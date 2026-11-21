Primo tempo vibrante con il Parma che viene respinto da Svilar, miracoloso su Fabbian al 33', e viene punito da Malen, meraviglioso nel controllo e tiro su assist di Lulli al 39'. Prima e dopo tanta energia in campo con le due squadre che non sono rimaste ad attendere l'avversario ma hanno provato a fare la partita.18:50

Senza lo squalificato Ndiaye, Gilardino opta per Carboni nel trio difensivo insieme a Troilo e Del Prato davanti a Daffara. Sulla destra torna Britschgi per Cremaschi mentre a sinistra è confermato Valeri. Conferme anche in mezzo al campo con Sierro e Keita, da decifrare invece la posizione di Fabbian che potrebbe essere schierato nei tre in mezzo oppure con Elphege a supporto di Touré. Panchina per Lontani. Romero assente per infortunio.17:47

Dirige il match Sozza con Di Gioia e Politi ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Sacchi mentre in sala VAR ci sono Di Paolo e Prontera.17:37

La prima verifica dopo la sosta per Parma e Roma arriva questa sera al Tardini. I padroni di casa hanno finora ottenuto soli cinque punti davanti al proprio pubblico e sono reduci dalla sconfitta col Bologna, la Roma ha invece fatto più punti di tutti, come la Lazio, nelle ultime cinque partite e deve riprendere il filo per continuare a sognare in grande. Fischio d'inizio alle ore 18.17:36

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Parma - Roma? La gara tra Parma e Roma si giocherà sabato 21 novembre 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Parma - Roma? L'arbitro del match sarà Simone Sozza Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Parma - Roma sarà Aleandro Di Paolo Dove si gioca Parma - Roma? La partita si gioca a Parma In che stadio si gioca Parma - Roma? Stadio Ennio Tardini Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Parma è Simone Lontani con 3 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 8 gol Qual è il risultato di Parma - Roma? Al 45° minuto del primo tempo il risultato di Parma - Roma è 0-1 Chi ha segnato della Roma? Il marcatore della Roma è stato Donyell Malen al 39'

PREPARTITA

Parma-Roma è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.

Si gioca sabato 21 novembre alle 18:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma (22.885 posti).

Arbitra Simone Sozza, con gli assistenti Vittorio Di Gioia e Mattia Politi; quarto ufficiale Juan Luca Sacchi. Al VAR Aleandro Di Paolo, assistito da Alessandro Prontera.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 80 Fuorigioco 10 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 14 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.0 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 05-09-2026 Serie A Inter-Napoli 3-2 19-09-2026 Serie A Venezia-Lazio 0-2 25-10-2026 Serie A Genoa-Venezia 1-0 01-11-2026 Serie A Juventus-Napoli 2-0

Il Parma è 17° in classifica con 8 punti in 12 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte), con 9 gol fatti e 18 subiti.

La Roma è 2° con 30 punti in 12 partite (9 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 32 gol fatti e 10 subiti.

In casa il Parma ha fatto 5 punti in 7 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte); fuori casa la Roma ne ha fatti 14 in 6 (4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Parma in Serie A (dalla più recente): Parma-Bologna 1-2, Atalanta-Parma 0-3, Parma-Udinese 0-0, Lazio-Parma 2-1, Parma-Torino 0-3 (P-V-N-P-P).

Le ultime 5 partite della Roma in Serie A (dalla più recente): Roma-Sassuolo 3-0, Udinese-Roma 2-5, Roma-Cagliari 4-2, Napoli-Roma 3-3, Roma-Genoa 2-0 (V-V-V-N-V).

Il miglior marcatore del Parma in Serie A: Simone Lontani con 3 gol.

Il miglior marcatore della Roma in Serie A: Donyell Malen con 8 gol.

In panchina Alberto Gilardino per il Parma e Gian Piero Gasperini per la Roma.

In Serie A Parma e Roma si sono affrontate 58 volte: 11 vittorie del Parma, 37 vittorie della Roma e 10 pareggi. L'ultimo precedente: Parma-Roma 2-3 del 10 maggio 2026 (Serie A).

In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Parma-Roma 0-2 del 16 gennaio 2020 (Coppa Italia).

Parma-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma è la squadra che ha vinto più sfide contro il Parma in Serie A: 37 su 58 (almeno sette più di qualsiasi altra formazione), completano 11 successi emiliani e 10 pareggi. In più, i giallorossi hanno segnato 105 reti contro il Parma nel massimo campionato e nessun club ha realizzato più gol contro i crociati nel torneo (al pari della Juventus).

La Roma ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro il Parma in campionato e solo una volta ha ottenuto più successi consecutivi contro gli emiliani in Serie A: otto tra il 2005 e il 2010.

Nelle ultime 20 sfide al Tardini tra Parma e Roma in Serie A c'è stato un solo pareggio: lo 0-0 del 24 ottobre 2010 - nel periodo ci sono state 13 vittorie dei capitolini e sei successi degli emiliani.

Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Bologna nell'ultimo match casalingo, il Parma potrebbe perdere due gare al Tardini di fila in Serie A per la prima volta nel 2026; l'ultima volta risale infatti al periodo tra novembre e dicembre 2025 (contro Udinese e Lazio).

Gian Piero Gasperini è rimasto imbattuto nelle ultime 18 partite in Serie A: record in carriera di match di fila senza sconfitte da allenatore nel massimo campionato (14V, 4N) - superato il suo precedente record di 17 gare consecutive senza perdere alla guida dell'Atalanta, tra gennaio e luglio 2020 (13V, 4N).

La Roma (31 reti nel 2026/27) è solo la quarta squadra negli ultimi 65 anni a segnare più di 30 gol dopo 11 gare stagionali di Serie A, dopo la Juventus (33), il Napoli (32) e Lazio (31), tutte e tre in precedenza nel 2017/18. Più nel dettaglio, i giallorossi hanno realizzato almeno due reti in 15 delle ultime 16 partite di campionato (44 gol - 2.8 di media), non riuscendoci nel periodo solo contro il Como lo scorso 11 ottobre (0-0).

La Roma ha segnato ben otto reti con i propri difensori in questa stagione di Serie A: solo il Paris Saint-Germain (nove) ha realizzato più gol con il reparto difensivo nei maggiori cinque campionati europei 2026/27.

Simone Lontani (tre gol fin qui - 18 anni e 307 giorni al momento del match) potrebbe diventare il primo giocatore nella storia del Parma a segnare più di tre reti con un'età inferiore ai 19 anni in Serie A; al momento è al pari di Daniele Dessena (tre reti con al massimo 18 anni tra il 2005 e il 2006).

Rodrigo Mora ha segnato per tre presenze di fila per la prima volta in campionato tra Porto e Roma. Il classe 2007 (19 anni e 200 giorni il giorno di questo match) potrebbe diventare solo il terzo giocatore a trovare la rete in quattro presenze di fila con meno di 20 anni in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Alexandre Pato (19 anni e 137 giorni il 17 gennaio 2009) e Moise Kean (19 anni e 44 giorni il 13 aprile 2019).

Tra gol e assist Donyell Malen ha preso parte ad un gol in ciascuna delle sue ultime quattro partite di Serie A (2G+2A); l'attaccante olandese solo due volte è stato coinvolto in una rete in cinque presenze di fila in carriera in campionato: tra marzo e aprile 2023 con il Borussia Dortmund e tra settembre e ottobre 2019 con il PSV.

Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita

Parma Roma Partite giocate 11 11 Vittorie 2 8 Pareggi 2 3 Sconfitte 7 0 Gol segnati 9 31 Gol subiti 17 10 Gol subiti per partita 1.5 0.9 Possesso palla (%) 40.1 57.1 Passaggi 3908 6113 Passaggi riusciti 3119 5240 Precisione nei passaggi (%) 79.8 85.7 Tiri 91 155 Tiri in porta 35 72 Tiri in porta sul totale (%) 38.5 46.5 Cross 172 198 Cross riusciti 41 63 Duelli vinti 499 532 Duelli persi 506 483 Calci d'angolo a favore 36 70 Calci d'angolo contro 73 36 Falli subiti 137 93 Falli commessi 116 120 Contrasti 165 188 Contrasti vinti (%) 60.0 65.4 Fuorigioco 14 29 Ammonizioni 16 18 Espulsioni 1 1

La classifica completa di Serie A e il calendario.

Dove vedere Parma-Roma in diretta tv e streaming

Parma-Roma si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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