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Dove si gioca la partita:
Stadio: New Balance Arena
Città: Bergamo
Capienza: 26724 spettatori19:59
Benvenuti alla diretta del match tra Atalanta e Inter, valevole per la 12a giornata di Serie A!19:59
L'Atalanta è reduce dalla vittoria per 0-1 sul Monza, mentre l'Inter arriva dal 2-0 inflitto al Como.20:00
Formazione ATALANTA (4-3-2-1): 29 Carnesecchi; 16 Bellanova, 42 Scalvini, 23 Kolasinac, 77 Zappacosta; 99 Elmas, 19 Kessie, 13 Ederson; 17 De Ketelaere, 59 Zalewski; 90 Krstovic.20:00
Formazione INTER (3-5-2): 1 J. Martinez; 28 Pavard, 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto; 99 Spence, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.20:00
Panchina Atalanta: 51 Sonzogni, 57 Sportiello, 7 Sulemana, 8 Pasalic, 9 Scamacca, 10 Samardzic, 11 Rowe, 18 Raspadori, 31 Kristensen, 40 Obric, 41 Idele, 47 Bernasconi, 70 Gaetano.20:01
Panchina Inter: 1 J. Martinez; 28 Pavard, 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto; 99 Spence, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.20:01
Le scelte di Sarri: gioca Zalewski e non Rowe, in difesa ancora Zappacosta a sinistra. Gioca Kolasinac con Scalvini. In mediana titolare Kessiè.20:02
Le scelte di Chivu: parte dalla panchina Lautaro, gioca Pio Esposito con Thuram. A centrocampo ecco Mkhitaryan, dietro spazio a Pavard con Bastoni e Carlos Augusto.20:03
L’Inter ha vinto sette delle ultime otto gare di Serie A contro l’Atalanta (1N), dopo che aveva trovato appena due successi nelle nove precedenti sfide contro la Dea nella competizione (6N, 1P).20:03
L'Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite di Serie A contro l’Inter (6N, 9P); la Dea ha registrato una serie più lunga senza successi solo contro due avversarie nella competizione: contro la Juventus (19 tra il 1941 e il 1954, 25 tra 1964 e 1987, 32 tra il 2001 e il 2020) e contro il Milan (20, tra il 1991 e il 2005).20:03
Problema al ginocchio per Carnesecchi nel riscaldamento, gioca Sportiello al suo posto!20:42
Inizia il primo tempo di ATALANTA-INTER!20:46
Subito pericolosa l'Inter con Calhanoglu dalla lunga distanza: mancino deviato in angolo, si salva Sportiello!20:48
Si mette in proprio Zalewski che prova il destro, blocca Martinez senza problemi.20:52
Grandissima occasione per l'Inter con Pio Esposito che di testa non inquadra la porta di pochissimo. Splendido il cross di Dimarco.20:56
Ritmi parecchio alti in questo primo quarto d'ora, le due squadre si affrontano a tutto campo senza risparmiarsi.20:59
GOL! Atalanta-INTER 0-1! Rete di Francesco Pio ESPOSITO! Ottima incursione di Barella che tenta poi la conclusione con il destro, sulla respinta si fionda Pio Esposito che segna praticamente a porta vuota.
Guarda la scheda del giocatore Francesco Pio Esposito21:03
Timida reazione dell'Atalanta che si appoggia soprattutto alle giocate di De Ketelaere, regge l'Inter per ora.21:06
Ottimo spunto di Carlos Augusto che tenta il cross con il mancino, bravissimo Scalvini a respingere.21:11
Ci prova Mkhitaryan che lascia partire un cross insidioso per Thuram, si fa trovare pronto Sportiello in uscita.21:12
Ancora Carlos Augusto pericoloso con il suo mancino, Thuram però stacca in maniera imprecisa e mette fuori.21:14
Occasione per Krstovic che conclude con il destro: respinta corta di Martinez che poi con il destro impedisce a De Ketelaere di ribadire in rete.21:17
Clamorosa doppia occasione per l'Inter, prima con Thuram e poi con Pio Esposito: perfetto Sportiello in respinta.21:17
GOL! Atalanta-INTER 0-2! Rete di Francesco Pio ESPOSITO! Perfetto lo stacco dell'attaccante dell'Inter che impatta alla grande sul pallone e batte un incolpevole Sportiello. Preciso anche l'assist di Dimarco.
Guarda la scheda del giocatore Francesco Pio Esposito21:19
Sostituzione Inter: esce Hakan Çalhanoğlu per infortunio muscolare, al suo posto entra Petar Sucic.21:19
GOL! ATALANTA-Inter 1-2! Rete di Eljif ELMAS! Spunto interessante di Zalewski che crossa in area: Elmas prima cicca, poi però sulla seconda chance trova una conclusione potente che spiazza Martinez.
Guarda la scheda del giocatore Eljif Elmas21:26
L'Inter sfiora il terzo gol con Pavard, bravo a staccare di testa, ma sfortunato nello sfiorare appena il palo.21:26
Imprecisione di Mkhitaryan, non ne approfitta però De Ketelaere. Si salva l'Inter.21:29
E' stato concesso 1 minuto di recupero!21:31
Finisce il primo tempo di ATALANTA-INTER!21:31
Primo tempo divertentissimo di Atalanta-Inter, giocata su ritmi altissimi e con diverse giocate degne di note. La stella della serata è senza dubbio Pio Esposito, autore di una doppietta di rapina, da attaccante vero e artefice del doppio vantaggio momentaneo degli ospiti. A riaprire una partita tutto sommato comunque equilibrata anche fino a quel momento ci pensa poi Elmas, che di potenza fulmina un incolpevole Martinez. Tra un palo di Pavard e l'infortunio di Calhanoglu si va poi a riposo sul risultato di 2-1.21:33
In casa Atalanta occhio ovviamente a Scamacca per il secondo tempo, nell'Inter scalpita Lautaro.21:33
Inizia il secondo tempo di ATALANTA-INTER!21:49
Ci prova Pio Esposito con il mancino, riesce a respingere Sportiello.21:54
Gol Francesco Pio Esposito
Guarda la scheda del giocatore Francesco Pio Esposito21:56
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Atalanta-Inter è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.
Si gioca domenica 22 novembre alle 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo (26.724 posti).
Arbitra Fabio Maresca, con gli assistenti Marcello Rossi e Vito Mastrodonato; quarto ufficiale Andrea Colombo. Al VAR Matteo Gariglio, assistito da Aleandro Di Paolo.
Fabio Maresca
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|5
|Falli fischiati
|127
|Fuorigioco
|18
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|21
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|4.4
|Falli per cartellino
|5.7
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|24-08-2026
|Serie A
|Bologna-Lazio 0-1
|29-08-2026
|Serie B
|Calcio Padova-Verona 1-1
|14-09-2026
|Serie A
|Torino-Roma 0-2
|10-10-2026
|Serie A
|Genoa-Fiorentina 2-1
|25-10-2026
|Serie A
|Lecce-Juventus 0-2
|31-10-2026
|Serie A
|Udinese-Roma 2-5
L'Atalanta è 13° in classifica con 14 punti in 12 partite (4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte), con 18 gol fatti e 22 subiti.
L'Inter è 2° con 31 punti in 12 partite (10 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 30 gol fatti e 14 subiti.
In casa l'Atalanta ha fatto 10 punti in 7 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); fuori casa l'Inter ne ha fatti 13 in 6 (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 5 partite dell'Atalanta in Serie A (dalla più recente): Monza-Atalanta 0-1, Atalanta-Parma 0-3, Fiorentina-Atalanta 2-2, Atalanta-Frosinone 4-4, Milan-Atalanta 3-2 (V-P-N-N-P).
Le ultime 5 partite dell'Inter in Serie A (dalla più recente): Inter-Como 2-0, Milan-Inter 3-1, Venezia-Inter 0-2, Inter-Fiorentina 2-1, Bologna-Inter 1-3 (V-P-V-V-V).
Il miglior marcatore dell'Atalanta in Serie A: Nikola Krstovic con 7 gol.
Il miglior marcatore dell'Inter in Serie A: Marcus Thuram con 6 gol.
In panchina Maurizio Sarri per l'Atalanta e Cristian Chivu per l'Inter.
In Serie A Atalanta e Inter si sono affrontate 130 volte: 24 vittorie dell'Atalanta, 71 vittorie dell'Inter e 35 pareggi. L'ultimo precedente: Inter-Atalanta 1-1 del 14 marzo 2026 (Serie A).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Inter-Atalanta 2-0 del 2 gennaio 2025 (Supercoppa Italiana).
Atalanta-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita
|Atalanta
|Inter
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|4
|9
|Pareggi
|2
|1
|Sconfitte
|5
|1
|Gol segnati
|17
|28
|Gol subiti
|20
|13
|Gol subiti per partita
|1.8
|1.2
|Possesso palla (%)
|48.8
|60.7
|Passaggi
|5336
|6638
|Passaggi riusciti
|4641
|5971
|Precisione nei passaggi (%)
|87.0
|90.0
|Tiri
|116
|179
|Tiri in porta
|59
|76
|Tiri in porta sul totale (%)
|50.9
|42.5
|Cross
|177
|255
|Cross riusciti
|45
|76
|Duelli vinti
|441
|488
|Duelli persi
|465
|391
|Calci d'angolo a favore
|44
|68
|Calci d'angolo contro
|64
|33
|Falli subiti
|94
|91
|Falli commessi
|106
|106
|Contrasti
|172
|179
|Contrasti vinti (%)
|57.0
|57.0
|Fuorigioco
|13
|32
|Ammonizioni
|11
|15
|Espulsioni
|2
|0
La classifica completa di Serie A e il calendario.
Dove vedere Atalanta-Inter in diretta tv e streaming
Atalanta-Inter si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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