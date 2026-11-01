Due perle hanno deciso Juventus-Napoli. Dopo un primo tempo equilibrato dove entrambe le squadre si sono rese pericolose, nella ripresa è la Juve a sbloccare la gara con un gran gol di Alajbegovic. Il bosniaco non lascia scampo a Meret con una botta da fuori dopo il servizio di Zhegrova. Il Napoli, troppo rinunciatario nella ripresa, non riesce a reagire, resta in dieci per l'espulsione di Marianucci e poi subisce anche il gol di Boga. L'ex Sassuolo raddoppia con un gran tiro a giro dal limite e chiude di fatto la partita. Respira Luciano Spalletti, altri problemi per il Napoli di Allegri

Una sconfitta, un pareggio e una vittoria il rendimento del Napoli nelle ultime tre partite. La squadra di Allegri (oggi squalificato proprio nel ritorno nel suo vecchio stadio) ha vinto solo una delle ultime quattro trasferte, e ha bisogno di punti per risalire una classifica che al momento vede gli azzurri in settima posizione a pari punti proprio con i bianconeri18:04

Le scelte di Spalletti: torna alla difesa a quattro il tecnico bianconero, che si affida Bremer e Lucumì davanti a Vicario con Kalulu e Cabal sugli esterni. centrocampo c'è Douglas Luiz in regia con McKennie e Koopmeiners ai suoi lati. Davanti partono contemporaneamente dal 1' minuto Kolo Muani e Woltemade, presente anche Alajbegovic20:01

Le scelte di Allegri: qualche defezione importante per l'allenatore livornese, che perde anche Hojlund causa influenza. Il danese finisce in tribuna a vantaggio di Lucca, che completa il tridente con Politano e Lang. Parte fuori anche Rrahmani, c'è Marianucci a fare coppia con Rafa Marin, mentre Di Lorenzo e Olivera agiranno sugli esterni. A De Bruyne le chiavi del centrocampo, confermatissimi Anguissa e soprattutto McTominay. In porta Meret, non è in panchina Milinkovic Savic, fermato a sua volta da un problema fisico20:03

Primo tempo divertente all'Allianz Stadium, dove ci sono state diverse occasioni da una parte e dall'altra. È il Napoli a bussare per primo, Lucca si avvita di testa e Vicario è strepitoso a salvare con un gran riflesso. La Juve risponde con Alajbegovic e soprattutto Cabal, che colpisce la traversa su calcio d'angolo. Nel complesso gara giocata su buoni ritmi, punteggio però ancora fermo sullo 0-021:35

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Juventus - Napoli? La gara tra Juventus e Napoli si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Juventus - Napoli? L'arbitro del match sarà Simone Sozza Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Juventus - Napoli sarà Francesco Meraviglia Dove si gioca Juventus - Napoli? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Juventus - Napoli? Stadio Allianz Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Juventus - Napoli? La gara tra Juventus e Napoli si è conclusa con il risultato di 2-0 Chi sono stati i marcatori della partita Juventus - Napoli? I marcatori della Juventus sono stati Kerim Alajbegovic al 70' e Jérémie Boga al 87'

PREPARTITA

Juventus - Napoli è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Napoli sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 59 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 10 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.3 Falli per cartellino 5.9 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 05-09-2026 Serie A Inter-Napoli 3-2 19-09-2026 Serie A Venezia-Lazio 0-2 25-10-2026 Serie A Genoa-Venezia 1-0

Attualmente la Juventus si trova 7° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Napoli si trova 8° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

La Juventus ha segnato 13 gol e ne ha subiti 10; il Napoli ha segnato 17 gol e ne ha subiti 13.

In casa la Juventus ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Lecce e il Genoa ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, la Roma e il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Genoa perdendo 2-0 mentre Il Napoli ha incontrato il Monza vincendo 1-4.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Bremer con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Kevin De Bruyne con 4 gol.

Juventus e Napoli si sono affrontate 160 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 72 volte, il Napoli ha vinto 39 volte mentre i pareggi sono stati 49.

Juventus-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nonostante il Napoli abbia vinto cinque delle ultime otto gare di Serie A contro la Juventus (1N, 2P), ha perso la più recente (0-3 lo scorso 25 gennaio); l'ultima volta che gli azzurri sono stati sconfitti in due confronti di fila contro i bianconeri nel torneo risale al periodo tra settembre 2018 e agosto 2019 (tre).

La Juventus, che ha vinto ben 11 delle ultime 15 sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A, ha mantenuto la porta inviolata in tutti i tre confronti interni più recenti contro i partenopei: l'ultima volta che ha registrato più clean sheet consecutivi in casa nella competizione contro questa avversaria risale al periodo tra maggio 1982 e dicembre 1984 (quattro, con Giovanni Trapattoni in panchina).

Il Napoli è rimasto imbattuto in quattro degli ultimi cinque confronti nel girone d'andata di Serie A contro la Juventus (3V, 1N), dopo che aveva registrato ben otto sconfitte nei nove precedenti (1V).

La Juventus sta viaggiando a una media di 1.3 punti a incontro in casa in Serie A da inizio maggio in avanti; nel periodo, infatti, ha ottenuto solo due successi, a fronte di due pareggi e due sconfitte - una delle quali nell'ultima gara interna contro la Lazio (0-3). L'ultima volta che i bianconeri hanno perso due partite casalinghe di fila in campionato risale a marzo 2011, con Luigi Delneri in panchina.

Il Napoli non ha ripetuto lo stesso risultato in nessuna delle ultime sette gare di Serie A, alternando tre successi, due pareggi e due sconfitte; nonostante questo, i partenopei hanno realizzato almeno tre reti in tre degli ultimi quattro incontri di campionato, tante volte quante nei 31 precedenti.

Quello contro il Genoa nell'ultima giornata è stato il terzo ko per la Juventus in questo campionato (4V, 2N); solo una volta negli ultimi 35 anni i bianconeri hanno registrato quattro sconfitte nelle prime 10 partite stagionali in Serie A, nel 2015/16, torneo poi concluso in prima posizione.

Nonostante il Napoli abbia segnato il primo gol del match in sette delle nove giornate di questo campionato (alla pari di Milan e Frosinone e meno solo della Lazio, a otto), i partenopei hanno perso sette punti da situazioni di vantaggio nella Serie A 2026/27: l'ultima volta che hanno fatto peggio nelle prime 10 gare stagionali risale al 2010/11 (nove).

Solo Giovanni Trapattoni (402) ha all'attivo più panchine in Serie A con la Juventus rispetto a Massimiliano Allegri (302); l'attuale allenatore del Napoli ha trovato un solo successo nelle sue ultime sette sfide contro i bianconeri nel massimo campionato (3N, 3P), terminando i due confronti più recenti a reti bianche.

Solo Giovanni Simeone (395), Franco Mastantuono (383) ed El Bilal Touré (381) hanno giocato più minuti in casa senza segnare rispetto a Randal Kolo Muani (359) tra gli attaccanti in questa Serie A. In aggiunta, il giocatore della Juventus è andato a segno solo con uno dei suoi ultimi 21 tiri tra le mura domestiche nel massimo campionato italiano (inclusa la sua precedente stagione in Italia).

Rasmus Højlund ha realizzato la sua prima marcatura multipla in Serie A il 7 dicembre 2025 contro la Juventus; il giocatore del Napoli ha all'attivo 24 gol nella competizione, dal suo esordio nel torneo nel 2022/23 solo Khvicha Kvaratskhelia (28) e Matías Soulé (26) hanno fatto meglio prima di compiere 24 anni.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: