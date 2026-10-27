Partita ricca di emozioni, il Cagliari passa in vantaggio con un rigore di Nzola, ma i giallorossi trovano in pochi minuti i gol di Lulli e Pisilli. Nella ripresa la gara non sembra regalare grandi occasioni da rete, ma nel finale Maldini trova il gol del pareggio. La Roma si riversa in avanti e prima Mora poi Malen regalano la vittoria alla squadra di casa.
La Roma si porta al terzo posto a 21 lunghezze, mentre il Cagliari rimane fermo a 13 punti.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:42
90'+5'
Fine partita: ROMA - CAGLIARI 4-2.22:38
90'+4'
Cartellino giallo per Rodríguez, fallo su Malen.22:37
90'+2'
ANCORA GOLLINI! Accelerazione di Trepy, conclusione insidiosa sul primo palo, ma Gollini devia in angolo.22:35
90'+1'
Dentro anche Trepy per Sugawara.22:34
90'+1'
Sostituzione nel Cagliari entra Massolin per Adopo.22:34
90'
Ci saranno 4 minuti di recupero.22:34
87'
GOL! ROMA - Cagliari 4-2! Rete di Malen. Mora riceve palla da Malen, il portoghese controlla, arriva sul fondo e serve il compagno in mezzo, il bomber giallorosso in due tempi devia la palla in rete.
MENDY! Maldini parte in velocità, serve Mendy in area, conclusione angolata ma Gollini fa una drande intervento.22:24
77'
Mora inventa per Malen, l'attaccante non intercetta bene la sfera.22:21
76'
Nella Roman entra Rensch per Lulli.22:19
76'
Dentro anche Maldini per Fadera.22:19
76'
Nel Cagliari entra Liteta per Deiola.22:19
74'
Ci prova Rodriguez con una conclusione di potenza da fuori area, Gollini devia in angolo.22:17
71'
Entrati nell'utlima fase della gara, la Roma controlla il gioco e cerca di addormentare la partita.22:14
68'
Problemi per Fadera che sembra però poter continuare a giocare.22:11
63'
Sostituzione nel Cagliari, entra Mendy per Nzola.22:06
61'
Nzola difende palla e serve Fadera, il gambiano prova a piazzarla, Gollini devia in angolo.22:05
60'
Ritmi leggermente più bassi in questa fase di gioco.22:03
56'
Dentro anche Malen per Castro.21:59
56'
Doppio cambio nella Roma, entra Mora per De Roon.21:59
53'
Ancora pericoloso il Cagliari, Deiola calcia di prima dal limite, Gollini smanaccia in angolo.21:57
50'
Ripartenza del Cagliari, Fadera scappa via in campo aperto e serve Nzola, l'attaccante controlla male e la palla si spegne sul fondo.21:53
46'
Inizia il secondo tempo di ROMA - CAGLIARI.21:48
46'
Sostituzione nella Roma, entra Wesley per Molina.21:48
Passa in vantaggio il Cagliari con un calcio di rigore di Nzola dopo un tocco di mano in area di Pisilli. La Roma reagisce subito e trova prima il pareggio con Lulli e poco dopo il gol del sorpasso con Pisilli.21:32
45'+1'
Fine primo tempo: ROMA - CAGLIARI 2-1.21:32
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.21:31
43'
Adopo serve Nzola al limite dell'area, controllo e conclusione con il mancino, palla sul fondo.21:30
42'
Continua a premere la Roma, il Cagliari cerca invece di farsi vivo con ripartenze veloci.21:28
37'
Ancora Adopo protagonista con un colpo di testa ben orientato che finisce alla destra di Gollini.21:23
34'
GOLLINI! Grande intervento del portiere giallorosso su una conclusione ravvicinata di Adopo, la palla finisce a Nzola che cerca l'angolo ma la sfera viene deviata in calcio d'angolo.21:21
32'
Corner di Soule, svetta di testa Cristante ma manda a lato.21:18
31'
Ci prova ancora Pisilli con un tiro da fuori area, la palla viene deviata e prende una strana traiettoria che si spegna però sul fondo.21:17
26'
SOULE! Punizione insidiosa calciata sa Soule da posizione defilata, Caprile riesce ad intervenire sulla linea di porta.21:13
25'
Uno due della Roma che ha messo il Cagliari in difficoltà psicologicamente.21:11
21'
GOL! ROMA - Cagliari 2-1! Rete di Pisilli. Lulli dalla destra alza la testa e serve un pallone a mezza altezza in area, conclusione di interno destro che trafigge Caprile.
CALCIO DI RIGORE PER IL CAGLIARI! Feliciani punisce il tocco di mano di Pisilli e indica il dischetto,20:55
8'
Feliciani viene richiamato al VAR!20:54
7'
Check in corso di Feliciani per un possibile tocco di mano di Pisilli in area.20:54
6'
MANCINI! Soule serve il compagno che entra in area dopo una percussione in solitaria, conclusione rasoterra, ma Caprile è reattivo.20:52
3'
Cerca sin da subito di mettere pressione la Roma.20:48
1'
FISCHIO D’INIZIO DI ROMA - CAGLIARI. Arbitra Feliciani.20:46
Nella Roma parte fuori Malen, in attacco spazi oa Castro con Soule e Cristante alle sue spalle. In mezzo al campo giocanp Pisilli e De Roon con Lulli e Molina sulle corsie. Chance per Koulierakis in difesa. Nel Cagliari come terminale offensivo agirà Nzola, dietro a lui Adopo, Fadera, davanti a Caprile terzetto formato da Sugawara, Mina e Rodriguez.20:11
La gara tra Roma e Cagliari si giocherà martedì 27 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Roma - Cagliari?
L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Roma - Cagliari sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Roma - Cagliari?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Roma - Cagliari?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Roma - Cagliari?
La gara tra Roma e Cagliari si è conclusa con il risultato di 4-2
Chi sono stati i marcatori della partita Roma - Cagliari?
I marcatori della Roma sono stati Emanuele Lulli al 15', Niccolò Pisilli al 21', Rodrigo Mora al 85' e Donyell Malen al 87' mentre i marcatori del Cagliari sono stati M'Bala Nzola al 10' e Daniel Maldini al 81'
PREPARTITA
Roma - Cagliari è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 20:45 allo stadio .
Attualmente la Roma si trova 3° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece il Cagliari si trova 9° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). La Roma ha segnato 23 gol e ne ha subiti 8; il Cagliari ha segnato 8 gol e ne ha subiti 13.
In casa la Roma ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Genoa e il Napoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Monza e il Bologna ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Napoli pareggiando 3-3 mentre Il Cagliari ha incontrato il Bologna perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Daniel Maldini con 5 gol.
Roma e Cagliari si sono affrontate 90 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 41 volte, il Cagliari ha vinto 20 volte mentre i pareggi sono stati 29.
Roma-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Roma è l’unica squadra contro cui il Cagliari ha realizzato almeno 100 reti in Serie A (102); tuttavia solo contro l’Inter i rossoblù hanno subito più gol (161) che contro i giallorossi (142) nel massimo campionato.
La Roma ha vinto tutte le ultime cinque partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A, senza subire alcuna rete nelle quattro più recenti; quella rossoblù potrebbe diventare solo la terza avversaria contro cui i giallorossi otterrebbero cinque successi interni di fila con annesso clean sheet nel torneo, dopo il Genoa (sei tra marzo 1974 e ottobre 1983) e Livorno (cinque tra settembre 1947 e settembre 2006).
La Roma ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato (1V): tanti pareggi quanti quelli collezionati dai giallorossi nelle precedenti 20 gare di Serie A (13V, 4P).
La Roma è imbattuta da 16 partite casalinghe consecutive di Serie A (12V, 4N) e potrebbe evitare la sconfitta per più gare interne di fila per la prima volta dal periodo tra dicembre 2015 e febbraio 2017 (24 di fila tra Rudi Garcia e Luciano Spalletti - 20V, 4N) - a quota 16 anche tra luglio 2020 e febbraio 2021 con Paulo Fonseca.
La Roma è la squadra che ha collezionato il maggior numero di clean sheet casalinghi in Serie A nel corso del 2026: nove - tutte vittorie. Nel XXI secolo (dal 2001) solo tre volte i giallorossi hanno ottenuto più successi interni senza subire gol in un singolo anno solare: 2022/23 (11), 2013/14 (10) e 2020/21 (10).
Il Cagliari ha perso gli ultimi due match di campionato senza segnare; l'ultima volta in cui i sardi hanno registrato tre sconfitte di fila rimanendo sempre a secco di gol in Serie A risale al periodo tra agosto e settembre 2024.
Dopo un pareggio e quattro vittorie, il Cagliari ha perso la trasferta più recente di Serie A (0-4 contro il Monza) e potrebbe collezionare due ko esterni consecutivi senza trovare la via del gol in un singolo campionato per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2023 (0-2 contro l'Atalanta e 0-3 contro la Fiorentina, con Claudio Ranieri in panchina).
Il Cagliari è la squadra con la differenza peggiore tra tiri effettuati e tiri subiti in questo campionato: -70, ovvero 78 conclusioni tentate a fronte di ben 148 affrontate; soltanto l'Inter invece ha registrato finora un rapporto migliore (+101) nel torneo in corso rispetto a quello della Roma: 62, ovvero 151 tiri all'attivo contro gli 89 subiti.
Donyell Malen ha disputato tre match consecutivi senza segnare per la prima volta in Serie A. La prima delle sue sei marcature multiple nel torneo è arrivata proprio contro il Cagliari all'Olimpico (doppietta il 9 febbraio 2026).
Solo Christos Mandas (86%) e Mile Svilar (81%, infortunato per questo match) hanno registrato una percentuale di parate più alta di Elia Caprile (78%) e Pierluigi Gollini (77%, come Mike Maignan) tra i portieri con almeno tre presenze in questo campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: