Il Frosinone vince ancora e arriva a 20 punti in classifica. I ciociari in zona Europa dopo un'altra grande vittoria, maturata per 2-0 con il Torino, con le reti di Ghedjemis prima e di Calò nel finale. Un Toro quasi mai in partita, troppo timido e poco concreto si arrende alla squadra di Alvini, quasi ingiocabile in questo periodo.

Il Torino è imbattuto contro il Frosinone in Serie A (4V 2N); solo contro Mantova (14), Salernitana (otto) e Monza (sette) i granata hanno disputato più partite nella competizione senza mai perdere.14:22

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Frosinone - Torino? La gara tra Frosinone e Torino si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Frosinone - Torino? L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Frosinone - Torino sarà Davide Ghersini Dove si gioca Frosinone - Torino? La partita si gioca a Frosinone In che stadio si gioca Frosinone - Torino? Stadio Benito Stirpe Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 8 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Frosinone - Torino? La gara tra Frosinone e Torino si è conclusa con il risultato di 2-0 Chi sono stati i marcatori della partita Frosinone - Torino? I marcatori del Frosinone sono stati Farès Ghedjemis al 48' e Giacomo Calò al 93'

PREPARTITA

Frosinone - Torino è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Torino sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Giuseppe Mucera Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 12 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 1 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.0 Falli per cartellino 12.0 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Lazio-Mantova 0-2 29-08-2026 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-2 05-09-2026 Serie B Carrarese-Empoli 0-1 14-09-2026 Serie A Como-Parma 2-1 11-10-2026 Serie B Catanzaro-Mantova 1-3 24-10-2026 Serie B Cremonese-Juve Stabia 0-1

Attualmente il Frosinone si trova 6° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Torino si trova 10° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).

Il Frosinone ha segnato 24 gol e ne ha subiti 14; il Torino ha segnato 14 gol e ne ha subiti 16.

In casa il Frosinone ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Torino ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Atalanta e il Lecc ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Monza e il Como ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 5-1 mentre Il Torino ha incontrato il Como perdendo 1-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 4 gol.

Frosinone e Torino si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone non ha mai vinto, il Torino ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Frosinone-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Torino è imbattuto contro il Frosinone in Serie A (4V 2N); solo contro Mantova (14), Salernitana (otto) e Monza (sette) i granata hanno disputato più partite nella competizione senza mai perdere.

Il Frosinone non ha vinto nessuna delle tre partite casalinghe di Serie A contro il Torino (1N, 2P); solo contro la Juventus (quattro) i ciociari contano più gare interne senza successi nella competizione.

Per la prima volta nella sua storia in Serie A, il Frosinone ha vinto quattro partite casalinghe di fila, segnando ben 14 reti in queste quattro gare (3.5 di media a match): la formazione ciociara ha - insieme alla Roma (14 entrambe) - il secondo miglior attacco casalingo di questo campionato (meglio solo l'Inter a quota 17 reti interne).

Il Frosinone ha raccolto 17 punti in questo campionato: l’ultima neopromossa a raggiungere questa cifra dopo le prime nove giornate di un torneo di Serie A era stata la Juventus 2007/08 - La formazione bianconera trovò i tre punti anche nella decima giornata.

Nonostante la sconfitta nell'ultimo turno, il Torino ha raccolto 13 punti nelle prime nove giornate di Serie A; in caso di vittoria contro il Frosinone, i granata raggiungerebbero quota 16, registrando il loro miglior avvio di campionato dopo 10 partite disputate nell'era dei tre punti a vittoria.

Il Torino ha vinto due delle ultime tre trasferte in Serie A (1N), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 12 (2V 2N 8P); i granata non registrano una striscia di imbattibilità esterna più lunga nella competizione da quella di cinque gare fatta registrare tra dicembre 2024 e febbraio 2025 (1V, 4N).

Il Frosinone è la squadra di questo campionato che ha segnato più reti nella prima mezz'ora di gioco (10) e anche nei primi tempi in generale (14, almeno quattro più di qualsiasi altra squadra).

Antonio Raimondo è già a quota otto gol in questo campionato; nella storia del Frosinone in Serie A solo tre giocatori hanno fatto meglio in una singola stagione: 11 per Matías Soulé nel 2023/24, nove sia per Federico Dionisi che per Daniel Ciofani nel 2015/16.

Nessun centrocampista ha realizzato più gol di Giacomo Calò in questa Serie A: quattro, come Kevin De Bruyne e Adrien Rabiot. Il classe 1997 del Frosinone ha segnato nelle ultime tre presenze e nessun giocatore dei ciociari è andato mai a segno per quattro gare consecutive nel massimo campionato.

Ché Adams ha segnato quattro gol in questo campionato, portando a 19 il suo bottino totale in Serie A da quando è arrivato al Torino; l'ultimo giocatore a collezionare almeno cinque gol in tre stagioni consecutive nel torneo con la maglia granata è stato Antonio Sanabria tra 2020/21 e 2023/24 (quattro).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: