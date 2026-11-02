Con i 4 gol subiti oggi, il Sassuolo diventa la peggior difesa del campionato. 26 reti subite in 10 giornate per la squadra di Aquilani
E, con questo risultato, la Fiorentina raggiunge proprio il Sassuolo al 15° posto a quota 8 punti. A +3 sulla zona retrocessione.
Sassuolo che tornerà in campo sabato 7 novembre contro la Roma all'Olimpico (alle 20.45). Fiorentina che se la vedrà contro la Juventus domenica sera al Franchi.
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Grazie per aver seguito la diretta scritta di Sassuolo-Fiorentina e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2026-2027.20:29
Dopo cinque partite consecutive senza vittoria, la Fiorentina torna a vincere e a trovare i tre punti. Fiorentina che, in realtà, aveva conquistato un solo successo - fin qui - in campionato. Dopo un primo tempo equilibrato, la Viola ha la meglio nella ripresa con le reti di Njie, Mastantuono e Valdepeñas, rispondendo al pareggio di Laurienté che aveva firmato il provvisorio 2-2 con la doppietta personale. A proposito, torna al gol anche Mastantuono che non era più riuscito a segnare dopo la tripletta di Venezia. Decisivo, anche, l'ingresso in campo di Pedro Gonçalves.20:27
90'+7'
E FINISCE QUI!!! La Fiorentina torna a vincere. 4-2 sul campo del Sassuolo per la squadra di Vanoli20:25
90'+5'
Giallo per Kulla dopo una spinta su Oulaï20:24
90'+4'
E primo gol in campionato per Valdepeñas 20:23
90'+3'
GOL! Sassuolo-FIORENTINA 2-4. Rete di Victor Valdepeñas. E arriva anche il gol che chiude il match in favore della Fiorentina. Bella palla di Pedro Gonçalves per Ndour, che crossa sul secondo palo dove trova Valdepeñas che non sbaglia a porta vuota.20:23
90'+3'
Poi Kulla prova a far partire il contropiede. Fallo di Gnonto che si prende anche il giallo20:21
90'+2'
BETO MANCA IL 4-2!!! Pedro Gonçalves serve Beto in area di rigore, controllo e tiro, ma c'è Bakola a salvare con il corpo a due passi dalla linea della porta20:21
90'+1'
CI PROVA BERARDI!!! Berardi si libera di Valdepeñas e va al tiro, deviazione di Viery in angolo20:19
90'
5 minuti di recupero...20:19
90'
Ultimo cambio anche nella Fiorentina con l'ingresso di Valdepeñas per Mastantuono, autore del 3-220:18
89'
Ultimo cambio nel Sassuolo. Dentro Gabriel Kulla che prende il posto di Esposito. 2a presenza in Serie A per il 18enne albanese20:18
88'
Cinquegrano da destra per Laurienté che, questa volta, non riesce a controllare in area. Sarebbe stato solo davanti a de Gea. Prova a reagire, comunque, il Sassuolo dopo il 2-320:17
86'
Laurienté ancora pericoloso in area, ma l'arbitro ferma il gioco prima che lui provi la conclusione. Fischiata la mezza spallata ai danni di João Mário20:15
85'
CI PROVA BETO!!! L'ex Udinese raccoglie al limite, si gira e prova di prima intenzione, ma non trova la porta di Turati20:14
84'
Occhio a Mastantuono, ma Idzes chiude la linea di passaggio per Beto. Gran palla di Pedro Gonçalves, comunque, per Mastantuono. Gran impatto alla partita del portoghese20:13
83'
Palla dentro per Sebastiano Esposito che è in area, ma controlla male e non riesce a servire Bowie sul secondo palo20:12
81'
Palla in area verso Beto, ma in uscita Turati spazza via20:10
80'
Fanno 4 gol in campionato per Mastantuono che, finora, aveva segnato solo una tripletta al Venezia20:09
79'
GOL! Sassuolo-FIORENTINA 2-3. Rete di Franco Mastantuono. Nuovo vantaggio degli ospiti. João Mário si alza a sinistra, palla per Pedro Gonçalves che piazza l'assist - senza guardare - per Mastantuono che si gira col sinistro e batte Turati.
Obrador si sistema invece a sinistra al posto di Doig20:08
78'
DOPPIO CAMBIO ANCHE PER IL SASSUOLO!!! Dentro Cinquegrano che si sistema sulla fascia destra al posto di Walukiewicz20:08
78'
Dentro anche Pedro Gonçalves per Brescianini. Fiorentina comunque a trazione offensiva in questo finale20:06
78'
DOPPIO CAMBIO FIORENTINA!!! Vanoli toglie Pellegrini in ottica della solita staffetta con Beto20:06
77'
Trattenuta di Candé su Oulaï che stava per far partire il contropiede. Punizione per la Fiorentina: ci stava anche il giallo per il difensore del Sassuolo20:06
75'
Laurienté ci prova da destra, questa volta, palla ancora deviata in angolo. Intanto sono pronti due cambi per la Fiorentina20:04
74'
Qualche strattonata di troppo, l'arbitro aspetta prima di far calciare l'angolo20:03
73'
Bakola ci prova da fuori area, palla deviata dalla schiena di Brescianini e finisce in angolo20:33
72'
Grandi proteste di Mastantuono che va a terra sul contatto con Candé. Tutto regolare per l'arbitro20:03
70'
Che sventagliata di Bakola per Berardi che stoppa alla grande. Tutto bello, ma gioco fermo. Il capitano del Sassuolo era in posizione di offside19:58
68'
TUTTO BUONO!!! Dopo un lunghissimo controllo VAR, il gol viene convalidato. Non c'era solo da guardare l'eventuale tocco di mano, ma anche il discorso dell'immediatezza. Una volta raccolto il pallone, infatti, Laurienté ha fatto altri due tocchi prima di calciare in porta. 2-2 a poco più di 20 minuti dalla fine19:57
66'
VAR IN CORSO!!! Tutto da rivedere però questo gol. Si valuta un possibile tocco di mano di Laurienté dopo aver raccolto da Matic19:56
65'
GOL! SASSUOLO-Fiorentina 2-2. Rete di Armand Laurienté. Bellissimo il gol del pareggio degli emiliani. Matic piazza l'assist con lo scavetto per Laurienté, il francese dribbla da terra Jimenez, e poi batte de Gea con un destro di potenza da posizione defilata.
E dentro Gnonto che prende il posto di Njie. Njie che tra l'altro si tocca l'adduttore della coscia destra19:53
63'
CAMBIA VANOLI!!! Mette forze fresche il tecnico della Fiorentina. Oulaï dentro per Fagioli per dare più fisicità a centrocampo19:52
62'
LA FIORENTINA SFIORA IL GOL!!! Passaggio sbagliato da Berardi, parte il contropiede della Fiorentina con Mastantuono che arriva al tiro, ma c'è la parata di Turati che manda in angolo. Grande intervento dell'estremo difensore del Sassuolo.19:51
60'
Ancora Laurienté da sinistra, questa volta supera Jimenez, ma il suo cross viene intercettato da Viery19:48
59'
DENTRO BOWIE!!! Corre ai ripari Aquilani che mette dentro Bowie. Fuori Adzic. Il Sassuolo diventa un 4-2-3-119:52
58'
Riparte la Fiorentina con Joao Mario che si fa tutta la metà campo prima di andare al tiro dal limite, ma è poco preciso19:47
57'
Ancora Laurienté da sinistra, ma Jimenez lo chiude con la complicità di Ndour19:47
55'
Matic prova una magia in area sull'invito di Laurienté, ma de Gea capisce tutto e recupera in uscita19:44
51'
Secondo gol in campionato per Njie, che proprio in settimana si era sbloccato col suo primo gol in Viola contro l'Atalanta19:41
50'
GOL! Sassuolo-FIORENTINA 1-2. Rete di Alieu Njie. E la Viola la ribalta con Njie, che raccoglie da Brescianini, e scaraventa in porta con un destro a giro da fuori area. Turati non la vede neanche partire.
Laurienté entra in area da sinistra, evita Jimenez, ma il suo cross viene intercettato da de Gea19:37
47'
Aquilani butta nella mischia Bakola per avere più dinamismo e qualità a centrocampo. Fuori Sulemana già ammonito19:33
46'
SI RIPARTE AL MAPEI STADIUM...19:34
Insomma, il Sassuolo continua a subire gol. Nonostante Aquilani abbia cambiato ¾ della difesa rispetto alla Lazio, ecco che arriva la 13a rete subita nelle ultime 4 partite. La fase difensiva degli emiliani è davvero poco efficace, considerando che la Fiorentina non abbia costruito chissà che cosa. Grande guizzo di Pellegrino che, invece, nonostante i pochi palloni toccati ha saputo rendersi utile. Se la Viola vorrà vincere, però, servirà qualcosa di più in avanti. Non sembra esserci tanta intesa là davanti e dopo un inizio promettente, Mastantuono è calato alla distanza.19:24
Primo tempo tutto sommato equilibrato. Parte meglio la Fiorentina, che non trova però il gol con Mastantuono. Poi cresce il Sassuolo che realizza il vantaggio col perfetto inserimento di Laurienté sull'assist di Sebastiano Esposito. La Viola fatica a reagire ma, proprio alla scadenza del recupero, ecco il guizzo di Pellegrino che rimette tutto in parità.19:22
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! E su questo gol di Pellegrino finisce anche il primo tempo. 1-1 tra Sassuolo e Fiorentina19:20
45'+3'
E sono 3 i gol di Pellegrino in campionato dopo quelli segnati contro Torino e Venezia19:20
45'+3'
GOL CONVALIDATO!!! Tutto buono. Niente fallo di Pellegrino su Candé: 1-119:19
45'+3'
VAR IN CORSO!!! Viene rivista, però, l'azione del gol in sala VAR. Da capire se Pellegrino abbia commesso fallo su Candé19:19
45'+2'
GOL! Sassuolo-FIORENTINA 1-1. Rete di Mateo Pellegrino. E arriva il pareggio della Viola con Njie che piazza l'assist per Pellegrino, che aggira Candé e batte Turati da due passi.
Pellegrino difende palla e cerca Brescianini in area di rigore, ma viene anticipato19:17
45'
2 minuti di recupero...19:16
44'
Terzo giallo ravvicinato. Tocca a Njie che colpisce da dietro Walukiewicz19:15
42'
Altro giallo. Questa volta per Dragusin che stende Laurienté che proveva lo scatto sulla sinistra19:13
41'
Cross da sinistra di Joao Mario, che sbaglia però il servizio. Fiorentina che deve ancora reagire dopo il gol subito19:12
40'
Prova a scappare Jimenez sulla destra, ma arriva la trattenuta di Sulemana. Giallo per il centrocampista del Sassuolo19:10
38'
Si rivede la Fiorentina in avanti con Njie, che entra in area e cerca il cross, ma Candé intercetta e spazza19:09
35'
Eccolo Berardi subito in azione, palla a sinistra per Doig che cerca l'assist ma non trova Laurienté in area19:06
33'
Berardi si rialza. Sospiro di sollievo per il Sassuolo. Il capitano dà l'impressione di poter rientrare, ma deve stare 60 secondi fuori come da regolamento19:04
32'
Gioco fermo. A terra Berardi dopo un contrasto con Njie19:03
30'
54% di possesso palla per la Fiorentina in questa prima mezz'ora di gioco...19:01
29'
Serpentina di Mastantuono che entra in area, viene chiuso, ma c'è Njie che calcia ma non trova la porta. Deviazione in angolo. La partita si è definitivamente accesa19:00
27'
Prova a rispondere Mastantuono su calcio di punizione, ma manda alto sopra la traversa18:58
26'
E primo gol in campionato per Laurienté18:58
25'
GOL! SASSUOLO-Fiorentina 1-0. Rete di Armand Laurienté. Ed ecco il vantaggio dei padroni di casa con la rete di Laurienté che non sbaglia davanti a de Gea sull'assist di Sebastiano Esposito. Bellissimo il servizio di Esposito che controlla a centrocampo, si gira, vede il movimento di Laurienté e lo serve sulla corsa, col francese che va più veloce di Jimenez e firma l'1-0.
Bellissima giocata di Laurienté che poi allarga per Berardi, che però non ci arriva nei pressi del limite dell'area. Il Sassuolo prova a crescere in questa parte centrale di primo tempo18:54
21'
ESPOSITO, PER POCO!!! Parte la transizione del Sassuolo da destra con Walukiewicz, cross in mezzo su cui arriva Sebastiano Esposito che brucia Viery ma calcia di poco a lato.18:53
20'
Punizione di Mastantuono, ma palla che viene deviata in angolo da Idzes18:52
16'
Da qualche minuto ci sono tanti duelli a centrocampo, ma non ci sono sbocchi per andare al tiro. Al momento, l'unica occasione resta quella di Mastantuono18:47
14'
Viery vede Pellegrino in area e lo cerca col suo cross dalla trequarti, l'ex Parma ci arriva di testa, ma Turati para senza problemi18:45
12'
Adzic cerca in profondità Sebastiano Esposito, buona diagonale di Dragusin che lo anticipa18:43
9'
Solito movimento di Mastantuono che si accentra, ma si chiude in automatico la difesa del Sassuolo che non gli lascia lo spazio per calciare18:40
7'
Scontro tra Berardi e Viery a pochi metri dall'area di rigore, per il sig. Marcenaro è tutto regolare18:37
6'
OCCASIONE FIORENTINA!!! Jimenez serve in profondità per Mastantuono che si inserisce alla perfezione, ma calcia col destro e non trova la porta di Turati18:37
5'
Prima offensiva del Sassuolo con Laurienté a sinistra, il francese cerca uno tra Sebastiano Esposito e Berardi, ma nessuno dei due si inserisce in area18:36
3'
Fiorentina molto aggressiva in questo avvio. La squadra di Vanoli vuole sorprendere il Sassuolo e mettere subito tanta intensità nel match18:35
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per la Viola...18:31
Il direttore di gara sarà il sig. Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Il fischietto classe '92 sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Bianchini e dal quarto ufficiale, il sig. Giovanni Ayroldi. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci sono Gianluca Aureliano (VAR) e Ivano Pezzuto (AVAR).18:19
Sono 26 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Sassuolo e Fiorentina. Bilancio che pende dalla parte dei toscani con 10 successi oltre a 8 pareggi e 8 hurrà per gli emiliani. L'ultima al Mapei ha visto il Sassuolo vincere, in rimonta, 3-1 grazie ai gol di Volpato, Muharemovic e Koné dopo il vantaggio iniziale di Mandragora su rigore. L'ultimo successo della Fiorentina qui, invece, risale al 3-1 del 2023 targato Arthur Cabral, Saponara e Nico Gonzalez. Di Berardi il gol del momentaneo 1-1.18:16
Vanoli, invece, sceglie lo stesso XI visto contro l'Atalanta. Jiménez a destra e João Mário adattato a sinistra, in attacco il solito trio Mastantuono-Pellegrino-Njie. Fiorentina che deve fare a meno degli infortunati Pongracic, Ranieri, Atta, Sottil e Parisi18:12
Sono sei i cambi operati da Aquilani rispetto alla sconfitta, in settimana, contro la Lazio. Fuori Thorstvedt per squalifica, ma fuori anche Lipani e Bakola a centrocampo. Tornano dal 1' Adzic e Matic, affiancati da Sulemana. In difesa spazio per Walukiewicz, Idzes e Candé: resta solo Doig della linea difensiva vista contro i biancocelesti. Sempre assenti per infortunio Boloca, Koné, Laysen e Paz18:11
FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si schiera con un 4-3-3 in cui figurano: de Gea - Álex Jiménez, Dragusin, Viery, João Mário - Ndour, Fagioli, Brescianini - Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Paolo Vanoli. A disposizione: O.Christensen, Lezzerini - Beldenti, Valdepeñas, Dodò - Cianciulli, Oulaï, Pedro Gonçalves - Croci, Gnonto, Beto.18:03
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sassuolo scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Turati - Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig - Adzic, Matic, I.Sulemana - Berardi, Seb.Esposito, Laurienté. All. Alberto Aquilani. A disposizione: Muric, Satalino - Van der Brempt, Obrador, Pieragnolo, Caleta-Car, Odenthal, Cinquegrano - Ghion, Lipani, Bakola - Kulla, Pierini, B.Dominguez, Bowie.18:07
Non va tanto meglio alla Fiorentina di Vanoli. La Viola ha mosso la classifica, in settimana, col 2-2 all'Atalanta, a chiudere però una striscia di tre sconfitte consecutive. L'ultima vittoria della Fioretina risale al 4-2 sul Venezia dell'11 settembre scorso. Ultima e unica vittoria finora per la Viola che è in zona retrocessione con 5 punti.18:23
Sassuolo in piena crisi. Tre sconfitte consecutive per la squadra di Aquilani che, tra l'altro, ha incassato la bellezza di 12 gol in tre gare, col picco del 2-6 casalingo contro la Lazio nel turno infrasettimanale. Il Sassuolo non vince dal 13 settembre scorso, dal 3-2 alla Juventus, ma è già passato un mese e mezzo da allora. Neroverdi che hanno appena 3 punti in più sulla zona retrocessione.18:21
Benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Fiorentina, gara valida per la Giornata 10 della Serie A Enilive 2026-2027. Si gioca al Mapei Stadium Città del Tricolore di Reggio Emilia.17:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori17:58
La gara tra Sassuolo e Fiorentina si giocherà lunedì 2 novembre 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Fiorentina sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Sassuolo - Fiorentina?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Fiorentina?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Franco Mastantuono con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Fiorentina?
La gara tra Sassuolo e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 2-4
Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Fiorentina?
I marcatori del Sassuolo sono stati Armand Laurienté al 25', 65' mentre i marcatori della Fiorentina sono stati Mateo Pellegrino al 47', Alieu Njie al 50', Franco Mastantuono al 79' e Valde al 93'
PREPARTITA
Sassuolo - Fiorentina è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 18:30 allo stadio .
Attualmente il Sassuolo si trova 16° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 15° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Il Sassuolo ha segnato 16 gol e ne ha subiti 26; la Fiorentina ha segnato 15 gol e ne ha subiti 23.
In casa il Sassuolo ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte). Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Como e la Lazio ottenendo 0 punti. La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, l'Inter e l'Atalanta ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 2-6 mentre La Fiorentina ha incontrato l'Atalanta pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Aquilani è Vasilije Adzic con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Franco Mastantuono con 4 gol.
Sassuolo e Fiorentina si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 8 volte, la Fiorentina ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Sassuolo-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Fiorentina è rimasta imbattuta in quattro delle ultime sei gare contro il Sassuolo in Serie A (3V, 1N), dopo che aveva perso tre delle cinque precedenti (2N); inoltre, dopo lo 0-0 dello scorso 26 aprile può registrare due clean sheet di fila per la prima volta contro i neroverdi, anche se rischia anche di non andare a segno in due gare di fila contro questa avversaria per la prima volta nella competizione.
Il Sassuolo ha vinto ben quattro delle ultime cinque gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (1P), dopo che aveva trovato il successo solo in una delle prime sette partite interne contro questa avversaria nel torneo (3N, 3P).
La Fiorentina ha perso le ultime due gare nel girone d’andata di Serie A contro il Sassuolo, dopo che era rimasta imbattuta in tutte le prime 10 (5V, 5N).
Il Sassuolo non ha trovato il successo in nessuno degli ultimi nove incontri di Serie A disputati di lunedì (4N, 5P); l’ultima vittoria dei neroverdi in questo giorno della settimana risale al 6 marzo 2023, contro la Cremonese (3-2).
La Fiorentina ha perso tre delle quattro gare esterne di questo campionato (1V), subendo sempre almeno due gol a incontro, per un totale di 10. L'unica occasione negli ultimi 60 anni in cui ha incassato più reti nelle prime cinque trasferte stagionali in Serie A risale al 2001/02 (15).
Dopo essere rimasto imbattuto in quattro delle prime sei gare di questo campionato (2V, 2N), il Sassuolo ha perso tutte le tre più recenti, incassando ben 12 reti (una media di quattro a incontro). L'ultima volta che i neroverdi hanno registrato quattro sconfitte consecutive in Serie A sotto la gestione di un singolo allenatore risale a gennaio 2023, con Alessio Dionisi in panchina.
La Fiorentina ha raccolto solo cinque punti nelle prime nove giornate di questo campionato; in caso di mancata vittoria contro il Sassuolo, i viola registrerebbero la loro seconda peggior partenza di sempre in Serie A dopo le prime 10 partite, superata solo dal record negativo della scorsa stagione (4 punti in 10 gare).
Domenico Berardi ha preso parte a ben 14 reti contro la Fiorentina in Serie A, grazie a 10 gol e quattro assist; solo Zlatan Ibrahimovic (15) è è stato coinvolto in più gol contro la Viola nella competizione da quando è a disposizione il dato sui passaggi vincenti (dal 2004/05) – a quota 14 anche Quagliarella, Icardi e Insigne.
In questo campionato, Franco Mastantuono ha tentato 33 tiri, un dato inferiore solo ai 41 di Nico Paz, e ha effettuato 63 tocchi in area avversaria, meno soltanto dei 65 di Marcus Thuram. Inoltre, il giocatore ha tentato 46 dribbling, risultando primo a pari merito con Giorgi Kvernadze in questa graduatoria.
David De Gea sta registrando una percentuale di parate del 60.4% in questa Serie A, il dato più basso per lui in carriera in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei. Si tratta, inoltre, della seconda percentuale di interventi più bassa registrata da un portiere della Fiorentina con almeno il suo stesso numero di presenze negli ultimi 20 anni, meglio solo del 57.8% fatto registrare da Pietro Terracciano nel 2021/22.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: