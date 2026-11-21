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Dove si gioca la partita:
Stadio: Ennio Tardini
Città: Parma
Capienza: 22885 spettatori17:30
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Parma-Roma, gara valida per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2026/27.17:30
La prima verifica dopo la sosta per Parma e Roma arriva questa sera al Tardini. I padroni di casa hanno finora ottenuto soli cinque punti davanti al proprio pubblico e sono reduci dalla sconfitta col Bologna, la Roma ha invece fatto più punti di tutti, come la Lazio, nelle ultime cinque partite e deve riprendere il filo per continuare a sognare in grande. Fischio d'inizio alle ore 18.17:36
Dirige il match Sozza con Di Gioia e Politi ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Sacchi mentre in sala VAR ci sono Di Paolo e Prontera.17:37
FORMAZIONE UFFICIALE PARMA: 3-4-2-1 per gli uomini di Gilardino. Daffara - Del Prato, Troilo, Carboni - Britschgi, Sierro, Keita, Valeri - Elphege, Fabbian - Touré. A disposizione: Ghidotti, Corvi, Diallo, Cremaschi, Bernabé, Almqvist, Frigan, De Martis, Ordonez, Diego Carlos, Nicolussi Caviglia, Konate, Pajsar, Lontani.17:42
FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: 3-4-2-1 anche per Gasperini e i suoi. Svilar - Mancini, Balerdi, Hermoso - Lulli, Cristante, Koné, Molina - Dybala, Mora - Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Ndicka, Castro, De Roon, Soulé, Wesley, Pisilli, Ghilardi.17:44
Senza lo squalificato Ndiaye, Gilardino opta per Carboni nel trio difensivo insieme a Troilo e Del Prato davanti a Daffara. Sulla destra torna Britschgi per Cremaschi mentre a sinistra è confermato Valeri. Conferme anche in mezzo al campo con Sierro e Keita, da decifrare invece la posizione di Fabbian che potrebbe essere schierato nei tre in mezzo oppure con Elphege a supporto di Touré. Panchina per Lontani. Romero assente per infortunio.17:47
Tra i giallorossi torna titolare Svilar, così come Mancini in difesa con Balerdi e Hermoso. Molina trova ancora spazio da titolare, non c'è invece Wesley che cede il posto, inizialmente, a Lulli. In mediana fiducia alla coppia Cristante-Koné mentre alle spalle di Malen si rivede Dybala con Mora. Soulé parte dalla panchina.17:50
Squadre in campo al Tardini, è tutto pronto per il via al match.17:57
Si comincia!18:00
Parte forte il Parma con Troilo che si butta nello spazio, viene servito da Valeri e calcia forte sul primo palo dove Svilar è però attento nella deviazione in corner.18:02
Mischia in area sul calcio d'angolo dei ducali, il rimpallo favorisce però la difesa ospite.18:02
Apertura a destra di Sierro per Britschgi, Svilar è costretto all'uscita per anticipare l'avversario e si accascia a terra per quello che sembra un problema muscolare alla coscia.18:05
Si riparte con il portiere serbo regolarmente in campo, per ora sembra poter proseguire la propria partita ma i contatti con la panchina giallorossa sono molto fitti.18:06
Tocco di Mora per Koné in area, il francese va a terra protestando con Sozza che rimane della propria idea e non concede rigore ai giallorossi per una leggera trattenuta di Troilo sull'avversario.18:09
Corner per il Parma, Elphege anticipa Svilar di testa ma non inquadra lo specchio.18:10
Assist involontario di Lulli per Molina che cerca il primo palo dalla distanza, Daffara para senza problemi il rasoterra dell'argentino.18:12
Corner per la Roma con Cristante che sfiora soltanto in anticipo sul primo palo. La palla torna brevemente al Parma ma i giallorossi attaccano ancora e si prendono un altro corner.18:15
Non riesce a uscire il Parma che ha abbassato enormemente il proprio baricentro dopo un buon avvio di match.18:16
Sponda di Mancini per Lulli in area, Valeri sbilancia l'avversario che tocca la palla in rimessa dal fondo.18:16
Reazione del Parma con Elphege che difende palla sulla sinistra, poi Keita crossa in area per Valeri, incapace però di pungere con la torsione di testa. Palla tra le braccia di Svilar.18:18
Cross teso dalla destra di Lulli, liberato da Dybala. La palla attraversa tutta l'area piccola senza deviazioni, poi si alza la bandierina dell'assistente per segnalare il fuorigioco dell'esterno giallorosso.18:20
Destro di Mora dalla lunga distanza e palla in curva.18:22
Risposta del Parma con Valeri al cross dalla sinistra, Elphege stacca sul secondo palo ma non trova la porta, forse disturbato da un leggero tocco del compagno Fabbian.18:23
OCCASIONE PARMA! Valeri sfida Lulli sul lato corto dell'area e pesca Touré col rasoterra, liberissimo sul dischetto del rigore. L'ex Atalanta calcia di prima intenzione ma trova un muro giallorosso a sbarrargli la strada.18:24
Corner per la Roma, Daffara smanaccia in uscita, poi Koné ci prova col sinistro da dentro l'area ma non trova lo specchio.18:27
Molina a terra dopo un contrasto con Del Prato, Sozza si sincera delle condizioni dell'argentino che si rialza. Si gioca.18:29
OCCASIONE PARMA! Ennesima chance creata da Valeri col cross dalla sinistra, Elphege schiaccia di testa colpendo Mancini, poi Del Prato ci prova con la zampata in area piccola ma è decisiva la deviazione di Balerdi che manda la palla in corner.18:33
MIRACOLO DI SVILAR! Sierro pennella dalla bandierina, Fabbian anticipa tutti sul primo palo ma Svilar è decisivo con un riflesso felino sulla linea di porta!18:34
Sponda di Mancini e conclusione di Malen, respinta dalla difesa di casa, Hermoso ci prova poi in drop dalla distanza ma la palla sorvola la traversa.18:35
Dybala sguscia via sulla destra e mette il pallone basso in area piccola. Daffara lo blocca in uscita bassa e poi rimane a terra dopo un colpo alla testa.18:36
Stinco di Malen sul capo di Daffara, questa la dinamica del constrasto precedente. Animi accesi in campo con i giocatori di casa che chiedono provvedimenti per l'olandese e lo stesso che si lamentava di una pallonata subita mentre era a terra.18:38
GOL! Parma-ROMA 0-1! Rete di Malen. Cross di Lulli, controllo felpato e destro incrociato di Malen. Roma in vantaggio!
Guarda la scheda del giocatore Donyell Malen18:40
Sinistro incrociato di Keita dal limite, bloccato da Svilar. Il gioco poi si ferma per verificare le condizioni di Mancini e Touré dopo uno scontro aereo.18:42
Giallo a Valeri per proteste. C'è tanto nervosismo tra le fila ducali, soprattutto dopo la rete di Malen.18:45
Dybala in area per Mora, cross teso in area piccola che viene respinto dalla difesa di casa.18:45
Un minuto di recupero.18:46
Fine primo tempo. Roma in vantaggio al Tardini grazie alla perla di Malen, siglata al 39'.18:47
Primo tempo vibrante con il Parma che viene respinto da Svilar, miracoloso su Fabbian al 33', e viene punito da Malen, meraviglioso nel controllo e tiro su assist di Lulli al 39'. Prima e dopo tanta energia in campo con le due squadre che non sono rimaste ad attendere l'avversario ma hanno provato a fare la partita.18:50
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Parma-Roma è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.
Si gioca sabato 21 novembre alle 18:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma (22.885 posti).
Arbitra Simone Sozza, con gli assistenti Vittorio Di Gioia e Mattia Politi; quarto ufficiale Juan Luca Sacchi. Al VAR Aleandro Di Paolo, assistito da Alessandro Prontera.
Simone Sozza
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|80
|Fuorigioco
|10
|Rigori assegnati
|2
|Ammonizioni
|14
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|4.0
|Falli per cartellino
|5.0
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|05-09-2026
|Serie A
|Inter-Napoli 3-2
|19-09-2026
|Serie A
|Venezia-Lazio 0-2
|25-10-2026
|Serie A
|Genoa-Venezia 1-0
|01-11-2026
|Serie A
|Juventus-Napoli 2-0
Il Parma è 17° in classifica con 8 punti in 12 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte), con 9 gol fatti e 18 subiti.
La Roma è 2° con 30 punti in 12 partite (9 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 32 gol fatti e 10 subiti.
In casa il Parma ha fatto 5 punti in 7 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte); fuori casa la Roma ne ha fatti 14 in 6 (4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Parma in Serie A (dalla più recente): Parma-Bologna 1-2, Atalanta-Parma 0-3, Parma-Udinese 0-0, Lazio-Parma 2-1, Parma-Torino 0-3 (P-V-N-P-P).
Le ultime 5 partite della Roma in Serie A (dalla più recente): Roma-Sassuolo 3-0, Udinese-Roma 2-5, Roma-Cagliari 4-2, Napoli-Roma 3-3, Roma-Genoa 2-0 (V-V-V-N-V).
Il miglior marcatore del Parma in Serie A: Simone Lontani con 3 gol.
Il miglior marcatore della Roma in Serie A: Donyell Malen con 8 gol.
In panchina Alberto Gilardino per il Parma e Gian Piero Gasperini per la Roma.
In Serie A Parma e Roma si sono affrontate 58 volte: 11 vittorie del Parma, 37 vittorie della Roma e 10 pareggi. L'ultimo precedente: Parma-Roma 2-3 del 10 maggio 2026 (Serie A).
In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Parma-Roma 0-2 del 16 gennaio 2020 (Coppa Italia).
Parma-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita
|Parma
|Roma
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|2
|8
|Pareggi
|2
|3
|Sconfitte
|7
|0
|Gol segnati
|9
|31
|Gol subiti
|17
|10
|Gol subiti per partita
|1.5
|0.9
|Possesso palla (%)
|40.1
|57.1
|Passaggi
|3908
|6113
|Passaggi riusciti
|3119
|5240
|Precisione nei passaggi (%)
|79.8
|85.7
|Tiri
|91
|155
|Tiri in porta
|35
|72
|Tiri in porta sul totale (%)
|38.5
|46.5
|Cross
|172
|198
|Cross riusciti
|41
|63
|Duelli vinti
|499
|532
|Duelli persi
|506
|483
|Calci d'angolo a favore
|36
|70
|Calci d'angolo contro
|73
|36
|Falli subiti
|137
|93
|Falli commessi
|116
|120
|Contrasti
|165
|188
|Contrasti vinti (%)
|60.0
|65.4
|Fuorigioco
|14
|29
|Ammonizioni
|16
|18
|Espulsioni
|1
|1
La classifica completa di Serie A e il calendario.
Dove vedere Parma-Roma in diretta tv e streaming
Parma-Roma si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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