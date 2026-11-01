Il Frosinone vince ancora e arriva a 20 punti in classifica. I ciociari in zona Europa dopo un'altra grande vittoria, maturata per 2-0 con il Torino, con le reti di Ghedjemis prima e di Calò nel finale. Un Toro quasi mai in partita, troppo timido e poco concreto si arrende alla squadra di Alvini, quasi ingiocabile in questo periodo.
Nel prossimo turno di campionato il Frosinone se la vedrà con il Cagliari, mentre il Torino dovrà affrontare il Lecce.
Cronaca
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Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di Frosinone-Torino, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:59
90'+5'
Fine partita: FROSINONE-TORINO 2-0 (48' Ghedjemis, 93' Calò).16:56
90'+3'
GOL! FROSINONE-Torino 2-0! Rete di Giacomo CALO'! Suggerimento di Amey e conclusione di prima intenzione di Calò che con il destro batte Perri e regala ai padroni di casa un'altra grande vittoria.
In casa Frosinone ovviamente occhio a Fini e Zerbin per il secondo tempo, nel Torino scalpita Fitz-Jim.15:50
Prima frazione non proprio esaltante quella tra Frosinone e Torino, con l'unico episodio degno di nota che riguarda purtroppo l'infortunio alla caviglia sinistra per Raimondo. Per il resto, ritmi particolarmente bassi, poche occasioni realmente importanti ed uno 0-0 tutto sommato giusto.15:50
45'+2'
Finisce il primo tempo di FROSINONE-TORINO!15:48
45'
Sono stati concessi 2 minuti di recupero!15:48
43'
Prova a scappare in profondità Aboukhlal, bravo Palmisani ad anticiparlo.15:47
40'
Prova a sfondare lateralmente Belghali, ancora una volta il Frosinone però rischia poco o nulla difensivamente. Il pareggio regge.15:42
36'
Attacca il Torino con Adams, riesce ad opporsi ancora una volta Calvani.15:41
33'
Cartellino giallo per Gvidas Gineitis.15:35
30'
Sostituzione Frosinone: esce Antonio Raimondo per infortunio, al suo posto Daniel Bîrligea.15:32
28'
Cartellino giallo per Zakaria Aboukhlal.15:29
25'
Si rivede il Torino in avanti con Simeone, perfetto in chiusura Calvani.15:28
22'
Torino in grande affanno, il Frosinone gestisce ritmo e possesso, ma non riesce ad incidere.15:27
19'
Ancora Raimondo alla conclusione, questa volta con il mancino. La palla termina di poco fuori a lato.15:20
16'
Insiste il Frosinone: bravo Schmid nel suggerimento per Raimondo che tenta addirittura la rovesciata, palla di poco fuori a lato.15:17
14'
Ci prova Ghedjemis con il destro, palla alta sopra la traversa.15:16
12'
Gran palla di Tchato per Raimondo che tenta subito la conclusione, perfetto Coco in chiusura.15:14
8'
Ottimo spunto di Simeone che crossa in area per Aboukhlal, bravo Palmisani in uscita.15:10
5'
Risponde il Torino con Vlasic che tenta il destro dalla lunga distanza, palla fuori a lato.15:06
3'
Subito occasione per il Frosinone con Monterisi di testa, palla di poco alta sopra la traversa.15:04
1'
Inizia il primo tempo di FROSINONE-TORINO!15:02
Il Frosinone non ha vinto nessuna delle tre partite casalinghe di Serie A contro il Torino (1N, 2P); solo contro la Juventus (quattro) i ciociari contano più gare interne senza successi nella competizione.14:25
Il Torino è imbattuto contro il Frosinone in Serie A (4V 2N); solo contro Mantova (14), Salernitana (otto) e Monza (sette) i granata hanno disputato più partite nella competizione senza mai perdere.14:22
Le scelte di Abate: coppia Adams-Simeone in avanti, sulla corsia di sinistra spazio ad Aboukhlal. Gioca Comuzzo in difesa.14:22
Le scelte di Alvini: gioca Tchato in difesa, confermato Monterisi dietro. Torna Bracaglia, ancora titolari Ghedjemis e Kvernadze.14:22
La gara tra Frosinone e Torino si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Frosinone - Torino?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Frosinone - Torino sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Frosinone - Torino?
La partita si gioca a Frosinone
In che stadio si gioca Frosinone - Torino?
Stadio Benito Stirpe
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 8 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Frosinone - Torino?
La gara tra Frosinone e Torino si è conclusa con il risultato di 2-0
Chi sono stati i marcatori della partita Frosinone - Torino?
I marcatori del Frosinone sono stati Farès Ghedjemis al 48' e Giacomo Calò al 93'
PREPARTITA
Frosinone - Torino è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Arbitro di Frosinone - Torino sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Giuseppe Mucera
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
12
Fuorigioco
6
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
1
Espulsioni
0
Cartellini per partita
1.0
Falli per cartellino
12.0
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2026
Coppa Italia
Lazio-Mantova 0-2
29-08-2026
Serie B
Sampdoria-Juve Stabia 1-2
05-09-2026
Serie B
Carrarese-Empoli 0-1
14-09-2026
Serie A
Como-Parma 2-1
11-10-2026
Serie B
Catanzaro-Mantova 1-3
24-10-2026
Serie B
Cremonese-Juve Stabia 0-1
Attualmente il Frosinone si trova 6° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Torino si trova 10° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte). Il Frosinone ha segnato 24 gol e ne ha subiti 14; il Torino ha segnato 14 gol e ne ha subiti 16.
In casa il Frosinone ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Torino ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Atalanta e il Lecc ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Monza e il Como ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 5-1 mentre Il Torino ha incontrato il Como perdendo 1-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 4 gol.
Frosinone e Torino si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone non ha mai vinto, il Torino ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Frosinone-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Torino è imbattuto contro il Frosinone in Serie A (4V 2N); solo contro Mantova (14), Salernitana (otto) e Monza (sette) i granata hanno disputato più partite nella competizione senza mai perdere.
Il Frosinone non ha vinto nessuna delle tre partite casalinghe di Serie A contro il Torino (1N, 2P); solo contro la Juventus (quattro) i ciociari contano più gare interne senza successi nella competizione.
Per la prima volta nella sua storia in Serie A, il Frosinone ha vinto quattro partite casalinghe di fila, segnando ben 14 reti in queste quattro gare (3.5 di media a match): la formazione ciociara ha - insieme alla Roma (14 entrambe) - il secondo miglior attacco casalingo di questo campionato (meglio solo l'Inter a quota 17 reti interne).
Il Frosinone ha raccolto 17 punti in questo campionato: l’ultima neopromossa a raggiungere questa cifra dopo le prime nove giornate di un torneo di Serie A era stata la Juventus 2007/08 - La formazione bianconera trovò i tre punti anche nella decima giornata.
Nonostante la sconfitta nell'ultimo turno, il Torino ha raccolto 13 punti nelle prime nove giornate di Serie A; in caso di vittoria contro il Frosinone, i granata raggiungerebbero quota 16, registrando il loro miglior avvio di campionato dopo 10 partite disputate nell'era dei tre punti a vittoria.
Il Torino ha vinto due delle ultime tre trasferte in Serie A (1N), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 12 (2V 2N 8P); i granata non registrano una striscia di imbattibilità esterna più lunga nella competizione da quella di cinque gare fatta registrare tra dicembre 2024 e febbraio 2025 (1V, 4N).
Il Frosinone è la squadra di questo campionato che ha segnato più reti nella prima mezz'ora di gioco (10) e anche nei primi tempi in generale (14, almeno quattro più di qualsiasi altra squadra).
Antonio Raimondo è già a quota otto gol in questo campionato; nella storia del Frosinone in Serie A solo tre giocatori hanno fatto meglio in una singola stagione: 11 per Matías Soulé nel 2023/24, nove sia per Federico Dionisi che per Daniel Ciofani nel 2015/16.
Nessun centrocampista ha realizzato più gol di Giacomo Calò in questa Serie A: quattro, come Kevin De Bruyne e Adrien Rabiot. Il classe 1997 del Frosinone ha segnato nelle ultime tre presenze e nessun giocatore dei ciociari è andato mai a segno per quattro gare consecutive nel massimo campionato.
Ché Adams ha segnato quattro gol in questo campionato, portando a 19 il suo bottino totale in Serie A da quando è arrivato al Torino; l'ultimo giocatore a collezionare almeno cinque gol in tre stagioni consecutive nel torneo con la maglia granata è stato Antonio Sanabria tra 2020/21 e 2023/24 (quattro).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: