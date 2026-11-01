Due perle hanno deciso Juventus-Napoli. Dopo un primo tempo equilibrato dove entrambe le squadre si sono rese pericolose, nella ripresa è la Juve a sbloccare la gara con un gran gol di Alajbegovic. Il bosniaco non lascia scampo a Meret con una botta da fuori dopo il servizio di Zhegrova. Il Napoli, troppo rinunciatario nella ripresa, non riesce a reagire, resta in dieci per l'espulsione di Marianucci e poi subisce anche il gol di Boga. L'ex Sassuolo raddoppia con un gran tiro a giro dal limite e chiude di fatto la partita. Respira Luciano Spalletti, altri problemi per il Napoli di Allegri
Cronaca
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Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:43
Gilmour! Tiro dello scozzese che termina di poco a lato!22:39
90'+1'
Ammonito Rafa Marín, fallo su Boga22:35
90'
Quattro minuti di recupero22:33
89'
Ci prova di testa Rafa Marin sulla punizione calciata da Gilmour, palla a lato22:33
87'
GOL! JUVENTUS-Napoli 2-0! Rete di Boga! Altro gran gol dei bianconeri, Cambiaso appoggia verso Boga che dal limite dell'area fa partire un destro a giro chirurgico che si insacca alle spalle di un incolpevole Meret!
Azione personale di Boga che punta dalla sinistra e trova spazio per il tiro, conclusione intercettata da Rafa Marin e palla in angolo22:30
82'
Quinto cambio nella Juventus: esce propro Cabal, entra Cambiaso22:27
81'
Crampi per Cabal, il colombiano ha chiesto il cambio22:26
79'
Quinto cambio nel Napoli: esce Anguissa, entra Giovane22:27
79'
Quarto cambio nel Napoli: esce Olivera, entra Beukema22:23
77'
Altro guaio per il Napoli, problema muscolare per Olivera22:22
76'
Uno contro uno di Boga sulla sinistra, cross dalla parte opposta dove Zhegrova controlla e calcia trovando la deviazione di Gatti che manda sul fondo22:21
75'
ESPULSO MARIANUCCI! Doppio giallo per il difensore del Napoli, che rifila un pestone a Koopmeiners!22:19
74'
Ancora Juve, cross basso a teso di Koopmeiners, Woltemade non riesce ad arrivarci 22:19
72'
Quarto cambio nella Juventus: esce Lucumí, entra Kelly22:17
72'
Terzo cambio nella Juventus: esce proprio l'autore del gol, Alajbegovic, entra Boga22:17
71'
Ammonito Alajbegovic, che ha esultato togliendosi la maglia22:16
70'
GOL! JUVENTUS-Napoli 1-0! Rete di Alajbegovic! Azione partita dallo spunto di Zhegrova che converge dalla destra e serve centralmente Alajbegovic, il bosniaco lascia partire una gran botta da fuori che si insacca dopo aver scheggiato il palo! Gran gol e Juve in vantaggio!
Molti errori da una parte e dall'altra, fase confusa del match22:14
66'
Cross velenoso di Cabal, fa buona guardia Rafa Marin che spazza senza troppi fronzoli22:10
64'
Terzo tempo di Bremer che arriva a staccare su un corner battuto veloce, nessun problema per Meret22:09
61'
Terzo cambio nel Napoli: esce Politano, entra Vergara22:05
59'
Secondo cambio nella Juventus: esce tra i fischi Kolo Muani, entra Zhegrova22:03
58'
Rischia Lucumì con un retropassaggio un po' troppo corto, deve uscire Vicario ad allontanare in anticipo su Politano22:04
56'
Rafa Marin quasi rischia l'autorete per anticipare Woltemade sul cross di Kolo Muani, il colpo di testa del difensore del Napoli sfiora il palo22:01
54'
Spreca tutto Kolo Muani! Gran lavoro di Woltemade che spalle alla porta libera in campo aperto il francese, il quale cerca di servire subito Alajbegovic sbagliando totalmente la misura del passaggio!21:59
53'
Douglas Luiz prova la soluzione dalla distanza, il tiro viene stoppato da Anguissa e poi Woltemade non riesce a controllare al limite dell'area21:58
50'
Gilmour lancia verso Politano, uscita sicura di Vicario21:55
46'
SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo!21:50
46'
Secondo cambio nel Napoli: esce De Bruyne, entra Gilmour21:51
46'
Primo cambio nel Napoli: esce Di Lorenzo, entra Rrahmani21:52
46'
Primo cambio nella Juventus: esce McKennie, entra Gatti21:51
Primo tempo divertente all'Allianz Stadium, dove ci sono state diverse occasioni da una parte e dall'altra. È il Napoli a bussare per primo, Lucca si avvita di testa e Vicario è strepitoso a salvare con un gran riflesso. La Juve risponde con Alajbegovic e soprattutto Cabal, che colpisce la traversa su calcio d'angolo. Nel complesso gara giocata su buoni ritmi, punteggio però ancora fermo sullo 0-021:35
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! 0-0 all'intervallo!21:35
45'+2'
OCCASIONE JUVE! Proprio nel finale di tempo sfiorano il gol i bianconeri! Diagonale potente da dentro l'area di Alajbegovic, Meret si distende e salva la sua porta!21:34
45'
Due minuti di recupero21:30
44'
Bremer carica il destro da fuori, palla alta21:30
41'
Cerca di sfruttare gli esterni il Napoli, Lang però non riesce a controllare il cambio gioco di De Bruyne21:27
39'
Cerca un compagno in mezzo Douglas Luiz, fa buona guardia la difesa del Napoli21:25
38'
Ammonito Marianucci, fallo su Woltemade e punizione dal limite per la Juve21:24
37'
Cross morbido di De Bruyne, allontana Cabal21:23
35'
Alajbegovic carica il destro da fuori, mura la difesa del Napoli21:21
31'
RISPONDE LA JUVE! Ripartenza bianconera, Kolo Muani mette al centro per Alajbegovic che in controbalzo non riesce a centrare la porta!21:17
30'
OCCASIONE NAPOLI! Cross basso di Politano, allunga con il tacco Anguissa e da dietro arriva Lang che di prima manda di poco alto!21:16
29'
Tutto regolare anche dopo la revisione in sala Var, si può giocare21:15
28'
SUCCEDE DI TUTTO IN AREA DEL NAPOLI! Sugli sviluppi di un corner, Cabal di testa colpisce l'incrocio dei pali! Sul proseguimento dell'azione, la Juve chiede un rigore per un intervento di Olivera sullo stesso Cabal!21:16
27'
Sponda di Woltemade verso Kolo Muani, ancora decisivo Marianucci in copertura21:13
24'
Coast to coast di Kolo Muani che al limite dell'area sbatte su Marianucci, bravo a fermare il francese senza commettere fallo21:10
20'
Ammonito Lucumí, che atterra irregolarmente Lucca21:06
19'
Stavolta Alajbegovic trova Woltemade, il tedesco viene quasi colpito dal pallone e non riesce a indirizzarlo verso la porta21:05
18'
Strappo per vie centrali di Alajbegovic, il quale cerca l'imbucata verso Woltemade ma capisce tutto Marianucci21:04
16'
Ammonito Douglas Luiz, intervento imprudente su Rafa Marin21:02
15'
Douglas Luiz mette un pallone morbido in area, ripiegamento di Politano che si rifugia in corner21:01
12'
A terra Anguissa dopo un duro intervento di Koopmeiners21:00
9'
Prova a rispondere la Juve, Woltemade imbuca in area per McKennie il cui cross viene deviato in angolo20:55
8'
MIRACOLO DI VICARIO! Cross a rientrare di Politano, colpo di testa in avvitamento di Lucca e grandissimo intervento del portiere bianconero!20:54
6'
È il Napoli per adesso a gestire il possesso, contiene senza rischi la Juve20:53
3'
Attacca il Napoli, De Bruyne cerca Olivera sulla sinistra ma fa buona guardia Bremer20:49
SI PARTE! È iniziata JUVENTUS-NAPOLI!20:46
Le scelte di Allegri: qualche defezione importante per l'allenatore livornese, che perde anche Hojlund causa influenza. Il danese finisce in tribuna a vantaggio di Lucca, che completa il tridente con Politano e Lang. Parte fuori anche Rrahmani, c'è Marianucci a fare coppia con Rafa Marin, mentre Di Lorenzo e Olivera agiranno sugli esterni. A De Bruyne le chiavi del centrocampo, confermatissimi Anguissa e soprattutto McTominay. In porta Meret, non è in panchina Milinkovic Savic, fermato a sua volta da un problema fisico20:03
Le scelte di Spalletti: torna alla difesa a quattro il tecnico bianconero, che si affida Bremer e Lucumì davanti a Vicario con Kalulu e Cabal sugli esterni. centrocampo c'è Douglas Luiz in regia con McKennie e Koopmeiners ai suoi lati. Davanti partono contemporaneamente dal 1' minuto Kolo Muani e Woltemade, presente anche Alajbegovic20:01
FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: gli azzurri rispondono con un 4-3-3: Meret - Di Lorenzo, Marin, Marianucci, Olivera - Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay - Politano, Lucca, Lang20:00
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri si schierano con un 4-3-3: Vicario - Kalulu, Bremer, Lucumì, Cabal - McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners - Alajbegovic, Woltemade, Kolo Muani19:59
La sfida sarà diretta da Simone Sozza della sezione di Seregno18:05
Una sconfitta, un pareggio e una vittoria il rendimento del Napoli nelle ultime tre partite. La squadra di Allegri (oggi squalificato proprio nel ritorno nel suo vecchio stadio) ha vinto solo una delle ultime quattro trasferte, e ha bisogno di punti per risalire una classifica che al momento vede gli azzurri in settima posizione a pari punti proprio con i bianconeri18:04
Non può permettersi altri tracolli la Juventus, dopo la pessima prova contro il Genoa di mercoledì nel turno infrasettimanale. La squadra di Spalletti deve anche riscattare il pesante k.o. subito qui all'Alliianz Stadium due settimane fa contro la Lazio, nel mezzo è arrivata l'unica vittoria delle ultime quattro sfide di campionato18:01
Benvenuti alla diretta di JUVENTUS-NAPOLI, gara valida per la 10' giornata del campionato di Serie A!17:57
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Stadium Città: Torino Capienza: 41689 spettatori17:57
La gara tra Juventus e Napoli si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Juventus - Napoli?
L'arbitro del match sarà Simone Sozza
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juventus - Napoli sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Juventus - Napoli?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Juventus - Napoli?
Stadio Allianz Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Juventus - Napoli?
La gara tra Juventus e Napoli si è conclusa con il risultato di 2-0
Chi sono stati i marcatori della partita Juventus - Napoli?
I marcatori della Juventus sono stati Kerim Alajbegovic al 70' e Jérémie Boga al 87'
PREPARTITA
Juventus - Napoli è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Napoli sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Simone Sozza
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
59
Fuorigioco
6
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
10
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.3
Falli per cartellino
5.9
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
05-09-2026
Serie A
Inter-Napoli 3-2
19-09-2026
Serie A
Venezia-Lazio 0-2
25-10-2026
Serie A
Genoa-Venezia 1-0
Attualmente la Juventus si trova 7° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Napoli si trova 8° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). La Juventus ha segnato 13 gol e ne ha subiti 10; il Napoli ha segnato 17 gol e ne ha subiti 13.
In casa la Juventus ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Lecce e il Genoa ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, la Roma e il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Genoa perdendo 2-0 mentre Il Napoli ha incontrato il Monza vincendo 1-4. Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Bremer con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Kevin De Bruyne con 4 gol.
Juventus e Napoli si sono affrontate 160 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 72 volte, il Napoli ha vinto 39 volte mentre i pareggi sono stati 49.
Juventus-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nonostante il Napoli abbia vinto cinque delle ultime otto gare di Serie A contro la Juventus (1N, 2P), ha perso la più recente (0-3 lo scorso 25 gennaio); l'ultima volta che gli azzurri sono stati sconfitti in due confronti di fila contro i bianconeri nel torneo risale al periodo tra settembre 2018 e agosto 2019 (tre).
La Juventus, che ha vinto ben 11 delle ultime 15 sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A, ha mantenuto la porta inviolata in tutti i tre confronti interni più recenti contro i partenopei: l'ultima volta che ha registrato più clean sheet consecutivi in casa nella competizione contro questa avversaria risale al periodo tra maggio 1982 e dicembre 1984 (quattro, con Giovanni Trapattoni in panchina).
Il Napoli è rimasto imbattuto in quattro degli ultimi cinque confronti nel girone d'andata di Serie A contro la Juventus (3V, 1N), dopo che aveva registrato ben otto sconfitte nei nove precedenti (1V).
La Juventus sta viaggiando a una media di 1.3 punti a incontro in casa in Serie A da inizio maggio in avanti; nel periodo, infatti, ha ottenuto solo due successi, a fronte di due pareggi e due sconfitte - una delle quali nell'ultima gara interna contro la Lazio (0-3). L'ultima volta che i bianconeri hanno perso due partite casalinghe di fila in campionato risale a marzo 2011, con Luigi Delneri in panchina.
Il Napoli non ha ripetuto lo stesso risultato in nessuna delle ultime sette gare di Serie A, alternando tre successi, due pareggi e due sconfitte; nonostante questo, i partenopei hanno realizzato almeno tre reti in tre degli ultimi quattro incontri di campionato, tante volte quante nei 31 precedenti.
Quello contro il Genoa nell'ultima giornata è stato il terzo ko per la Juventus in questo campionato (4V, 2N); solo una volta negli ultimi 35 anni i bianconeri hanno registrato quattro sconfitte nelle prime 10 partite stagionali in Serie A, nel 2015/16, torneo poi concluso in prima posizione.
Nonostante il Napoli abbia segnato il primo gol del match in sette delle nove giornate di questo campionato (alla pari di Milan e Frosinone e meno solo della Lazio, a otto), i partenopei hanno perso sette punti da situazioni di vantaggio nella Serie A 2026/27: l'ultima volta che hanno fatto peggio nelle prime 10 gare stagionali risale al 2010/11 (nove).
Solo Giovanni Trapattoni (402) ha all'attivo più panchine in Serie A con la Juventus rispetto a Massimiliano Allegri (302); l'attuale allenatore del Napoli ha trovato un solo successo nelle sue ultime sette sfide contro i bianconeri nel massimo campionato (3N, 3P), terminando i due confronti più recenti a reti bianche.
Solo Giovanni Simeone (395), Franco Mastantuono (383) ed El Bilal Touré (381) hanno giocato più minuti in casa senza segnare rispetto a Randal Kolo Muani (359) tra gli attaccanti in questa Serie A. In aggiunta, il giocatore della Juventus è andato a segno solo con uno dei suoi ultimi 21 tiri tra le mura domestiche nel massimo campionato italiano (inclusa la sua precedente stagione in Italia).
Rasmus Højlund ha realizzato la sua prima marcatura multipla in Serie A il 7 dicembre 2025 contro la Juventus; il giocatore del Napoli ha all'attivo 24 gol nella competizione, dal suo esordio nel torneo nel 2022/23 solo Khvicha Kvaratskhelia (28) e Matías Soulé (26) hanno fatto meglio prima di compiere 24 anni.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: