Cambiare orario, ma non abitudini
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
Dove si gioca la partita:
Stadio: Diego Armando Maradona
Città: Napoli
Capienza: 54726 spettatori19:57
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Napoli e Torino, valevole per la dodicesima giornata di Serie A.19:57
I partenopei ospitano il Toro alla ricerca dei tre punti per avvicinarsi alla zona Europa. ora a ben cinque punti. Torino con un solo punto in meno della squadra di Allegri ma che non trovano il successo da tre turni.19:59
Sono ufficiali le formazioni del match: NAPOLI (3-5-2), Milinkovic-Savic - Beukema, Rrahmani, Rafa Marin - Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola - Vergara, Hojlund.20:00
La formazione del TORINO: (3-5-2), Perri - Coco, Ismajli, Comuzzo - Belghali, Gineitis, Mandragora, Santos Braganca, Cacciamani - Adams, Simeone.20:01
Allegri schiera il suo Napoli con Spinazzola e Politano a tutta fascia, da capire se il secondo sará piú bloccato con Beukema da terzino. In attacco Hojlund con Vergara, Gilmour in regia.20:03
Abate con Adams e Simeone in avanti, a centrocampo Mandragoda con Gineitis e Braganca. Belghali e Cacciamani da quinti, difesa guidata da Ismajli.20:04
Il Napoli ha vinto 19 degli ultimi 28 precedenti di Serie A con il Torino, perdendone solo tre; Torino che non ha vinto nelle ultime 14 trasferte di Serie A a Napoli, perdendone nove e pareggiandone cinque.20:13
Dirige il match l'arbitro Marco Di Bello.20:26
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Napoli-Torino è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.
Si gioca sabato 21 novembre alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli (54.726 posti).
Arbitra Antonio Rapuano, con gli assistenti Giorgio Peretti e Luca Mondin; quarto ufficiale Marco Di Bello. Al VAR Giacomo Camplone, assistito da Manuel Volpi.
Antonio Rapuano
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|44
|Fuorigioco
|9
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|7
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|4.5
|Falli per cartellino
|4.8
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|15-08-2026
|Coppa Italia
|Udinese-Calcio Padova 1-0
|23-08-2026
|Serie A
|Venezia-Lecce 0-2
|28-08-2026
|Serie B
|Cremonese-Modena 0-3
|12-09-2026
|Serie A
|Genoa-Frosinone 1-1
|18-10-2026
|Serie B
|Juve Stabia-Südtirol 3-0
|27-10-2026
|Serie B
|Mantova-Cremonese 0-2
|06-11-2026
|Serie B
|Ascoli-Palermo 1-1
Il Napoli è 10° in classifica con 15 punti in 11 partite (4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte), con 18 gol fatti e 14 subiti.
Il Torino è 11° con 14 punti in 11 partite (4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte), con 15 gol fatti e 17 subiti.
In casa il Napoli ha fatto 8 punti in 5 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Torino ne ha fatti 7 in 5 (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Napoli in Serie A (dalla più recente): Napoli-Lazio 1-1, Juventus-Napoli 2-0, Monza-Napoli 1-4, Napoli-Roma 3-3, Venezia-Napoli 1-0 (N-P-V-N-P).
Le ultime 5 partite del Torino in Serie A (dalla più recente): Torino-Lecce 1-1, Frosinone-Torino 2-0, Torino-Como 1-3, Torino-Monza 3-2, Parma-Torino 0-3 (N-P-P-V-V).
Il miglior marcatore del Napoli in Serie A: Kevin De Bruyne con 4 gol.
Il miglior marcatore del Torino in Serie A: Ché Adams con 4 gol.
In panchina Massimiliano Allegri per il Napoli e Ignazio Abate per il Torino.
In Serie A Napoli e Torino si sono affrontate 144 volte: 54 vittorie del Napoli, 34 vittorie del Torino e 56 pareggi. L'ultimo precedente: Napoli-Torino 2-1 del 6 marzo 2026 (Serie A).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Torino-Napoli 1-2 del 21 marzo 2004 (Serie B).
Napoli-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita
|Napoli
|Torino
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|4
|4
|Pareggi
|3
|2
|Sconfitte
|4
|5
|Gol segnati
|18
|15
|Gol subiti
|14
|17
|Gol subiti per partita
|1.3
|1.5
|Possesso palla (%)
|52.3
|50.2
|Passaggi
|5529
|5029
|Passaggi riusciti
|4766
|4168
|Precisione nei passaggi (%)
|86.2
|82.9
|Tiri
|126
|90
|Tiri in porta
|62
|39
|Tiri in porta sul totale (%)
|49.2
|43.3
|Cross
|199
|154
|Cross riusciti
|54
|30
|Duelli vinti
|473
|533
|Duelli persi
|484
|529
|Calci d'angolo a favore
|59
|42
|Calci d'angolo contro
|62
|51
|Falli subiti
|100
|119
|Falli commessi
|98
|109
|Contrasti
|166
|171
|Contrasti vinti (%)
|58.4
|62.0
|Fuorigioco
|29
|20
|Ammonizioni
|11
|11
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di Serie A e il calendario.
Dove vedere Napoli-Torino in diretta tv e streaming
Napoli-Torino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
Napoli: tutte le news
Torino: tutte le news
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI