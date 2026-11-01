Il Como fa la partita e vince di misura su un Venezia sempre ordinato in difesa. Il gol vittoria è di da Cunha che trasforma al trasforma dal dischetto al tramonto del 1° tempo.
Il Como si riporta al 4° posto in classifica salendo a 23 punti in classifica. Nel prossimo turno di campionato i lariani sono attesi dal big match di San Siro contro l’Inter.
Altra occasione mancata per il Venezia, che colleziona la nona sconfitta in 10 partite disputate e rimane inesorabilmente all’ultimo posto in classifica. I lagunari ospiteranno l’Udinese in un autentico scontro salvezza nell’anticipo dell’11° giornata.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A Enilive!14:27
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO GIUSEPPE SINIGAGLIA! Como-Venezia 1-014:26
90'+5'
Animi tesi sulle panchine.14:26
90'+4'
VENEZIA VICINO AL PARI! Botta da fuori area di Basic che libera un mancino piuttosto violento. Butez blocca in due tempi.14:24
90'+3'
Occasione per il Venezia dalla bandierina.14:23
90'+1'
Ancora calcio d'angolo per il Como dopo un buon sviluppo a sinistra.14:21
90'
Cinque minuti di recupero.14:21
87'
Liberali servito largo a destra con spazio per attaccare. Prova ad entrare in area l'esterno classe 2007 ma viene fermato subito dalla difesa lagunare.14:18
86'
Kaiki ammonito per simulazione all'interno dell'area di rigore.14:17
86'
Si riporta avanti il Como. Smolcic riceve fuori area e cade a seguito di una spinta non punita da Ferrieri Caputi.14:17
85'
Cambi esauriti su entrambe le panchine.14:15
84'
5° sostituzione Como. Esce Martin Baturina ed entra Álex Valle.14:15
84'
Kike Pérez entra in area ed arriva pericolosamente sui pressi dell'area piccola. Grande difesa di Kempf che resiste alle finte dell'avversario.14:15
82'
4° sostituzione Como. Esce Yan Couto ed entra Ivan Smolcic.14:13
80'
Rallenta il ritmo il Como quando mancano 10 minuti al termine.14:14
78'
5° sostituzione Venezia. Esce Thórir Helgason ed entra Albion Rrahmani.14:10
77'
Helgason crossa dalla trequarti sinistra. Palla facile per Butez che va sicuro in presa.14:07
76'
Sagrado scende sulla corsia di destra e mette palla al centro. Disimpegno elegante della difesa lariana.14:07
74'
3° sostituzione Como. Esce Samuele Ricci ed entra Máximo Perrone.14:06
73'
2° sostituzione Como. Esce Lucas da Cunha ed entra Mattia Liberali.14:06
73'
1° sostituzione Como. Esce Nico Paz ed entra Maxence Caqueret.14:05
73'
OCCASIONE COMO! Yan Couto ci prova col mancino dal vertice destro. La palla sibila vicino al palo.14:05
72'
Yeboah con il mancino dal limite. Primo intervento tra i pali di Butez.14:03
72'
Gran cross di Mazzocchi da sinistra. Kempf anticipa Adams salvando il risultato.14:03
71'
Palla lunga di da Cunha per Douvikas, con il Venezia che si aspettava che gli venisse restituito il pallone, dove manca momentaneamente Juan Jesus. Ancora un controllo non perfetto del greco e difesa arancioverde che si rifugia in corner.14:02
71'
Riprende ora il gioco.14:01
68'
Gioco fermo con Juan Jesus a terra dolorante. Sembra esserci stato un colpo a palla lontana da parte di Douvikas.13:59
68'
Buono il movimento d Yeboah che dal limite si gira in un fazzoletto e va alla conclusione col mancino che si infrange sulla difesa avversaria.13:59
66'
Danza sul pallone Nico Paz prima di servire Kaiki a sinistra. Controllo non perfetto dell'esterno brasiliano che si allunga troppo la palla e non la risce a tenere in campo.13:57
65'
Pallone profondo per Douvikas. In vantaggio la difesa lagunare che concede la rimessa laterale in zona offensiva al Como.13:55
62'
4° sostituzione Venezia. Esce Antoine Hainaut ed entra Richie Sagrado.13:53
62'
3° sostituzione Venezia. Esce Simon Sohm ed entra Toma Basic.13:53
61'
Pressione costante dei lariani. Il Venezia reta ben chiuso dietro.13:52
59'
Altra verticalizzazione tentata dalla formazione ospite. Ancora sicuro in uscita Butez.13:49
58'
Cross tagliato da destra di Couto. Nico Paz non arriva sul pallone e la palla scivola in rimessa dal fondo.13:49
56'
Kike Pérez va con il filtrante per Adams alle spalle di Kempf. Buona l'uscita di Butez.13:47
55'
2° sostituzione Venezia. Esce Lion Lauberbach ed entra John Yeboah.13:46
55'
1° sostituzione Venezia. Esce Gianluca Busio ed entra Kike Pérez.13:45
54'
Si affaccia in avanti il Venezia con Adams servito a sinistra che va a puntare l'area. Palla al centro ribattuta con Adams che torna in possesso e scarica su Busio che conclude centrando in pieno Ricci che rimane a terra dolorante.13:45
51'
OCCASIONE COMO! Baturina si accentra da sinistra e calcia dal limite con l'interno destro. Stankovic respinge ancora.13:42
49'
Kaiki riceve a sinistra e prova a mettere palla al centro. Hainaut devia in corner.13:40
49'
Altra azione avvolgente del Como ma non si scompone la difesa avversaria.13:39
47'
Conclusione da fuori area di Ricci con il pallone che colpisce il compagno di squadra Douvikas. Rimessa dal fondo per il Venezia.13:38
46'
Busio verticalizza per lo scatto di Lauberbach ma il primo ad arrivare sul pallone è Butez.13:37
46'
SI RIPARTE! Venezia a gestire il primo possesso della ripresa. Nessun cambio durante l'intervallo con Yeboah che sembra poter essere la prima mossa di Nicola.13:36
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.13:22
Primo tempo godibilissimo al Sinigaglia con il Como che fa la partita e chiude in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato al 43' da capitan da Cunha.Un penalty è stato invece revocato al Venezia dopo un check lunghissimo terminato con la decisione di non considerare punibile il tocco di mano di Milla.13:21
45'+2'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Como-Venezia 1-013:20
45'+2'
ILLUSIONE DEL GOL! Piattone al volo di Helgason che calcia da posizione defilata a destra. Illusione del gol con la palla che sbatte sull'esterno della rete.13:19
45'+1'
Verticalizzazione di Busio per Adams con la palla che va a sbattere contro la direttrice di gara. Si dispera il capitano del Venezia.13:18
45'
Due minuti di recupero.13:17
43'
GOOL!! COMO-Venezia 1-0!! Rete di Lucas da Cunha! Glaciale il capitano del Como che spiazza Stankovic mandando il pallone in alto a sinistra.
Ammonito Juan Jesus per il fallo che ha portato al penalty.13:14
41'
CALCIO DI RIGORE PER IL COMO! Baturina va al centro per Douvikas al limite dell'area piccola. Juan Jesus tenta l'intervento ma trova solo le gambe dell'attaccante greco. Nessun dubbio per Ferrieri Caputi che indica il dischetto.13:14
40'
OCCASIONE COMO! Douvikas spizza di testa allungando la traiettoria verso il secondo palo. Palla di poco a lato.13:13
39'
Sohm tenta l'anticipo su Ricci a centrocampo ma lo travolge in maniera pericolosa. Ferrieri Caputi estrae il primo cartellino della partita.13:11
38'
Kempf tenta la rovesciata ma spinge Juan Jesus con entrambe le mani prima di coordinarsi. Punizione per il Venezia.13:10
36'
E' salita di intensità la pressione offensiva del Como. Continua a resistere il muro veneziano.13:08
34'
MILLA! Altra conclusione da fuori del Como. Il destro di Milla non si abbassa abbastanza e sorvola di poco la traversa.13:06
32'
ANCORA STANKOVIC! Conclusione bellissima di Kempf che col mancino colpisce al volo da limite ed esalta Stankovic. La respinta è centrale ma Douvikas non ha un controllo fortunato permettendo al portiere del Venezia di arrivare nuovamente sul pallone.13:05
31'
CALCIO DI RIGORE REVOCATO! Ferrieri Caputi, dopo aver visionato le immagini, toglie il penalty al Venezia. Non per la posizione del tocco di mano, ma non considerando il tocco punibile.13:04
30'
OFR! Ferrieri Caputi va al monitor per riguardare il tocco di Milla.13:02
29'
Attesa per un check per determinare se il tocco di braccio sia avvenuto o meno all'interno dell'area di rigore lariana.13:01
28'
CALCIO DI RIGORE PER IL VENEZIA! Contropiede del Venezia che crea una situazione di 3 vs 3. Palla per Busio che controlla e con il pallone che va a sbattere sul braccio largo di Milla.13:00
26'
Apprensione sulla panchina del Venezia con Stankovic che rimane a terra dopo l'intervento compiuto. Si rialza il portiere dei lagunari.12:58
25'
OCCASIONE COMO! Giocata di gran qualità di Kaiki che si accentra da sinistra e serve da Cunha a centro area. Il brasiliano sistema palla sul mancino e calcio sul primo palo dove Stankovic si allunga e respinge.12:57
23'
Baturina riceve tra le linee e prova la conclusione dalla distanza. Il suo destro termina a lato.12:55
22'
Altra palla bassa da parte di da Cunha verso il cuore dell'area di rigore lagunare. Ancora ben appostata la difesa.12:54
20'
Kaiki serve Baturina a centro area dove il croato controlla e va subito alla conclusione col mancino. Difende bene l'area la difesa avversaria murando il tiro.12:53
19'
Muove benissimo palla il Como. Da Cunha, servito largo a destra, mette palla rasoterra al centro dove allontana la difesa veneta.12:52
18'
Tre contro uno del Como. Palla sul secondo palo dove Hainaut ostacola da Cunha impedendogli di concludere.12:52
16'
Recupero difensivo del Venezia che si appoggia su Helgason. L'islandese va con il filtrante per Adams e Ramon salva intercettando in tackle.12:49
14'
OCCASIONE COMO! Douvikas calcia da posizione defilata a destra e trova la deviazione che spiazza Stankovic con il pallone che esce di poco accanto al palo.12:47
12'
Lancio di Juan Jesus che viene respinto da Ramon. Adams raccoglie e prova a saltare Couto che non si lascia scavalcare dal pallone.12:46
11'
Il Venezia riesce ad appoggiarsi su Adams che difende il pallone e fa una buona sponda. Palla in profondità per Lauberbach che la raggiuge ma dopo aver commesso fallo in attacco.12:45
10'
Busio riesce ad uscire dalla difesa con la palla al piede e serve Lauberbach. Palla subito persa dall'attaccante del Venezia.12:42
8'
Baturina mette una palla bassa al centro che viene sporcata e arriva a Moreno che, completamente libero, spazza lontanissimo alleggerendo la pressione. Difesa del Venezia in affanno in questo avvio di gara.12:41
7'
Kaiki anticipa tutti sul primo palo e di testa non inquadra lo specchio della porta difesa da Stankovic.12:39
6'
Attacca a pieno organico il Como con una bella azione corale. Il cross da destra di Couto viene deviato nuovamente in calcio d'angolo.12:39
5'
Baturina giunge sul vertice sinistro e scivola, non è il primo in questi primi minuti, al momento dell'ingresso in area di rigore. La difesa lagunare spedisce palla in corner.12:38
4'
Couto prova raggiungere il fondo a destra ma è molto bravo Mazzocchi ad arginarlo e a conquistare la rimessa dal fondo.12:36
3'
Palla gestita quasi interamente dal Como. Attende basso il Venezia.12:35
INIZIA LA PARTITA! Fischia Ferrieri Caputi e il Como muove il primo pallone del match.12:32
A disposizione Como. Sanchez, Vigorito, Caqueret, Dossena, Goldanuga, Kambwala, Kennedy, Lahdo, Liberali, Papaccioli, Perrone, Smolcic, Valle.12:05
FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA. 3-5-2. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Helgason, Busio, Sohm, Mazzocchi; Lauberbach, Adams.11:45
FORMAZIONE UFFICIALE COMO. 4-2-3-1. Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Milla, Ricci; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.11:45
Dirige la gara la sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione AIA di Livorno.11:36
Sono solo quattro i precedenti tra Como e Venezia in Serie A. L'unica vittoria voltiana risale alla stagione 1949/50 mentre le altre sfide sono terminate tutte in parità. 26 invece gli scontri in cadetteria dove comunque regna l'equilibrio: 9 successi lariani, 8 lagunari e 8 pareggi.11:35
Solamente tre punti per il Venezia che si trova inevitabilmente in fondo alla classifica. L'avvicendamente in panchina con Nicola che ha preso il posto di Stroppa sembra aver donato ai lagunari una nuova solidità difensiva: gli arancioverdi hanno infatti subito tre gol nelle ultime tre uscite, mentre nelle precedenti sei ne ha subiti 10. Nell'ultima partita di campionato il Venezia è stato sconfitto in laguna dall'Inter nonostante una prestazione di gran livello da parte dei ragazzi guidati da Nicola.11:31
Periodo di forma strepitoso per il Como. Quattro vittorie consecutive tra campionato, l'ultima in rimonta contro il Torino, e Champions League per i lariani che continuano a sognare in grande e si trovano al 5° posto con la possibilità si effettuare il contro-sorpasso sul Milan vittorioso ieri nel Derby della Madonnina. 11:32
Siamo allo Stadio Giuseppe Sinigaglia! Il Como di Cesc Fabregas ospita il Venezia di Davide Nicola.14:19
Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della sfida tra Como e Venezia, launch match della 10° giornata di Serie A Enilive.11:23
Dove si gioca la partita:
Stadio: Giuseppe Sinigaglia Città: Como Capienza: 13602 spettatori11:23
La gara tra Como e Venezia si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Como - Venezia?
L'arbitro del match sarà Maria Ferrieri Caputi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Como - Venezia sarà Francesco Cosso
Dove si gioca Como - Venezia?
La partita si gioca a Como
In che stadio si gioca Como - Venezia?
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 5 gol, mentre il capocannoniere del Venezia è Akor Adams con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Como - Venezia?
La gara tra Como e Venezia si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Como - Venezia?
Il marcatore del Como è stato Lucas da Cunha al 43'
PREPARTITA
Como - Venezia è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 12:30 allo stadio .
Attualmente il Como si trova 4° in classifica con 23 punti (frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Venezia si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 9 sconfitte). Il Como ha segnato 18 gol e ne ha subiti 8; il Venezia ha segnato 6 gol e ne ha subiti 20.
In casa il Como ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte). Il Como nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Sassuolo e il Torino ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Genoa e l'Inter ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Como ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 1-3 mentre Il Venezia ha incontrato l'Inter perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Akor Adams con 2 gol.
Como e Venezia si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Como ha vinto 1 volta, il Venezia non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 3.
Como-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Como ha registrato una vittoria e tre pareggi nei quattro precedenti contro il Venezia in Serie A; solo contro il Lecce (otto) la squadra lariana ha disputato più partite nella competizione senza mai perdere.
Tra Serie A e Serie B, il Como ha perso solo due dei 16 precedenti interni contro il Venezia (8V, 6N, 2P); i lariani sono inoltre rimasti imbattuti in casa contro gli arancioneroverdi in tutte le sfide casalinghe disputate negli anni 2000 (2V, 2N).
Il Como ha vinto con almeno due gol di scarto ciascuna delle ultime tre partite di Serie A, stabilendo una striscia record per il club nella competizione; l'ultima squadra a riuscirci per almeno quattro gare consecutive è stata l'Inter nel dicembre 2024 (cinque).
Il Como ha subito un solo gol nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A disputate dall'inizio di maggio, mantenendo la porta inviolata in quattro occasioni; nel periodo, nessuna squadra attualmente nei cinque maggiori campionati europei ha concesso meno reti tra le mura amiche.
Il Venezia (1V 8P) potrebbe diventare la seconda squadra nella storia della Serie A a perdere almeno nove delle prime 10 partite di un singolo campionato, dopo il Varese nella stagione 1965/66 (1N 9P).
Il Venezia non ha vinto nessuna delle ultime 30 trasferte in Serie A (10N, 20P); solo Casale (38, ultima delle sfide nel 1934), Lecco (34 nel 1967) e Ancona (34 nel 2004) hanno una striscia aperta di gare esterne senza successi più lunga nel massimo campionato.
Il Venezia ha realizzato tre autogol in questa stagione di Serie A, nessuna squadra ne conta di più nei cinque maggiori campionati europei, a pari merito con l'Elche; due di queste autoreti sono arrivate nel turno scorso contro l'Inter.
Il Como è la squadra che ha segnato più gol in questa Serie A a seguito di un recupero offensivo (quattro); i lariani hanno prodotto 16 conclusioni da questa situazione di gioco, meno solamente di Fiorentina e Roma nel torneo in corso.
Nico Paz è uno dei due soli giocatori ad aver registrato almeno tre gol e tre assist in questa Serie A, insieme ad Adrien Rabiot (4G,3A). Dopo aver partecipato attivamente a un gol in ciascuna delle ultime due giornate, il centrocampista del Como punta a trovare il coinvolgimento in una rete per la terza gara consecutiva, eguagliando la sua miglior striscia nel massimo campionato stabilita nel settembre 2025.
A partire dalla scorsa stagione, John Yeboah (20 – 11G, 9A) è il giocatore del Venezia che ha preso parte a più reti in campionato, tra Serie A e Serie B, tuttavia dopo aver realizzato la prima rete dei lagunari in questo campionato (v Frosinone il 6 settembre) non ha poi più messo lo zampino nei successi cinque centri realizzati dai veneti nel torneo.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: