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Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Città: Reggio Emilia
Capienza: 23717 spettatori14:41
Benvenuti alla diretta del match tra Sassuolo e Genoa, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. 14:41
Mister D'Aversa, pronto al debutto, è chiamato a cambiare traiettoria alla stagione dei neroverdi, reduci da cinque sconfitte consecutive. 14:45
Dopo tre vittorie consecutive, il Genoa è inciampato nella sfida contro il Milan ma veleggia mediamente tranquillo attorno a metà classifica.14:47
Il Genoa ha vinto le ultime quattro sfide di Serie A contro il Sassuolo. 14:49
3-4-3 per il Sassuolo: Muric - Walukiewicz, Idzes, Candé - Van Der Brempt, Thorstvedt, Matic, Obrador - Berardi, Esposito, Laurienté. 15:07
3-4-2-1 per il Genoa: Bijlow - Marcandalli, Ostigard, Vasquez - Ehizibue, Amorim, Traoré, Ellertsson - Baldanzi, Messias - Osmajic. 15:01
In casa Sassuolo tornano titolari Muric e Berardi. Per il Genoa, a infermeria ormai svuotata, c'è molta abbondanza: sulla trequarti Baldanzi e Messias a supporto del solito Osmajic. 14:56
Il Sassuolo ha la peggior difesa in questo momento in campionato, con ben ventinove gol subiti in undici giornate.14:57
INIZIA SASSUOLO-GENOA. Prima palla per gli ospiti. 15:02
Piove parecchio a Reggio Emilia. 15:04
Destro dal limite di Laurienté sul fondo. 15:07
Il settore ospiti destinato ai tifosi del Genoa è pieno e altri biglietti sono stati messi a disposizione in altri settori data l'alta richiesta. 15:09
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Sassuolo-Genoa è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.
Si gioca domenica 22 novembre alle 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia (23.717 posti).
Arbitra Maria Ferrieri Caputi, con gli assistenti Giuseppe Perrotti e Andrea Zingarelli; quarto ufficiale Maurizio Mariani. Al VAR Valerio Marini, assistito da Gianluca Aureliano.
Maria Ferrieri Caputi
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|1
|Falli fischiati
|14
|Fuorigioco
|4
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|3
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.0
|Falli per cartellino
|4.6
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|15-08-2026
|Coppa Italia
|Venezia-Modena 3-2
|22-08-2026
|Serie B
|Südtirol-Virtus Entella 1-0
|10-10-2026
|Serie B
|Benevento-Cesena 2-0
|24-10-2026
|Serie B
|Avellino-Calcio Padova 0-1
|01-11-2026
|Serie A
|Como-Venezia 1-0
Il Sassuolo è 16° in classifica con 9 punti in 12 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte), con 16 gol fatti e 29 subiti.
Il Genoa è 13° con 14 punti in 12 partite (4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte), con 11 gol fatti e 16 subiti.
In casa il Sassuolo ha fatto 8 punti in 6 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il Genoa ne ha fatti 4 in 5 (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Sassuolo in Serie A (dalla più recente): Roma-Sassuolo 3-0, Sassuolo-Fiorentina 2-4, Sassuolo-Lazio 2-6, Como-Sassuolo 2-0, Frosinone-Sassuolo 4-2 (P-P-P-P-P).
Le ultime 5 partite del Genoa in Serie A (dalla più recente): Genoa-Milan 1-2, Lecce-Genoa 1-2, Genoa-Juventus 2-0, Genoa-Venezia 1-0, Roma-Genoa 2-0 (P-V-V-V-P).
Il miglior marcatore del Sassuolo in Serie A: Vasilije Adzic con 3 gol.
Il miglior marcatore del Genoa in Serie A: Milutin Osmajic con 4 gol.
In panchina Roberto D'Aversa per il Sassuolo e Daniele De Rossi per il Genoa.
In Serie A Sassuolo e Genoa si sono affrontate 22 volte: 8 vittorie del Sassuolo, 9 vittorie del Genoa e 5 pareggi. L'ultimo precedente: Genoa-Sassuolo 2-1 del 12 aprile 2026 (Serie A).
Sassuolo-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita
|Sassuolo
|Genoa
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|2
|4
|Pareggi
|2
|1
|Sconfitte
|7
|6
|Gol segnati
|16
|11
|Gol subiti
|29
|16
|Gol subiti per partita
|2.6
|1.5
|Possesso palla (%)
|46.7
|43.3
|Passaggi
|5024
|4175
|Passaggi riusciti
|4356
|3347
|Precisione nei passaggi (%)
|86.7
|80.2
|Tiri
|100
|85
|Tiri in porta
|49
|34
|Tiri in porta sul totale (%)
|49.0
|40.0
|Cross
|138
|164
|Cross riusciti
|37
|41
|Duelli vinti
|473
|526
|Duelli persi
|461
|495
|Calci d'angolo a favore
|42
|45
|Calci d'angolo contro
|66
|58
|Falli subiti
|128
|122
|Falli commessi
|110
|108
|Contrasti
|185
|197
|Contrasti vinti (%)
|60.0
|57.4
|Fuorigioco
|29
|25
|Ammonizioni
|15
|22
|Espulsioni
|1
|1
La classifica completa di Serie A e il calendario.
Dove vedere Sassuolo-Genoa in diretta tv e streaming
Sassuolo-Genoa si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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