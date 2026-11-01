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Lecce-Genoa: 1-2 - Serie A 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce
1 Novembre 2026 ore 18:00
Lecce
1
Genoa
2
Partita finita
Arbitro: Matteo Marchetti
  1. 11' 0-1 Milutin Osmajic
  2. 28' 0-2 Junior Messias
  3. 40' 1-2 Youssef Maleh
0'
45'
90'
90'
94'

Genoa che trova la sua terza vittoria consecutiva contro un volenteroso Lecce. Liguri che passano in vantaggio per due reti, accorcia Maleh su punizione, ma nel secondo tempo i salentini non trovano lo spunto per il pareggio.

Si complica la situazione in classifica per i locali, mentre il Genoa passa in undicesima posizione.

  1. Da Lecce - Genoa é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A.20:00

  2. 90'+4'

    FINISCE LECCE - GENOA! 1-2 IL FINALE!19:58

  3. 90'+3'

    Genoa che tiene il pallone vicino alla porta del Lecce, lontano dalla propria. Angolo per i rossoblu.19:57

  4. 90'+1'

    Thiago Gabriel ora in avanti da ariete per sfruttare la sua altezza.19:55

  5. 90'

    Quattro i minuti di recupero.19:53

  7. 89'

    Genoa ora con il possesso palla, Lecce che sembra stanco dopo lo sforzo per trovare il pareggio.19:53

  8. 88'

    AMMONITO De Rossi. Giallo per proteste al tecnico della Roma.19:53

  9. 86'

    Sostituzione GENOA: esce Milutin Osmajic, entra Lorenzo Colombo19:50

  10. 86'

    Sostituzione GENOA: esce Jesus Messias, entra Ethan Meichtry19:50

  11. 85'

    VITIHNA! Conclusione dalla distanza, Falcone blocca a terra.19:50

  13. 82'

    Fatah prova il tiro dalla distanza, respinto: regge il muro del Genoa.19:46

  14. 80'

    Sostituzione GENOA: esce Hamed Traoré, entra Djibril Sow.19:44

  15. 80'

    CHE OCCASIONE PER IL LECCE! Conclusione dal limite di Ngom, Bijlow respinge nonostante una deviazione di Ostigard, non ne approfitta Esteban per il tap in vincente.19:43

  16. 79'

    Punizione ora per il Lecce: Gallo dalla sinistra tocca per Fatah, il suo cross viene allontanato.19:42

  17. 78'

    Proteste del Lecce per un contatto in area tra Ellertsson e Fatah, per Marchetti si puó continuare.19:41

  19. 76'

    Triplo cambio per Di Francesco, che prova le sue ultime carte per cercare la rimonta.19:38

  20. 75'

    Sostituzione LECCE: esce Konan N’Dri, entra Francisco Esteban Sánchez19:38

  21. 75'

    Sostituzione LECCE: esce Nikola Stulic, entra Ali Dembélé19:38

  22. 75'

    Sostituzione LECCE: esce Youssef Maleh, entra Omri Gandelman19:37

  23. 72'

    OCCASIONE GENOA! Ngom perde una palla sanguinosa, non ne approfitta Vitinha da ottima posizione!19:36

  25. 70'

    AMMONITO Jamil Siebert. Fallo obbligato su Messiah che lo aveva saltato in dribbling. 19:34

  26. 68'

    Ora Genoa che sembra essersi schierato con un 4-4-1-1 molto compatto, con Messiah alle spalle di Osmajic.19:32

  27. 66'

    Entrato bene in campo Fatah, ma preoccupazione nel Lecce per la sostituzione forzata di Monteiro, per problemi muscolari.19:30

  28. 65'

    Forcing ora del Lecce, che sta spingendo con tutte le energie rimaste.19:28

  29. 64'

    Vitihna praticamente come quinto di sinistra, De Rossi che vuole mantenere alta la qualitá dei suoi.19:27

  31. 62'

    AMMONITO Hamed Traoré.Giallo per l'ex Sassuolo, che ferma Maleh in contropiede. 19:25

  32. 60'

    Sostituzione GENOA: esce Samuel Wiafe, entra Kingsley Ehizibue.19:24

  33. 60'

    Sostituzione GENOA: esce Stephan El Shaarawy, entra Vitinha19:24

  34. 59'

    Sostituzione LECCE: esce Joël Monteiro, entra Amar Fatah.19:23

  35. 59'

    AMMONITO Mohamed Kaba. Intervento durio su Frendrup, giallo per lui. 19:23

  37. 58'

    Partita che rimane frizzante, occasioni per entrambi gli attacchi.19:20

  38. 56'

    Sostituzione LECCE: esce Olaf Gorter, entra Mohamed Kaba19:19

  39. 55'

    PALO DI EL SHAAEAWY! Tiro a giro dell'ex Roma, palla che scheggia la parte esterna del legno!19:20

  40. 54'

    Angolo per il Genoa, Vasquez trova la deviazione ma respinge Thiago Gabriel, che rimane a terra.19:18

  41. 52'

    GALLO! Botta dal limite del terzino, Bijlow alza sopra la traversa.19:15

  43. 51'

    Che palla di El Shaarawy di esterno per Osmajić, la punta non riesce nella conclusione.19:15

  44. 50'

    Colpo di testa di Thiago Gabriel sul corner di Gallo, ma c'era un precedente fallo in attacco.19:13

  45. 49'

    Gran chiusura di Marcandalli su N'Dri, apertura un po' pigra di Stulic.19:13

  46. 47'

    Nessun cambio nell'intervallo, si riparte dagli stessi 22 che hanno terminato la prima frazione.19:10

  47. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:08

  49. Partita ricca di emozioni, Genoa che passa in vantaggio per due reti con i gol di Osmajić e Junior Messias. Lecce che non demorde, trova il 2-1 con Maleh su punizione e vede annullare il pareggio di Stulic per un tocco di mano.18:53

  50. 45'+4'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! LECCE - GENOA 1-2!18:51

  51. 45'+3'

    ANNULLATO IL GOL AL LECCE! Percussione di Gallo, cross basso per Stulic che insacca sul primo palo dopo un rimpallo con Biljow. Entra in gioco il VAR che annulla per il tocco di mano della punta!18:51

  52. 45'+1'

    Due i minuti di recupero.18:47

  53. 45'

    Colpo di testa di Monteiro sul corner di Gallo, attento Bijlow.18:47

  55. 44'

    Espulso un componente della panchina del Genoa, nervosismo fuori dal campo.18:46

  56. 43'

    Bella ripartenza del Lecce con N'Dri che pesca Monteiro in profonditá, non riesce peró la chiusura del triangolo.18:45

  57. 41'

    Lecce che riapre la partita con la punizione di Maleh deviata da Osmajic, ora i salentini credono al pareggio.18:43

  58. 40'

    GOL! LECCE - Genoa 1-2! Rete di Youssef Maleh. Punizione dell'ex Parma che viene deviata dalla barriera,Bijlow beffato.

    Guarda la scheda del giocatore Youssef Maleh18:42

    Youssef Maleh
  59. 39'

    N'Dri guadagna un ottimo calcio di punizione dal limite. Proteste di Vasquez.18:41

  61. 38'

    Genoa ha lo spazio per il contropiede ma Osmajic decide di rallentare e ripartire dalla difesa.18:40

  62. 36'

    Siebert molto bravo ad evitare il pressing di El Shaarawy, ma che rischio per il Lecce.18:39

  63. 34'

    Molto attivo El Shaarawy, che peró sbaglia l'apertura per Ellertsson.18:38

  64. 32'

    N'DRI! Monteiro alza il pallone sul secondo palo, conclusione dell'esterno opposto che, al volo, manda a lato.18:34

  65. 30'

    Genoa che si porta avanti di due reti, conclusione da posizione defilata per Messias che Gabriel prova ad allontanare dallo specchio, ma lo fa oltre la linea.18:32

  67. 28'

    GOL! Lecce - Genoa 0-2! Rete di Junior Messias. Bellissima azione di prima del Genoa, Traoré persa El Shaarawy che mette l'ex Milan davanti alla porta: dribbling a Falcone e gol del 2-0!

    Guarda la scheda del giocatore Junior Messias18:31

    Junior Messias
  68. 28'

    Cross di Junior Messias, ancora attento Falcone. Ritmi alti in questa fase della partita.18:29

  69. 27'

    Che uscita di Falcone che anticipa Osmajic: rischio per il portiere che alla fine ha ragione.18:29

  70. 25'

    Altro corner per i salentini: Gallo mette al centro, Maleh calcia al volo la respinta della difesa ospite. Palla altissima.18:27

  71. 23'

    Angolo per il Lecce: ancora nulla da fare da palla da fermo per i salentini.18:26

  73. 22'

    GORTER! Conclusione dal limite della mezzala, respinge in tuffo Bijlow18:25

  74. 21'

    Conclusione anche per El Shaarawy, che non ha trovato la porta e il suo primo gol dopo il ritorno a Genoa.18:23

  75. 19'

    Genoa che sta controllando la reazione del Lecce, gettandosi appena puó in contropiede.18:21

  76. 18'

    Percussione di Gallo, pallone gettato in profonditá per N'Dri, che non ci arriva.18:19

  77. 16'

    N'Dri prova a rimettere alla cieca il pallone al centro da posizione defilata, facile la presa per Bijlow.18:18

  79. 15'

    Percussione di Monteiro, attenta la difesa del Genoa sul cross basso della punta.18:17

  80. 13'

    Cross di Ellertsson, ancora Osmajic che questa volta calcia su Gabriel.18:15

  81. 12'

    Azione abbastanza confusa, ci crede Junior Messias nel mettere al volo un pallone che il montenegrino insacca da pochi passi oltre il dischetto.18:14

  82. 11'

    GOL! Lecce - GENOA 0-1! Rete di Milutin Osmajic. Cross potente di Messias dalla sinistra, la punta é il primo ad arrivare sul pallone ed insaccare.

    Guarda la scheda del giocatore Milutin Osmajic18:13

    Milutin Osmajic
  83. 10'

    Angolo per il Lecce: nulla da fare per Stulic.18:12

  85. 8'

    WIAFE! Cambio gioco di El Shaarawy, sponda di Ellertsson per il 2008 che dal limite calcia di poco a lato!18:10

  86. 7'

    Da segnalare la pioggia che sta scendendo con forza al Via del Mare, pallone che fatica a scorrere sul manto erboso.18:09

  87. 6'

    Scontro molto duro tra Stulic e Ostigard, ha la peggio il difensore ligure.18:08

  88. 5'

    Inizia El Shaarawy sulla fascia, lui il quinto di destra della squadra di De Rossi.18:07

  89. 4'

    Ci prova Stulic, é sua la prima occasione: attento Bijlow.18:06

  91. 3'

    Genoa che inizia con piglio questi primi minuti, ma Lecce che pressa molto alto, stile Di Francesco.18:05

  92. 1'

    INIZIA LECCE - GENOA!18:01

  93. Dirige il match l'arbitro Matteo Marchetti.17:37

  94. Molta curiositá per lo schieramento dell'ex Capitan Futuro, con Traoré, El Shaarawy e Messiah che potrebbero scambiarsi la posizione.17:53

  95. De Rossi schiera Osmajic da prima punta con Messias e El Shaarawy a imbeccarlo. Torna Ellertsson a centrocampo, chiavi in mano a Frendrup. Difesa a tre con Marcandalli, Ostigard e Vasquez.17:36

  97. Di Francesco con il tridente N'Dri, Stulic e Monteiro, a centrocampo Ngom a fare gioco, Maleh e Gorter da mezzali. Difesa guidata da Gabriel e Siebert, Veiga e Gallo sulle fasce.17:34

  98. Formazione del GENOA (3-4-2-1): Bijlow - Marcandalli, Ostigard, Vasquez - Ellertsson, Wiafe, Frendrup, Traorè - Messias, El Shaarawy - Osmajic.17:32

  99. Sono ufficiali le formazioni del match: LECCE (4-3-3): Falcone - Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo - Gorter, Ngom, Maleh - N'Dri, Stulic, Monteiro.17:14

  100. Gara importante per i salentini, che vogliono uscire da questo momento negativo (quattro sconfitte nelle ultime cinque); liguri invece che arrivano da due vittorie consecutive contro Venezia e Genoa.18:43

  101. Benvenuti e benvenute alla diretta live di Lecce - Genoa, sfida valevole per la decima giornata di Serie A.17:00

  103. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
    Città: Lecce
    Capienza: 33876 spettatori17:00

    Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Fonte: Gettyimages

Formazioni Lecce - Genoa

Lecce
Genoa
TITOLARI LECCE
PANCHINA LECCE
  • (32) ALEXANDRU BORBEI (P)
  • (31) ELIJAH SCOTT (D)
  • (2) ALI DEMBÉLÉ (D)
  • (22) PACO ESTEBAN (A)
  • (18) GABY JEAN (D)
  • (7) AMAR FATAH (A)
  • (8) SADIK FOFANA (C)
  • (77) MOHAMED KABA (C)
  • (16) OMRI GANDELMAN (C)
  • (3) CORRIE NDABA (D)
  • (1) MARCO BLEVE (P)
ALLENATORE LECCE
  • Eusebio Di Francesco
TITOLARI GENOA
PANCHINA GENOA
ALLENATORE GENOA
  • Daniele De Rossi

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Lecce - Genoa?
La gara tra Lecce e Genoa si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Lecce - Genoa?
L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lecce - Genoa sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Lecce - Genoa?
La partita si gioca a Lecce
In che stadio si gioca Lecce - Genoa?
Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Lecce - Genoa?
La gara tra Lecce e Genoa si è conclusa con il risultato di 1-2
Chi sono stati i marcatori della partita Lecce - Genoa?
Il marcatore del Lecce è stato Youssef Maleh al 40' mentre i marcatori del Genoa sono stati Milutin Osmajic al 11' e Junior Messias al 28'
PREPARTITA

Lecce - Genoa è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 18:00 allo stadio .

Attualmente il Lecce si trova 14° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte); invece il Genoa si trova 11° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).
Il Lecce ha segnato 11 gol e ne ha subiti 21; il Genoa ha segnato 10 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Lecce ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Juventus e il Frosinon ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Venezia e la Juventus ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 5-1 mentre Il Genoa ha incontrato la Juventus vincendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 4 gol.

Lecce e Genoa si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 3 volte, il Genoa ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Lecce-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Nonostante il Genoa sia rimasto imbattuto in 16 degli ultimi 18 precedenti contro il Lecce in Serie A (9V, 7P), ha perso il più recente (0-1 lo scorso 24 maggio): i liguri non hanno mai trovato due sconfitte consecutive contro i pugliesi nel torneo.
  • Il Lecce ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei gare di Serie A contro li Genoa (tra cui nelle due più recenti), dopo che aveva registrato tre soli clean sheet nelle prime 14 sfide contro questa avversaria nella competizione.
  • Il Lecce ha vinto due delle ultime tre gare casalinghe contro il Genoa in Serie A (1N), tenendo sempre la porta inviolata, dopo che aveva registrato un solo successo e un solo clean sheet nei primi sette confronti interni contro i rossoblù nella competizione (3N, 3P).
  • Il Genoa ha realizzato un solo centro fuori casa in campionato da inizio maggio ad oggi; più nello specifico, ha perso tutte le ultime quattro trasferte di Serie A e l'ultima volta che ha registrato più sconfitte consecutive nel torneo risale a dicembre 2018 (cinque, tra le gestioni di Ivan Juric e Cesare Prandelli).
  • Il Lecce ha perso tre delle quattro gare casalinghe giocate in questo campionato (1V); solo una volta nella sua storia in Serie A ha trovato quattro sconfitte nei primi cinque incontri interni stagionali: nel 2011/12 (1N, 4P).
  • Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato (1P), tante vittorie quante ne aveva registrate nelle precedenti 15 gare di Serie A (3N, 9P); inoltre, dopo l'1-0 contro il Venezia e il 2-0 contro la Juventus può registrare tre successi di fila nella competizione per la prima volta dal periodo compreso tra gennaio e febbraio 2021.
  • Il Lecce ha perso sei delle ultime otto gare di Serie A (2V) e in queste otto partite ha incassato ben 19 gol, 2.4 di media a match, collezionando appena un clean sheet.
  • Il Lecce è la formazione che ha subito più gol (nove) nella prima mezz'ora di gioco in questo campionato ed è anche una delle due peggiori difese nelle prime frazioni (11 reti al passivo, le stesse del Monza).
  • Joël Monteiro è tornato al gol in campionato interrompendo un digiuno di sei partite; con questa rete, l'attaccante ha già eguagliato il bottino di quattro reti in 31 presenze della stagione 2025/26, considerando il suo rendimento tra il campionato svizzero e quello italiano. In questa stagione, ha già trovato la rete per due incontri consecutivi lo scorso agosto.
  • Tommaso Baldanzi, che nell'ultima giornata ha sia segnato che servito un assist, ha all'attivo nove reti in Serie A: l'unico giocatore italiano nato dal 2003 in avanti in doppia cifra di gol nella competizione è Giovanni Fabbian (10) - anche Francesco Pio Esposito a quota nove.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LecceGenoa
Partite giocate99
Numero di partite vinte33
Numero di partite perse65
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati108
Gol totali subiti1913
Media gol subiti per partita2.11.4
Percentuale possesso palla40.543.5
Numero totale di passaggi30223474
Numero totale di passaggi riusciti23142811
Tiri nello specchio della porta4326
Percentuale di tiri in porta49.439.4
Numero totale di cross133137
Numero medio di cross riusciti3632
Duelli per partita vinti460407
Duelli per partita persi497396
Corner subiti3852
Corner guadagnati3939
Numero di punizioni a favore8094
Numero di punizioni concesse11885
Tackle totali178153
Percentuale di successo nei tackle60.156.2
Fuorigiochi totali1519
Numero totale di cartellini gialli1719
Numero totale di cartellini rossi11

Lecce - Genoa Live

Salute

Classifica SERIE A

  1. Lazio28
  2. Inter25
  3. Roma24
  4. Como23
  5. Milan21
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Gustavo Varela9
  2. Donyell Malen8
  3. Antonio Raimondo8
  4. Nikola Krstovic6
  5. Giacomo Calò5
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