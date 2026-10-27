Dominio totale della Lazio che ne vince un'altra. In 16 minuti aveva già segnato 3 gol al Sassuolo e ha continuato ad attaccare con la fame di segnare e vincere. È una bella Lazio che fa divertire e che continua il suo sogno. Qualche occasione dietro l'ha lasciata, ma con un atteggiamento così offensivo ci sta. Sassuolo che raccoglie 6 gol, poteva prenderne anche 8, e adesso la situazione si fa preoccupante lato classifica.
E, con questo risultato, la Lazio resta quindi in testa al campionato. 25 punti per i biancocelesti. Tocca all'Inter rispondere mercoledì contro il Venezia. Sassuolo che resta a quota 8 punti con tre sconfitte nelle ultime tre e rischia di farsi risucchiare in zona retrocessione.
La Lazio tornerà in campo domenica 1° novembre, alle 15, in casa contro il Cagliari. Il Sassuolo, invece, giocherà al lunedì in casa contro la Fiorentina alle 18.30.
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Grazie per aver seguito la diretta scritta di Sassuolo-Lazio e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2026-2027.20:29
25 punti in 9 giornate per la Lazio di Gennaro Gattuso. Mai la Lazio ha avuto così tanti punti dopo 9 giornate nella sua storia in Serie A.20:27
90'+2'
E FINISCE QUI!!! La Lazio vince ancora e supera il Sassuolo 6-2 a Reggio Emilia. Lazio sempre capolista del campionato. Per i biancocelesti a segno Taylor, Isaksen, Floriani Mussolini, Zaccagni e Noslin (doppietta)20:26
90'
Due minuti di recupero...20:24
87'
Dall'altra parte è Bowie a provarci con un diagonale mancino, ci arriva Mandas ma lo scozzese era in fuorigioco20:21
86'
Lazio che vive ormai solo di fiammate. Se ci sarà lo spazio si proverà a segnare il settimo, al contrario sarà inutile accelerare (e esagerare). Si fa comunque sentire Gattuso in panchina20:21
83'
ANCORA LAZIO!!! Cancellieri velocissimo a risalire il campo, se la porta sul sinistro e cerca il tiro sul palo più lontano, ma Walukiewicz salva tutto e manda in angolo20:17
82'
Ultimo cambio Sassuolo con Walukiewicz che prende il posto di Caleta-Car20:17
80'
CHANCE LAZIO!!! Zaccagni crossa da sinistra e trova Cancellieri sul secondo palo: colpo di testa che sfiora il palo alla sinistra di Turati. Lazio vicina al settimo gol20:15
77'
Fa sempre la partita la Lazio ma, ovviamente, con ritmo molto più bassi adesso. Visto il 6-2 si può anche rallentare20:12
74'
Candé anticipa su Pinamonti sullo spiovente di Zaccagni20:09
71'
Ultimo cambio per Gattuso che concede 20 minuti circa a Pinamonti. Fuori Noslin, autore di due gol20:05
70'
Aquilani toglie Laurienté per Andrea Ghion. Spazio per il classe 200020:04
68'
Pedraza col lungo in linea per Zaccagni che riesce a rimetterla per Noslin a centro area, ma anticipa tutto Turati20:03
66'
4° gol per Noslin in campionato20:00
65'
GOL! Sassuolo-LAZIO 2-6. Rete di Tijjani Noslin. Su rigore la Lazio non segna, ma arriva comunque il sesto. Doppietta di Noslin che batte Turati con un grandissimo destro da fuori dopo l'assist di Dele-Bashiru. Gol fantastico, con la palla che si infila sotto la traversa.
Fuori Berardi che lascia il posto a Candé. Un difensore in più per il Sassuolo19:58
64'
DOPPIO CAMBIO AQUILANI!!! E cambia anche il Sassuolo con Bowie al posto di Esposito. Lo scozzese va a fare il n° 919:58
64'
Dentro anche Cancellieri al posto di Isaksen. Il danese potrebbe essere l'MVP del match. 1 gol, 1 assist e un rigore conquistato19:57
63'
Dentro anche Pedraza per Nuno Tavares. Gattuso cambia i terzini19:57
62'
TRIPLO CAMBIO GATTUSO!!! Dentro Lazzari al posto di Floriani Mussolini19:56
61'
TURATI PARA UN ALTRO RIGORE!!! Questa volta va a battere Frattesi, ma l'ex Inter calcia al centro e Turati non si fa sorprendere. Sono due i rigori bloccati dal portiere del Sassuolo dopo quello a Zaccagni.19:56
60'
RIGORE PER LA LAZIO!!! Altro penalty per i biancocelesti. Isaksen che salta prima Doig, poi viene steso da Caleta-Car. Netto il rigore19:54
56'
3° gol in campionato per Noslin19:51
56'
GOL! Sassuolo-LAZIO 2-5. Rete di Tijjani Noslin. Arriva comunque la cinquina della Lazio e la realizza Noslin con un destro a giro dal limite a battere Turati. Tutto merito di Zaccagni che va in transizione e poi piazza l'assist per il compagno di reparto.
Laurienté combina con Berardi, va poi al tiro il francese, ma c'è Nuno Tavares a opporsi col corpo19:49
55'
Ammonito poi Berardi per le proteste19:53
54'
E OCCHIO ALLA LAZIO!!! Sulla ripartenza successiva, la Lazio è pericolosa con la girata di Noslin, ma para in due tempi Turati19:48
53'
Berardi cerca la sovrapposizione di Cinquegrano, ma tocca Nuno Tavares. Berardi protesta in maniera vibrante, e la Lazio fa partire il contropiede19:48
50'
TURATI PARA IL RIGORE!!! Pessima conclusione dal dischetto di Zaccagni e Turati la para distendendosi sulla sua sinistra.19:45
49'
RIGORE PER LA LAZIO!!! Dopo aver rivisto l'azione al monitor, viene assegnato il penalty alla Lazio per il tocco di braccio di Cinquegrano.19:44
48'
L'arbitro Zufferli richiamato all'on field review. Sarà lo stesso fischietto friulano a decidere davanti al monitor19:43
48'
ALTRO CHECK DEL VAR!!! C'è da capire se Cinquegrano l'abbia toccata col braccio sul tiro di Zaccagni19:42
47'
La prima conclusione è della Lazio con ZACCAGNI. Isaksen per Dele-Bashiru, allarga per Zaccagni che prova il destro a giro, deviazione di Cinquegrano in angolo19:42
47'
Nel Sassuolo c'è invece l'ingresso di Ibrahim Sulemana che prende il posto di Bakola. Sulemana si inserisce a centrocampo, ma è sicuramente molto più offensivo rispetto a Bakola19:41
47'
Gattuso ha operato un cambio. Dentro Dele-Bashiru che prende il posto di Taylor già ammonito e molto nervoso nel finale. Resta in campo invece Zaccagni nonostante il colpo subito19:40
46'
SI RIPARTE AL MAPEI!!!19:39
Almeno per adesso, il gol di Thorstvedt viene confermato dalla stessa Lega Calcio (quello del momentaneo 1-1). In un primo momento c'era il dubbio venisse assegnata l'autorete di Sutalo, ma è gol del centrocampista del Sassuolo.19:37
Vedremo cosa si inventerà Aquilani per riaprire la partita. Al gol di Sebastiano Esposito c'era ancora qualche speranza, ma la squadra ospite è stata subito lesta a rimettere il +2. Il Sassuolo può comunque attaccare ancora perché, come detto, la stessa Lazio non è stata perfetta in difesa. Ora, invece, Gattuso dovrà cercare di 'calmare' i suoi e riordinare le idee nella propria metà campo. Serve maggiore lucidità in certe letture difensive.19:28
Primo tempo pirotecnico al Mapei. Lazio in vantaggio per 4-2 in casa del Sassuolo grazie ai gol di Taylor, Isaksen, Floriani Mussolini e Zaccagni. L'impressione è che la squadra di Gattuso potesse segnare ad ogni azione offensiva. Di rimando, però, anche la Lazio ha traballato un po' in difesa tra le reti di Thorstvedt e Sebastiano Esposito e quella annullata a Laurienté. Partita ancora aperta? Difficile, considerando gli emiliani in 10 per l'espulsione di Thorstvedt.19:25
45'+8'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 6 gol in 45'. Lazio avanti sul Sassuolo per 4-2. Padroni di casa in 10 per l'espulsione di Thorstvedt19:36
45'+7'
Si sta giocando poco in questo recupero. Ora fallo di Zaccagni su Sebastiano Esposito19:23
45'+4'
Scontro tra Diogo Leite e Berardi in mezzo al campo. Ha la peggio il difensore della Lazio19:22
45'+2'
2° gol in campionato per Zaccagni dopo quello al Venezia19:18
45'+1'
GOL! Sassuolo-LAZIO 2-4. Rete di Zaccagni. La Lazio ristabilisce immediatamente il +2. Assist di Isaksen che, con lo spiovente, trova Zaccagni che di testa batte Turati. Odenthal e Calet-Car immobili e Lipani non è rientrato.
E sono 2 i gol di Sebastiano Esposito in campionato dopo quello segnato qui alla Juventus19:15
43'
GOL! SASSUOLO-Lazio 2-3. Rete di Sebastiano Esposito. Eccolo il Sassuolo che riapre il match. Cambio di campo di Bakola per Cinquegrano: assist per Esposito che se l'appoggia col petto e poi, col destro, batte Mandas. Difesa della Lazio immobile.
Zaccagni cerca il destro a giro dal limite, ma non inquadra la porta. Da questa conclusione, però, il capitano della Lazio dà il segnale di stare bene nonostante l'intervento precedente di Thorstvedt 19:13
40'
Nonostante l'inferiorità numerica, il Sassuolo cerca di chiudere il primo tempo in attacco. Non si sa mai. La partita non è ancora finita e giustamente la squadra di Aquilani ci prova19:11
36'
GOL, ANZI NO!!! Laurienté brucia Floriani Mussolini nello scatto a campo aperto, sterza, torna Floriani Mussolini, ma Laurienté la piazza in rete battendo Mandas. L'arbitro però ferma tutto. Era in fuorigioco sullo scatto l'attaccante del Sassuolo19:07
34'
Di nuovo gioco fermo. A terra Diogo Leite dolorante al polso19:05
33'
Zaccagni si rialza, ma zoppica vistosamente19:04
31'
SASSUOLO IN 10!!! E arriva la doccia fredda per gli emiliani. Arriva anche il rosso per Thorstvedt che entra sulla caviglia di Zaccagni19:03
30'
54% di possesso palla per la Lazio in questa prima mezz'ora di gioco...19:02
29'
Ci prova su calcio di punizione Laurienté, ma il francese calcia alto sopra la traversa19:00
29'
Taylor in ritardo su Lipani. L'autore dell'1-0 viene punito con il cartellino giallo18:59
28'
MA DOVE VA MANDAS??? Il portiere della Lazio esce fino alla trequarti, perde palla, ma non ne approfitta il Sassuolo. Bakola ci mette troppo tempo per controllare e mirare, e la sua conclusione non arriva neanche in porta, bloccata da Leite18:59
27'
Risponde il Sassuolo con la conclusione di Doig dalla distanza, ma il suo sinistro si perde sul fondo18:58
25'
ANCORA LAZIO!!! Taylor fa partire la transizione della Lazio, palla per Noslin che rientra sul destro e fa partire una conclusione potente dal limite che finisce appena sopra la traversa. Chance per il quarto gol.18:56
23'
Berardi cerca Sebastiano Esposito sul secondo palo, l'ex Cagliari cerca la sponda per Laurienté che viene anticipato però da Sutalo18:54
21'
CI PROVA LAURIENTÉ!!! Brutta palla persa di Nuno Tavares, prova ad approfittarne Laurienté che ci prova con l'esterno destro dal limite dell'area, ma colpisce male. Che rischio per la Lazio18:52
18'
E primissimo gol in Serie A per Romano Floriani Mussolini18:50
18'
GOL! Sassuolo-LAZIO 1-3. Rete di Romano Floriani Mussolini. Tutto regolare, quindi. La Lazio fa tris con l'inserimento perfetto di Floriani Mussolini che batte Turati, in spaccata sul secondo palo, sull'assist da sinistra di Taylor. Non c'era fuorigoco
ALTRO CHECK DEL VAR!!! La decisione del fuorigioco è "di campo", ma stanno verificando tutto in sala VAR. Sia di un effettivo fuorigioco di Floriani Mussolini sia che non l'avesse toccato qualcun altro annullando il fuorigioco iniziale.19:42
15'
GOL, ANZI NO!!! Arriva anche la rete di Floriani Mussolini che si inserisce alla perfezione sul secondo palo sull'assist di Taylor, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco19:33
14'
E sono 3 i gol di Isaksen in campionato18:45
13'
GOL! Sassuolo-LAZIO 1-2. Rete di Gustav Isaksen. È il festival del gol in questo avvio di partita. Di nuovo in vantaggio la Lazio con Zaccagni che salta Lipani, assist per Isaksen che col sinistro a giro batte un Turati non proprio perfetto.
Laurienté va al tiro, ma colpisce il suo stesso compagno di squadra Sebastiano Esposito che era in traiettoria. Ritmi alti al Mapei Stadium18:43
8'
2° gol in campionato per Kristian Thorstvedt. Attendiamo però conferme dalla Lega Calcio per capire se il gol verrà effettivamente assegnato al norvegese. Da capire se la deviazione di Sutalo era decisiva per far finire il pallone dentro lo specchio della rete18:40
7'
GOL! SASSUOLO-Lazio 1-1. Rete di Kristian Thorstvedt. Pareggio immediato dei padroni di casa con la girata di Thorstvedt, palla che sbatte contro la spalla di Sutalo e si infila in rete battendo Mandas. L'assist è quello di Doig da sinistra, lanciato in verticale da Laurienté.
Per Taylor è il secondo gol in campionato dopo essersi sbloccato proprio contro il Parma sabato scorso18:37
5'
GOL CONVALIDATO!!! Frattesi non dà fastidio alla visuale di Turati, non l'ha deviata e, quindi, viene convalidato il gol di Taylor. Lazio in vantaggio18:37
4'
Check molto lungo. Ancora non si è presa una decisione. Il sig. Zufferli potrebbe essere richiamato all'on field review per valutare lui stesso la posizione di Frattesi.18:35
3'
CHECK IN SALA VAR!!! Viene valutato un possibile fuorigioco attivo di Frattesi che potrebbe aver disturbato la visuale al portiere Turati. L'arbitro è in attesa di conferme19:42
2'
GOL! Sassuolo-LAZIO 0-1. Rete di Kenneth Taylor. E Lazio subito in vantaggio con l'inserimento di Taylor che allarga per Isaksen, cross in mezzo respinto da Lipani, c'è ancora Taylor che raccoglie e calcia in rete un rigore in movimento.
Il direttore di gara sarà il sig. Luca Zufferli della sezione di Udine. Il fischietto classe '90 sarà coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Miniutti e dal quarto ufficiale, il sig. Paride Tremolada. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, avremo Francesco Cosso (VAR) e Gianluca Aureliano (AVAR).17:44
Sono 24 i precedenti tra Sassuolo e Lazio, con un bilancio che vede in vantaggio i biancocelesti: 14 vittorie oltre a 4 pareggi e 6 hurrà per gli emiliani. L'ultima al Mapei Stadium è stata vinta dal Sassuolo con l'1-0 targato di Fadera. L'ultimo successo della Lazio qui è quello del 21 ottobre: 2-0 con le reti di Felipe Anderson e Luis Alberto.17:42
Solo un cambio, invece, per Gattuso rispetto alla gara di sabato contro il Parma. C'è Diogo Leite in difesa al posto di Provstgaard, col portoghese che era entrato benissimo contro i Ducali proprio al posto del danese dopo l'intervallo. Il tecnico dei biancocelesti vuole testarlo anche dal 1' per vedere a che punto è la sua crescita. Sempre out per infortunio Rovella, Marusic, Gudmundsson e Furlanetto.18:04
Aquilani ne cambia addirittura sei dopo la sconfitta di Como. Torna titolare, in attacco, Sebastiano Esposito che sarà affiancato da Laurienté e Berardi. A centrocampo Thorstvedt e Lipani sostituiscono Matic e Adzic, e cambiano anche le corsie laterali: dentro Cinquegrano e Doig. Tra tutti i cambiamenti, invece, resta in porta Turati che sembra aver sostituito definitivamente Muric, dopo i diversi errori commessi dal kosovaro in questa prima parte di stagione. Fuori per infortunio, invece, Paz, Leysen, Koné e Boloca.18:01
FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Mandas - Floriani Mussolini, J.Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares - Frattesi, Belahyane, K.Taylor - Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gennaro Gattuso. A disposizione: E.Motta, Renzetti - Lazzari, Lu.Pellegrini, Pedraza, Bordon, Provstgaard, Doekhi - Przyborek, Cataldi - Serra, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pinamonti.17:51
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sassuolo si schiera con 4-3-3 in cui figurano: Turati - Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig - Thorstvedt, Bakola, Lipani - Berardi, Seb.Esposito, Laurienté. All. Alberto Aquilani. A disposizione: Muric, Satalino - Walukiewicz, Candé, Van Der Brempt, Idzes, Obrador - Ghion, Adzic, Matic, I.Sulemana - B.Domínguez, Pierini, C.Volpato, Bowie.17:56
22 punti in 8 giornate per la Lazio. Questo è il miglior inizio di sempre per la squadra biancoceleste in Serie A. Neanche la Lazio di Simone Inzaghi (2019-2020) - l'ultima a lottare per lo Scudetto - o la Lazio di Sven-Göran Eriksson (1999-2000) - quella dello Scudetto - avevano conquistato così tanti punti in avvio di stagione.17:38
Ben diversa la situazione in casa Lazio, con la squadra di Gennaro Gattuso che è addirittura in testa al campionato con 7 vittorie e 1 pareggio al pari dell'Inter. Lazio che arriva dai successi contro contro Monza, Juventus e Parma dopo la sosta. L'ultimo match è stato proprio quello col Parma, concluso per 2-1 in casa. Anzi, la squadra di Gattuso sin qui ha vinto tutte le trasferte giocate (con Bologna, Udinese, Venezia e Juventus).17:34
Sassuolo che arriva da due sconfitte e un pareggio dopo la mega sosta per Nazionali. La squadra di Alberto Aquilani ha perso 2-0 col Como nello scorso week end e ancora prima per 4-2 contro il Frosinone. L'ultimo successo risale al 13 settembre scorso, col 3-2 alla Juventus di Luciano Spalletti.17:32
Benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Lazio, gara valida per la Giornata 9 della Serie A Enilive 2026-2027. Si gioca al Mapei Stadium Città del Tricolore di Reggio Emilia.17:30
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori17:30
La gara tra Sassuolo e Lazio si giocherà martedì 27 ottobre 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Lazio?
L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Lazio sarà Francesco Cosso
Dove si gioca Sassuolo - Lazio?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Lazio?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Lazio?
La gara tra Sassuolo e Lazio si è conclusa con il risultato di 2-6
Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Lazio?
I marcatori del Sassuolo sono stati Sebastiano Esposito al 43' mentre i marcatori della Lazio sono stati Josip Sutalo(A) (autogol) al 7', Kenneth Taylor al 2', Gustav Isaksen al 13', Romano Floriani Mussolini al 16', Mattia Zaccagni al 46', Tijjani Noslin al 55' e 65'
PREPARTITA
Sassuolo - Lazio è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 18:30 allo stadio .
Attualmente il Sassuolo si trova 14° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte); invece la Lazio si trova 1° in classifica con 25 punti (frutto di 8 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Sassuolo ha segnato 14 gol e ne ha subiti 22; la Lazio ha segnato 22 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Sassuolo ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Frosinone e il Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, la Juventus e il Parma ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita il Como perdendo 2-0 mentre La Lazio ha incontrato il Parma vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Aquilani è Vasilije Adzic con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gennaro Gattuso è Tijjani Noslin con 4 gol.
Sassuolo e Lazio si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 6 volte, la Lazio ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Sassuolo-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Lazio ha vinto cinque delle ultime sette partite di Serie A contro il Sassuolo (1N, 1P), inclusa la più recente (2-1 lo scorso 9 marzo), dopo che aveva ottenuto soltanto due successi nelle precedenti sette (2N, 3P). In generale, solo Juventus (16) e Napoli (15) hanno vinto più gare nel torneo contro i neroverdi (14, come l'Atalanta).
Dopo l'1-0 del 14 settembre 2025, il Sassuolo potrebbe vincere due partite casalinghe consecutive contro la Lazio in Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscito solo tra maggio e dicembre 2021 (2-0 e 2-1).
Dopo essere andata a segno per sette partite consecutive di Serie A, il Sassuolo è rimasto a secco di gol nella gara più recente (0-2 v Como); la formazione neroverde potrebbe non trovare la via della rete per due gare consecutive del torneo per la prima volta dallo scorso gennaio (tre di fila in quel caso).
Il Sassuolo (2V, 1N) è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A e potrebbe evitare la sconfitta per quattro gare interne di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2023 (sei - 4V, 2N). Inoltre, Alberto Aquilani potrebbe diventare il primo allenatore a non perdere nessuna delle prime quattro partite interne alla guida dei neroverdi nella massima serie.
Dopo le vittorie contro Venezia, Monza, Juventus e Parma, la Lazio potrebbe collezionare cinque successi consecutivi in campionato per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2024 (con Marco Baroni in panchina).
La Lazio, che ha vinto ciascuna delle prime quattro trasferte di questa Serie A, potrebbe collezionare cinque successi nelle prime cinque gare esterne stagionali solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2002/03 (quando arrivò a sette con Roberto Mancini) e il 2017/18 (le prime sei con Simone Inzaghi).
La Lazio è una delle quattro squadre, assieme a Roma, Milan e Inter, a non avere ancora perso in questo campionato; i biancocelesti potrebbero evitare la sconfitta nelle prime nove sfide stagionali di un torneo di Serie A per la quinta volta nella loro storia, la prima dal 1999/2000 (stagione dell'ultimo scudetto conquistato nel massimo torneo dai biancocelesti).
La Lazio è l'unica squadra a non avere ancora subito alcun gol nei primi tempi di questo campionato; l'ultima rete subita dai biancocelesti nei primi 45' minuti di gioco in Serie A risale al 23 maggio scorso, contro il Pisa (rete di Stefano Moreo al 23'). Di contro, nessuna compagine ha subito più reti del Sassuolo nella ripresa: 11 - come l'Udinese - dei quali cinque nei primi 15' dei secondi tempi (record negativo in questa Serie A).
Solo contro Milan (12), Fiorentina e Sampdoria (entrambe 10) Domenico Berardi ha segnato più gol in Serie A che contro la Lazio (nove); inoltre, con una rete, il numero 10 neroverde (attualmente a quota 132) raggiungerebbe Roberto Pruzzo (133) in 40ª posizione dei marcatori più prolifici di tutti i tempi in Serie A.
Tra gli attaccanti che hanno segnato più di un gol in questa Serie A, Gustav Isaksen è il giocatore che ha concluso il minor numero di volte in porta: due reti con due conclusioni nello specchio; inoltre, dopo la marcatura contro la Juventus, potrebbe andare a segno per due trasferte consecutive per la prima volta nella competizione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: