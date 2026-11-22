Nel Milan in difesa con De Winter c’è Diawara al centro, mentre Bartesaghi agirà da terzino sinistro e Gila a destra, parte dalla panchina Pavlovic. Davanti Moreira e Pulisic a supporto di Ramos. Cambio modulo nel Frosinone, privo di Raimondo, il tecnico sceglie Schmid a supporto della coppia leggera formata da Ghedjemis e Kvernadze. In mezzo al campo confermati Calò e Masini.17:26

Il Frosinone nonostante la sconfitta nell'ultimo turno di campionato sta facendo un ottimo campionato e si trova in zona Conference League ad un solo punto da quella di Europa League.15:15

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Milan - Frosinone? La gara tra Milan e Frosinone si giocherà domenica 22 novembre 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Milan - Frosinone? L'arbitro del match sarà Luca Pairetto Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Milan - Frosinone sarà Ivano Pezzuto Dove si gioca Milan - Frosinone? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Milan - Frosinone? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 5 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 8 gol Qual è il risultato di Milan - Frosinone? Al 34° minuto del primo tempo il risultato di Milan - Frosinone è 2-1 Chi ha segnato del Milan? Il marcatore del Milan è stato Gonçalo Ramos al 19' Chi ha segnato del Frosinone? Il marcatore del Frosinone è stato Gabriele Calvani(A) (autogol) al 4' e Patrizio Masini al 25'

PREPARTITA

Milan-Frosinone è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.

Si gioca domenica 22 novembre alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano (75.817 posti).

Arbitra Luca Pairetto, con gli assistenti Domenico Palermo e Paolo Laudato; quarto ufficiale Daniele Chiffi. Al VAR Ivano Pezzuto, assistito da Alessandro Prontera.

Luca Pairetto Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 94 Fuorigioco 28 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 14 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.8 Falli per cartellino 6.7 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie A Napoli-Como 1-2 14-09-2026 Serie A Inter-Udinese 5-3 11-10-2026 Serie A Lecce-Bologna 1-2 28-10-2026 Serie A Venezia-Inter 0-2 08-11-2026 Serie A Napoli-Lazio 1-1

Il Milan è 4° in classifica con 27 punti in 12 partite (8 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 25 gol fatti e 14 subiti.

Il Frosinone è 7° con 20 punti in 12 partite (6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte), con 25 gol fatti e 17 subiti.

In casa il Milan ha fatto 15 punti in 6 partite (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Frosinone ne ha fatti 5 in 6 (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Milan in Serie A (dalla più recente): Genoa-Milan 1-2, Milan-Inter 3-1, Milan-Bologna 2-4, Udinese-Milan 0-2, Milan-Atalanta 3-2 (V-V-P-V-V).

Le ultime 5 partite del Frosinone in Serie A (dalla più recente): Cagliari-Frosinone 1-0, Frosinone-Torino 2-0, Frosinone-Lecce 5-1, Atalanta-Frosinone 4-4, Frosinone-Sassuolo 4-2 (P-V-V-N-V).

I migliori marcatori del Milan in Serie A: Adrien Rabiot e Alphadjo Cisse con 5 gol.

Il miglior marcatore del Frosinone in Serie A: Antonio Raimondo con 8 gol.

In panchina Ruben Filipe Marques Diogo Amorim per il Milan e Massimiliano Alvini per il Frosinone.

In Serie A Milan e Frosinone si sono affrontate 6 volte: 4 vittorie del Milan, 0 vittorie del Frosinone e 2 pareggi. L'ultimo precedente: Frosinone-Milan 2-3 del 3 febbraio 2024 (Serie A).

Milan-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan è imbattuto in tutti e sei i precedenti contro il Frosinone in Serie A (4V, 2N): tra le squadre contro cui non hanno mai perso nella competizione, i rossoneri hanno all’attivo più gare giocate solo contro il Pisa (14 - sei anche contro il Crotone e il Lecco).

Il Milan ha segnato almeno tre gol in ben quattro delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A, producendo complessivamente 15 reti, una media di 2.5 a incontro; solo contro il Pescara (2.9) ha registrato una media più elevata, tra le avversarie affrontate almeno in cinque occasioni (2.5 anche contro Casale e Messina).

Il Frosinone ha vinto sei gare di questo campionato, a fronte di due pareggi e tre sconfitte; solo tre squadre neopromosse negli ultimi 40 anni hanno registrato più successi nelle prime 12 partite stagionali in Serie A: il Bari 1994/95 (sette), il Chievo nel 2001/02 (sette) e l’Hellas Verona nel 2013/14 (sette).

Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque gare di campionato (1P), segnando sempre almeno due gol, dopo che non aveva trovato il successo in tre delle quattro precedenti (3N); l’ultima volta che ha realizzato più di una rete in più partite consecutive in una stagione di Serie A risale al periodo tra settembre 2020 e gennaio 2021, arrivando addirittura a 15.

Nonostante il Frosinone sia rimasto imbattuto in tre delle cinque trasferte di questo campionato (1V, 2N), ha trovato il successo in appena due delle ultime 27 gare esterne disputate in Serie A (incluse precedenti partecipazioni), a fronte di 10 pareggi e 15 sconfitte.

Il Milan non ha trovato la vittoria in quattro delle ultime sette gare di Serie A disputate dopo la sosta delle Nazionali (2N, 2P); dall’altra parte, il Frosinone è rimasto imbattuto in tre degli ultimi cinque incontri del massimo campionato immediatamente successivi a partite dell’Italia (2V, 1N).

Il Frosinone è la squadra che ha effettuato più contropiedi in situazioni di vantaggio in questa Serie A: 22, almeno il doppio rispetto a ogni altra squadra. Dall’altra parte, il Milan è l’unica formazione che non ha concesso neanche un contropiede quando è stata sotto con il punteggio nel torneo in corso.

Solo la Juventus (79) ha effettuato più tiri dalla distanza rispetto al Frosinone (77) in questa Serie A; dall’altro lato, il Milan è la squadra che ha tentato meno conclusioni da fuori area (30) e quella che in percentuale ha concesso più tiri dall’esterno dell’area rispetto al totale subito, il 44%.

Adrien Rabiot è il giocatore che ha portato più punti alla propria squadra grazie ai coinvolgimenti a gol in questa Serie A, ben 10 grazie a cinque reti e quattro assist; nell’ultima giornata di campionato è diventato il primo centrocampista del Milan a partecipare ad almeno una rete in sei presenze di fila in campionato a partire da Kaká nel 2004 (che arrivò a sette).

Solo Matías Soulé (80) ha preso parte a più sequenze terminate con un tiro rispetto a Giacomo Calò (76) in questa Serie A; il giocatore degl Frosinone ha segnato cinque gol nel torneo in corso e solo un centrocampista ha realizzato più reti nelle prime 12 giornate nel massimo campionato con una squadra neopromossa nell’era dei tre punti a vittoria: Hidetoshi Nakata con il Perugia nel 1998/99 (sei).

Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita

Milan Frosinone Partite giocate 11 11 Vittorie 7 6 Pareggi 3 2 Sconfitte 1 3 Gol segnati 23 24 Gol subiti 13 15 Gol subiti per partita 1.2 1.4 Possesso palla (%) 59.0 47.4 Passaggi 6356 3705 Passaggi riusciti 5630 2756 Precisione nei passaggi (%) 88.6 74.4 Tiri 95 165 Tiri in porta 49 75 Tiri in porta sul totale (%) 51.6 45.5 Cross 155 217 Cross riusciti 50 56 Duelli vinti 510 618 Duelli persi 500 597 Calci d'angolo a favore 30 77 Calci d'angolo contro 44 69 Falli subiti 125 132 Falli commessi 109 161 Contrasti 176 223 Contrasti vinti (%) 60.2 61.0 Fuorigioco 11 31 Ammonizioni 21 20 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Serie A e il calendario.

Dove vedere Milan-Frosinone in diretta tv e streaming

Milan-Frosinone si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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