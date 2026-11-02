Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Atalanta-Parma: 0-3 - Serie A 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio New Balance Arena di Bergamo
2 Novembre 2026 ore 20:45
Atalanta
0
Parma
3
Partita finita
Arbitro: Valerio Crezzini
  1. 41' 0-1 Giovanni Fabbian
  2. 47' 0-2 Davide Zappacosta (A)
  3. 58' 0-3 Simone Lontani
0'
45'
90'
90'
94'

Tris del Parma, Atalanta ko in casa. Il risultato si sblocca al 41', in gol Fabbian di testa. Al 47' il raddoppio dei gialloblu con una sfortunata autorete di Zappacosta. Lontani chiude i conti al 58'. Traversa di Pasalic al 79'.

Nel prossimo turno di campionato per l'Atalanta impegno in trasferta sul campo del Monza, il Parma ospiterà il Bologna.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Atalanta-Parma, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:42

  2. 90'+4'

    Fine partita! ATALANTA-PARMA 0-3 (41' Fabbian, 47' autorete Zappacosta, 58' Lontani).22:38

  3. 90'+1'

    L'arbitro Crezzini concede tre minuti di recupero. 22:34

  4. 89'

    Sostituzione PARMA: entra Nicolussi Caviglia esce Sierro.22:32

  5. 88'

    Bernasconi calcia da fuori area, Daffara si oppone in modo efficace. 22:32

  7. 85'

    Guizzo di Sulemana, Krstovic in area non riesce a correggere il cross verso la porta.22:29

  8. 84'

    Colpo di testa centrale di Krstovic dopo un cross smorzato, blocca facilmente Daffara. 22:28

  9. 82'

    Atalanta tre volte al tiro, ma poi l'arbitro ferma il gioco per un fallo in attacco iniziale di Krstovic. 22:27

  10. 79'

    TRAVERSA ATALANTA! Cross di Idele, Pasalic di testa da posizione favorevole colpisce la parte alta del montante. 22:23

  11. 76'

    Sostituzione ATALANTA: entra Samardzic esce Zalewski.22:19

  13. 76'

    Sostituzione ATALANTA: entra Idele esce Zappacosta.22:19

  14. 74'

    Sostituzione PARMA: entra Frigan esce Fabbian. 22:18

  15. 74'

    Sostituzione PARMA: entra Elphege esce El Bilal Touré.22:18

  16. 71'

    Ripartenza del Parma: conclusione dal limite di Ordonez, fuori di poco. 22:17

  17. 71'

    OCCASIONE ATALANTA! Sponda di Pasalic, tiro al volo di Krstovic, Daffara risponde presente. 22:20

  19. 69'

    Krstovic in area va al tiro, murato da Troilo. 22:13

  20. 67'

    Sostituzione ATALANTA: entra Sulemana esce Rowe.22:11

  21. 67'

    Sostituzione PARMA: entra Ordonez esce Lontani.22:10

  22. 65'

    Atalanta in attacco con un possesso prolungato, il Parma non concede varchi. 22:43

  23. 62'

    Sostituzione ATALANTA: entra Elmas esce Ederson.22:05

  25. 61'

    Cross dalla destra di Zalewski, stacca in area De Ketelaere, pallone lontano dal palo. 22:05

  26. 58'

    GOL! Atalanta-PARMA 0-3! Rete di Lontani. L'azione parte da un recupero di Fabbian, Lontani va via a Pasalic con un tunnel e poi infila Carnesecchi con un tiro dal limite dell'area.

    Guarda la scheda del giocatore Simone Lontani22:03

    Simone Lontani
  27. 55'

    OCCASIONE ATALANTA! Diagonale velenoso di Rowe, Daffara in tuffo sfiora, il pallone esce di poco.22:00

  28. 54'

    Fraseggio prolungato dell'Atalanta, il Parma si compatta nella propria metà campo. 21:59

  29. 51'

    Traversone di Zalewski, sfiora Daffara, Pasalic non controlla. 21:56

  31. 49'

    Reazione dell'Atalanta, conclusione sballata di Rowe. 21:53

  32. 47'

    GOL! Atalanta-PARMA 0-2! Autorete di Zappacosta. Cross al centro di El Bilal Touré, Zappacosta tenta di anticipare Lontani ma devia il pallone nella propria porta.

    Guarda la scheda del giocatore Davide Zappacosta21:51

    Davide Zappacosta
  33. 46'

    Inizio secondo tempo di ATALANTA-PARMA!21:49

  34. 46'

    Sostituzione PARMA: entra Ndiaye esce Drobnic.21:49

  35. Il Parma chiude in vantaggio il primo tempo. Il risultato si sblocca al 41', Fabbian in gol sugli sviluppi di un corner. Atalanta pericolosa pià volte con De Ketelaere e Zalewski. 21:36

  37. 45'+2'

    Fine primo tempo: ATALANTA-PARMA 0-1! In gol Fabbian. 21:34

  38. 45'+2'

    OCCASIONE ATALANTA! Conclusione al volo in area di Zalewski, parata in tuffo di Daffara. 21:33

  39. 45'

    L'arbitro Crezzini concede due minuti di recupero.21:31

  40. 41'

    GOL! Atalanta-PARMA 0-1! Rete di Fabbian. Calcio d'angolo battuto da Sierro, colpo di testa vincente di Fabbian.

    Guarda la scheda del giocatore Giovanni Fabbian21:27

    Giovanni Fabbian
  41. 40'

    Fabbian dopo uno spunto crossa al centro, Zappacosta anticipa Lontani. 21:26

  43. 37'

    Calcio piazzato battuto da Zalewski, De Ketelaere all'altezza del secondo palo non impatta bene la sfera. 21:23

  44. 35'

    Sierro dalla bandierina, Delprato anticipa tutti sul primo palo ma il pallone rotola sul fondo. 21:21

  45. 32'

    Pasalic ci prova con una deviazione di tacco, nessun problema per Daffara. 21:19

  46. 31'

    Krstovic in area riceve da Rowe e si gira, contenuto con mestiere da Drobnic. 21:17

  47. 30'

    Tiro-cross di Zappacosta, Daffara non tocca, Krstovic non può arrivare sulla palla. 21:15

  49. 28'

    De Ketelaere non trova spazio sulla destra, nulla di fatto per l'Atalanta. 21:13

  50. 25'

    Calcio da fermo battuto da Zalewski, Troilo allontana di testa. 21:11

  51. 22'

    Lunga serie di passaggi dell'Atalanta, Krstovic pescato in fuorigioco. 21:07

  52. 19'

    Ederson carica il destro da fuori area, pallone largo ma non di molto. 21:05

  53. 16'

    Rowe arriva sul fondo, Troilo in spaccata devia in corner il cross dell'esterno inglese. 21:03

  55. 16'

    Contropiede del Parma ma Valeri non riesce a servire El Bilal Touré, passaggio intercettato da Obric. 21:02

  56. 14'

    OCCASIONE ATALANTA! Accelerazione poderosa di De Ketelaere, ma il belga in area non inquadra il bersaglio. 21:00

  57. 11'

    Cross rasoterra di Zappacosta, Pasalic non riesce a indirizzare verso la porta. 20:57

  58. 8'

    Krstovic in gol, ma l'azione è viziata da una posizione irregolare millimetrica di Zappacosta. 20:59

  59. 7'

    Atalanta pericolosa: un'altra conclusione di De Ketelaere, Daffara presidia il primo palo. 20:53

  61. 5'

    Primo squillo dell'Atalanta: De Ketelaere avanza, entra in area ma di sinistro calcia fuori misura. 20:51

  62. 4'

    Subito scintille tra Troilo e Krstovic, l'arbitro richiama entrambi. 20:49

  63. 2'

    De Ketelaere serve in area Ederson, chiude Troilo. 20:48

  64. 1'

    Inizio primo tempo di ATALANTA-PARMA!20:46

  65. Le scelte di Gilardino: in avanti El Bilal Touré e Lontani, Britschgi e Valeri sulle fasce. Sierro davanti alla difesa, tra i pali c'è Daffara.20:02

  67. Le scelte di Sarri: Krstovic al centro dell'attacco, De Ketelaere trequartista, out Scamacca e Raspadori. Ederson e Pasalic in mediana. 20:01

  68. Panchina PARMA: Ghidotti, Corvi, Diego Carlos, Carboni, Ndiaye, Konate, Cremaschi, Nicolussi Caviglia, Ordonez, Frigan, Romero, Almqvist, Diallo, Elphege.20:00

  69. Panchina ATALANTA: Sonzogni, Sportiello, Idele, Plaia, Levak, Elmas, Samardzic, Sulemana.19:58

  70. Formazione PARMA (3-5-2): Daffara - Delprato, Troilo, Drobnic - Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri - Lontani, El Bilal Touré.19:58

  71. Formazione ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi - Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi - Pasalic, Ederson - Zalewski, De Ketelaere, Rowe - Krstovic.19:57

  73. Manca poco all'inizio di Atalanta-Parma. Direzione di gara affidata all'arbitro Crezzini.19:55

  74. Benvenuti alla diretta della partita della 10^ giornata di Serie A, si affrontano Atalanta e Parma.19:54

  76. Dove si gioca la partita:

    Stadio: New Balance Arena
    Città: Bergamo
    Capienza: 26724 spettatori19:54

    New Balance Arena Fonte: Gettyimages

Formazioni Atalanta - Parma

Atalanta
Parma
TITOLARI ATALANTA
PANCHINA ATALANTA
ALLENATORE ATALANTA
  • Maurizio Sarri
TITOLARI PARMA
PANCHINA PARMA
ALLENATORE PARMA
  • Alberto Gilardino

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Atalanta - Parma?
La gara tra Atalanta e Parma si giocherà lunedì 2 novembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Atalanta - Parma?
L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Parma sarà Alessandro Prontera
Dove si gioca Atalanta - Parma?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Parma?
Stadio New Balance Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 6 gol, mentre il capocannoniere del Parma è David Romero con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Parma?
La gara tra Atalanta e Parma si è conclusa con il risultato di 0-3
Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Parma?
I marcatori del Parma sono stati Giovanni Fabbian al 41' e Simone Lontani al 58'
PREPARTITA

Atalanta - Parma è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.
Arbitro di Atalanta - Parma sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Valerio Crezzini

Statistiche Stagionali
Partite dirette3
Falli fischiati60
Fuorigioco12
Rigori assegnati0
Ammonizioni3
Espulsioni0
Cartellini per partita1.0
Falli per cartellino20.0

Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 3 partite
  • Serie B: 2 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
14-08-2026 Coppa Italia Parma-Catania 2-0
23-08-2026 Serie A Atalanta-Sassuolo 2-1
29-08-2026 Serie B Avellino-Vicenza 3-0
13-09-2026 Serie A Lecce-Monza 3-2
12-10-2026 Serie A Torino-Udinese 2-1
24-10-2026 Serie B Südtirol-Sampdoria 1-1

Attualmente l'Atalanta si trova 13° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte); invece il Parma si trova 15° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte).
L'Atalanta ha segnato 16 gol e ne ha subiti 20; il Parma ha segnato 8 gol e ne ha subiti 15.

In casa l'Atalanta ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Parma ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).
L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Frosinone e la Fiorentina ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Lazio e l'Udines ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 2-2 mentre Il Parma ha incontrato l'Udinese pareggiando 0-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Nikola Krstovic con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Simone Lontani con 3 gol.

Atalanta e Parma si sono affrontate 46 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 17 volte, il Parma ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 14.

Atalanta-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Atalanta ha vinto otto delle ultime 10 sfide contro il Parma in Serie A (1N, 1P), parziale in cui ha realizzato ben 31 gol, una media di 3.1 a partita.
  • Il Parma ha registrato un solo successo nelle ultime 12 gare contro l'Atalanta in Serie A (2N, 9P): 3-2 esterno il 25 maggio 2025 (reti di Antoine Hainaut e doppietta di Jacob Ondrejka in risposta alla doppietta di Daniel Maldini).
  • L'Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei partite casalinghe contro il Parma in Serie A, con un punteggio aggregato di 18-3; inoltre, nel parziale i bergamaschi hanno mantenuto la porta inviolata in cinque occasioni.
  • Il Parma ha perso tutte le ultime sei trasferte di Serie A (due nel 2025/26 e quattro nel 2026/27): l'ultima volta che ha trovato più sconfitte esterne consecutive nella competizione risale al periodo tra settembre 2014 e febbraio 2015 (otto ko di fila in quell'occasione).
  • L'Atalanta ha vinto tre delle cinque gare casalinghe in questa Serie A (1N, 1P), dopo che aveva chiuso la scorsa stagione trovando appena un successo nelle ultime cinque partite interne (2N, 2P).
  • Il Parma ha pareggiato 0-0 contro l'Udinese nell'ultima giornata, dopo che non aveva terminato in parità nessuna delle precedenti cinque gare di campionato (1V, 4P); l'ultima volta che i ducali hanno chiuso in equilibrio due incontri di fila in Serie A risale allo scorso aprile, contro Lazio e Napoli.
  • L'Atalanta ha vinto ben otto delle ultime nove gare di Serie A disputate di lunedì (1P), tra cui le ultime due, con Maurizio Sarri in panchina; nel parziale ha realizzato ben 21 centri, una media di 2.3 a incontro. Dall'altra parte, il Parma ha perso entrambi gli incontri di questo campionato giocati in questo giorno della settimana, dopo che era rimasto imbattuto nei quattro precedenti, tra il 2024/25 e il 2025/26 (2V, 2N).
  • Nonostante il pareggio nell'ultima giornata contro l'Udinese, il Parma ha perso tre delle quattro gare di Serie A sotto la gestione di Alberto Gilardino; due soli allenatori hanno registrato almeno quattro sconfitte nelle prime cinque panchine con i ducali nella competizione: Daniel Passerella (cinque) e Stefano Pioli (quattro).
  • Il Parma è la squadra contro cui Nikola Krstovic ha preso parte a più gol in Serie A: sette (tre reti e quattro assist), in appena 235 minuti di gioco, spalmati in quattro gare. L'ultimo giocatore che è stato coinvolto in più centri nelle prime cinque presenze contro una singola avversaria nel torneo è stato Khvicha Kvaratskhelia contro il Sassuolo nel 2024 (otto in quattro gettoni).
  • Solo Armand Laurienté (721) ha giocato più minuti senza segnare rispetto a El Bilal Touré (690) tra gli attaccanti in questa Serie A; il calciatore del Parma ha esordito nella competizione proprio con l'Atalanta, realizzando due marcature in 11 presenze nel 2023/24.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AtalantaParma
Partite giocate99
Numero di partite vinte31
Numero di partite perse46
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati165
Gol totali subiti1715
Media gol subiti per partita1.91.7
Percentuale possesso palla46.242.2
Numero totale di passaggi41633396
Numero totale di passaggi riusciti36062733
Tiri nello specchio della porta4630
Percentuale di tiri in porta50.539.0
Numero totale di cross125145
Numero medio di cross riusciti3233
Duelli per partita vinti350399
Duelli per partita persi376416
Corner subiti5250
Corner guadagnati3430
Numero di punizioni a favore77117
Numero di punizioni concesse9295
Tackle totali135123
Percentuale di successo nei tackle55.662.6
Fuorigiochi totali914
Numero totale di cartellini gialli913
Numero totale di cartellini rossi20

Atalanta - Parma Live

Salute

Classifica SERIE A

  1. Lazio28
  2. Inter25
  3. Roma24
  4. Como23
  5. Milan21
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Gustavo Varela9
  2. Donyell Malen8
  3. Antonio Raimondo8
  4. Nikola Krstovic6
  5. Giacomo Calò5
MOSTRA COMPLETA

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio