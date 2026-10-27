Nella Roma parte fuori Malen, in attacco spazi oa Castro con Soule e Cristante alle sue spalle. In mezzo al campo giocanp Pisilli e De Roon con Lulli e Molina sulle corsie. Chance per Koulierakis in difesa. Nel Cagliari come terminale offensivo agirà Nzola, dietro a lui Adopo, Fadera, davanti a Caprile terzetto formato da Sugawara, Mina e Rodriguez.20:11

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Roma - Cagliari? La gara tra Roma e Cagliari si giocherà martedì 27 ottobre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Roma - Cagliari? L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Roma - Cagliari sarà Davide Ghersini Dove si gioca Roma - Cagliari? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Roma - Cagliari? Stadio Stadio Olimpico Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Roma - Cagliari? La gara tra Roma e Cagliari si è conclusa con il risultato di 4-2 Chi sono stati i marcatori della partita Roma - Cagliari? I marcatori della Roma sono stati Emanuele Lulli al 15', Niccolò Pisilli al 21', Rodrigo Mora al 85' e Donyell Malen al 87' mentre i marcatori del Cagliari sono stati M'Bala Nzola al 10' e Daniel Maldini al 81'

PREPARTITA

Roma - Cagliari è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 20:45 allo stadio .

Attualmente la Roma si trova 3° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece il Cagliari si trova 9° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

La Roma ha segnato 23 gol e ne ha subiti 8; il Cagliari ha segnato 8 gol e ne ha subiti 13.

In casa la Roma ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Genoa e il Napoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Monza e il Bologna ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Napoli pareggiando 3-3 mentre Il Cagliari ha incontrato il Bologna perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Daniel Maldini con 5 gol.

Roma e Cagliari si sono affrontate 90 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 41 volte, il Cagliari ha vinto 20 volte mentre i pareggi sono stati 29.

Roma-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma è l’unica squadra contro cui il Cagliari ha realizzato almeno 100 reti in Serie A (102); tuttavia solo contro l’Inter i rossoblù hanno subito più gol (161) che contro i giallorossi (142) nel massimo campionato.

La Roma ha vinto tutte le ultime cinque partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A, senza subire alcuna rete nelle quattro più recenti; quella rossoblù potrebbe diventare solo la terza avversaria contro cui i giallorossi otterrebbero cinque successi interni di fila con annesso clean sheet nel torneo, dopo il Genoa (sei tra marzo 1974 e ottobre 1983) e Livorno (cinque tra settembre 1947 e settembre 2006).

La Roma ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato (1V): tanti pareggi quanti quelli collezionati dai giallorossi nelle precedenti 20 gare di Serie A (13V, 4P).

La Roma è imbattuta da 16 partite casalinghe consecutive di Serie A (12V, 4N) e potrebbe evitare la sconfitta per più gare interne di fila per la prima volta dal periodo tra dicembre 2015 e febbraio 2017 (24 di fila tra Rudi Garcia e Luciano Spalletti - 20V, 4N) - a quota 16 anche tra luglio 2020 e febbraio 2021 con Paulo Fonseca.

La Roma è la squadra che ha collezionato il maggior numero di clean sheet casalinghi in Serie A nel corso del 2026: nove - tutte vittorie. Nel XXI secolo (dal 2001) solo tre volte i giallorossi hanno ottenuto più successi interni senza subire gol in un singolo anno solare: 2022/23 (11), 2013/14 (10) e 2020/21 (10).

Il Cagliari ha perso gli ultimi due match di campionato senza segnare; l'ultima volta in cui i sardi hanno registrato tre sconfitte di fila rimanendo sempre a secco di gol in Serie A risale al periodo tra agosto e settembre 2024.

Dopo un pareggio e quattro vittorie, il Cagliari ha perso la trasferta più recente di Serie A (0-4 contro il Monza) e potrebbe collezionare due ko esterni consecutivi senza trovare la via del gol in un singolo campionato per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2023 (0-2 contro l'Atalanta e 0-3 contro la Fiorentina, con Claudio Ranieri in panchina).

Il Cagliari è la squadra con la differenza peggiore tra tiri effettuati e tiri subiti in questo campionato: -70, ovvero 78 conclusioni tentate a fronte di ben 148 affrontate; soltanto l'Inter invece ha registrato finora un rapporto migliore (+101) nel torneo in corso rispetto a quello della Roma: 62, ovvero 151 tiri all'attivo contro gli 89 subiti.

Donyell Malen ha disputato tre match consecutivi senza segnare per la prima volta in Serie A. La prima delle sue sei marcature multiple nel torneo è arrivata proprio contro il Cagliari all'Olimpico (doppietta il 9 febbraio 2026).

Solo Christos Mandas (86%) e Mile Svilar (81%, infortunato per questo match) hanno registrato una percentuale di parate più alta di Elia Caprile (78%) e Pierluigi Gollini (77%, come Mike Maignan) tra i portieri con almeno tre presenze in questo campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: