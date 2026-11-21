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Dove si gioca la partita:
Stadio: Giuseppe Sinigaglia
Città: Como
Capienza: 13602 spettatori14:07
Benvenuti alla diretta della partita della 12^ giornata di Serie A, si affrontano Como e Cagliari.14:07
Manca poco all'inizio di Como-Cagliari. Direzione di gara affidata all'arbitro Calzavara.14:08
Formazione COMO (4-2-3-1): Butez - Couto, Kempf, Ramon, Kaiki - Ricci, Milla - Liberali, Da Cunha, Baturina - Douvikas.14:10
Formazione CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile - Ze Pedro, Kofler, Deiola, Obert - Grandu, Adopo, Romano, Fazzini - Maldini - Mendy.15:04
Panchina COMO: Sanchez, Vigorito, Chalobah, Dossena, Goldaniga, Smolcic, Valle, Ladho, Nico Paz, Papaccioli, Perrone, Fustini.14:23
Panchina CAGLIARI: Radunovic, Sherri, Idrissi, Sugawara, Rodriguez, Fadera, Gagliardini, Sulev, Massolin, Ciervo, Sugamele, Trepy, Kevin Carlos, Nzola, Aurelio.14:28
Le scelte di Fabregas: Douvikas punta centrale, Liberali e Baturina a supporto, Nico Paz parte dalla panchina. In mediana spazio a Milla e Ricci, Kaiki e Couto i terzini.14:20
Le scelte di Pisacane: Mendy e Maldini in avanti, chance per Fazzini, Adopo e Romano a metà campo. Confermato Grandu, recuperato Obert in difesa. Out Mina.15:03
Inizio primo tempo di COMO-CAGLIARI!15:03
Cagliari schierato con la difesa a quattro, Grandu parte da esterno alto a destra.15:05
Da Cunha agisce da trequartista, Liberali parte largo a destra.15:07
Guizzo di Baturina, Kofler intercetta il passaggio per Douvikas. 15:09
Ze Pedro lancia in avanti per Maldini, Butez raccoglie la sfera. 15:12
Fraseggio prolungato del Cagliari, il Como non concede varchi. 15:15
Primo squillo del Como: Kaiki in area rientra sul destro e calcia verso la porta in modo impreciso. 15:17
Traversone da destra di Grandu, spazza Couto. 15:19
Fiammata del Cagliari: Maldini dopo uno spunto entra in area, conclusione larga. 15:24
Il Cagliari resta in avanti, ma Maldini defilato a sinistra si allunga troppo il pallone.15:26
GOL! COMO-Cagliari 1-0! Rete di Ramon. Couto scodella in area, Ramon molto vicino alla porta insacca di testa.
Guarda la scheda del giocatore Jacobo Ramón15:28
Reazione del Cagliari, Mendy non trova spazio sulla fascia destra. 15:29
Cross rasoterra di Obert, libera Milla, poi c'è un fallo di Ze Pedro su Couto. 15:33
Grandu mette al centro, Ramon in area anticipa Mendy. 15:36
Tentativo dalla lunga distanza di Fazzini, tiro fuori misura. 15:36
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Como-Cagliari è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.
Si gioca sabato 21 novembre alle 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como (13.602 posti).
Arbitra Andrea Calzavara, con gli assistenti Daniele Bindoni e Matteo Gentile; quarto ufficiale Luca Zufferli. Al VAR Francesco Meraviglia, assistito da Valerio Marini.
Andrea Calzavara
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|1
|Falli fischiati
|24
|Fuorigioco
|3
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|3
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.0
|Falli per cartellino
|8.0
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|14-08-2026
|Coppa Italia
|Cagliari-Arezzo 1-0
|22-08-2026
|Serie B
|Carrarese-Mantova 1-2
|02-09-2026
|Coppa Italia
|Sassuolo-Frosinone 1-1
|06-09-2026
|Serie B
|Juve Stabia-Pisa 0-3
|20-09-2026
|Serie B
|Modena-Empoli 2-1
|19-10-2026
|Serie A
|Monza-Cagliari 4-0
|24-10-2026
|Serie B
|Catanzaro-Ascoli 1-6
|31-10-2026
|Serie B
|Sampdoria-Virtus Entella 2-0
Il Como è 4° in classifica con 26 punti in 12 partite (8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 19 gol fatti e 10 subiti.
Il Cagliari è 9° con 16 punti in 12 partite (5 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte), con 10 gol fatti e 16 subiti.
In casa il Como ha fatto 13 punti in 5 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Cagliari ne ha fatti 9 in 7 (3 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Como in Serie A (dalla più recente): Inter-Como 2-0, Como-Venezia 1-0, Torino-Como 1-3, Como-Sassuolo 2-0, Fiorentina-Como 1-3 (P-V-V-V-V).
Le ultime 5 partite del Cagliari in Serie A (dalla più recente): Cagliari-Frosinone 1-0, Lazio-Cagliari 2-1, Roma-Cagliari 4-2, Cagliari-Bologna 0-2, Monza-Cagliari 4-0 (V-P-P-P-P).
Il miglior marcatore del Como in Serie A: Tasos Douvikas con 5 gol.
Il miglior marcatore del Cagliari in Serie A: Daniel Maldini con 5 gol.
In panchina Cesc Fàbregas per il Como e Fabio Pisacane per il Cagliari.
In Serie A Como e Cagliari si sono affrontate 10 volte: 5 vittorie del Como, 2 vittorie del Cagliari e 3 pareggi. L'ultimo precedente: Cagliari-Como 1-2 del 7 marzo 2026 (Serie A).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Cagliari-Como 2-0 del 14 gennaio 2023 (Serie B).
Como-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita
|Como
|Cagliari
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|7
|5
|Pareggi
|2
|1
|Sconfitte
|2
|5
|Gol segnati
|18
|10
|Gol subiti
|10
|15
|Gol subiti per partita
|0.9
|1.4
|Possesso palla (%)
|61.6
|40.5
|Passaggi
|6814
|4304
|Passaggi riusciti
|6145
|3557
|Precisione nei passaggi (%)
|90.2
|82.6
|Tiri
|145
|95
|Tiri in porta
|64
|44
|Tiri in porta sul totale (%)
|44.1
|46.3
|Cross
|231
|130
|Cross riusciti
|61
|38
|Duelli vinti
|491
|464
|Duelli persi
|441
|555
|Calci d'angolo a favore
|73
|42
|Calci d'angolo contro
|46
|72
|Falli subiti
|112
|92
|Falli commessi
|88
|138
|Contrasti
|183
|175
|Contrasti vinti (%)
|57.9
|58.9
|Fuorigioco
|17
|28
|Ammonizioni
|12
|18
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di Serie A e il calendario.
Dove vedere Como-Cagliari in diretta tv e streaming
Como-Cagliari si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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