aprilia
|5. Francesco Bagnaia 1:50.592
Ducat
|6. Ai Ogura 1:50.592
Aprilia
|3ª fila
|7. Johann Zarco 1:50.735
Honda
|8. Pedro Acosta 1:50.872
KTM
|9. Fermin Aldeguer 1:50.890
Ducati
|4ª fila
|10. Enea Bastianini 1:51.001
KTM
|11. Jorge Martin 1:51.064
Aprilia
|12. Brad Binder 1:51.904
KTM
|5ª fila
|13. Franco Morbidelli 1:51.271
Ducati
|14. Luca Marini 1:51.350
Honda
|15. Iker Lecuona 1:51.387
Ducati
|6ª fila
|16. Diogo Moreira 1:51.504
Honda
|17. Jake Dixon 1:51.621
Honda
|18. Maverick Vinales 1:51.991
KTM