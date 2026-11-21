N'Dri lascia sul posto Pedraza e mette rasoterra un pallone pericoloso in area, Floriani Mussolini è ben appostato e allontana la minaccia. 15:25

Pinamonti fa sponda e libera Noslin che si fa tutta la fascia e, infine, trova il tiro dalla bandierina su deviazione di Siebert. 15:09

Squadre in campo agli ordini di Marcenaro: padroni di casa in maglia celeste e pantaloncini bianchi, ospiti in completo blu scuro e bordi gialli. 15:00

Gattuso è senza Sutalo, Tavares e Zaccagni ma recupera Frattesi; tridente Isaksen-Pinamonti-Noslin, in difesa Doekhi e Pedraza. Di Francesco torna al 4-3-3 con N'Dri, Geubbels e Fatah in attacco, Coulibaly rientra in mediana, Siebert favorito su Gaspar in difesa. 14:51

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lazio - Lecce? La gara tra Lazio e Lecce si giocherà sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Lazio - Lecce? L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lazio - Lecce sarà Lorenzo Maggioni Dove si gioca Lazio - Lecce? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Lazio - Lecce? Stadio Stadio Olimpico Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 4 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol Qual è il risultato di Lazio - Lecce? Al 36° minuto del primo tempo il risultato di Lazio - Lecce è 1-0 Chi ha segnato della Lazio? I marcatori della Lazio sono stati Tijjani Noslin al 25'

PREPARTITA

Lazio-Lecce è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.

Si gioca sabato 21 novembre alle 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma (72.698 posti).

Arbitra Matteo Marcenaro, con gli assistenti Simone Biffi e Mattia Regattieri; quarto ufficiale Giuseppe Collu. Al VAR Lorenzo Maggioni, assistito da Davide Ghersini.

Matteo Marcenaro Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 122 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 20 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.1 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2026 Serie A Roma-Fiorentina 4-0 12-09-2026 Serie A Lazio-Milan 2-2 11-10-2026 Serie A Cagliari-Juventus 1-1 25-10-2026 Serie A Udinese-Milan 0-2 02-11-2026 Serie A Sassuolo-Fiorentina 2-4

La Lazio è 1° in classifica con 32 punti in 12 partite (10 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 26 gol fatti e 9 subiti.

Il Lecce è 14° con 10 punti in 12 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte), con 12 gol fatti e 23 subiti.

In casa la Lazio ha fatto 16 punti in 6 partite (5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Lecce ne ha fatti 7 in 7 (2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Le ultime 5 partite della Lazio in Serie A (dalla più recente): Napoli-Lazio 1-1, Lazio-Cagliari 2-1, Sassuolo-Lazio 2-6, Lazio-Parma 2-1, Juventus-Lazio 0-3 (N-V-V-V-V).

Le ultime 5 partite del Lecce in Serie A (dalla più recente): Torino-Lecce 1-1, Lecce-Genoa 1-2, Frosinone-Lecce 5-1, Lecce-Juventus 0-2, Udinese-Lecce 0-3 (N-P-P-P-V).

I migliori marcatori della Lazio in Serie A: Davide Frattesi, Gustav Isaksen e Tijjani Noslin con 4 gol.

I migliori marcatori del Lecce in Serie A: Lassana Coulibaly e Tiago Gabriel con 2 gol.

In panchina Gennaro Gattuso per la Lazio e Eusebio Di Francesco per il Lecce.

In Serie A Lazio e Lecce si sono affrontate 38 volte: 20 vittorie della Lazio, 10 vittorie del Lecce e 8 pareggi. L'ultimo precedente: Lecce-Lazio 0-0 del 24 gennaio 2026 (Serie A).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Lazio-Lecce 0-0 del 2 aprile 1988 (Serie B).

Lazio-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Grande equilibrio nelle ultime 11 sfide tra Lazio e Lecce in Serie A: quattro vittorie per parte e tre pareggi, tra cui lo 0-0 nel confronto più recente dello scorso 24 gennaio al Via del Mare.

La Lazio ha mantenuto la porta inviolata negli ultime due match contro il Lecce in campionato e solo una volta ha registrato tre clean sheet di fila contro i salentini in Serie A: tra il 1989 e il 1990.

La Lazio è rimasta imbattuta in 17 delle 19 sfide casalinghe contro il Lecce in Serie A (12V, 5N), segnando 40 gol (2.1 di media a match) e registrando nove clean sheet.

La Lazio ha guadagnato ben 29 punti dopo 11 partite stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A (considerando tre punti a vittoria da sempre), superando i 28 del 2017/18: si tratta già di anche un record considerando le prime 12 partite in una singola stagione nel massimo campionato.

Dopo l'1-1 contro il Napoli nel match più recente, la Lazio potrebbe pareggiare due partite consecutive in campionato per la prima volta nel 2026; l'ultima volta che infatti ha registrato due pareggi di fila in Serie A risale a fine dicembre 2025 (contro Cremonese e Udinese).

Il Lecce è rimasto imbattuto in sei delle ultime nove trasferte di campionato (4V, 2N), dopo che invece aveva perso sette delle precedenti otto gare fuori casa (1V) in Serie A.

La Lazio è la squadra con la differenza maggiore tra i punti guadagnati nella Serie A 2026/27 rispetto a quelli ottenuti nelle prime 11 gare del 2025/26: ben 14 in più (29 vs 15); dall'altra parte, il Lecce ha raccolto esattamente gli stessi punti della scorsa stagione a questo punto del campionato (10).

La Lazio ha realizzato 25 gol in 11 match di questo campionato e solo una volta ne ha segnati di più a questo punto della stagione in Serie A: 31 nel 2017/18 (25 anche nel 1942/43).

Tijjani Noslin (4G+4A in 10 match) è uno degli unici due giocatori, insieme ad Adrien Rabiot (5G+4A), con almeno quattro gol e quattro assist in questo campionato. L'attaccante olandese solo nel 2023/24 è stato coinvolto in più reti in una singola stagione di Serie A (nove - 5G+4A con l'Hellas Verona in 17 gare) rispetto alle otto partecipazioni del torneo in corso.

Sfida tra due dei tre giocatori con più possessi guadagnati in questa stagione di Serie A: Reda Belahyane della Lazio (67) e Oumar Ngom del Lecce (60) - tra loro troviamo Anthony Oyono del Frosinone (63).

Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita

Lazio Lecce Partite giocate 11 11 Vittorie 9 3 Pareggi 2 1 Sconfitte 0 7 Gol segnati 25 12 Gol subiti 9 22 Gol subiti per partita 0.8 2.0 Possesso palla (%) 53.7 41.3 Passaggi 5647 3781 Passaggi riusciti 4912 2895 Precisione nei passaggi (%) 87.0 76.6 Tiri 121 105 Tiri in porta 52 51 Tiri in porta sul totale (%) 43.0 48.6 Cross 181 167 Cross riusciti 37 41 Duelli vinti 454 566 Duelli persi 503 628 Calci d'angolo a favore 53 50 Calci d'angolo contro 48 45 Falli subiti 124 99 Falli commessi 122 153 Contrasti 147 214 Contrasti vinti (%) 56.5 62.6 Fuorigioco 14 16 Ammonizioni 17 21 Espulsioni 0 1

La classifica completa di Serie A e il calendario.

Dove vedere Lazio-Lecce in diretta tv e streaming

Lazio-Lecce si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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