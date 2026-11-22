Cambiare orario, ma non abitudini
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
Dove si gioca la partita:
Stadio: Renato Dall'Ara
Città: Bologna
Capienza: 38279 spettatori12:57
Benvenuti alla diretta di Bologna-Udinese, gara valida per il 12° turno del campionato di Serie A. 12:57
Il match del "Dall'Ara" oppone i padroni di casa, al 9° posto con 17 punti, agli ospiti, in fondo alla classifica a quota 5. 12:59
Dirige l'incontro il signor Livio Marinelli di Tivoli assistito da Berti e Lauri. Quarto Ufficiale Ayroldi. Al VAR Santoro, AVAR Paterna.13:00
Prima della sosta, i felsinei, alla ricerca del quinto successo di fila, hanno espugnato Parma mentre i friulani, la cui una vittoria risale a fine agosto, sono andati ko a Venezia. 13:06
FORMAZIONE BOLOGNA (3-4-3): Skorupski - Darmian, Casale, Theate - Zortea, Ferguson, Pobega, Bernardeschi - Orsolini, Odgaard, Cambiaghi. A disposizione: Pessina, Giacomone, Helland, Moro, Amondarain, Dovbyk, Mbangula, Libra, Alhassane, De Silvestri, Badori, Vitik, Piccoli. 14:39
FORMAZIONE UDINESE (3-4-2-1): Okoye - , Kabasele, Palma, Solet - Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara - Lovric, Ekkelenkamp - Zaniolo. A disposizione: Mrozek, Padelli, Alaba, Zarraga, Bayo, Arizala, Vojvoda, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Gomez, Zanoli, Jovanovic. 15:01
Palladino deve fare a meno di Miranda, sostituito con l'arretramento di Bernardeschi; recuperato Cambiaghi nel tridente d'attacco con Odgaard e Orsolini. Zanetti ha perso Davis e così decide di schierare Zaniolo falso nueve con Lovric e Ekkelenkamp a sostegno; Abankwah a centrocampo con Kabasele in difesa. 14:50
Squadre in campo agli ordini di Marinelli: padroni di casa in maglia rossoblù, ospiti in casacca bianconera. 14:57
INIZIA BOLOGNA-UDINESE! Primo pallone giocato da Zaniolo. 15:02
Subito Bernardeschi in azione, entra in area e calcia: sinistro fuori. 15:02
Abankwah gioca sulla corsia di destra ma perde il rimpallo e la sfera scivola a fondo campo. 15:05
Offside di Orsolini sul passaggio di Zortea. 15:05
ZANIOLO! Karlstrom lancia profondo per Zaniolo che calcia: sinistro potente che scalda i guantoni di Skorupski. 15:07
AMMONITO PALMA: fallo su Cambiaghi. 15:07
Schema di Bernardeschi che pesca Orsolini a centro area: Piotrowski mura in corner. 15:08
COLPO DI TESTA DI LOVRIC! Cross di Abankwah, stacco aereo di Lovric e grande risposta di Skorupski. 15:09
Rovesciata di Orsolini, palla colpita non perfettamente, l'Udinese spazza l'area. 15:10
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Bologna-Udinese è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.
Si gioca domenica 22 novembre alle 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna (38.279 posti).
Arbitra Livio Marinelli, con gli assistenti Alessio Berti e Matteo Lauri; quarto ufficiale Giovanni Ayroldi. Al VAR Alberto Santoro, assistito da Daniele Paterna.
Livio Marinelli
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|39
|Fuorigioco
|12
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|9
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.5
|Falli per cartellino
|4.3
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|22-08-2026
|Serie A
|Inter-Monza 4-1
|30-08-2026
|Serie B
|Arezzo-Palermo 2-3
|11-09-2026
|Serie B
|Benevento-Verona 3-1
|15-09-2026
|Coppa Italia
|Fiorentina-Pisa 3-0
|10-10-2026
|Serie B
|Empoli-Palermo 2-4
|25-10-2026
|Serie A
|Atalanta-Frosinone 4-4
|31-10-2026
|Serie B
|Cremonese-Benevento 2-0
Il Bologna è 9° in classifica con 18 punti in 12 partite (5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte), con 16 gol fatti e 14 subiti.
L'Udinese è 19° con 6 punti in 12 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 8 sconfitte), con 12 gol fatti e 25 subiti.
In casa il Bologna ha fatto 6 punti in 6 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa l'Udinese ne ha fatti 5 in 6 (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Bologna in Serie A (dalla più recente): Parma-Bologna 1-2, Bologna-Monza 2-1, Milan-Bologna 2-4, Cagliari-Bologna 0-2, Bologna-Inter 1-3 (V-V-V-V-P).
Le ultime 5 partite dell'Udinese in Serie A (dalla più recente): Venezia-Udinese 2-1, Udinese-Roma 2-5, Parma-Udinese 0-0, Udinese-Milan 0-2, Udinese-Lecce 0-3 (P-P-N-P-P).
I migliori marcatori del Bologna in Serie A: Federico Bernardeschi e Samuel Mbangula con 3 gol.
Il miglior marcatore dell'Udinese in Serie A: Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol.
In panchina Raffaele Palladino per il Bologna e Paolo Zanetti per l'Udinese.
In Serie A Bologna e Udinese si sono affrontate 82 volte: 30 vittorie del Bologna, 26 vittorie dell'Udinese e 26 pareggi. L'ultimo precedente: Bologna-Udinese 1-0 del 23 febbraio 2026 (Serie A).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Udinese-Bologna 4-0 del 4 dicembre 2019 (Coppa Italia).
Bologna-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita
|Bologna
|Udinese
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|5
|1
|Pareggi
|2
|2
|Sconfitte
|4
|8
|Gol segnati
|16
|12
|Gol subiti
|14
|25
|Gol subiti per partita
|1.3
|2.3
|Possesso palla (%)
|49.5
|50.5
|Passaggi
|4765
|5052
|Passaggi riusciti
|4086
|4253
|Precisione nei passaggi (%)
|85.8
|84.2
|Tiri
|112
|119
|Tiri in porta
|50
|49
|Tiri in porta sul totale (%)
|44.6
|41.2
|Cross
|195
|220
|Cross riusciti
|61
|51
|Duelli vinti
|531
|452
|Duelli persi
|525
|456
|Calci d'angolo a favore
|55
|52
|Calci d'angolo contro
|53
|54
|Falli subiti
|151
|104
|Falli commessi
|144
|119
|Contrasti
|179
|149
|Contrasti vinti (%)
|54.7
|67.8
|Fuorigioco
|25
|13
|Ammonizioni
|22
|18
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Serie A e il calendario.
Dove vedere Bologna-Udinese in diretta tv e streaming
Bologna-Udinese si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
Bologna: tutte le news
Udinese: tutte le news
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI