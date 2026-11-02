Sassuolo in piena crisi. Tre sconfitte consecutive per la squadra di Aquilani che, tra l'altro, ha incassato la bellezza di 12 gol in tre gare, col picco del 2-6 casalingo contro la Lazio nel turno infrasettimanale. Il Sassuolo non vince dal 13 settembre scorso, dal 3-2 alla Juventus, ma è già passato un mese e mezzo da allora. Neroverdi che hanno appena 3 punti in più sulla zona retrocessione.18:21

Non va tanto meglio alla Fiorentina di Vanoli. La Viola ha mosso la classifica, in settimana, col 2-2 all'Atalanta, a chiudere però una striscia di tre sconfitte consecutive. L'ultima vittoria della Fioretina risale al 4-2 sul Venezia dell'11 settembre scorso. Ultima e unica vittoria finora per la Viola che è in zona retrocessione con 5 punti.18:23

Sono sei i cambi operati da Aquilani rispetto alla sconfitta, in settimana, contro la Lazio. Fuori Thorstvedt per squalifica, ma fuori anche Lipani e Bakola a centrocampo. Tornano dal 1' Adzic e Matic, affiancati da Sulemana. In difesa spazio per Walukiewicz, Idzes e Candé: resta solo Doig della linea difensiva vista contro i biancocelesti. Sempre assenti per infortunio Boloca, Koné, Laysen e Paz18:11

Sono 26 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Sassuolo e Fiorentina. Bilancio che pende dalla parte dei toscani con 10 successi oltre a 8 pareggi e 8 hurrà per gli emiliani. L'ultima al Mapei ha visto il Sassuolo vincere, in rimonta, 3-1 grazie ai gol di Volpato, Muharemovic e Koné dopo il vantaggio iniziale di Mandragora su rigore. L'ultimo successo della Fiorentina qui, invece, risale al 3-1 del 2023 targato Arthur Cabral, Saponara e Nico Gonzalez. Di Berardi il gol del momentaneo 1-1.18:16

Il direttore di gara sarà il sig. Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Il fischietto classe '92 sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Bianchini e dal quarto ufficiale, il sig. Giovanni Ayroldi. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci sono Gianluca Aureliano (VAR) e Ivano Pezzuto (AVAR).18:19

E sono 3 i gol di Pellegrino in campionato dopo quelli segnati contro Torino e Venezia19:20

Insomma, il Sassuolo continua a subire gol. Nonostante Aquilani abbia cambiato ¾ della difesa rispetto alla Lazio, ecco che arriva la 13a rete subita nelle ultime 4 partite. La fase difensiva degli emiliani è davvero poco efficace, considerando che la Fiorentina non abbia costruito chissà che cosa. Grande guizzo di Pellegrino che, invece, nonostante i pochi palloni toccati ha saputo rendersi utile. Se la Viola vorrà vincere, però, servirà qualcosa di più in avanti. Non sembra esserci tanta intesa là davanti e dopo un inizio promettente, Mastantuono è calato alla distanza.19:24

Dopo cinque partite consecutive senza vittoria, la Fiorentina torna a vincere e a trovare i tre punti. Fiorentina che, in realtà, aveva conquistato un solo successo - fin qui - in campionato. Dopo un primo tempo equilibrato, la Viola ha la meglio nella ripresa con le reti di Njie, Mastantuono e Valdepeñas, rispondendo al pareggio di Laurienté che aveva firmato il provvisorio 2-2 con la doppietta personale. A proposito, torna al gol anche Mastantuono che non era più riuscito a segnare dopo la tripletta di Venezia. Decisivo, anche, l'ingresso in campo di Pedro Gonçalves.20:27

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Sassuolo - Fiorentina? La gara tra Sassuolo e Fiorentina si giocherà lunedì 2 novembre 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Sassuolo - Fiorentina? L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Fiorentina sarà Gianluca Aureliano Dove si gioca Sassuolo - Fiorentina? La partita si gioca a Reggio Emilia In che stadio si gioca Sassuolo - Fiorentina? Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Franco Mastantuono con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Fiorentina? La gara tra Sassuolo e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 2-4 Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Fiorentina? I marcatori del Sassuolo sono stati Armand Laurienté al 25', 65' mentre i marcatori della Fiorentina sono stati Mateo Pellegrino al 47', Alieu Njie al 50', Franco Mastantuono al 79' e Valde al 93'

PREPARTITA

Sassuolo - Fiorentina è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 18:30 allo stadio .

Attualmente il Sassuolo si trova 16° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 15° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 16 gol e ne ha subiti 26; la Fiorentina ha segnato 15 gol e ne ha subiti 23.

In casa il Sassuolo ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Como e la Lazio ottenendo 0 punti.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, l'Inter e l'Atalanta ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 2-6 mentre La Fiorentina ha incontrato l'Atalanta pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Aquilani è Vasilije Adzic con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Franco Mastantuono con 4 gol.

Sassuolo e Fiorentina si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 8 volte, la Fiorentina ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Sassuolo-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina è rimasta imbattuta in quattro delle ultime sei gare contro il Sassuolo in Serie A (3V, 1N), dopo che aveva perso tre delle cinque precedenti (2N); inoltre, dopo lo 0-0 dello scorso 26 aprile può registrare due clean sheet di fila per la prima volta contro i neroverdi, anche se rischia anche di non andare a segno in due gare di fila contro questa avversaria per la prima volta nella competizione.

Il Sassuolo ha vinto ben quattro delle ultime cinque gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (1P), dopo che aveva trovato il successo solo in una delle prime sette partite interne contro questa avversaria nel torneo (3N, 3P).

La Fiorentina ha perso le ultime due gare nel girone d’andata di Serie A contro il Sassuolo, dopo che era rimasta imbattuta in tutte le prime 10 (5V, 5N).

Il Sassuolo non ha trovato il successo in nessuno degli ultimi nove incontri di Serie A disputati di lunedì (4N, 5P); l’ultima vittoria dei neroverdi in questo giorno della settimana risale al 6 marzo 2023, contro la Cremonese (3-2).

La Fiorentina ha perso tre delle quattro gare esterne di questo campionato (1V), subendo sempre almeno due gol a incontro, per un totale di 10. L'unica occasione negli ultimi 60 anni in cui ha incassato più reti nelle prime cinque trasferte stagionali in Serie A risale al 2001/02 (15).

Dopo essere rimasto imbattuto in quattro delle prime sei gare di questo campionato (2V, 2N), il Sassuolo ha perso tutte le tre più recenti, incassando ben 12 reti (una media di quattro a incontro). L'ultima volta che i neroverdi hanno registrato quattro sconfitte consecutive in Serie A sotto la gestione di un singolo allenatore risale a gennaio 2023, con Alessio Dionisi in panchina.

La Fiorentina ha raccolto solo cinque punti nelle prime nove giornate di questo campionato; in caso di mancata vittoria contro il Sassuolo, i viola registrerebbero la loro seconda peggior partenza di sempre in Serie A dopo le prime 10 partite, superata solo dal record negativo della scorsa stagione (4 punti in 10 gare).

Domenico Berardi ha preso parte a ben 14 reti contro la Fiorentina in Serie A, grazie a 10 gol e quattro assist; solo Zlatan Ibrahimovic (15) è è stato coinvolto in più gol contro la Viola nella competizione da quando è a disposizione il dato sui passaggi vincenti (dal 2004/05) – a quota 14 anche Quagliarella, Icardi e Insigne.

In questo campionato, Franco Mastantuono ha tentato 33 tiri, un dato inferiore solo ai 41 di Nico Paz, e ha effettuato 63 tocchi in area avversaria, meno soltanto dei 65 di Marcus Thuram. Inoltre, il giocatore ha tentato 46 dribbling, risultando primo a pari merito con Giorgi Kvernadze in questa graduatoria.

David De Gea sta registrando una percentuale di parate del 60.4% in questa Serie A, il dato più basso per lui in carriera in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei. Si tratta, inoltre, della seconda percentuale di interventi più bassa registrata da un portiere della Fiorentina con almeno il suo stesso numero di presenze negli ultimi 20 anni, meglio solo del 57.8% fatto registrare da Pietro Terracciano nel 2021/22.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: