Il settore ospiti destinato ai tifosi del Genoa è pieno e altri biglietti sono stati messi a disposizione in altri settori data l'alta richiesta. 15:09

In casa Sassuolo tornano titolari Muric e Berardi. Per il Genoa, a infermeria ormai svuotata, c'è molta abbondanza: sulla trequarti Baldanzi e Messias a supporto del solito Osmajic. 14:56

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Sassuolo - Genoa? La gara tra Sassuolo e Genoa si giocherà domenica 22 novembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Sassuolo - Genoa? L'arbitro del match sarà Maria Ferrieri Caputi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Genoa sarà Valerio Marini Dove si gioca Sassuolo - Genoa? La partita si gioca a Reggio Emilia In che stadio si gioca Sassuolo - Genoa? Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 4 gol Qual è il risultato di Sassuolo - Genoa? Al 6° minuto del primo tempo il risultato di Sassuolo - Genoa è 0-0

PREPARTITA

Sassuolo-Genoa è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.

Si gioca domenica 22 novembre alle 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia (23.717 posti).

Arbitra Maria Ferrieri Caputi, con gli assistenti Giuseppe Perrotti e Andrea Zingarelli; quarto ufficiale Maurizio Mariani. Al VAR Valerio Marini, assistito da Gianluca Aureliano.

Maria Ferrieri Caputi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 14 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 4.6 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2026 Coppa Italia Venezia-Modena 3-2 22-08-2026 Serie B Südtirol-Virtus Entella 1-0 10-10-2026 Serie B Benevento-Cesena 2-0 24-10-2026 Serie B Avellino-Calcio Padova 0-1 01-11-2026 Serie A Como-Venezia 1-0

Il Sassuolo è 16° in classifica con 9 punti in 12 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte), con 16 gol fatti e 29 subiti.

Il Genoa è 13° con 14 punti in 12 partite (4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte), con 11 gol fatti e 16 subiti.

In casa il Sassuolo ha fatto 8 punti in 6 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il Genoa ne ha fatti 4 in 5 (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Sassuolo in Serie A (dalla più recente): Roma-Sassuolo 3-0, Sassuolo-Fiorentina 2-4, Sassuolo-Lazio 2-6, Como-Sassuolo 2-0, Frosinone-Sassuolo 4-2 (P-P-P-P-P).

Le ultime 5 partite del Genoa in Serie A (dalla più recente): Genoa-Milan 1-2, Lecce-Genoa 1-2, Genoa-Juventus 2-0, Genoa-Venezia 1-0, Roma-Genoa 2-0 (P-V-V-V-P).

Il miglior marcatore del Sassuolo in Serie A: Vasilije Adzic con 3 gol.

Il miglior marcatore del Genoa in Serie A: Milutin Osmajic con 4 gol.

In panchina Roberto D'Aversa per il Sassuolo e Daniele De Rossi per il Genoa.

In Serie A Sassuolo e Genoa si sono affrontate 22 volte: 8 vittorie del Sassuolo, 9 vittorie del Genoa e 5 pareggi. L'ultimo precedente: Genoa-Sassuolo 2-1 del 12 aprile 2026 (Serie A).

Sassuolo-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Sassuolo, lo stesso numero di successi che aveva ottenuto nelle precedenti 17 gare contro questa avversaria nella competizione (5N, 8P).

Il Sassuolo ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 gare di campionato contro il Genoa (23 centri realizzati, una media di 1.9 a incontro); la formazione neroverde è andata in gol in più gare consecutive solo contro una avversaria in Serie A: la Fiorentina (14, tra il 2018 e il 2025).

Dopo aver vinto sei dei primi otto confronti casalinghi contro il Genoa in Serie A (1N, 1P), il Sassuolo non ha trovato la vittoria nei tre più recenti (1N, 2P). Contro nessuna avversaria i neroverdi hanno registrato più successi interni nella competizione (sei anche contro l’Hellas Verona).

Dopo una serie di quattro sconfitte esterne consecutive, il Genoa ha vinto l’ultima trasferta di campionato (2-1 contro il Lecce); l’ultima volta che ha registrato due successi di fila fuori casa in Serie A sotto la gestione di un singolo allenatore risale addirittura a maggio 2021, con Davide Ballardini.

Il Sassuolo ha perso tutte le ultime cinque partite di campionato, l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di sconfitte consecutive in Serie A risale al periodo tra gennaio e marzo 2014 (sette, tra le gestioni di Eusebio Di Francesco e Alberto Malesani).

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette gare di Serie A giocate dopo la sosta delle Nazionali (3V, 4N) – il Genoa ha pareggiato ben sette degli ultimi 10 incontri di questo tipo (1V, 2P), anche se nei due più recenti ha registrato una sconfitta e una vittoria.

Le partite del Sassuolo sono quelle che hanno visto più gol in questa Serie A (45: 16 a favore, 29 contro); mentre le gare del Genoa ne hanno registrati 27 (11 segnati, 16 subiti), più solo rispetto a gli incontri di Cagliari (25) e Parma (26).

Il Sassuolo è l’unica squadra che non ha trovato alcun gol in seguito a un cross in questa Serie A – dall’altro lato, il Genoa è una delle tre a non averne subiti da queste situazioni di gioco (insieme a Como e Lazio); in aggiunta, le gare dei rossoblù sono le uniche a non aver ancora visto un gol di testa nei cinque grandi campionati europei 2026/27.

Il Genoa è la squadra contro cui Sebastiano Esposito ha segnato più gol in Serie A: tre, con tre maglie differenti (Inter, Empoli e Cagliari); solo due giocatori negli ultimi 65 anni hanno trovato la rete con quattro squadre diverse nella competizione contro una singola avversaria prima di compiere 25 anni: Andrea Pinamonti contro la Roma e Mattia Destro contro l’Udinese.

Stephan El Shaarawy è stato coinvolto in quattro gol nelle sue ultime sette sfide di Serie A contro il Sassuolo (una rete e tre assist); dopo i passaggi vincenti contro Venezia e Lecce, il giocatore del Genoa può servire un assist in tre presenze da titolare di fila per la prima volta nei cinque grandi campionati europei.

Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita

Sassuolo Genoa Partite giocate 11 11 Vittorie 2 4 Pareggi 2 1 Sconfitte 7 6 Gol segnati 16 11 Gol subiti 29 16 Gol subiti per partita 2.6 1.5 Possesso palla (%) 46.7 43.3 Passaggi 5024 4175 Passaggi riusciti 4356 3347 Precisione nei passaggi (%) 86.7 80.2 Tiri 100 85 Tiri in porta 49 34 Tiri in porta sul totale (%) 49.0 40.0 Cross 138 164 Cross riusciti 37 41 Duelli vinti 473 526 Duelli persi 461 495 Calci d'angolo a favore 42 45 Calci d'angolo contro 66 58 Falli subiti 128 122 Falli commessi 110 108 Contrasti 185 197 Contrasti vinti (%) 60.0 57.4 Fuorigioco 29 25 Ammonizioni 15 22 Espulsioni 1 1

La classifica completa di Serie A e il calendario.

Dove vedere Sassuolo-Genoa in diretta tv e streaming

Sassuolo-Genoa si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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