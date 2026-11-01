Di Francesco con il tridente N'Dri, Stulic e Monteiro, a centrocampo Ngom a fare gioco, Maleh e Gorter da mezzali. Difesa guidata da Gabriel e Siebert, Veiga e Gallo sulle fasce.17:34

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lecce - Genoa? La gara tra Lecce e Genoa si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Lecce - Genoa? L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lecce - Genoa sarà Lorenzo Maggioni Dove si gioca Lecce - Genoa? La partita si gioca a Lecce In che stadio si gioca Lecce - Genoa? Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Lecce - Genoa? La gara tra Lecce e Genoa si è conclusa con il risultato di 1-2 Chi sono stati i marcatori della partita Lecce - Genoa? Il marcatore del Lecce è stato Youssef Maleh al 40' mentre i marcatori del Genoa sono stati Milutin Osmajic al 11' e Junior Messias al 28'

PREPARTITA

Lecce - Genoa è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 18:00 allo stadio .

Attualmente il Lecce si trova 14° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte); invece il Genoa si trova 11° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 11 gol e ne ha subiti 21; il Genoa ha segnato 10 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Lecce ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Juventus e il Frosinon ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Venezia e la Juventus ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 5-1 mentre Il Genoa ha incontrato la Juventus vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 4 gol.

Lecce e Genoa si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 3 volte, il Genoa ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Lecce-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nonostante il Genoa sia rimasto imbattuto in 16 degli ultimi 18 precedenti contro il Lecce in Serie A (9V, 7P), ha perso il più recente (0-1 lo scorso 24 maggio): i liguri non hanno mai trovato due sconfitte consecutive contro i pugliesi nel torneo.

Il Lecce ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei gare di Serie A contro li Genoa (tra cui nelle due più recenti), dopo che aveva registrato tre soli clean sheet nelle prime 14 sfide contro questa avversaria nella competizione.

Il Lecce ha vinto due delle ultime tre gare casalinghe contro il Genoa in Serie A (1N), tenendo sempre la porta inviolata, dopo che aveva registrato un solo successo e un solo clean sheet nei primi sette confronti interni contro i rossoblù nella competizione (3N, 3P).

Il Genoa ha realizzato un solo centro fuori casa in campionato da inizio maggio ad oggi; più nello specifico, ha perso tutte le ultime quattro trasferte di Serie A e l'ultima volta che ha registrato più sconfitte consecutive nel torneo risale a dicembre 2018 (cinque, tra le gestioni di Ivan Juric e Cesare Prandelli).

Il Lecce ha perso tre delle quattro gare casalinghe giocate in questo campionato (1V); solo una volta nella sua storia in Serie A ha trovato quattro sconfitte nei primi cinque incontri interni stagionali: nel 2011/12 (1N, 4P).

Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato (1P), tante vittorie quante ne aveva registrate nelle precedenti 15 gare di Serie A (3N, 9P); inoltre, dopo l'1-0 contro il Venezia e il 2-0 contro la Juventus può registrare tre successi di fila nella competizione per la prima volta dal periodo compreso tra gennaio e febbraio 2021.

Il Lecce ha perso sei delle ultime otto gare di Serie A (2V) e in queste otto partite ha incassato ben 19 gol, 2.4 di media a match, collezionando appena un clean sheet.

Il Lecce è la formazione che ha subito più gol (nove) nella prima mezz'ora di gioco in questo campionato ed è anche una delle due peggiori difese nelle prime frazioni (11 reti al passivo, le stesse del Monza).

Joël Monteiro è tornato al gol in campionato interrompendo un digiuno di sei partite; con questa rete, l'attaccante ha già eguagliato il bottino di quattro reti in 31 presenze della stagione 2025/26, considerando il suo rendimento tra il campionato svizzero e quello italiano. In questa stagione, ha già trovato la rete per due incontri consecutivi lo scorso agosto.

Tommaso Baldanzi, che nell'ultima giornata ha sia segnato che servito un assist, ha all'attivo nove reti in Serie A: l'unico giocatore italiano nato dal 2003 in avanti in doppia cifra di gol nella competizione è Giovanni Fabbian (10) - anche Francesco Pio Esposito a quota nove.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: