Palladino deve fare a meno di Miranda, sostituito con l'arretramento di Bernardeschi; recuperato Cambiaghi nel tridente d'attacco con Odgaard e Orsolini. Zanetti ha perso Davis e così decide di schierare Zaniolo falso nueve con Lovric e Ekkelenkamp a sostegno; Abankwah a centrocampo con Kabasele in difesa. 14:50

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Bologna - Udinese? La gara tra Bologna e Udinese si giocherà domenica 22 novembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Bologna - Udinese? L'arbitro del match sarà Livio Marinelli Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Bologna - Udinese sarà Alberto Santoro Dove si gioca Bologna - Udinese? La partita si gioca a Bologna In che stadio si gioca Bologna - Udinese? Stadio Renato Dall'Ara Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol Qual è il risultato di Bologna - Udinese? Al 8° minuto del primo tempo il risultato di Bologna - Udinese è 0-0

PREPARTITA

Bologna-Udinese è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.

Si gioca domenica 22 novembre alle 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna (38.279 posti).

Arbitra Livio Marinelli, con gli assistenti Alessio Berti e Matteo Lauri; quarto ufficiale Giovanni Ayroldi. Al VAR Alberto Santoro, assistito da Daniele Paterna.

Livio Marinelli Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 39 Fuorigioco 12 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 9 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 4.3 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2026 Serie A Inter-Monza 4-1 30-08-2026 Serie B Arezzo-Palermo 2-3 11-09-2026 Serie B Benevento-Verona 3-1 15-09-2026 Coppa Italia Fiorentina-Pisa 3-0 10-10-2026 Serie B Empoli-Palermo 2-4 25-10-2026 Serie A Atalanta-Frosinone 4-4 31-10-2026 Serie B Cremonese-Benevento 2-0

Il Bologna è 9° in classifica con 18 punti in 12 partite (5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte), con 16 gol fatti e 14 subiti.

L'Udinese è 19° con 6 punti in 12 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 8 sconfitte), con 12 gol fatti e 25 subiti.

In casa il Bologna ha fatto 6 punti in 6 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa l'Udinese ne ha fatti 5 in 6 (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Bologna in Serie A (dalla più recente): Parma-Bologna 1-2, Bologna-Monza 2-1, Milan-Bologna 2-4, Cagliari-Bologna 0-2, Bologna-Inter 1-3 (V-V-V-V-P).

Le ultime 5 partite dell'Udinese in Serie A (dalla più recente): Venezia-Udinese 2-1, Udinese-Roma 2-5, Parma-Udinese 0-0, Udinese-Milan 0-2, Udinese-Lecce 0-3 (P-P-N-P-P).

I migliori marcatori del Bologna in Serie A: Federico Bernardeschi e Samuel Mbangula con 3 gol.

Il miglior marcatore dell'Udinese in Serie A: Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol.

In panchina Raffaele Palladino per il Bologna e Paolo Zanetti per l'Udinese.

In Serie A Bologna e Udinese si sono affrontate 82 volte: 30 vittorie del Bologna, 26 vittorie dell'Udinese e 26 pareggi. L'ultimo precedente: Bologna-Udinese 1-0 del 23 febbraio 2026 (Serie A).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Udinese-Bologna 4-0 del 4 dicembre 2019 (Coppa Italia).

Bologna-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 13 sfide di Serie A contro il Bologna (8N, 4P): 3-0 il 30 dicembre 2023 (reti di Roberto Pereyra, Lorenzo Lucca e Martín Payero); inoltre, dopo le sconfitte nei due incontri più recenti contro i rossoblù, i bianconeri possono perdere tre gare di fila contro questa avversaria nella competizione per la prima volta dal 2004.

Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime otto gare casalinghe di campionato contro l’Udinese, grazie a tre successi e cinque pareggi: i rossoblù non hanno mai registrato una serie più lunga senza sconfitte in casa contro questa avversaria in Serie A (otto anche tra il 1957 e 1981).

L’Udinese non ha trovato la rete nelle ultime tre gare di campionato contro il Bologna; l’unica volta in cui non è riuscita a segnare in quattro incontri di fila in Serie A contro i rossoblù risale al periodo tra febbraio 2002 e settembre 2003.

Tra le squadre che non hanno trovato alcuna vittoria nelle prime cinque gare stagionali nella storia della Serie A, il Bologna è solo la quarta che è riuscita a trovare cinque successi nelle successive sei, dopo il Milan nel 1931/32, la Roma nel 1974/75 e il Vicenza nel 1977/78 – queste hanno tutte trovato il successo nel 12° incontro stagionale.

L’Udinese ha ottenuto solo cinque punti in questo campionato, frutto di un successo, due pareggi e otto sconfitte: solo una volta nella sua storia ha perso più volte nelle prime 12 gare stagionali di Serie A, nel 1961/62.

Il Bologna ha vinto tutte le ultime quattro gare di campionato con Raffaele Palladino alla guida; l’ultima volta che ha trovato cinque successi consecutivi in Serie A con un allenatore subentrato risale al 1956, sotto la gestione di Aldo Campatelli.

L’Udinese non ha trovato il successo in nessuna delle ultime nove gare di Serie A (1N, 8P); l’unica volta nelle ultime quattro stagioni in cui ha registrato una serie più lunga senza vittorie risale al periodo tra agosto e ottobre 2023 (10).

Il Bologna è l’unica squadra a non aver subito alcun gol su sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A; dall’altra parte, solo il Monza (sette) ha concesso più reti in seguito a un corner rispetto all’Udinese (cinque) nel torneo in corso.

Federico Bernardeschi è andato a segno in ciascuna delle sue ultime due presenze contro l’Udinese in campionato, in entrambe le occasioni da subentrato – non ha mai trovato la rete in tre gare consecutive contro una singola avversaria in Serie A. In aggiunta, il giocatore del Bologna ha tre marcature all’attivo nel torneo in corso, solo una in meno rispetto a tutta la scorsa stagione.

Il Bologna è la squadra contro cui Nicolò Zaniolo ha giocato più partite senza segnare in Serie A (otto); il giocatore dell'Udinese non ha realizzato neanche una rete nelle ultime nove presenze fuori casa in campionato, dopo che nelle prime nove gare esterne con l'Udinese nella competizione aveva realizzato quattro centri.

Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita

Bologna Udinese Partite giocate 11 11 Vittorie 5 1 Pareggi 2 2 Sconfitte 4 8 Gol segnati 16 12 Gol subiti 14 25 Gol subiti per partita 1.3 2.3 Possesso palla (%) 49.5 50.5 Passaggi 4765 5052 Passaggi riusciti 4086 4253 Precisione nei passaggi (%) 85.8 84.2 Tiri 112 119 Tiri in porta 50 49 Tiri in porta sul totale (%) 44.6 41.2 Cross 195 220 Cross riusciti 61 51 Duelli vinti 531 452 Duelli persi 525 456 Calci d'angolo a favore 55 52 Calci d'angolo contro 53 54 Falli subiti 151 104 Falli commessi 144 119 Contrasti 179 149 Contrasti vinti (%) 54.7 67.8 Fuorigioco 25 13 Ammonizioni 22 18 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Serie A e il calendario.

Dove vedere Bologna-Udinese in diretta tv e streaming

Bologna-Udinese si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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