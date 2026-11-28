Cronaca in diretta

Buongiorno a tutti gli appassionati di motori. Siamo a Valencia, per l'ultima Sprint Race della stagione. È il 22° e ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026.

BEZZECCHI IN POLE - Grande finale di stagione di Marco Bezzecchi, che ha fatto registrare il miglior tempo in qualifica e, anche, il record della pista del Ricardo Tormo di Valencia fermando il crono in 1'27''844. A oltre 4 decimi Marc Marquez, a oltre 5 Raul Fernandez.

La MotoGP celebra l’ultima Sprint della stagione nel week end del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2026 già vinto da Marc Marquez che ha sorpreso tutti quanti ieri annunciando il suo ritiro dalle corse. Partirà in prima fila il campione del mondo alle spalle di un Marc Bezzecchi in grande spolvero e in pole, a completare la first row ci sarà l’altra Aprilia ma Trackhouse di Raul Fernandez. La classifica piloti è attualmente così composta:

Marc Marquez (439 pt.) CAMPIONE DEL MONDO Jorge Martin (396 pt.) Marco Bezzecchi (394 pt.) Pedro Acosta (315 pt.) Ai Ogura (309 pt.)

Un Bezzecchi da urlo ha conquistato l’ultima pole della stagione e partirà davanti a tutti nella Sprint e nel Gran Premio della Comunità Valenciana. Un tempo pazzesco per il pilota dell’Aprilia: 1:27.844 che non solo è il nuovo record della pista a Valencia ma permette al Bez di rifilare quasi mezzo secondo a Marc Marquez che si è arreso o quasi nell’ultimo tentativo e Raul Fernandez che aveva dato fuoco alle polveri con un primo record poi stracciato dagli altri due.

Dalla seconda fila scatteranno Alex Marquez, Martin e Di Giannantonio in un’alternanza Aprilia-Ducati degna di questo finale che assegnerà l’ultimo titolo in palio quello costruttori. Chiudono la top ten Enea Bastianini ottimo 7° dopo essere passato col miglior tempo dal Q1, Pol Espargaro, Aldeguer e Acosta. La Gara Sprint del GP di Valencia si disputa sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 28 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:27.844

Aprilia 2. Marc Marquez 1:28.307

Ducati 3. Raul Fernandez 1:28.433

Aprilia 2ª fila 4. Alex Marquez 1:28.580

Ducati 5. Jorge Martin 1:28.639

Aprilia 6. Fabio Di Giannantonio 1:28.695

Ducati 3ª fila 7. Enea Bastianini 1:28.780

KTM 8. Pol Espargarò 1:28.853

KTM 9. Fermin Aldeguer 1:28.870

Ducati 4ª fila 10. Pedro Acosta 1:28.884

KTM 11. Ai Ogura 1:29.150

Aprilia 12. Joan Mir 1:29.416

Honda 5ª fila 13. Brad Binder 1:29.233

KTM 14. Iker Lecuona 1:29.260

Ducati 15. Johann Zarco 1:29.286

Honda 6ª fila 16. Fabio Quartararo 1:29.407

Yamaha 17. Franco Morbidelli 1:29.435

Ducati 18. Diogo Moreira 1:29.584

Honda 7ª fila 19. Luca Marini 1:29.623

Honda 20. Jack Miller 1:29.640

Yamaha 21. Augusto Fernandez 1:29.721

Yamaha 8ª fila 22. Alex Rins 1:30.148

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