Le scelte di Fabregas: Douvikas punta centrale, Liberali e Baturina a supporto, Nico Paz parte dalla panchina. In mediana spazio a Milla e Ricci, Kaiki e Couto i terzini.14:20

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Como - Cagliari? La gara tra Como e Cagliari si giocherà sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Como - Cagliari? L'arbitro del match sarà Andrea Calzavara Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Como - Cagliari sarà Francesco Meraviglia Dove si gioca Como - Cagliari? La partita si gioca a Como In che stadio si gioca Como - Cagliari? Stadio Giuseppe Sinigaglia Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 5 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 5 gol Qual è il risultato di Como - Cagliari? Al 34° minuto del primo tempo il risultato di Como - Cagliari è 1-0 Chi ha segnato del Como? I marcatori del Como sono stati Jacobo Ramón al 24'

PREPARTITA

Como-Cagliari è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.

Si gioca sabato 21 novembre alle 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como (13.602 posti).

Arbitra Andrea Calzavara, con gli assistenti Daniele Bindoni e Matteo Gentile; quarto ufficiale Luca Zufferli. Al VAR Francesco Meraviglia, assistito da Valerio Marini.

Andrea Calzavara Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 24 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.0 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Cagliari-Arezzo 1-0 22-08-2026 Serie B Carrarese-Mantova 1-2 02-09-2026 Coppa Italia Sassuolo-Frosinone 1-1 06-09-2026 Serie B Juve Stabia-Pisa 0-3 20-09-2026 Serie B Modena-Empoli 2-1 19-10-2026 Serie A Monza-Cagliari 4-0 24-10-2026 Serie B Catanzaro-Ascoli 1-6 31-10-2026 Serie B Sampdoria-Virtus Entella 2-0

Il Como è 4° in classifica con 26 punti in 12 partite (8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 19 gol fatti e 10 subiti.

Il Cagliari è 9° con 16 punti in 12 partite (5 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte), con 10 gol fatti e 16 subiti.

In casa il Como ha fatto 13 punti in 5 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Cagliari ne ha fatti 9 in 7 (3 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Como in Serie A (dalla più recente): Inter-Como 2-0, Como-Venezia 1-0, Torino-Como 1-3, Como-Sassuolo 2-0, Fiorentina-Como 1-3 (P-V-V-V-V).

Le ultime 5 partite del Cagliari in Serie A (dalla più recente): Cagliari-Frosinone 1-0, Lazio-Cagliari 2-1, Roma-Cagliari 4-2, Cagliari-Bologna 0-2, Monza-Cagliari 4-0 (V-P-P-P-P).

Il miglior marcatore del Como in Serie A: Tasos Douvikas con 5 gol.

Il miglior marcatore del Cagliari in Serie A: Daniel Maldini con 5 gol.

In panchina Cesc Fàbregas per il Como e Fabio Pisacane per il Cagliari.

In Serie A Como e Cagliari si sono affrontate 10 volte: 5 vittorie del Como, 2 vittorie del Cagliari e 3 pareggi. L'ultimo precedente: Cagliari-Como 1-2 del 7 marzo 2026 (Serie A).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Cagliari-Como 2-0 del 14 gennaio 2023 (Serie B).

Como-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Como è rimasto imbattuto in otto delle 10 sfide contro il Cagliari in Serie A (5V, 3N), con l'ultimo successo dei sardi nel torneo che risale al 28 marzo 1982 (2-0 al Sant'Elia).

Il Como non ha mai perso nelle cinque partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A (4V, 1N): solo contro Bologna (11) ed Hellas Verona (otto) ha disputato più gare interne senza alcuna sconfitta nel massimo campionato (cinque anche contro il Genoa).

Il Como non ha subito alcun gol nelle ultime tre gare al Sinigaglia in campionato e solo due volte ha registrato almeno quattro clean sheet casalinghi di fila in Serie A: cinque tra marzo e maggio 1985 e sette tra settembre e dicembre 1984.

Dal suo ritorno in Serie A (dal 2024/25), il Como ha pareggiato ben sei delle nove partite di campionato disputate subito dopo la pausa delle nazionali (2V, 1P), incluse le due più recenti - entrambe per 0-0 (il 6 aprile scorso contro l'Udinese e l'11 ottobre contro la Roma).

Il Cagliari ha conquistato 16 punti in 11 match di questo campionato e solo nel 2019/20 (21) ne ha guadagnati di più dopo altrettante partite stagionali nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A (16 anche nel 1994/95, nel 2009/10 e nel 2016/17). I sardi hanno fatto meglio dopo 12 match stagionali nel torneo solo tre volte nell'era dei tre punti a vittoria: 17 nel 1994/95, 19 nel 2009/10 e 24 nel 2019/20.

Dopo quattro successi fuori casa di fila, il Cagliari ha perso le tre trasferte più recenti in campionato; i sardi non registrano quattro sconfitte esterne consecutive in Serie A dal periodo tra novembre e dicembre 2023.

Il Como è l'unica squadra che non ha trascorso neanche un minuto in svantaggio in match casalinghi in questa stagione di Serie A. L'ultima volta che i lariani sono stati sotto nel punteggio al Sinigaglia in campionato risale allo scorso 12 aprile contro l'Inter (sconfitta per 3-4).

Il Cagliari è la squadra che ha registrato il minor numero di tocchi in area avversaria (169) in questo campionato; dall'altra parte, il Como è quarto in questa graduatoria (371, al pari della Juventus), dietro solo a Inter (452), Roma (409) e Frosinone (381).

Dal suo arrivo al Como (dal 2024/25), Nico Paz è l'unico giocatore di Serie A con almeno 20 gol e 20 assist tra tutte le competizioni (25G+23A). Più nel dettaglio, nove delle sue ultime 11 reti in Serie A sono state realizzate in trasferta, dopo che invece nove dei suoi primi 10 gol nel torneo erano stati messi a segno in match casalinghi; la sua ultima marcatura al Sinigaglia nel torneo risale infatti allo scorso 12 aprile contro l'Inter.

Daniel Maldini ha segnato cinque reti in 11 match in questo campionato e solo una volta ha realizzato più gol in una singola stagione di Serie A: sei marcature nel 2024/25 ma in 30 presenze. Il classe 2001 è il calciatore che è stato sostituito più volte nel campionato in corso: ben 10, al secondo posto troviamo Lucas da Cunha (nove).

Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita

Como Cagliari Partite giocate 11 11 Vittorie 7 5 Pareggi 2 1 Sconfitte 2 5 Gol segnati 18 10 Gol subiti 10 15 Gol subiti per partita 0.9 1.4 Possesso palla (%) 61.6 40.5 Passaggi 6814 4304 Passaggi riusciti 6145 3557 Precisione nei passaggi (%) 90.2 82.6 Tiri 145 95 Tiri in porta 64 44 Tiri in porta sul totale (%) 44.1 46.3 Cross 231 130 Cross riusciti 61 38 Duelli vinti 491 464 Duelli persi 441 555 Calci d'angolo a favore 73 42 Calci d'angolo contro 46 72 Falli subiti 112 92 Falli commessi 88 138 Contrasti 183 175 Contrasti vinti (%) 57.9 58.9 Fuorigioco 17 28 Ammonizioni 12 18 Espulsioni 0 1

La classifica completa di Serie A e il calendario.

Dove vedere Como-Cagliari in diretta tv e streaming

Como-Cagliari si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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