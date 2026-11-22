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Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Stadium
Città: Torino
Capienza: 41689 spettatori11:46
Benvenuti alla diretta del match tra Juventus e Venezia, valevole per la 12a giornata di Serie A!11:46
La Juventus è reduce dal 2-2 con la Fiorentina, mentre il Venezia arriva dalla vittoria per 2-1 sull'Udinese.11:46
Formazione JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Celik, Bremer, Kelly; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Zhegrova, Alajbegovic; Kolo Muani. 11:47
Formazione VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Lauberbach, Adams. 11:47
Panchina Juventus: Pinsoglio, Neto, Gatti, Conceicao, Boga, Ekhator, Cambiaso, Rugani, Lucumi, Woltemade, Sarr.11:49
Panchina Venezia: Montipò, Schingtienne, Rrahmani, Fanne, Yeboah, Mohammed, Bella Kotchap, Sagrado, Helgason, Dagasso, Duncan, Berardi, Lisman, Fernandez, Gomes.11:49
Le scelte di Spalletti: gioca Zhegrova in avanti con Alajbegovic alle spalle di Kolo Muani. A centrocampo confermato Koopmeiners, dietro gioca Kelly.11:49
Le scelte di Nicola: a sorpresa gioca Lauerbach in avanti e non Yeboah, in mediana torna Busio titolare. Dietro gioca Halhal con Moreno e Jesus.11:50
La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 14 sfide contro il Venezia in Serie A (11V, 3N), con l'ultimo successo dei lagunari contro i bianconeri che risale al 15 aprile 1962 (3-0 al Penzo).11:50
La Juventus non ha mai perso in 14 gare casalinghe contro il Venezia in Serie A (11V, 3N); tra le formazioni attualmente nel massimo campionato, i lagunari sono solo una delle due squadre contro cui i bianconeri sono sempre rimasti imbattuti in partite interne nel torneo, insieme al Frosinone (2V, 1N).11:51
Inizia il primo tempo di JUVENTUS-VENEZIA!12:29
Andamento regolare del match in questi primi minuti. E' la Juventus ad avere il pallino del gioco, il Venezia attende.12:36
Grandissima occasione per Adams che in contropiede non riesce ad essere inicisvo, perfetto Bremer in copertura.12:37
La Juventus non riesce a sfondare. Venezia molto compatto e ben organizzato, ma soprattutto spesso pericoloso in contropiede.12:42
Palla lunga di Celik per Kolo Muani, molto bravo Juan Jesus a contenerlo.12:46
Spunto di Alajbegovic che tenta il cross, non riesce però ad impattare Kolo Muani.12:49
Fase di stallo del match: ritmi bassi, davvero poche emozioni fino a questo momento.12:53
Giocata splendida di Zhegrova che con un tunnel a Busio si mette in proprio e conclude con il mancino. Para Stankovic.12:54
Continua a spingere la Juventus che arriva al tiro sia con Douglas Luiz che con McKennie, para senza problemi Stankovic.13:00
Bella giocata di Busio che tenta il destro a giro, bravo Vicario a deviare in angolo.13:02
Problemi fisici per Alajabegovic, costretto all'ingresso in campo lo staff sanitario della Juventus.13:08
Ci prova Alajbegovic dalla lunga distanza, respinge Hainaut con il destro.13:10
Tanti errori tecnici della Juventus, davvero molto confusionaria.13:11
Cross di Luiz per McKennie che gira di testa, la palla esce di poco fuori a lato.13:17
Concesso 1 minuto di recupero!13:17
Finisce il primo tempo di JUVENTUS-VENEZIA!13:17
La prima frazione di Juventus-Venezia non offre tantissime emozioni. Poche occasioni degne di nota, una Juventus parecchio sterile in fase offensiva ed un Venezia molto compatto e ben organizzato difensivamente. Se non con qualche fiammata di Zhegrova, raramente i bianconeri riescono ad essere pericolosi. A fine primo tempo è 0-0 tra i fischi dello Stadium.13:19
In casa Juventus ovviamente occhio a Woltemade per il secondo tempo, tra le fila del Venezia scalpita invece Yeboah.13:20
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Juventus-Venezia è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.
Si gioca domenica 22 novembre alle 12:30 allo stadio Allianz Stadium di Torino (41.689 posti).
Arbitra Alberto Arena, con gli assistenti Dario Cecconi e Thomas Miniutti; quarto ufficiale Davide Massa. Al VAR Davide Ghersini, assistito da Paolo Silvio Mazzoleni.
Alberto Arena
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|58
|Fuorigioco
|8
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|5
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|1.6
|Falli per cartellino
|11.6
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|17-08-2026
|Coppa Italia
|Palermo-Lecce 2-0
|22-08-2026
|Serie A
|Udinese-Como 1-1
|30-08-2026
|Serie B
|Pisa-Catanzaro 2-1
|12-09-2026
|Serie A
|Atalanta-Cagliari 1-2
|11-10-2026
|Serie B
|Modena-Verona 3-2
|24-10-2026
|Serie A
|Lazio-Parma 2-1
|01-11-2026
|Serie B
|Palermo-Vicenza 3-1
La Juventus è 7° in classifica con 19 punti in 12 partite (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte), con 15 gol fatti e 12 subiti.
Il Venezia è 19° con 7 punti in 12 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 9 sconfitte), con 8 gol fatti e 21 subiti.
In casa la Juventus ha fatto 11 punti in 6 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Venezia ne ha fatto 1 in 6 (0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Juventus in Serie A (dalla più recente): Fiorentina-Juventus 2-2, Juventus-Napoli 2-0, Genoa-Juventus 2-0, Lecce-Juventus 0-2, Juventus-Lazio 0-3 (N-V-P-V-P).
Le ultime 5 partite del Venezia in Serie A (dalla più recente): Venezia-Udinese 2-1, Como-Venezia 1-0, Venezia-Inter 0-2, Genoa-Venezia 1-0, Venezia-Napoli 1-0 (V-P-P-P-V).
Il miglior marcatore della Juventus in Serie A: Bremer con 3 gol.
I migliori marcatori del Venezia in Serie A: Akor Adams e Antoine Hainaut con 2 gol.
In panchina Luciano Spalletti per la Juventus e Davide Nicola per il Venezia.
In Serie A Juventus e Venezia si sono affrontate 28 volte: 18 vittorie della Juventus, 2 vittorie del Venezia e 8 pareggi. L'ultimo precedente: Venezia-Juventus 2-3 del 25 maggio 2025 (Serie A).
In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Venezia-Juventus 2-2 del 11 novembre 1998 (Coppa Italia).
Juventus-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita
|Juventus
|Venezia
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|5
|2
|Pareggi
|3
|0
|Sconfitte
|3
|9
|Gol segnati
|15
|8
|Gol subiti
|12
|21
|Gol subiti per partita
|1.1
|1.9
|Possesso palla (%)
|58.1
|50.0
|Passaggi
|5901
|5012
|Passaggi riusciti
|5123
|4254
|Precisione nei passaggi (%)
|86.8
|84.9
|Tiri
|131
|110
|Tiri in porta
|57
|44
|Tiri in porta sul totale (%)
|43.5
|40.0
|Cross
|262
|193
|Cross riusciti
|67
|48
|Duelli vinti
|493
|480
|Duelli persi
|480
|460
|Calci d'angolo a favore
|94
|43
|Calci d'angolo contro
|42
|59
|Falli subiti
|108
|91
|Falli commessi
|137
|107
|Contrasti
|171
|173
|Contrasti vinti (%)
|62.0
|54.9
|Fuorigioco
|31
|29
|Ammonizioni
|16
|23
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Serie A e il calendario.
Dove vedere Juventus-Venezia in diretta tv e streaming
Juventus-Venezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 12:00, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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