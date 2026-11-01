I biancocelesti hanno vinto le ultime cinque gare di campionato, l'ultima volta che ha registrato sei successi consecutivi in Serie A risale a febbraio 2021, quando il sesto arrivò proprio allo Stadio Olimpico contro il Cagliari.14:11

Nella Lazio confermato il tridente offensivo con Noslin che avrà ai suoi lati Isaksen e Zaccagni. In mezzo al campo con Frattesi e Taylor c'è Belahyane. In panchina Pinamonti. Il Cagliari torna all'Olimpico pochi giorni dopo con Nzola che agirà da terminale offensivo, dietro a lui Maldini e Fadera. Difesa a quatro con Deiola e Rodriguez centrali, ai lati Ze Pedro e Obert.14:25

La squadra di casa prova a fare la partita e a chiudere il Cagliari nella propria metà campo. Sono i sardi però con una ripartenza a trovare il gol del vantaggio con Nzola, biancocelesti che si riversano in attacco e una conclusione morbida di Isaksen riporta il risultato in parità.15:48

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lazio - Cagliari? La gara tra Lazio e Cagliari si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Lazio - Cagliari? L'arbitro del match sarà Andrea Colombo Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lazio - Cagliari sarà Ivano Pezzuto Dove si gioca Lazio - Cagliari? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Lazio - Cagliari? Stadio Stadio Olimpico Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Tijjani Noslin con 4 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 5 gol Quale è stato il risultato finale di Lazio - Cagliari? La gara tra Lazio e Cagliari si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Lazio - Cagliari? I marcatori della Lazio sono stati Gustav Isaksen al 36' e Andrea Pinamonti al 83' mentre il marcatore del Cagliari è stato M'Bala Nzola al 20'

PREPARTITA

Lazio - Cagliari è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Cagliari sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 36 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 5.1 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie B Mantova-Empoli 3-1 05-09-2026 Serie A Roma-Atalanta 2-1 20-09-2026 Serie B Verona-Vicenza 2-1 18-10-2026 Serie B Sampdoria-Arezzo 1-2 24-10-2026 Serie A Napoli-Roma 3-3

Attualmente la Lazio si trova 1° in classifica con 28 punti (frutto di 9 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Cagliari si trova 11° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).

La Lazio ha segnato 24 gol e ne ha subiti 8; il Cagliari ha segnato 9 gol e ne ha subiti 15.

In casa la Lazio ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Parma e il Sassuolo ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Bologna e la Roma ottenendo 0 punti.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 2-6 mentre Il Cagliari ha incontrato la Roma perdendo 4-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gennaro Gattuso è Gustav Isaksen con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Daniel Maldini con 5 gol.

Lazio e Cagliari si sono affrontate 78 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 43 volte, il Cagliari ha vinto 17 volte mentre i pareggi sono stati 18.

Lazio-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Lazio non ha perso nessuna delle ultime 22 gare contro il Cagliari in Serie A (18V, 4N): si tratta della serie più lunga di imbattibilità per i biancocelesti contro una singola avversaria nella competizione.

Il Cagliari ha pareggiato 0-0 l'ultimo incrocio di Serie A contro la Lazio, lo scorso 21 febbraio, interrompendo una serie di sei sconfitte consecutive contro questa avversaria; l'ultima volta che è rimasto imbattuto in due gare di fila contro i biancocelesti nel torneo risale al 2009 (due successi in quell'occasione).

La Lazio ha vinto 13 delle ultime 14 gare casalinghe contro il Cagliari in Serie A (1N), segnando 31 gol nel parziale, una media di 2.2 a incontro. Nel periodo (dalla stagione 2010/11) i sardi sono la formazione contro cui i biancocelesti hanno conquistato più successi all'Olimpico (13, appunto).

Il Cagliari sarà la terza squadra nella storia della Serie A che giocherà in trasferta allo Stadio Olimpico contro Roma e Lazio due volte nel giro di massimo cinque giorni, dopo il Parma nell'aprile 2014 e l'Udinese nell'aprile 2019; entrambe hanno perso ciascuno dei due incontri.

La Lazio ha vinto le ultime cinque gare di campionato - l'ultima volta che ha registrato sei successi consecutivi in Serie A risale a febbraio 2021, quando il sesto arrivò proprio allo Stadio Olimpico contro il Cagliari. Inoltre, grazie alle sei reti rifilate al Sassuolo, i biancocelesti hanno all'attivo 22 centri in questo campionato; in sole tre occasioni nella loro storia nella competizione hanno realizzato più gol dopo le prime 10 gare: nel 1942/43 (24) nel 1999/00 (24) e nel 2017/18 (26).

Il Cagliari ha perso le ultime tre partite di Serie A, dopo essere rimasto imbattuto in cinque delle prime sei gare di questa stagione (4V, 1N); i rossoblù hanno registrato una serie di sconfitte consecutive più lunga in campionato solo una volta dall'inizio del 2025, tra marzo e aprile scorsi (quattro).

La Lazio ha segnato due o più reti in tutte le ultime sette gare di campionato: solo due volte nella sua storia ha realizzato più di un gol in almeno otto incontri di fila in Serie A, nel gennaio 1937 (otto, sotto la gestione di József Violak) e nel gennaio 2020 (12, con Simone Inzaghi in panchina).

Solo Barcellona (19.1%) e Marsiglia (17.4%) vantano una percentuale realizzativa più alta di quella della Lazio (17.3%) in questa stagione nei cinque principali campionati europei. Si tratta inoltre della più alta registrata da un singolo club in Serie A considerando le ultime 20 stagioni, superando la stessa Lazio nel 2021/22 (17%).

Oltre ai due gol, Mattia Zaccagni ha servito ben cinque assist nelle prime nove giornate di questo campionato; in due sole stagioni di Serie A ha servito sei passaggi vincenti: nel 2022/23 e nel 2024/25, con i biancocelesti in entrambe le occasioni.

Daniel Maldini, che ha segnato due reti in 12 presenze lo scorso campionato con la Lazio, ha realizzato cinque gol nelle prime nove presenze con il Cagliari in Serie A; solo due giocatori hanno registrato più centri nelle prime 10 gare giocate con i rossoblù nell'era dei tre punti a vittoria nella competizione: Roberto Muzzi (sette) e Mauricio Pinilla (sette).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: