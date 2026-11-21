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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Olimpico
Città: Roma
Capienza: 72698 spettatori11:51
Benvenuti alla diretta di Lazio-Lecce, gara valida per il 12° turno del campionato di Serie A. 11:51
Il match dell'Olimpico mette di fronte la capolista, con 29 punti all'attivo, ai salentini, che occupano il 14° posto a quota 10. 11:53
Dirige l'incontro il signor Matteo Marcenaro di Genova, coadiuvato dagli assistenti Biffi e Regattieri. Quarto Ufficiale Giuseppe Collu. Al VAR Maggioni di Lecco, AVAR Ghersini di Genova. 11:56
Prima della sosta, i biancocelesti hanno pareggiato a Napoli; stesso risultato per i giallorossi in casa del Torino. 12:03
FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Mandas - Floriani Mussolini, Diogo Leite, Doekhi, Pedraza - Frattesi, Belahyane, Taylor - Isaksen, Pinamonti, Noslin. A disposizione: Motta, Renzetti, Pellegrini, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Provstgaard, Lazzari, Cataldi, Bordon, Serra, Farcomeni, Bordon, Gudmundsson. 14:47
FORMAZIONE LECCE (4-3-3): Falcone - Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo - Kaba, Coulibaly, Maleh - N'Dri, Geubbels, Fatah. A disposizione: Bleve, Dembélé, Ndaba, Gaspar, Fofana, Stulic, Berisha, Gandelman, Jean, Esteban, Gorter, Scott, Borbei, Ngom, Monteiro. 15:00
Gattuso è senza Sutalo, Tavares e Zaccagni ma recupera Frattesi; tridente Isaksen-Pinamonti-Noslin, in difesa Doekhi e Pedraza. Di Francesco torna al 4-3-3 con N'Dri, Geubbels e Fatah in attacco, Coulibaly rientra in mediana, Siebert favorito su Gaspar in difesa. 14:51
Squadre in campo agli ordini di Marcenaro: padroni di casa in maglia celeste e pantaloncini bianchi, ospiti in completo blu scuro e bordi gialli. 15:00
INIZIA LAZIO-LECCE! Primo pallone giocato dai pugliesi. 15:01
Scatto di N'Dri che entra in area e calcia: sinistro murato da Diogo Leite. 15:02
Traversone di Gallo leggermente deviato, smanaccia Mandas. 15:04
Fallo di Frattesi su Fatah a metà campo. Buon avvio del Lecce, Lazio da registrare in difesa, dove Gattuso ha cambiato tre interpreti su quattro. 15:06
Pinamonti fa sponda e libera Noslin che si fa tutta la fascia e, infine, trova il tiro dalla bandierina su deviazione di Siebert. 15:09
Decisione rettificata, ultimo tocco di Noslin, niente corner per i capitolini. 15:08
Pinamonti versione assist man, anticipo di Siebert su Frattesi: questa volta c'è calcio d'angolo. 15:10
Inserimento di Pedraza in area di rigore, chiuso prima della conclusione. 15:11
Sugli sviluppi del corner, Diogo Leite calcia al volo di sinistro e chiama Falcone alla prima parata del match. 15:11
L'azione dei biancocelesti si sviluppa soprattutto sulla catena mancina Pedraza-Noslin. 15:13
FATAH! Spunto dell'esterno d'attacco giallorosso che punta Floriani Mussolini, lo salta e calcia: destro a giro fuori di poco. 15:15
Possesso palla degli uomini di Gattuso nella propria metà campo. 15:17
Coulibaly ferma Noslin in maniera fallosa. 15:19
Belayhane perde palla ma per sua fortuna Doekhi recupera su Guebbels e lo anticipa. 15:21
N'Dri lascia sul posto Pedraza e mette rasoterra un pallone pericoloso in area, Floriani Mussolini è ben appostato e allontana la minaccia. 15:25
GOL! LAZIO-Lecce 1-0! Rete di Noslin. Padroni di casa in vantaggio: cross di destro di Isaksen e colpo di testa vincente di Noslin che batte Falcone.
Guarda la scheda del giocatore Tijjani Noslin15:28
PILLOLA STATISTICA: 5° centro stagionale per il classe '99. 15:28
Si sblocca il match dell'Olimpico, biancocelesti a 32 punti. 15:29
Fatah conquista un calcio d'angolo per i giallorossi, costretti a inseguire. 15:30
Contropiede della Lazio condotto da Noslin, Tiago Gabriel ultimo uomo anticipa Isaksen. 15:31
Belahyane smista il gioco stretto in rasoterra al limite dell'area del Lecce, Taylor manca l'ultimo passaggio per Frattesi. 15:33
Giocata di Isaksen che dribbla Coulibaly di tacco, sgambetto e fischio di Marcenaro. 15:34
Assist di Isaksen per l'inserimento di Frattesi che calcia al volo, stoppato da Tiago Gabriel. 15:35
Fatah imprendibile, parte da sinistra e entra in area, ci vuole la diagonale di Pedraza per evitare la conclusione. 15:37
Cross di Pedraza, Gallo di petto appoggia per la presa di Falcone. 15:38
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Lazio-Lecce è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.
Si gioca sabato 21 novembre alle 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma (72.698 posti).
Arbitra Matteo Marcenaro, con gli assistenti Simone Biffi e Mattia Regattieri; quarto ufficiale Giuseppe Collu. Al VAR Lorenzo Maggioni, assistito da Davide Ghersini.
Matteo Marcenaro
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|5
|Falli fischiati
|122
|Fuorigioco
|14
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|20
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.0
|Falli per cartellino
|6.1
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|24-08-2026
|Serie A
|Roma-Fiorentina 4-0
|12-09-2026
|Serie A
|Lazio-Milan 2-2
|11-10-2026
|Serie A
|Cagliari-Juventus 1-1
|25-10-2026
|Serie A
|Udinese-Milan 0-2
|02-11-2026
|Serie A
|Sassuolo-Fiorentina 2-4
La Lazio è 1° in classifica con 32 punti in 12 partite (10 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 26 gol fatti e 9 subiti.
Il Lecce è 14° con 10 punti in 12 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte), con 12 gol fatti e 23 subiti.
In casa la Lazio ha fatto 16 punti in 6 partite (5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Lecce ne ha fatti 7 in 7 (2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Lazio in Serie A (dalla più recente): Napoli-Lazio 1-1, Lazio-Cagliari 2-1, Sassuolo-Lazio 2-6, Lazio-Parma 2-1, Juventus-Lazio 0-3 (N-V-V-V-V).
Le ultime 5 partite del Lecce in Serie A (dalla più recente): Torino-Lecce 1-1, Lecce-Genoa 1-2, Frosinone-Lecce 5-1, Lecce-Juventus 0-2, Udinese-Lecce 0-3 (N-P-P-P-V).
I migliori marcatori della Lazio in Serie A: Davide Frattesi, Gustav Isaksen e Tijjani Noslin con 4 gol.
I migliori marcatori del Lecce in Serie A: Lassana Coulibaly e Tiago Gabriel con 2 gol.
In panchina Gennaro Gattuso per la Lazio e Eusebio Di Francesco per il Lecce.
In Serie A Lazio e Lecce si sono affrontate 38 volte: 20 vittorie della Lazio, 10 vittorie del Lecce e 8 pareggi. L'ultimo precedente: Lecce-Lazio 0-0 del 24 gennaio 2026 (Serie A).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Lazio-Lecce 0-0 del 2 aprile 1988 (Serie B).
Lazio-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita
|Lazio
|Lecce
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|9
|3
|Pareggi
|2
|1
|Sconfitte
|0
|7
|Gol segnati
|25
|12
|Gol subiti
|9
|22
|Gol subiti per partita
|0.8
|2.0
|Possesso palla (%)
|53.7
|41.3
|Passaggi
|5647
|3781
|Passaggi riusciti
|4912
|2895
|Precisione nei passaggi (%)
|87.0
|76.6
|Tiri
|121
|105
|Tiri in porta
|52
|51
|Tiri in porta sul totale (%)
|43.0
|48.6
|Cross
|181
|167
|Cross riusciti
|37
|41
|Duelli vinti
|454
|566
|Duelli persi
|503
|628
|Calci d'angolo a favore
|53
|50
|Calci d'angolo contro
|48
|45
|Falli subiti
|124
|99
|Falli commessi
|122
|153
|Contrasti
|147
|214
|Contrasti vinti (%)
|56.5
|62.6
|Fuorigioco
|14
|16
|Ammonizioni
|17
|21
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di Serie A e il calendario.
Dove vedere Lazio-Lecce in diretta tv e streaming
Lazio-Lecce si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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