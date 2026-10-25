Il Milan si regala la vittoria a Udine grazie alle reti di Pulisic in apertura e Hutchinson nella ripresa. Partita combattuta ma controllata dai rossoneri, l'Udinese prova a rendersi pericolosa ma non riesce quasi mai a creare vere occasioni da gol.
Tre punti importanti per il Milan che aggancia la Roma al terzo posto a 18 lunghezze. L'Udinese alla sesta sconfitta consecutiva rimane ferma a 4 punti.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:43
90'+3'
Fine partita: UDINESE - MILAN 0-2.22:36
90'+1'
Dentro anche Comotto per Loftus Cheek.22:34
90'+1'
Sostituzione nel Milan, entra Camarda per Ramos.22:33
90'
Ci saranno 3 minuti di recupero.22:34
90'
Cartellino giallo per Modric, entrata in ritardo.22:32
87'
Tiro a giro sul secondo palo di Cisse palla a lato.22:30
85'
Finisce la partita di Bartesaghi, al suo posto Cisse.22:29
85'
Conclusione in diagonale di Unai Gomez, palla sul fondo.22:27
83'
Dentro anche Lovric per Kalstrom.22:26
83'
Finisce la partita di Davis, entra Vinciati.22:25
81'
DAVIS! Sponda per l'attaccante che solo davanti a Maignan gli calcia addosso.22:23
79'
Conclusione a giro di Ramos dal limite dell'area, palla alla sinistra di Okoye.22:22
78'
Il Milan gestisce palla ora cercando di far passare i minuti.22:22
74'
TRAVERSA DI RAMOS! Conclusione di prima dopo un rimpallo in area, Okoye la tocca quanto basta per deviare la palla sulla traversa.22:18
73'
Entra anche Musah per Tomori.22:16
73'
Sostituzione nel Milan, entra Loftus-Cheek per Hutchinson.22:15
69'
Davis viene servito in area da Miller, conclusione di potenza che si spegne a lato.22:11
65'
GOL! Udinese - MILAN 0-2! Rete di Hutchinson. Trova il raddoppio il Milan, Jashari calcia di potenza da fuori area, Okoye respinge, Hutchinson sotto porta è il più lesto a deviare la palla in rete.
Doppio cambio nell'Udinese, entra Zaniolo per Vojvoda.22:06
60'
Giocata in velocità del Milan, Bartesaghi denstro per Pulisic che controlla e calcia da posizione defilata, Okoye riesce nell'intervento.22:03
59'
Il Milan prova ad amministare la parttita gestendo palla.22:01
54'
Conclusione con il mancino di Vojvoda dal limite dell'area. Palla alta sopra la traversa.21:57
50'
Udinese più aggressiva in questo avvio di ripresa.21:52
46'
Inizia il secondo tempo di UDINESE - MILAN.21:48
46'
Sostituzione nell'Udinese, entra Miller per Piotrowski.21:48
Partita che si sblocca subito grazie a Pulisic abile a scattare sul filo del fuorigioco su assist di Modric. L'Udinese prova a guadagnare campo ma non riesce quasi mai a rendersi pericolosa se non con tiri dalla distanza. Nel finale il Milan cerca il raddoppio ma manca di precisione.21:33
45'+2'
Fine primo tempo: UDINESE - MILAN 0-1.21:32
45'
Ci saranno 2 minuti di recupero.21:31
45'
BARTESAGHI! Pulisic dentro per Bartesaghi che controlla in area e prova a concludere, ma Abankwah con un recupero provvidenziale devia in angolo.21:31
43'
Cartellino giallo per Karlström, fallo su Hutchinson.21:28
40'
Azione in velocità del Milan, Tomori serve in mezzo dal fondo, la palla è ottima ma Bartesaghi e Pulsic si disturbano al momento di deviare a rete.21:26
39'
Cartellino giallo per Ramos per proteste.21:24
35'
Palma da una manata in faccia a Ramos che rimane a terra dolorante. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per andare al VAR.21:21
32'
Conclusione da fuori area di Vojvoda, Maignan in due tempi salva la sua porta.21:17
29'
Rossoneri che sembrano stare bene e al momento controllano la partita.21:13
27'
Giocata di Pulisic che dal fondo mette un pallone rasoterra in area, Tomori dal lato opposto prova a intercettarla ma non inquadra la porta.21:13
21'
Superato il ventesimo, l'Udinese cresce col passare dei minuti ma Milan avanti con la rete di Pulisic.21:06
17'
Timida reazione dell'Udinese, ma il Milan tiene bene dietro.21:02
12'
Pulisic dentro per Bartesaghi, buon inserimento ma conclusione che non trova lo specchio della porta.20:57
10'
Ci prova Kamara dalla distanza, Maignan non la tiene e devia in angolo.20:56
6'
GOL! Udinese - MILAN 0-1! Rete di Pulisic. Punizione calciata velocemente da Modric che pennella per Pulisic, l'americano scatta sul filo del fuorigioco e solo davanti a Okoye lo batte con un tocco morbido.
Il Milan tiene palla ma ritmo abbastanza basso in questo avvio di gara.20:50
1'
FISCHIO D’INIZIO DI UDINESE - MILAN. Arbitra Marcenaro.20:45
Nell'Udinese, Chakvetadze ed Ekkelenkamp giocano a supporto dell’unica punta Davis. Recuperato Abankwah che giocherà nei tre dietro, rientra anche Zaniolo che si siede inizialmente in panchina. Nel Milan novità Diawara come terzino sinistro, mentre Bartesaghi avanza sulla fascia sinistra a centrocampo, sulla destra invece chance per Hutchinson. In attacco c’è Ramos con alle spalle Pulisic.19:45
Formazione MILAN (4-4-1-1): Maignan - Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara - Hutchinson, Modric, Jashari, Bartesaghi - Pulisic - Ramos. A disposizione: Bouyer, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Comotto, Vladimirov, Ossola, Terracciano, Perera, Cissè, Menon, Vos, Cisse, Camarda, Musah.19:38
La gara tra Udinese e Milan si giocherà domenica 25 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Udinese - Milan?
L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Milan sarà Ivano Pezzuto
Dove si gioca Udinese - Milan?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Milan?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Udinese - Milan?
La gara tra Udinese e Milan si è conclusa con il risultato di 0-2
Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Milan?
I marcatori del Milan sono stati Christian Pulisic al 6' e Omari Hutchinson al 65'
PREPARTITA
Udinese - Milan è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine. Arbitro di Udinese - Milan sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.
Matteo Marcenaro
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
71
Fuorigioco
9
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
12
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
5.9
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2026
Serie A
Roma-Fiorentina 4-0
12-09-2026
Serie A
Lazio-Milan 2-2
11-10-2026
Serie A
Cagliari-Juventus 1-1
Attualmente l'Udinese si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte); invece il Milan si trova 4° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). L'Udinese ha segnato 9 gol e ne ha subiti 18; il Milan ha segnato 16 gol e ne ha subiti 7.
In casa l'Udinese ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 0 sconfitte). L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Torino e il Lecc ottenendo 0 punti. Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Sassuolo e l'Atalanta ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Lecce perdendo 0-3 mentre Il Milan ha incontrato l'Atalanta vincendo 3-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ruben Filipe Marques Diogo Amorim è Adrien Rabiot con 4 gol.
Udinese e Milan si sono affrontate 102 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 20 volte, il Milan ha vinto 46 volte mentre i pareggi sono stati 36.
Udinese-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Udinese e Milan non hanno pareggiato nessuna delle ultime otto sfide di Serie A: nel periodo cinque successi rossoneri e tre bianconeri - tra cui uno nel precedente più recente, 3-0 lo scorso 11 aprile.
Nonostante il Milan abbia segnato 24 gol nelle ultime 13 gare di Serie A contro l'Udinese (una media di 1.8 a incontro), non ha trovato la rete in quella più recente - l'ultima volta che i bianconeri hanno registrato due clean sheet consecutivi contro i rossoneri risale al periodo tra il 1993 e il 1994 (due pareggi per 0-0).
Il Milan ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A contro l'Udinese, con uno score aggregato di 10-2; solo una volta è riuscito a trovare quattro successi esterni di fila contro questa avversaria nella competizione, tra il 1999 e il 2001.
L'Udinese ha perso tutte le ultime cinque partite di Serie A, con uno score aggregato di 5-13; l'ultima volta che ha registrato più sconfitte consecutive nel torneo risale al periodo tra febbraio e aprile 2018 (11, con Massimo Oddo in panchina).
Il Milan ha pareggiato ciascuna delle ultime tre trasferte in Serie A; l'ultima volta che ha registrato quattro pari esterni di fila nella competizione risale ad aprile-maggio 2017, con Vincenzo Montella in panchina.
L'Udinese ha perso cinque dello sette gare di questa Serie A (1V, 1N); solo tre volte nella sua storia nella competizione ha registrato più sconfitte nelle prime otto gare stagionali: nel 1960/61 (sei), nel 1961/62 (sette) e nel 2017/18 (sei).
Ruben Amorim è il terzo allenatore a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime sette panchine con il Milan in Serie A, dopo Hector Puricelli nel 1955 (senza sconfitte nelle prime otto) e Luis Carniglia nel 1963 (imbattuto nelle prime 13). I rossoneri possono registrare zero ko nelle prime otto gare stagionali per la terza volta nelle ultime 20 stagioni nella competizione, dopo il 2020/21 e il 2021/22.
Solo Troyes (-9) e Racing Santander (-9) hanno una differenza peggiore tra gol segnati segnati e subiti rispetto all'Udinese considerando solo i secondi tempi di gioco nei cinque grandi campionati europei in corso: -8 per i friulani (come il Borussia M'gladbach) - due centri realizzati e 10 subiti dopo l'intervallo.
L'unica occasione in cui Jurgen Ekkelenkamp ha sia segnato che servito un assist in un incontro di Serie A è stata lo scorso 11 aprile contro il Milan; il giocatore dell'Udinese, che non è ancora andato a segno in casa nel torneo in corso, è il secondo centrocampista con più tiri tentati in questo campionato (20, meno solo dei 35 di Nico Paz) .
Adrien Rabiot ha segnato o fornito un assist in ognuna delle sue ultime quattro presenze in Serie A (tre centri e due passaggi vincenti); gli unici centrocampisti del Milan che sono stati coinvolti in almeno una rete in cinque gare di fila nella competizione da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) sono Hakan Çalhanoglu (nel luglio 2020) e Kaká (nell'ottobre 2004 e nel maggio 2008).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: