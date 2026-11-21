Il Napoli ha vinto 19 degli ultimi 28 precedenti di Serie A con il Torino, perdendone solo tre; Torino che non ha vinto nelle ultime 14 trasferte di Serie A a Napoli, perdendone nove e pareggiandone cinque.20:13

Abate con Adams e Simeone in avanti, a centrocampo Mandragoda con Gineitis e Braganca. Belghali e Cacciamani da quinti, difesa guidata da Ismajli.20:04

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Napoli - Torino? La gara tra Napoli e Torino si giocherà sabato 21 novembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Napoli - Torino? L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Torino sarà Giacomo Camplone Dove si gioca Napoli - Torino? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Torino? Stadio Diego Armando Maradona Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 4 gol

PREPARTITA

Napoli-Torino è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.

Si gioca sabato 21 novembre alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli (54.726 posti).

Arbitra Antonio Rapuano, con gli assistenti Giorgio Peretti e Luca Mondin; quarto ufficiale Marco Di Bello. Al VAR Giacomo Camplone, assistito da Manuel Volpi.

Antonio Rapuano Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 44 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 7 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 4.8 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2026 Coppa Italia Udinese-Calcio Padova 1-0 23-08-2026 Serie A Venezia-Lecce 0-2 28-08-2026 Serie B Cremonese-Modena 0-3 12-09-2026 Serie A Genoa-Frosinone 1-1 18-10-2026 Serie B Juve Stabia-Südtirol 3-0 27-10-2026 Serie B Mantova-Cremonese 0-2 06-11-2026 Serie B Ascoli-Palermo 1-1

Il Napoli è 10° in classifica con 15 punti in 11 partite (4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte), con 18 gol fatti e 14 subiti.

Il Torino è 11° con 14 punti in 11 partite (4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte), con 15 gol fatti e 17 subiti.

In casa il Napoli ha fatto 8 punti in 5 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Torino ne ha fatti 7 in 5 (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Napoli in Serie A (dalla più recente): Napoli-Lazio 1-1, Juventus-Napoli 2-0, Monza-Napoli 1-4, Napoli-Roma 3-3, Venezia-Napoli 1-0 (N-P-V-N-P).

Le ultime 5 partite del Torino in Serie A (dalla più recente): Torino-Lecce 1-1, Frosinone-Torino 2-0, Torino-Como 1-3, Torino-Monza 3-2, Parma-Torino 0-3 (N-P-P-V-V).

Il miglior marcatore del Napoli in Serie A: Kevin De Bruyne con 4 gol.

Il miglior marcatore del Torino in Serie A: Ché Adams con 4 gol.

In panchina Massimiliano Allegri per il Napoli e Ignazio Abate per il Torino.

In Serie A Napoli e Torino si sono affrontate 144 volte: 54 vittorie del Napoli, 34 vittorie del Torino e 56 pareggi. L'ultimo precedente: Napoli-Torino 2-1 del 6 marzo 2026 (Serie A).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Torino-Napoli 1-2 del 21 marzo 2004 (Serie B).

Napoli-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli è rimasto imbattuto in 20 delle ultime 22 sfide contro il Torino in Serie A (15V, 5N), segnando 42 reti (1.9 di media a match); le uniche due vittorie dei granata nel periodo sono entrambe arrivate all'Olimpico Grande Torino (1-0 il 18 ottobre 2025 e 3-0 il 7 gennaio 2024).

L'ultima vittoria del Torino in trasferta contro il Napoli in Serie A risale al 17 maggio 2009 (2-1 in rimonta con gol di Rolando Bianchi e Alessandro Rosina per i granata, dopo la rete iniziale di Inacío Pià) - da allora i partenopei sono rimasti imbattuti in tutte le successive 14 gare casalinghe contro i piemontesi (9V, 5N) e solo contro Genoa (16) e Udinese (15) vantano una striscia aperta casalinga più lunga senza sconfitta tra le formazioni attualmente in Serie A.

Il Napoli (5V, 3N, 7P nel 2026/27) ha vinto solo cinque delle prime 15 partite stagionali tra tutte le competizioni per la prima volta nell'era De Laurentiis; l'ultima volta che infatti i partenopei avevano ottenuto così pochi successi nelle prime 15 partite in una singola stagione risaliva al 2003/04 (2V, 10N, 3P in quel caso, con i partenopei che erano in Serie B).

Il Napoli ha pareggiato le ultime due partite al Maradona in campionato contro Roma e Lazio; l'ultima volta che ha registrato tre pareggi casalinghi consecutivi in Serie A risale al periodo tra gennaio e febbraio 2010 (quattro in quel caso).

Il Torino ha guadagnato esattamente 14 punti dopo 11 partite per la quinta volta nelle ultime sei stagioni di Serie A, tra cui tutti i tre campionati più recenti - l'unica eccezione nel periodo sono stati i 15 punti del 2023/24.

Napoli (15 punti) e Torino (14) si affrontano con al massimo un punto di differenza a inizio giornata di Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 4 dicembre 1994 - quel match terminò 1-1 (Vujadin Boskov era l'allenatore dei partenopei mentre Nedo Sonetti quello dei granata).

Sfida tra la squadra che ha registrato meno recuperi offensivi (Napoli, 46) e quella che invece ha effettuato il minor numero di tiri da recuperi offensivi (Torino, sette) in questa stagione di Serie A.

Il Torino è la squadra che ha subito il maggior numero di reti negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato sia in generale (sette) che in percentuale (41%).

Scott McTominay ha realizzato tre gol in due sfide contro il Torino in Serie A e solo contro l'Inter (quattro) ha segnato più reti tra Serie A e Premier League; i granata potrebbero diventare la prima avversaria contro cui lo scozzese andrebbe a bersaglio per tre presenze di fila in carriera in questi due campionati.

Il Napoli è la squadra con cui Giovanni Simeone ha collezionato il maggior numero di presenze (83) ma ha segnato il minor numero di gol (sei) in carriera in Serie A (tra il 2022 e il 2025). Il Cholito ha anche realizzato cinque reti contro i partenopei in campionato e solo contro Lazio (10), Juventus e Torino (entrambe sei) vanta più marcature nel torneo.

Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita

Napoli Torino Partite giocate 11 11 Vittorie 4 4 Pareggi 3 2 Sconfitte 4 5 Gol segnati 18 15 Gol subiti 14 17 Gol subiti per partita 1.3 1.5 Possesso palla (%) 52.3 50.2 Passaggi 5529 5029 Passaggi riusciti 4766 4168 Precisione nei passaggi (%) 86.2 82.9 Tiri 126 90 Tiri in porta 62 39 Tiri in porta sul totale (%) 49.2 43.3 Cross 199 154 Cross riusciti 54 30 Duelli vinti 473 533 Duelli persi 484 529 Calci d'angolo a favore 59 42 Calci d'angolo contro 62 51 Falli subiti 100 119 Falli commessi 98 109 Contrasti 166 171 Contrasti vinti (%) 58.4 62.0 Fuorigioco 29 20 Ammonizioni 11 11 Espulsioni 1 0

La classifica completa di Serie A e il calendario.

Dove vedere Napoli-Torino in diretta tv e streaming

Napoli-Torino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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