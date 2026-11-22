La Juventus non ha mai perso in 14 gare casalinghe contro il Venezia in Serie A (11V, 3N); tra le formazioni attualmente nel massimo campionato, i lagunari sono solo una delle due squadre contro cui i bianconeri sono sempre rimasti imbattuti in partite interne nel torneo, insieme al Frosinone (2V, 1N).11:51

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Juventus - Venezia? La gara tra Juventus e Venezia si giocherà domenica 22 novembre 2026 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Juventus - Venezia? L'arbitro del match sarà Alberto Arena Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Juventus - Venezia sarà Davide Ghersini Dove si gioca Juventus - Venezia? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Juventus - Venezia? Stadio Allianz Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Bremer con 3 gol, mentre il capocannoniere del Venezia è Akor Adams con 2 gol Qual è il risultato di Juventus - Venezia? Al 46° minuto del primo tempo il risultato di Juventus - Venezia è 0-0

PREPARTITA

Juventus-Venezia è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.

Si gioca domenica 22 novembre alle 12:30 allo stadio Allianz Stadium di Torino (41.689 posti).

Arbitra Alberto Arena, con gli assistenti Dario Cecconi e Thomas Miniutti; quarto ufficiale Davide Massa. Al VAR Davide Ghersini, assistito da Paolo Silvio Mazzoleni.

Alberto Arena Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 58 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 5 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.6 Falli per cartellino 11.6 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2026 Coppa Italia Palermo-Lecce 2-0 22-08-2026 Serie A Udinese-Como 1-1 30-08-2026 Serie B Pisa-Catanzaro 2-1 12-09-2026 Serie A Atalanta-Cagliari 1-2 11-10-2026 Serie B Modena-Verona 3-2 24-10-2026 Serie A Lazio-Parma 2-1 01-11-2026 Serie B Palermo-Vicenza 3-1

La Juventus è 7° in classifica con 19 punti in 12 partite (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte), con 15 gol fatti e 12 subiti.

Il Venezia è 19° con 7 punti in 12 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 9 sconfitte), con 8 gol fatti e 21 subiti.

In casa la Juventus ha fatto 11 punti in 6 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Venezia ne ha fatto 1 in 6 (0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).

Le ultime 5 partite della Juventus in Serie A (dalla più recente): Fiorentina-Juventus 2-2, Juventus-Napoli 2-0, Genoa-Juventus 2-0, Lecce-Juventus 0-2, Juventus-Lazio 0-3 (N-V-P-V-P).

Le ultime 5 partite del Venezia in Serie A (dalla più recente): Venezia-Udinese 2-1, Como-Venezia 1-0, Venezia-Inter 0-2, Genoa-Venezia 1-0, Venezia-Napoli 1-0 (V-P-P-P-V).

Il miglior marcatore della Juventus in Serie A: Bremer con 3 gol.

I migliori marcatori del Venezia in Serie A: Akor Adams e Antoine Hainaut con 2 gol.

In panchina Luciano Spalletti per la Juventus e Davide Nicola per il Venezia.

In Serie A Juventus e Venezia si sono affrontate 28 volte: 18 vittorie della Juventus, 2 vittorie del Venezia e 8 pareggi. L'ultimo precedente: Venezia-Juventus 2-3 del 25 maggio 2025 (Serie A).

In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Venezia-Juventus 2-2 del 11 novembre 1998 (Coppa Italia).

Juventus-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 14 sfide contro il Venezia in Serie A (11V, 3N), con l'ultimo successo dei lagunari contro i bianconeri che risale al 15 aprile 1962 (3-0 al Penzo).

La Juventus non ha mai perso in 14 gare casalinghe contro il Venezia in Serie A (11V, 3N); tra le formazioni attualmente nel massimo campionato, i lagunari sono solo una delle due squadre contro cui i bianconeri sono sempre rimasti imbattuti in partite interne nel torneo, insieme al Frosinone (2V, 1N).

La Juventus ha guadagnato 22 punti sui 24 possibili considerando le ultime otto partite contro squadre neopromosse in Serie A (7V, 1N), segnando 21 gol nel periodo (2.6 di media) e subendo solo una rete nelle sei gare più recenti contro queste formazioni.

La Juventus ha pareggiato l'ultimo match contro la Fiorentina in campionato e nel 2026 solo una volta ha registrato due pareggi di fila in Serie A: tra fine aprile e inizio maggio (contro Milan ed Hellas Verona in quel caso).

La Juventus non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due partite consecutive nelle ultime 10 gare di Serie A (4V, 3N, 3P); per trovare una striscia più lunga senza ripetere lo stesso esito bisogna tornare a periodo tra gennaio e maggio 1997, quando i bianconeri arrivarono a 13 incontri (7V, 5N, 1P).

Dopo il successo nel match più recente contro l'Udinese, il Venezia potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta dal novembre 2021 (contro Roma e Bologna in quel caso con Paolo Zanetti allenatore).

Il Venezia ha perso tutte le ultime sei trasferte di Serie A e l'ultima volta che ha registrato sette sconfitte fuori casa consecutive nel massimo campionato risale al periodo tra aprile 2000 e settembre 2001.

La prossima sarà la 600ª partita per Luciano Spalletti da allenatore in Serie A (attualmente è a quota 599); il tecnico toscano diventerà il sesto allenatore a raggiungere questo traguardo nella storia del torneo, dopo Carlo Mazzone (792), Nereo Rocco (747), Giovanni Trapattoni (689), Gian Piero Gasperini (648) e Nils Liedholm (635).

Juventus e Venezia sono due delle uniche tre squadre, insieme al Lecce, che hanno un difensore come miglior marcatore della propria squadra in questa stagione di Serie A: per i bianconeri Bremer (tre reti) mentre per i lagunari Antoine Hainaut (due gol, al pari di Akor Adams).

Dopo l'assist contro la Fiorentina e il gol più un passaggio vincete contro l'AZ, Randal Kolo Muani potrebbe prendere parte a una rete in tre presenze di fila con un club tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra maggio e giugno 2025, sempre con la maglia della Juventus (in quel caso un gol contro il Venezia in Serie A, doppietta contro l'Al Ain e un assist contro il Wydad Casablanca nel Mondiale per club).

Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita

Juventus Venezia Partite giocate 11 11 Vittorie 5 2 Pareggi 3 0 Sconfitte 3 9 Gol segnati 15 8 Gol subiti 12 21 Gol subiti per partita 1.1 1.9 Possesso palla (%) 58.1 50.0 Passaggi 5901 5012 Passaggi riusciti 5123 4254 Precisione nei passaggi (%) 86.8 84.9 Tiri 131 110 Tiri in porta 57 44 Tiri in porta sul totale (%) 43.5 40.0 Cross 262 193 Cross riusciti 67 48 Duelli vinti 493 480 Duelli persi 480 460 Calci d'angolo a favore 94 43 Calci d'angolo contro 42 59 Falli subiti 108 91 Falli commessi 137 107 Contrasti 171 173 Contrasti vinti (%) 62.0 54.9 Fuorigioco 31 29 Ammonizioni 16 23 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Serie A e il calendario.

Dove vedere Juventus-Venezia in diretta tv e streaming

Juventus-Venezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 12:00, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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