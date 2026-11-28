La MotoGP celebra l’ultima Sprint della stagione nel week end del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2026 già vinto da Marc Marquez che ha sorpreso tutti quanti ieri annunciando il suo ritiro dalle corse. Partirà in prima fila il campione del mondo alle spalle di un Marc Bezzecchi in grande spolvero e in pole, a completare la first row ci sarà l’altra Aprilia ma Trackhouse di Raul Fernandez. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Marc Marquez (439 pt.) CAMPIONE DEL MONDO
- Jorge Martin (396 pt.)
- Marco Bezzecchi (394 pt.)
- Pedro Acosta (315 pt.)
- Ai Ogura (309 pt.)
Un Bezzecchi da urlo ha conquistato l’ultima pole della stagione e partirà davanti a tutti nella Sprint e nel Gran Premio della Comunità Valenciana. Un tempo pazzesco per il pilota dell’Aprilia: 1:27.844 che non solo è il nuovo record della pista a Valencia ma permette al Bez di rifilare quasi mezzo secondo a Marc Marquez che si è arreso o quasi nell’ultimo tentativo e Raul Fernandez che aveva dato fuoco alle polveri con un primo record poi stracciato dagli altri due.
Dalla seconda fila scatteranno Alex Marquez, Martin e Di Giannantonio in un’alternanza Aprilia-Ducati degna di questo finale che assegnerà l’ultimo titolo in palio quello costruttori. Chiudono la top ten Enea Bastianini ottimo 7° dopo essere passato col miglior tempo dal Q1, Pol Espargaro, Aldeguer e Acosta. La Gara Sprint del GP di Valencia si disputa sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 28 novembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi 1:27.844
Aprilia
|2. Marc Marquez 1:28.307
Ducati
|3. Raul Fernandez 1:28.433
Aprilia
|2ª fila
|4. Alex Marquez 1:28.580
Ducati
|5. Jorge Martin 1:28.639
Aprilia
|6. Fabio Di Giannantonio 1:28.695
Ducati
|3ª fila
|7. Enea Bastianini 1:28.780
KTM
|8. Pol Espargarò 1:28.853
KTM
|9. Fermin Aldeguer 1:28.870
Ducati
|4ª fila
|10. Pedro Acosta 1:28.884
KTM
|11. Ai Ogura 1:29.150
Aprilia
|12. Joan Mir 1:29.416
Honda
|5ª fila
|13. Brad Binder 1:29.233
KTM
|14. Iker Lecuona 1:29.260
Ducati
|15. Johann Zarco 1:29.286
Honda
|6ª fila
|16. Fabio Quartararo 1:29.407
Yamaha
|17. Franco Morbidelli 1:29.435
Ducati
|18. Diogo Moreira 1:29.584
Honda
|7ª fila
|19. Luca Marini 1:29.623
Honda
|20. Jack Miller 1:29.640
Yamaha
|21. Augusto Fernandez 1:29.721
Yamaha
|8ª fila
|22. Alex Rins 1:30.148
Yamaha