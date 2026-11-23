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Dove si gioca la partita:
Stadio: U-Power Stadium
Città: Monza
Capienza: 18658 spettatori19:13
Buonasera e benvenuti al posticipo della 12ª giornata di Serie A: è tutto pronto per Monza-Fiorentina.19:13
Per il Monza l'obiettivo è rialzarsi dopo le 4 sconfitte consecutive in campionato: la squadra di Ivan Juric al momento è terzultima con sette punti. Una vittoria questa sera potrebbe far balzare i biancorossi al 14esimo posto con gli stessi punti del Lecce.19:45
Al contrario la Fiorentina è reduce da un buon pareggio contro la Juventus prima della sosta che ha trasmesso fiducia alla squadra. I Viola, dopo un periodo molto complicato, ora non perdono da tre match ma sono riusciti a vincere solo due partite in undici a disposizione. 19:47
FORMAZIONE UFFICIALE MONZA: (3-4-2-1): Thiam - Kouadio, Goglichidze, Carboni -Birindelli, Colombo, Akinsamiro, Mangas - Pessina Robinson - Varela. All. Juric.19:50
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (4-2-3-1): de Gea - Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario - Ndour, Oulai, Mastantuono, Goncalves, Gnonto - Pellegrino. All. Vanoli.19:52
Nel Monza la novità riguarda la porta: gioca Thiam che non partiva titolare dalla quarta giornata. Scelta tattica di Juric nonostante il recupero di Törnqvist. Recuperato anche Pessina che parte dal primo minuto insieme a Robinson alle spalle del solito Varela. A centrocampo Akinsamiro insieme a Colombo. 20:38
Vanoli conferma il sistema di gioco 4-2-3-1, gioca ancora Oulai dal primo minuto, recuperato Ndour che parte titolare. Alle spalle di Pellegrino ci sarà la trequarti composta da Goncalves insieme a Mastantuono e Gnonto, Njie non è ancora al 100%. Recuperato Ranieri che parte dalla panchina, insieme a Dragusin c'è Viery.20:39
Si parte! Comincia Monza-Fiorentina! Primo possesso della squadra ospite. 20:46
Prova subito ad attaccare la Fiorentina, giro palla dei Viola da Mastantuono a Gnonto, poi va alla conclusione Oulai, deviata in corner. 20:48
Dalla bandierina va Goncalves sul primo palo, allontana la difesa biancorossa. 20:48
Riparte il Monza con Varela, lo ferma irregolarmente Dragusin. 20:49
Attacca ancora la Fiorentina, Jimenez prova a servire Mastantuono in area, attento il Monza ora tutto schiacciato dietro. 21:00
Si fa vedere ora il Monza, Varela serve Carboni in area che non trova il tempo per concludere, anticipato da Joao Mario. Ci pensa poi de Gea in presa bassa a recuperare tutto. 20:51
Che rischio per il Monza! Scivola Thiam sul rinvio dal fondo, Oulai vede la porta vuota e va dritto alla conclusione. Thiam in qualche modo riesce a recuperare in tuffo e manda in corner.20:52
Cerca di gestire il match la Fiorentina con il giro palla. 20:59
Ottima chiusura di Colombo su cross di Gnonto, altro angolo - il terzo - per la Fiorentina. 21:01
Mastantuono va sul secondo palo, attento Thiam a respingere dove c'era pronto a colpire di testa Ndour. 21:01
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Monza-Fiorentina è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.
Si gioca lunedì 23 novembre alle 20:45 allo stadio U-Power Stadium di Monza (18.658 posti).
Arbitra Daniele Doveri, con gli assistenti Giacomo Monaco e Ayoub El Filali; quarto ufficiale Kevin Bonacina. Al VAR Manuel Volpi, assistito da Valerio Marini.
Daniele Doveri
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|75
|Fuorigioco
|15
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|12
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.0
|Falli per cartellino
|6.2
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|31-08-2026
|Serie A
|Atalanta-Bologna 1-0
|13-09-2026
|Serie B
|Avellino-Palermo 1-1
|20-09-2026
|Serie A
|Fiorentina-Napoli 1-1
|17-10-2026
|Serie A
|Bologna-Inter 1-3
|28-10-2026
|Serie A
|Genoa-Juventus 2-0
Il Monza è 16° in classifica con 8 punti in 12 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte), con 17 gol fatti e 25 subiti.
La Fiorentina è 14° con 10 punti in 12 partite (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte), con 17 gol fatti e 25 subiti.
In casa il Monza ha fatto 7 punti in 6 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); fuori casa la Fiorentina ne ha fatti 7 in 6 (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Monza in Serie A (dalla più recente): Monza-Atalanta 0-1, Bologna-Monza 2-1, Monza-Napoli 1-4, Torino-Monza 3-2, Monza-Cagliari 4-0 (P-P-P-P-V).
Le ultime 5 partite della Fiorentina in Serie A (dalla più recente): Fiorentina-Juventus 2-2, Sassuolo-Fiorentina 2-4, Fiorentina-Atalanta 2-2, Inter-Fiorentina 2-1, Fiorentina-Como 1-3 (N-V-N-P-P).
Il miglior marcatore del Monza in Serie A: Gustavo Varela con 9 gol.
I migliori marcatori della Fiorentina in Serie A: Mateo Pellegrino e Franco Mastantuono con 4 gol.
In panchina Ivan Juric per il Monza e Paolo Vanoli per la Fiorentina.
In Serie A Monza e Fiorentina si sono affrontate 6 volte: 2 vittorie del Monza, 2 vittorie della Fiorentina e 2 pareggi. L'ultimo precedente: Monza-Fiorentina 2-1 del 13 gennaio 2025 (Serie A).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Fiorentina-Monza 3-1 del 18 agosto 2019 (Coppa Italia).
Monza-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita
|Monza
|Fiorentina
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|2
|2
|Pareggi
|1
|3
|Sconfitte
|8
|6
|Gol segnati
|17
|17
|Gol subiti
|25
|25
|Gol subiti per partita
|2.3
|2.3
|Possesso palla (%)
|44.0
|45.2
|Passaggi
|4206
|4295
|Passaggi riusciti
|3416
|3603
|Precisione nei passaggi (%)
|81.2
|83.9
|Tiri
|114
|138
|Tiri in porta
|62
|56
|Tiri in porta sul totale (%)
|54.4
|40.6
|Cross
|178
|177
|Cross riusciti
|43
|37
|Duelli vinti
|516
|528
|Duelli persi
|547
|562
|Calci d'angolo a favore
|45
|54
|Calci d'angolo contro
|47
|52
|Falli subiti
|108
|135
|Falli commessi
|133
|132
|Contrasti
|186
|182
|Contrasti vinti (%)
|50.0
|58.8
|Fuorigioco
|29
|14
|Ammonizioni
|21
|24
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di Serie A e il calendario.
Dove vedere Monza-Fiorentina in diretta tv e streaming
Monza-Fiorentina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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