Coppa del Mondo Sci Alpino Femminile 2026/2027
Gigante Killington (Stati Uniti), 28 Novembre 2026
-Startlist:
1 Sara Hector (Sve)
2 Alice Robinson (NZL)
3 Julia Scheib (Aut)
4 Camille Rast (Svi)
5 Mikaela Shiffrin (USA)
6 Paula Moltzan (USA)
7 Thea Louise Stjernesund (NOR)
8 Maryna Gasienica-Daniel (Pol)
9 Lara Colturi (Alb)
10 Zrinka Ljutic (Cro)
11 Nina O’Brien (USA)
12 Mina Fuerst Holtmann (Nor)
13 LARA DELLA MEA (ITA)
14 Emma Aicher (Ger)
15 Lena Duerr (Ger)
16 SOFIA GOGGIA (ITA)
18 ASJA ZENERE (ITA)
29 MARTA BASSINO (ITA)
31 LAURA PIROVANO (ITA)
32 ANNA TROCKER (ITA)
35 SOPHIE MATHIOU (ITA)
36 ILARIA GHISALBERTI (ITA)
38 ALICE PAZZAGLIA (ITA)
46 GIORGIA COLLOMB (ITA)
55 EMILIA MONDINELLI (ITA)