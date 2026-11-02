DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Atalanta - Parma? La gara tra Atalanta e Parma si giocherà lunedì 2 novembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Atalanta - Parma? L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Atalanta - Parma sarà Alessandro Prontera Dove si gioca Atalanta - Parma? La partita si gioca a Bergamo In che stadio si gioca Atalanta - Parma? Stadio New Balance Arena Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 6 gol, mentre il capocannoniere del Parma è David Romero con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Parma? La gara tra Atalanta e Parma si è conclusa con il risultato di 0-3 Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Parma? I marcatori del Parma sono stati Giovanni Fabbian al 41' e Simone Lontani al 58'

PREPARTITA

Atalanta - Parma è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Parma sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Valerio Crezzini Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 60 Fuorigioco 12 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.0 Falli per cartellino 20.0 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Parma-Catania 2-0 23-08-2026 Serie A Atalanta-Sassuolo 2-1 29-08-2026 Serie B Avellino-Vicenza 3-0 13-09-2026 Serie A Lecce-Monza 3-2 12-10-2026 Serie A Torino-Udinese 2-1 24-10-2026 Serie B Südtirol-Sampdoria 1-1

Attualmente l'Atalanta si trova 13° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte); invece il Parma si trova 15° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 16 gol e ne ha subiti 20; il Parma ha segnato 8 gol e ne ha subiti 15.

In casa l'Atalanta ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Parma ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Frosinone e la Fiorentina ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Lazio e l'Udines ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 2-2 mentre Il Parma ha incontrato l'Udinese pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Nikola Krstovic con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Simone Lontani con 3 gol.

Atalanta e Parma si sono affrontate 46 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 17 volte, il Parma ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 14.

Atalanta-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atalanta ha vinto otto delle ultime 10 sfide contro il Parma in Serie A (1N, 1P), parziale in cui ha realizzato ben 31 gol, una media di 3.1 a partita.

Il Parma ha registrato un solo successo nelle ultime 12 gare contro l'Atalanta in Serie A (2N, 9P): 3-2 esterno il 25 maggio 2025 (reti di Antoine Hainaut e doppietta di Jacob Ondrejka in risposta alla doppietta di Daniel Maldini).

L'Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei partite casalinghe contro il Parma in Serie A, con un punteggio aggregato di 18-3; inoltre, nel parziale i bergamaschi hanno mantenuto la porta inviolata in cinque occasioni.

Il Parma ha perso tutte le ultime sei trasferte di Serie A (due nel 2025/26 e quattro nel 2026/27): l'ultima volta che ha trovato più sconfitte esterne consecutive nella competizione risale al periodo tra settembre 2014 e febbraio 2015 (otto ko di fila in quell'occasione).

L'Atalanta ha vinto tre delle cinque gare casalinghe in questa Serie A (1N, 1P), dopo che aveva chiuso la scorsa stagione trovando appena un successo nelle ultime cinque partite interne (2N, 2P).

Il Parma ha pareggiato 0-0 contro l'Udinese nell'ultima giornata, dopo che non aveva terminato in parità nessuna delle precedenti cinque gare di campionato (1V, 4P); l'ultima volta che i ducali hanno chiuso in equilibrio due incontri di fila in Serie A risale allo scorso aprile, contro Lazio e Napoli.

L'Atalanta ha vinto ben otto delle ultime nove gare di Serie A disputate di lunedì (1P), tra cui le ultime due, con Maurizio Sarri in panchina; nel parziale ha realizzato ben 21 centri, una media di 2.3 a incontro. Dall'altra parte, il Parma ha perso entrambi gli incontri di questo campionato giocati in questo giorno della settimana, dopo che era rimasto imbattuto nei quattro precedenti, tra il 2024/25 e il 2025/26 (2V, 2N).

Nonostante il pareggio nell'ultima giornata contro l'Udinese, il Parma ha perso tre delle quattro gare di Serie A sotto la gestione di Alberto Gilardino; due soli allenatori hanno registrato almeno quattro sconfitte nelle prime cinque panchine con i ducali nella competizione: Daniel Passerella (cinque) e Stefano Pioli (quattro).

Il Parma è la squadra contro cui Nikola Krstovic ha preso parte a più gol in Serie A: sette (tre reti e quattro assist), in appena 235 minuti di gioco, spalmati in quattro gare. L'ultimo giocatore che è stato coinvolto in più centri nelle prime cinque presenze contro una singola avversaria nel torneo è stato Khvicha Kvaratskhelia contro il Sassuolo nel 2024 (otto in quattro gettoni).

Solo Armand Laurienté (721) ha giocato più minuti senza segnare rispetto a El Bilal Touré (690) tra gli attaccanti in questa Serie A; il calciatore del Parma ha esordito nella competizione proprio con l'Atalanta, realizzando due marcature in 11 presenze nel 2023/24.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: