Solamente tre punti per il Venezia che si trova inevitabilmente in fondo alla classifica. L'avvicendamente in panchina con Nicola che ha preso il posto di Stroppa sembra aver donato ai lagunari una nuova solidità difensiva: gli arancioverdi hanno infatti subito tre gol nelle ultime tre uscite, mentre nelle precedenti sei ne ha subiti 10. Nell'ultima partita di campionato il Venezia è stato sconfitto in laguna dall'Inter nonostante una prestazione di gran livello da parte dei ragazzi guidati da Nicola.11:31

Sono solo quattro i precedenti tra Como e Venezia in Serie A. L'unica vittoria voltiana risale alla stagione 1949/50 mentre le altre sfide sono terminate tutte in parità. 26 invece gli scontri in cadetteria dove comunque regna l'equilibrio: 9 successi lariani, 8 lagunari e 8 pareggi.11:35

OCCASIONE COMO! Giocata di gran qualità di Kaiki che si accentra da sinistra e serve da Cunha a centro area. Il brasiliano sistema palla sul mancino e calcio sul primo palo dove Stankovic si allunga e respinge.12:57

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Como - Venezia? La gara tra Como e Venezia si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Como - Venezia? L'arbitro del match sarà Maria Ferrieri Caputi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Como - Venezia sarà Francesco Cosso Dove si gioca Como - Venezia? La partita si gioca a Como In che stadio si gioca Como - Venezia? Stadio Giuseppe Sinigaglia Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 5 gol, mentre il capocannoniere del Venezia è Akor Adams con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Como - Venezia? La gara tra Como e Venezia si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Como - Venezia? Il marcatore del Como è stato Lucas da Cunha al 43'

PREPARTITA

Como - Venezia è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 12:30 allo stadio .

Attualmente il Como si trova 4° in classifica con 23 punti (frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Venezia si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 9 sconfitte).

Il Como ha segnato 18 gol e ne ha subiti 8; il Venezia ha segnato 6 gol e ne ha subiti 20.

In casa il Como ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Il Como nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Sassuolo e il Torino ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Genoa e l'Inter ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Como ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 1-3 mentre Il Venezia ha incontrato l'Inter perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Akor Adams con 2 gol.

Como e Venezia si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Como ha vinto 1 volta, il Venezia non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 3.

Como-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Como ha registrato una vittoria e tre pareggi nei quattro precedenti contro il Venezia in Serie A; solo contro il Lecce (otto) la squadra lariana ha disputato più partite nella competizione senza mai perdere.

Tra Serie A e Serie B, il Como ha perso solo due dei 16 precedenti interni contro il Venezia (8V, 6N, 2P); i lariani sono inoltre rimasti imbattuti in casa contro gli arancioneroverdi in tutte le sfide casalinghe disputate negli anni 2000 (2V, 2N).

Il Como ha vinto con almeno due gol di scarto ciascuna delle ultime tre partite di Serie A, stabilendo una striscia record per il club nella competizione; l'ultima squadra a riuscirci per almeno quattro gare consecutive è stata l'Inter nel dicembre 2024 (cinque).

Il Como ha subito un solo gol nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A disputate dall'inizio di maggio, mantenendo la porta inviolata in quattro occasioni; nel periodo, nessuna squadra attualmente nei cinque maggiori campionati europei ha concesso meno reti tra le mura amiche.

Il Venezia (1V 8P) potrebbe diventare la seconda squadra nella storia della Serie A a perdere almeno nove delle prime 10 partite di un singolo campionato, dopo il Varese nella stagione 1965/66 (1N 9P).

Il Venezia non ha vinto nessuna delle ultime 30 trasferte in Serie A (10N, 20P); solo Casale (38, ultima delle sfide nel 1934), Lecco (34 nel 1967) e Ancona (34 nel 2004) hanno una striscia aperta di gare esterne senza successi più lunga nel massimo campionato.

Il Venezia ha realizzato tre autogol in questa stagione di Serie A, nessuna squadra ne conta di più nei cinque maggiori campionati europei, a pari merito con l'Elche; due di queste autoreti sono arrivate nel turno scorso contro l'Inter.

Il Como è la squadra che ha segnato più gol in questa Serie A a seguito di un recupero offensivo (quattro); i lariani hanno prodotto 16 conclusioni da questa situazione di gioco, meno solamente di Fiorentina e Roma nel torneo in corso.

Nico Paz è uno dei due soli giocatori ad aver registrato almeno tre gol e tre assist in questa Serie A, insieme ad Adrien Rabiot (4G,3A). Dopo aver partecipato attivamente a un gol in ciascuna delle ultime due giornate, il centrocampista del Como punta a trovare il coinvolgimento in una rete per la terza gara consecutiva, eguagliando la sua miglior striscia nel massimo campionato stabilita nel settembre 2025.

A partire dalla scorsa stagione, John Yeboah (20 – 11G, 9A) è il giocatore del Venezia che ha preso parte a più reti in campionato, tra Serie A e Serie B, tuttavia dopo aver realizzato la prima rete dei lagunari in questo campionato (v Frosinone il 6 settembre) non ha poi più messo lo zampino nei successi cinque centri realizzati dai veneti nel torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: