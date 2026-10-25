DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Udinese - Milan? La gara tra Udinese e Milan si giocherà domenica 25 ottobre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Udinese - Milan? L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Udinese - Milan sarà Ivano Pezzuto Dove si gioca Udinese - Milan? La partita si gioca a Udine In che stadio si gioca Udinese - Milan? Stadio Bluenergy Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Udinese - Milan? La gara tra Udinese e Milan si è conclusa con il risultato di 0-2 Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Milan? I marcatori del Milan sono stati Christian Pulisic al 6' e Omari Hutchinson al 65'

PREPARTITA

Udinese - Milan è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Milan sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Matteo Marcenaro Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 71 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 12 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.9 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2026 Serie A Roma-Fiorentina 4-0 12-09-2026 Serie A Lazio-Milan 2-2 11-10-2026 Serie A Cagliari-Juventus 1-1

Attualmente l'Udinese si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte); invece il Milan si trova 4° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 9 gol e ne ha subiti 18; il Milan ha segnato 16 gol e ne ha subiti 7.

In casa l'Udinese ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 0 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Torino e il Lecc ottenendo 0 punti.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Sassuolo e l'Atalanta ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Lecce perdendo 0-3 mentre Il Milan ha incontrato l'Atalanta vincendo 3-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ruben Filipe Marques Diogo Amorim è Adrien Rabiot con 4 gol.

Udinese e Milan si sono affrontate 102 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 20 volte, il Milan ha vinto 46 volte mentre i pareggi sono stati 36.

Udinese-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Udinese e Milan non hanno pareggiato nessuna delle ultime otto sfide di Serie A: nel periodo cinque successi rossoneri e tre bianconeri - tra cui uno nel precedente più recente, 3-0 lo scorso 11 aprile.

Nonostante il Milan abbia segnato 24 gol nelle ultime 13 gare di Serie A contro l'Udinese (una media di 1.8 a incontro), non ha trovato la rete in quella più recente - l'ultima volta che i bianconeri hanno registrato due clean sheet consecutivi contro i rossoneri risale al periodo tra il 1993 e il 1994 (due pareggi per 0-0).

Il Milan ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A contro l'Udinese, con uno score aggregato di 10-2; solo una volta è riuscito a trovare quattro successi esterni di fila contro questa avversaria nella competizione, tra il 1999 e il 2001.

L'Udinese ha perso tutte le ultime cinque partite di Serie A, con uno score aggregato di 5-13; l'ultima volta che ha registrato più sconfitte consecutive nel torneo risale al periodo tra febbraio e aprile 2018 (11, con Massimo Oddo in panchina).

Il Milan ha pareggiato ciascuna delle ultime tre trasferte in Serie A; l'ultima volta che ha registrato quattro pari esterni di fila nella competizione risale ad aprile-maggio 2017, con Vincenzo Montella in panchina.

L'Udinese ha perso cinque dello sette gare di questa Serie A (1V, 1N); solo tre volte nella sua storia nella competizione ha registrato più sconfitte nelle prime otto gare stagionali: nel 1960/61 (sei), nel 1961/62 (sette) e nel 2017/18 (sei).

Ruben Amorim è il terzo allenatore a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime sette panchine con il Milan in Serie A, dopo Hector Puricelli nel 1955 (senza sconfitte nelle prime otto) e Luis Carniglia nel 1963 (imbattuto nelle prime 13). I rossoneri possono registrare zero ko nelle prime otto gare stagionali per la terza volta nelle ultime 20 stagioni nella competizione, dopo il 2020/21 e il 2021/22.

Solo Troyes (-9) e Racing Santander (-9) hanno una differenza peggiore tra gol segnati segnati e subiti rispetto all'Udinese considerando solo i secondi tempi di gioco nei cinque grandi campionati europei in corso: -8 per i friulani (come il Borussia M'gladbach) - due centri realizzati e 10 subiti dopo l'intervallo.

L'unica occasione in cui Jurgen Ekkelenkamp ha sia segnato che servito un assist in un incontro di Serie A è stata lo scorso 11 aprile contro il Milan; il giocatore dell'Udinese, che non è ancora andato a segno in casa nel torneo in corso, è il secondo centrocampista con più tiri tentati in questo campionato (20, meno solo dei 35 di Nico Paz) .

Adrien Rabiot ha segnato o fornito un assist in ognuna delle sue ultime quattro presenze in Serie A (tre centri e due passaggi vincenti); gli unici centrocampisti del Milan che sono stati coinvolti in almeno una rete in cinque gare di fila nella competizione da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) sono Hakan Çalhanoglu (nel luglio 2020) e Kaká (nell'ottobre 2004 e nel maggio 2008).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: