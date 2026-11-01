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Frosinone-Torino: 2-0 - Serie A 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Benito Stirpe di Frosinone
1 Novembre 2026 ore 15:00
Frosinone
2
Torino
0
Partita finita
Arbitro: Giuseppe Mucera
  1. 48' 1-0 Farès Ghedjemis
  2. 90+3' 2-0 Giacomo Calò
0'
45'
90'
90'
95'

Il Frosinone vince ancora e arriva a 20 punti in classifica. I ciociari in zona Europa dopo un'altra grande vittoria, maturata per 2-0 con il Torino, con le reti di Ghedjemis prima e di Calò nel finale. Un Toro quasi mai in partita, troppo timido e poco concreto si arrende alla squadra di Alvini, quasi ingiocabile in questo periodo.

Nel prossimo turno di campionato il Frosinone se la vedrà con il Cagliari, mentre il Torino dovrà affrontare il Lecce.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Frosinone-Torino, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:59

  2. 90'+5'

    Fine partita: FROSINONE-TORINO 2-0 (48' Ghedjemis, 93' Calò).16:56

  3. 90'+3'

    GOL! FROSINONE-Torino 2-0! Rete di Giacomo CALO'! Suggerimento di Amey e conclusione di prima intenzione di Calò che con il destro batte Perri e regala ai padroni di casa un'altra grande vittoria.

    Guarda la scheda del giocatore Giacomo Calò16:56

    Giacomo Calò
  4. 90'

    Sono stati concessi 4 minuti di recupero!16:54

  5. 87'

    Calò pericolosissimo con una conclusione dalla lunga distanza, la palla colpisce il palo e termina sul fondo.16:48

  7. 85'

    Cross teso e potente di Zerbin, questa volta Perri blocca senza alcun problema.16:47

  8. 81'

    Sostituzione Torino: esce Giovanni Simeone, entra Sandro Kulenovic.16:44

  9. 80'

    Sostituzione Frosinone: esce Enzo Tchato, entra Wisdom Amey.16:44

  10. 80'

    Sostituzione Frosinone: esce Giorgi Kvernadze, entra Alessio Zerbin.16:43

  11. 80'

    Ennesimo strappo di Kvernadze e scarico per Hasa che incrocia con il destro, blocca Perri.16:42

  13. 77'

    Ci prova Zapata di testa, bravo Monterisi ad infastidirlo.16:38

  14. 74'

    Doppia grande occasione per Birligea che conclude due volte, una con il mancino e una con il destro, su entrambi i tiri si fa però trovare pronto Perri.16:35

  15. 71'

    Sostituzione Torino: esce Rafik Belghali, entra Gaetano Oristanio.16:33

  16. 71'

    Sostituzione Torino: esce Ché Adams, entra Duván Zapata.16:32

  17. 68'

    Sostituzione Frosinone: esce Patrizio Masini, entra Matteo Cichella.16:29

  19. 68'

    Sostituzione Frosinone: esce Romano Schmid, entra Luis Hasa.16:29

  20. 66'

    Cartellino giallo per Saúl Coco.16:28

  21. 65'

    Doppia occasione clamorosa per Ghedjemis che non riesce a segnare a porta quasi vuota: determinante prima l'intervento di Ismajli e poi di Coco.16:27

  22. 62'

    Cartellino giallo per Patrizio Masini.16:24

  23. 59'

    Ritmi particolarmente bassi in questo momento, il Frosinone gestisce il possesso senza rischiare.16:25

  25. 56'

    Prova a scappare in contropiede ancora Simeone, perfetto anche questa volta Calvani in chiusura.16:19

  26. 52'

    Prova a reagire il Torino con Simeone, il Frosinone però si compatta e riesce a limitare il Cholito.16:18

  27. 48'

    GOL! FROSINONE-Torino 1-0! Rete di Farès GHEDJEMIS! Ottimo spunto di Kvernadze che poi si rifiugia a rimorchio da Ghedjemis, perfetto nella conclusione mancina che buca Perri, non proprio perfetto.

    Guarda la scheda del giocatore Farès Ghedjemis16:13

    Farès Ghedjemis
  28. 47'

    Inizia il secondo tempo di FROSINONE-TORINO!16:09

  29. 46'

    Sostituzione Torino: esce Zakaria Aboukhlal, entra Nathan Patterson.16:09

  31. 46'

    Sostituzione Torino: esce Gvidas Gineitis, entra Emirhan Ilkhan.16:08

  32. In casa Frosinone ovviamente occhio a Fini e Zerbin per il secondo tempo, nel Torino scalpita Fitz-Jim.15:50

  33. Prima frazione non proprio esaltante quella tra Frosinone e Torino, con l'unico episodio degno di nota che riguarda purtroppo l'infortunio alla caviglia sinistra per Raimondo. Per il resto, ritmi particolarmente bassi, poche occasioni realmente importanti ed uno 0-0 tutto sommato giusto.15:50

  34. 45'+2'

    Finisce il primo tempo di FROSINONE-TORINO!15:48

  35. 45'

    Sono stati concessi 2 minuti di recupero!15:48

  37. 43'

    Prova a scappare in profondità Aboukhlal, bravo Palmisani ad anticiparlo.15:47

  38. 40'

    Prova a sfondare lateralmente Belghali, ancora una volta il Frosinone però rischia poco o nulla difensivamente. Il pareggio regge.15:42

  39. 36'

    Attacca il Torino con Adams, riesce ad opporsi ancora una volta Calvani.15:41

  40. 33'

    Cartellino giallo per Gvidas Gineitis.15:35

  41. 30'

    Sostituzione Frosinone: esce Antonio Raimondo per infortunio, al suo posto Daniel Bîrligea.15:32

  43. 28'

    Cartellino giallo per Zakaria Aboukhlal.15:29

  44. 25'

    Si rivede il Torino in avanti con Simeone, perfetto in chiusura Calvani.15:28

  45. 22'

    Torino in grande affanno, il Frosinone gestisce ritmo e possesso, ma non riesce ad incidere.15:27

  46. 19'

    Ancora Raimondo alla conclusione, questa volta con il mancino. La palla termina di poco fuori a lato.15:20

  47. 16'

    Insiste il Frosinone: bravo Schmid nel suggerimento per Raimondo che tenta addirittura la rovesciata, palla di poco fuori a lato.15:17

  49. 14'

    Ci prova Ghedjemis con il destro, palla alta sopra la traversa.15:16

  50. 12'

    Gran palla di Tchato per Raimondo che tenta subito la conclusione, perfetto Coco in chiusura.15:14

  51. 8'

    Ottimo spunto di Simeone che crossa in area per Aboukhlal, bravo Palmisani in uscita.15:10

  52. 5'

    Risponde il Torino con Vlasic che tenta il destro dalla lunga distanza, palla fuori a lato.15:06

  53. 3'

    Subito occasione per il Frosinone con Monterisi di testa, palla di poco alta sopra la traversa.15:04

  55. 1'

    Inizia il primo tempo di FROSINONE-TORINO!15:02

  56. Il Frosinone non ha vinto nessuna delle tre partite casalinghe di Serie A contro il Torino (1N, 2P); solo contro la Juventus (quattro) i ciociari contano più gare interne senza successi nella competizione.14:25

  57. Il Torino è imbattuto contro il Frosinone in Serie A (4V 2N); solo contro Mantova (14), Salernitana (otto) e Monza (sette) i granata hanno disputato più partite nella competizione senza mai perdere.14:22

  58. Le scelte di Abate: coppia Adams-Simeone in avanti, sulla corsia di sinistra spazio ad Aboukhlal. Gioca Comuzzo in difesa.14:22

  59. Le scelte di Alvini: gioca Tchato in difesa, confermato Monterisi dietro. Torna Bracaglia, ancora titolari Ghedjemis e Kvernadze.14:22

  61. Panchina Torino: Mascardi, Siviero, Patterson, Cömert, Ilkhan, Pellegri, Oristanio, Kulenovic, Casadei, Fitz-Jim, Carrascosa, Zapata. 14:21

  62. Panchina Frosinone: Pisseri, Desplanches, Cittadini, Amey, Birligea, Cichella, Oyono, Zerbin, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Hasa, Terzic, Fayed, Bobcek.14:21

  63. Formazione TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlašić, Bragança, Gineitis, Aboukhlal; Adams, Simeone.14:21

  64. Formazione FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Tchato, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, Raimondo.14:20

  65. Il Frosinone è reduce dal netto 4-1 sul Lecce, mentre il Torino arriva dalla sconfitta casalinga maturata per 1-3 con il Como.14:19

  67. Benvenuti alla diretta del match tra Frosinone e Torino, valevole per la 10a giornata di Serie A!14:17

  69. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Benito Stirpe
    Città: Frosinone
    Capienza: 16125 spettatori14:17

    Benito Stirpe Fonte: Gettyimages

Formazioni Frosinone - Torino

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Frosinone - Torino?
La gara tra Frosinone e Torino si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Frosinone - Torino?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Frosinone - Torino sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Frosinone - Torino?
La partita si gioca a Frosinone
In che stadio si gioca Frosinone - Torino?
Stadio Benito Stirpe
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 8 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Frosinone - Torino?
La gara tra Frosinone e Torino si è conclusa con il risultato di 2-0
Chi sono stati i marcatori della partita Frosinone - Torino?
I marcatori del Frosinone sono stati Farès Ghedjemis al 48' e Giacomo Calò al 93'
PREPARTITA

Frosinone - Torino è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.
Arbitro di Frosinone - Torino sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Giuseppe Mucera

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati12
Fuorigioco6
Rigori assegnati0
Ammonizioni1
Espulsioni0
Cartellini per partita1.0
Falli per cartellino12.0

Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 4 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
16-08-2026 Coppa Italia Lazio-Mantova 0-2
29-08-2026 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-2
05-09-2026 Serie B Carrarese-Empoli 0-1
14-09-2026 Serie A Como-Parma 2-1
11-10-2026 Serie B Catanzaro-Mantova 1-3
24-10-2026 Serie B Cremonese-Juve Stabia 0-1

Attualmente il Frosinone si trova 6° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Torino si trova 10° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).
Il Frosinone ha segnato 24 gol e ne ha subiti 14; il Torino ha segnato 14 gol e ne ha subiti 16.

In casa il Frosinone ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Torino ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Atalanta e il Lecc ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Monza e il Como ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 5-1 mentre Il Torino ha incontrato il Como perdendo 1-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 4 gol.

Frosinone e Torino si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone non ha mai vinto, il Torino ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Frosinone-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Torino è imbattuto contro il Frosinone in Serie A (4V 2N); solo contro Mantova (14), Salernitana (otto) e Monza (sette) i granata hanno disputato più partite nella competizione senza mai perdere.
  • Il Frosinone non ha vinto nessuna delle tre partite casalinghe di Serie A contro il Torino (1N, 2P); solo contro la Juventus (quattro) i ciociari contano più gare interne senza successi nella competizione.
  • Per la prima volta nella sua storia in Serie A, il Frosinone ha vinto quattro partite casalinghe di fila, segnando ben 14 reti in queste quattro gare (3.5 di media a match): la formazione ciociara ha - insieme alla Roma (14 entrambe) - il secondo miglior attacco casalingo di questo campionato (meglio solo l'Inter a quota 17 reti interne).
  • Il Frosinone ha raccolto 17 punti in questo campionato: l’ultima neopromossa a raggiungere questa cifra dopo le prime nove giornate di un torneo di Serie A era stata la Juventus 2007/08 - La formazione bianconera trovò i tre punti anche nella decima giornata.
  • Nonostante la sconfitta nell'ultimo turno, il Torino ha raccolto 13 punti nelle prime nove giornate di Serie A; in caso di vittoria contro il Frosinone, i granata raggiungerebbero quota 16, registrando il loro miglior avvio di campionato dopo 10 partite disputate nell'era dei tre punti a vittoria.
  • Il Torino ha vinto due delle ultime tre trasferte in Serie A (1N), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 12 (2V 2N 8P); i granata non registrano una striscia di imbattibilità esterna più lunga nella competizione da quella di cinque gare fatta registrare tra dicembre 2024 e febbraio 2025 (1V, 4N).
  • Il Frosinone è la squadra di questo campionato che ha segnato più reti nella prima mezz'ora di gioco (10) e anche nei primi tempi in generale (14, almeno quattro più di qualsiasi altra squadra).
  • Antonio Raimondo è già a quota otto gol in questo campionato; nella storia del Frosinone in Serie A solo tre giocatori hanno fatto meglio in una singola stagione: 11 per Matías Soulé nel 2023/24, nove sia per Federico Dionisi che per Daniel Ciofani nel 2015/16.
  • Nessun centrocampista ha realizzato più gol di Giacomo Calò in questa Serie A: quattro, come Kevin De Bruyne e Adrien Rabiot. Il classe 1997 del Frosinone ha segnato nelle ultime tre presenze e nessun giocatore dei ciociari è andato mai a segno per quattro gare consecutive nel massimo campionato.
  • Ché Adams ha segnato quattro gol in questo campionato, portando a 19 il suo bottino totale in Serie A da quando è arrivato al Torino; l'ultimo giocatore a collezionare almeno cinque gol in tre stagioni consecutive nel torneo con la maglia granata è stato Antonio Sanabria tra 2020/21 e 2023/24 (quattro).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FrosinoneTorino
Partite giocate99
Numero di partite vinte54
Numero di partite perse24
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati2214
Gol totali subiti1414
Media gol subiti per partita1.61.6
Percentuale possesso palla45.848.3
Numero totale di passaggi28974021
Numero totale di passaggi riusciti21473349
Tiri nello specchio della porta5834
Percentuale di tiri in porta45.745.3
Numero totale di cross160115
Numero medio di cross riusciti4422
Duelli per partita vinti483415
Duelli per partita persi498407
Corner subiti5939
Corner guadagnati5731
Numero di punizioni a favore10792
Numero di punizioni concesse13585
Tackle totali180136
Percentuale di successo nei tackle63.964.0
Fuorigiochi totali2716
Numero totale di cartellini gialli168
Numero totale di cartellini rossi00

Frosinone - Torino Live

Salute

Classifica SERIE A

  1. Lazio28
  2. Inter25
  3. Roma24
  4. Como23
  5. Milan21
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Gustavo Varela9
  2. Donyell Malen8
  3. Antonio Raimondo8
  4. Nikola Krstovic6
  5. Giacomo Calò5
MOSTRA COMPLETA

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