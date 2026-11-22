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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
Città: Milano
Capienza: 75817 spettatori15:13
Il Milan va a caccia di punti per riappropriarsi del quarto posto ora occupato dal Como, a fargli visita una delle rivelazioni del campionato, il Frosinone.15:13
Il Frosinone nonostante la sconfitta nell'ultimo turno di campionato sta facendo un ottimo campionato e si trova in zona Conference League ad un solo punto da quella di Europa League.15:15
Formazione MILAN (4-4-1-1): Maignan - Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi - Moreira, Musah, Modric, Pulisic - Rabiot - Ramos. A disposizione: Pittarella, Torriani, Estupiñan, Pavlovic, Terracciano, Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Camarda.17:13
Formazione FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani - Oyono, Calvani, Monterisi, Cittadini - Masini, Calò - Tchato, Schmid, Kvernadze - Ghedjemis. A disposizione: Desplanches, Pisseri, Akpoguma, Amey, Bîrligea, Bobcek, Cichella, El Azzouzi, Fayed, Fini, Hasa, Terzic, Zerbin.17:14
Nel Milan in difesa con De Winter c’è Diawara al centro, mentre Bartesaghi agirà da terzino sinistro e Gila a destra, parte dalla panchina Pavlovic. Davanti Moreira e Pulisic a supporto di Ramos. Cambio modulo nel Frosinone, privo di Raimondo, il tecnico sceglie Schmid a supporto della coppia leggera formata da Ghedjemis e Kvernadze. In mezzo al campo confermati Calò e Masini.17:26
FISCHIO D’INIZIO DI MILAN - FROSINONE. Arbitra Pairetto.18:01
MASINI! Subito Frosinone, recupero offensivo, Masini dal limite fa partire una conclusione con il destro, palla deviata da Diawara e che tocca la traversa.18:04
GOL! MILAN - Frosinone 1-0! Autogol di Calvani. Palla in profondità per Rabiot che scappa in velocità, il francese entra in area e prova a servire Pulisic, Calvani intercetta ma manda la sfera nella propria porta.
Guarda la scheda del giocatore Gabriele Calvani18:19
Continui capovolgimenti di fronte, partita con un ritmo alto.18:10
Azione in velocità del Milan, Moreira dentro per Ramos che controlla e prova la conclusione deviata in angolo da CIttadini.18:14
Calcio d'angolo di Modric, stacca di testa Ramos ma non inquadra la porta.18:15
Kvernadze sulla sinistra, rientra sul destro e prova la conclusione sul primo palo, Maignan manda in angolo.18:17
GOL! MILAN - Frosinone 2-0! Rete di Ramos. Altra ripartenza del Milan, Moreira viene lanciato in velocità e serve Rabiot, il francese mette un pallone in mezzo che Ramos deve solo depositare in rete.
Guarda la scheda del giocatore Gonçalo Ramos18:22
Il Milan continua a premere rendendo la vita difficile al Frosinone ogni volta che lancia le sue frecce in velocità.18:25
Conclusione di Kvernadze da posizione defilata, palla sull'esterno della rete.18:26
GOL! Milan - FROSINONE 2-1! Rete di Masini. Pallone crossato teso in area, batti e ribatti con la palla che finisce a Masini, bravo in allungo a toccarla quanto basta per anticipare Maignan.
Guarda la scheda del giocatore Patrizio Masini18:28
Mezz'ora di gioco partita piacevole e con molte occasioni da rete.18:33
Cartellino giallo per Cittadini, strattonata ai danni di Rabiot.18:36
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Milan-Frosinone è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.
Si gioca domenica 22 novembre alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano (75.817 posti).
Arbitra Luca Pairetto, con gli assistenti Domenico Palermo e Paolo Laudato; quarto ufficiale Daniele Chiffi. Al VAR Ivano Pezzuto, assistito da Alessandro Prontera.
Luca Pairetto
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|5
|Falli fischiati
|94
|Fuorigioco
|28
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|14
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|2.8
|Falli per cartellino
|6.7
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2026
|Serie A
|Napoli-Como 1-2
|14-09-2026
|Serie A
|Inter-Udinese 5-3
|11-10-2026
|Serie A
|Lecce-Bologna 1-2
|28-10-2026
|Serie A
|Venezia-Inter 0-2
|08-11-2026
|Serie A
|Napoli-Lazio 1-1
Il Milan è 4° in classifica con 27 punti in 12 partite (8 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 25 gol fatti e 14 subiti.
Il Frosinone è 7° con 20 punti in 12 partite (6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte), con 25 gol fatti e 17 subiti.
In casa il Milan ha fatto 15 punti in 6 partite (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Frosinone ne ha fatti 5 in 6 (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Milan in Serie A (dalla più recente): Genoa-Milan 1-2, Milan-Inter 3-1, Milan-Bologna 2-4, Udinese-Milan 0-2, Milan-Atalanta 3-2 (V-V-P-V-V).
Le ultime 5 partite del Frosinone in Serie A (dalla più recente): Cagliari-Frosinone 1-0, Frosinone-Torino 2-0, Frosinone-Lecce 5-1, Atalanta-Frosinone 4-4, Frosinone-Sassuolo 4-2 (P-V-V-N-V).
I migliori marcatori del Milan in Serie A: Adrien Rabiot e Alphadjo Cisse con 5 gol.
Il miglior marcatore del Frosinone in Serie A: Antonio Raimondo con 8 gol.
In panchina Ruben Filipe Marques Diogo Amorim per il Milan e Massimiliano Alvini per il Frosinone.
In Serie A Milan e Frosinone si sono affrontate 6 volte: 4 vittorie del Milan, 0 vittorie del Frosinone e 2 pareggi. L'ultimo precedente: Frosinone-Milan 2-3 del 3 febbraio 2024 (Serie A).
Milan-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita
|Milan
|Frosinone
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|7
|6
|Pareggi
|3
|2
|Sconfitte
|1
|3
|Gol segnati
|23
|24
|Gol subiti
|13
|15
|Gol subiti per partita
|1.2
|1.4
|Possesso palla (%)
|59.0
|47.4
|Passaggi
|6356
|3705
|Passaggi riusciti
|5630
|2756
|Precisione nei passaggi (%)
|88.6
|74.4
|Tiri
|95
|165
|Tiri in porta
|49
|75
|Tiri in porta sul totale (%)
|51.6
|45.5
|Cross
|155
|217
|Cross riusciti
|50
|56
|Duelli vinti
|510
|618
|Duelli persi
|500
|597
|Calci d'angolo a favore
|30
|77
|Calci d'angolo contro
|44
|69
|Falli subiti
|125
|132
|Falli commessi
|109
|161
|Contrasti
|176
|223
|Contrasti vinti (%)
|60.2
|61.0
|Fuorigioco
|11
|31
|Ammonizioni
|21
|20
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Serie A e il calendario.
Dove vedere Milan-Frosinone in diretta tv e streaming
Milan-Frosinone si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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