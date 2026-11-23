Vanoli conferma il sistema di gioco 4-2-3-1, gioca ancora Oulai dal primo minuto, recuperato Ndour che parte titolare. Alle spalle di Pellegrino ci sarà la trequarti composta da Goncalves insieme a Mastantuono e Gnonto, Njie non è ancora al 100%. Recuperato Ranieri che parte dalla panchina, insieme a Dragusin c'è Viery.20:39

Al contrario la Fiorentina è reduce da un buon pareggio contro la Juventus prima della sosta che ha trasmesso fiducia alla squadra. I Viola, dopo un periodo molto complicato, ora non perdono da tre match ma sono riusciti a vincere solo due partite in undici a disposizione. 19:47

Per il Monza l'obiettivo è rialzarsi dopo le 4 sconfitte consecutive in campionato: la squadra di Ivan Juric al momento è terzultima con sette punti. Una vittoria questa sera potrebbe far balzare i biancorossi al 14esimo posto con gli stessi punti del Lecce.19:45

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Monza - Fiorentina? La gara tra Monza e Fiorentina si giocherà lunedì 23 novembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Monza - Fiorentina? L'arbitro del match sarà Daniele Doveri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Monza - Fiorentina sarà Manuel Volpi Dove si gioca Monza - Fiorentina? La partita si gioca a Monza In che stadio si gioca Monza - Fiorentina? Stadio U-Power Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 9 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Mateo Pellegrino con 4 gol Qual è il risultato di Monza - Fiorentina? Al 16° minuto del primo tempo il risultato di Monza - Fiorentina è 0-0

PREPARTITA

Monza-Fiorentina è valida per la giornata 12 di Serie A 2026/2027.

Si gioca lunedì 23 novembre alle 20:45 allo stadio U-Power Stadium di Monza (18.658 posti).

Arbitra Daniele Doveri, con gli assistenti Giacomo Monaco e Ayoub El Filali; quarto ufficiale Kevin Bonacina. Al VAR Manuel Volpi, assistito da Valerio Marini.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 75 Fuorigioco 15 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 12 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 6.2 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2026 Serie A Atalanta-Bologna 1-0 13-09-2026 Serie B Avellino-Palermo 1-1 20-09-2026 Serie A Fiorentina-Napoli 1-1 17-10-2026 Serie A Bologna-Inter 1-3 28-10-2026 Serie A Genoa-Juventus 2-0

Il Monza è 16° in classifica con 8 punti in 12 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte), con 17 gol fatti e 25 subiti.

La Fiorentina è 14° con 10 punti in 12 partite (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte), con 17 gol fatti e 25 subiti.

In casa il Monza ha fatto 7 punti in 6 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); fuori casa la Fiorentina ne ha fatti 7 in 6 (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Monza in Serie A (dalla più recente): Monza-Atalanta 0-1, Bologna-Monza 2-1, Monza-Napoli 1-4, Torino-Monza 3-2, Monza-Cagliari 4-0 (P-P-P-P-V).

Le ultime 5 partite della Fiorentina in Serie A (dalla più recente): Fiorentina-Juventus 2-2, Sassuolo-Fiorentina 2-4, Fiorentina-Atalanta 2-2, Inter-Fiorentina 2-1, Fiorentina-Como 1-3 (N-V-N-P-P).

Il miglior marcatore del Monza in Serie A: Gustavo Varela con 9 gol.

I migliori marcatori della Fiorentina in Serie A: Mateo Pellegrino e Franco Mastantuono con 4 gol.

In panchina Ivan Juric per il Monza e Paolo Vanoli per la Fiorentina.

In Serie A Monza e Fiorentina si sono affrontate 6 volte: 2 vittorie del Monza, 2 vittorie della Fiorentina e 2 pareggi. L'ultimo precedente: Monza-Fiorentina 2-1 del 13 gennaio 2025 (Serie A).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Fiorentina-Monza 3-1 del 18 agosto 2019 (Coppa Italia).

Monza-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il bilancio tra Fiorentina e Monza in Serie A è in perfetto equilibrio, con due vittorie per parte e due pareggi; tuttavia, entrambi i successi della formazione brianzola sono arrivati in incontri domestici (1P).

La Fiorentina ha trovato il gol in tutti e sei i precedenti di Serie A contro il Monza: solo contro il Liguria (8/8) ha all'attivo più incontri tra le avversarie contro cui è sempre andata a segno nella competizione (6/6 anche contro Lecco e Spezia).

Il Monza ha vinto solo tre delle 24 gare giocate in casa in Serie A dal 2024/25 (5N, 16P), il 13% - la percentuale più bassa tra le formazioni che hanno disputato almeno 20 incontri interni nella competizione nello stesso periodo (13% anche Hellas Verona).

La Fiorentina ha sia segnato che subito gol in ciascuna delle ultime nove gare di campionato: l'unica volta in cui ha registrato una serie più lunga di incontri in cui ha sia trovato che subito gol in una stagione di Serie A risale al periodo tra marzo e maggio 2021 (10).

Il Monza ha perso tutte le ultime quattro gare di campionato, dopo che aveva vinto due delle tre precedenti (1P); solo due volte nella sua storia in Serie A ha registrato più sconfitte consecutive sotto la guida di un singolo allenatore: tra agosto e settembre 2022 con Giovanni Stroppa alla guida (cinque) e tra marzo e maggio 2025, sotto la gestione di Alessandro Nesta (sei).

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime tre gare di campionato (1V, 2N), dopo che aveva perso ben sei delle prime otto di questo torneo; l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga senza sconfitte in un girone d’andata di Serie A risale a settembre-dicembre 2024.

Solo il Sassuolo (29) ha subito più gol rispetto a Monza e Fiorentina in questa Serie A (entrambe 25, così come l’Udinese). La Viola non ha mai fatto peggio dopo 11 gare stagionali nel massimo campionato (eguagliato il primato negativo del 1933/34) mentre per i biancorossi è un record negativo a questo punto del torneo.

Gustavo Varela, a segno nove volte in 10 presenze di Serie A, può diventare il quinto giocatore ad andare in doppia cifra di reti nelle prime 12 giornate nel massimo campionato con una squadra neopromossa nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Gabriel Batistuta (con la Fiorentina nel 1994/95), Dario Hübner (con il Piacenza nel 2001/02), David Trezeguet (con la Juventus nel 2007/08) e Germán Denis (con l’Atalanta nel 2011/12).

Alieu Njie è stato coinvolto in cinque gol nelle sue ultime tre presenze in Serie A (3G, 2A), trovando la rete in ciascuna di queste gare; con 21 anni e 193 giorni il prossimo incontro di campionato, può diventare il secondo giocatore più giovane ad andare a segno in quattro partite di fila in Serie A con la Fiorentina negli ultimi 60 anni, dietro solo a Dusan Vlahovic nel maggio 2021 (21 anni, 100 giorni).

Tra i giocatori con meno di 20 anni, Franco Mastantuono è secondo solo a Lamine Yamal per numero di gol segnati (quattro, come Rodrigo Mora, contro i 10 dello spagnolo), tiri effettuati (44 vs 64) e occasioni create (21 vs 41) nei cinque grandi campionati europei in corso; inoltre, con 19 anni e 101 giorni il giorno della partita, può diventare il terzo giocatore più giovane a segnare cinque gol in Serie A con la Fiorentina, dopo Giuseppe Baldini nel 1941 e Claudio Desolati nel 1974.

Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita

Monza Fiorentina Partite giocate 11 11 Vittorie 2 2 Pareggi 1 3 Sconfitte 8 6 Gol segnati 17 17 Gol subiti 25 25 Gol subiti per partita 2.3 2.3 Possesso palla (%) 44.0 45.2 Passaggi 4206 4295 Passaggi riusciti 3416 3603 Precisione nei passaggi (%) 81.2 83.9 Tiri 114 138 Tiri in porta 62 56 Tiri in porta sul totale (%) 54.4 40.6 Cross 178 177 Cross riusciti 43 37 Duelli vinti 516 528 Duelli persi 547 562 Calci d'angolo a favore 45 54 Calci d'angolo contro 47 52 Falli subiti 108 135 Falli commessi 133 132 Contrasti 186 182 Contrasti vinti (%) 50.0 58.8 Fuorigioco 29 14 Ammonizioni 21 24 Espulsioni 1 0

La classifica completa di Serie A e il calendario.

Dove vedere Monza-Fiorentina in diretta tv e streaming

Monza-Fiorentina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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