Primo tempo divertentissimo di Atalanta-Inter, giocata su ritmi altissimi e con diverse giocate degne di note. La stella della serata è senza dubbio Pio Esposito, autore di una doppietta di rapina, da attaccante vero e artefice del doppio vantaggio momentaneo degli ospiti. A riaprire una partita tutto sommato comunque equilibrata anche fino a quel momento ci pensa poi Elmas, che di potenza fulmina un incolpevole Martinez. Tra un palo di Pavard e l'infortunio di Calhanoglu si va poi a riposo sul risultato di 2-1.21:33

L'Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite di Serie A contro l’Inter (6N, 9P); la Dea ha registrato una serie più lunga senza successi solo contro due avversarie nella competizione: contro la Juventus (19 tra il 1941 e il 1954, 25 tra 1964 e 1987, 32 tra il 2001 e il 2020) e contro il Milan (20, tra il 1991 e il 2005).20:03

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Atalanta - Inter? La gara tra Atalanta e Inter si giocherà domenica 22 novembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Atalanta - Inter? L'arbitro del match sarà Fabio Maresca Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Atalanta - Inter sarà Matteo Gariglio Dove si gioca Atalanta - Inter? La partita si gioca a Bergamo In che stadio si gioca Atalanta - Inter? Stadio New Balance Arena Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 7 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 6 gol Qual è il risultato di Atalanta - Inter? Al 52° minuto del secondo tempo il risultato di Atalanta - Inter è 1-3 Chi ha segnato dell'Atalanta? I marcatori dell'Atalanta sono stati Eljif Elmas al 35' Chi ha segnato dell'Inter? I marcatori dell'Inter sono stati Francesco Pio Esposito al 16', 32', 52'

PREPARTITA

Atalanta-Inter è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.

Si gioca domenica 22 novembre alle 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo (26.724 posti).

Arbitra Fabio Maresca, con gli assistenti Marcello Rossi e Vito Mastrodonato; quarto ufficiale Andrea Colombo. Al VAR Matteo Gariglio, assistito da Aleandro Di Paolo.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 127 Fuorigioco 18 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 21 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.4 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2026 Serie A Bologna-Lazio 0-1 29-08-2026 Serie B Calcio Padova-Verona 1-1 14-09-2026 Serie A Torino-Roma 0-2 10-10-2026 Serie A Genoa-Fiorentina 2-1 25-10-2026 Serie A Lecce-Juventus 0-2 31-10-2026 Serie A Udinese-Roma 2-5

L'Atalanta è 13° in classifica con 14 punti in 12 partite (4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte), con 18 gol fatti e 22 subiti.

L'Inter è 2° con 31 punti in 12 partite (10 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 30 gol fatti e 14 subiti.

In casa l'Atalanta ha fatto 10 punti in 7 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); fuori casa l'Inter ne ha fatti 13 in 6 (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Le ultime 5 partite dell'Atalanta in Serie A (dalla più recente): Monza-Atalanta 0-1, Atalanta-Parma 0-3, Fiorentina-Atalanta 2-2, Atalanta-Frosinone 4-4, Milan-Atalanta 3-2 (V-P-N-N-P).

Le ultime 5 partite dell'Inter in Serie A (dalla più recente): Inter-Como 2-0, Milan-Inter 3-1, Venezia-Inter 0-2, Inter-Fiorentina 2-1, Bologna-Inter 1-3 (V-P-V-V-V).

Il miglior marcatore dell'Atalanta in Serie A: Nikola Krstovic con 7 gol.

Il miglior marcatore dell'Inter in Serie A: Marcus Thuram con 6 gol.

In panchina Maurizio Sarri per l'Atalanta e Cristian Chivu per l'Inter.

In Serie A Atalanta e Inter si sono affrontate 130 volte: 24 vittorie dell'Atalanta, 71 vittorie dell'Inter e 35 pareggi. L'ultimo precedente: Inter-Atalanta 1-1 del 14 marzo 2026 (Serie A).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Inter-Atalanta 2-0 del 2 gennaio 2025 (Supercoppa Italiana).

Atalanta-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’Inter ha vinto sette delle ultime otto gare di Serie A contro l’Atalanta (1N), dopo che aveva trovato appena due successi nelle nove precedenti sfide contro la Dea nella competizione (6N, 1P).

L'Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite di Serie A contro l’Inter (6N, 9P); la Dea ha registrato una serie più lunga senza successi solo contro due avversarie nella competizione: contro la Juventus (19 tra il 1941 e il 1954, 25 tra 1964 e 1987, 32 tra il 2001 e il 2020) e contro il Milan (20, tra il 1991 e il 2005).

L’Inter ha trovato il successo in nove delle 11 gare di questo campionato (1N, 1P) e può andare in doppia cifra di vittorie nelle prime 12 giornate per la quinta volta nella sua storia in Serie A, dopo il 1950/51, il 1988/89, il 2019/20 e il 2023/24.

L’Atalanta è rimasta imbattuta in tre delle ultime quattro gare di campionato (1V, 2N), dopo che aveva perso quattro delle cinque precedenti (1V); inoltre, nell’1-0 contro il Monza nell’ultima giornata ha collezionato solo il suo secondo clean sheet nel torneo in corso – l’ultima volta che ha tenuto la porta inviolata in due partite consecutive in Serie A risale allo scorso aprile.

Dopo una serie di nove successi esterni consecutivi, l’Inter non ha trovato il successo in sei delle ultime 11 trasferte di Serie A (4N, 2P); tuttavia, in generale, i nerazzurri hanno segnato almeno un gol in tutte le ultime 24 gare nel massimo campionato giocate lontano da San Siro, la loro serie più lunga di questo tipo nella storia nella competizione.

L’Atalanta ha subito 20 gol in questa Serie A, una media di 1.8 a gara, mettendo a segno 17 centri; l’unica volta in cui la Dea ha incassato più reti nelle prime 12 gare stagionali nella competizione negli anni 2000 risale al 2002/03 (23), mentre l’ultimo massimo campionato in cui ha concesso più gol dopo 12 giornate realizzandone almeno 15 risale al 1955/56 (24 a favore, 22 contro).

Mentre l’Inter è la squadra che ha ottenuto più punti con gol segnati dopo il 75° minuto di gioco in questa Serie A (nove, più del del doppio rispetto a ogni altra), l’Atalanta è la formazione che ne ha persi di più con le reti subite nello stesso intervallo temporale (cinque).

L’Inter è la squadra che ha effettuato più conclusioni (234) e che ne ha concesse meno (108) nella Serie A in corso; la differenza tra tiri fatti e subiti è di +126: solo Barcellona (+154) e Bayern Monaco (+127) ne hanno una più ampia nei cinque grandi campionati europei 2026/27.

L’Atalanta ha conquistato sette punti in questa Serie A grazie ai gol realizzati da Nikola Krstovic, nessun giocatore ne ha portati di più alla propria formazione con le reti segnate nel torneo in corso (sette anche per Daniel Maldini e Davide Frattesi); l’attaccante ha trovato la rete nella sua unica sfida con la maglia della Dea contro l’Inter in campionato, nell’1-1 dello scorso 14 marzo.

Lautaro Martínez, che non scende in campo in campionato dallo scorso 10 ottobre, ha trovato la rete in cinque delle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A; in generale, ha realizzato otto marcature contro la Dea nella competizione, solo contro Cagliari (12) e Salernitana (10) ne conta di più (otto anche contro la Lazio).

Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita

Atalanta Inter Partite giocate 11 11 Vittorie 4 9 Pareggi 2 1 Sconfitte 5 1 Gol segnati 17 28 Gol subiti 20 13 Gol subiti per partita 1.8 1.2 Possesso palla (%) 48.8 60.7 Passaggi 5336 6638 Passaggi riusciti 4641 5971 Precisione nei passaggi (%) 87.0 90.0 Tiri 116 179 Tiri in porta 59 76 Tiri in porta sul totale (%) 50.9 42.5 Cross 177 255 Cross riusciti 45 76 Duelli vinti 441 488 Duelli persi 465 391 Calci d'angolo a favore 44 68 Calci d'angolo contro 64 33 Falli subiti 94 91 Falli commessi 106 106 Contrasti 172 179 Contrasti vinti (%) 57.0 57.0 Fuorigioco 13 32 Ammonizioni 11 15 Espulsioni 2 0

La classifica completa di Serie A e il calendario.

Dove vedere Atalanta-Inter in diretta tv e streaming

Atalanta-Inter si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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