Grazie per aver seguito la diretta scritta di Sassuolo-Lazio e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2026-2027.20:29

25 punti in 9 giornate per la Lazio di Gennaro Gattuso. Mai la Lazio ha avuto così tanti punti dopo 9 giornate nella sua storia in Serie A.20:27

90'+2' E FINISCE QUI!!! La Lazio vince ancora e supera il Sassuolo 6-2 a Reggio Emilia. Lazio sempre capolista del campionato. Per i biancocelesti a segno Taylor, Isaksen, Floriani Mussolini, Zaccagni e Noslin (doppietta)20:26

90' Due minuti di recupero...20:24

87' Dall'altra parte è Bowie a provarci con un diagonale mancino, ci arriva Mandas ma lo scozzese era in fuorigioco20:21

86' Lazio che vive ormai solo di fiammate. Se ci sarà lo spazio si proverà a segnare il settimo, al contrario sarà inutile accelerare (e esagerare). Si fa comunque sentire Gattuso in panchina20:21

83' ANCORA LAZIO!!! Cancellieri velocissimo a risalire il campo, se la porta sul sinistro e cerca il tiro sul palo più lontano, ma Walukiewicz salva tutto e manda in angolo20:17

82' Ultimo cambio Sassuolo con Walukiewicz che prende il posto di Caleta-Car20:17

80' CHANCE LAZIO!!! Zaccagni crossa da sinistra e trova Cancellieri sul secondo palo: colpo di testa che sfiora il palo alla sinistra di Turati. Lazio vicina al settimo gol20:15

77' Fa sempre la partita la Lazio ma, ovviamente, con ritmo molto più bassi adesso. Visto il 6-2 si può anche rallentare20:12

74' Candé anticipa su Pinamonti sullo spiovente di Zaccagni20:09

71' Ultimo cambio per Gattuso che concede 20 minuti circa a Pinamonti. Fuori Noslin, autore di due gol20:05

70' Aquilani toglie Laurienté per Andrea Ghion. Spazio per il classe 200020:04

68' Pedraza col lungo in linea per Zaccagni che riesce a rimetterla per Noslin a centro area, ma anticipa tutto Turati20:03

66' 4° gol per Noslin in campionato20:00

65' GOL! Sassuolo-LAZIO 2-6. Rete di Tijjani Noslin. Su rigore la Lazio non segna, ma arriva comunque il sesto. Doppietta di Noslin che batte Turati con un grandissimo destro da fuori dopo l'assist di Dele-Bashiru. Gol fantastico, con la palla che si infila sotto la traversa.



Guarda la scheda del giocatore Tijjani Noslin20:00

64' Fuori Berardi che lascia il posto a Candé. Un difensore in più per il Sassuolo19:58

64' DOPPIO CAMBIO AQUILANI!!! E cambia anche il Sassuolo con Bowie al posto di Esposito. Lo scozzese va a fare il n° 919:58

64' Dentro anche Cancellieri al posto di Isaksen. Il danese potrebbe essere l'MVP del match. 1 gol, 1 assist e un rigore conquistato19:57

63' Dentro anche Pedraza per Nuno Tavares. Gattuso cambia i terzini19:57

62' TRIPLO CAMBIO GATTUSO!!! Dentro Lazzari al posto di Floriani Mussolini19:56

61' TURATI PARA UN ALTRO RIGORE!!! Questa volta va a battere Frattesi, ma l'ex Inter calcia al centro e Turati non si fa sorprendere. Sono due i rigori bloccati dal portiere del Sassuolo dopo quello a Zaccagni.19:56

60' RIGORE PER LA LAZIO!!! Altro penalty per i biancocelesti. Isaksen che salta prima Doig, poi viene steso da Caleta-Car. Netto il rigore19:54

56' 3° gol in campionato per Noslin19:51

56' GOL! Sassuolo-LAZIO 2-5. Rete di Tijjani Noslin. Arriva comunque la cinquina della Lazio e la realizza Noslin con un destro a giro dal limite a battere Turati. Tutto merito di Zaccagni che va in transizione e poi piazza l'assist per il compagno di reparto.



Guarda la scheda del giocatore Tijjani Noslin19:50

55' Laurienté combina con Berardi, va poi al tiro il francese, ma c'è Nuno Tavares a opporsi col corpo19:49

55' Ammonito poi Berardi per le proteste19:53

54' E OCCHIO ALLA LAZIO!!! Sulla ripartenza successiva, la Lazio è pericolosa con la girata di Noslin, ma para in due tempi Turati19:48

53' Berardi cerca la sovrapposizione di Cinquegrano, ma tocca Nuno Tavares. Berardi protesta in maniera vibrante, e la Lazio fa partire il contropiede19:48

50' TURATI PARA IL RIGORE!!! Pessima conclusione dal dischetto di Zaccagni e Turati la para distendendosi sulla sua sinistra.19:45

49' RIGORE PER LA LAZIO!!! Dopo aver rivisto l'azione al monitor, viene assegnato il penalty alla Lazio per il tocco di braccio di Cinquegrano.19:44

48' L'arbitro Zufferli richiamato all'on field review. Sarà lo stesso fischietto friulano a decidere davanti al monitor19:43

48' ALTRO CHECK DEL VAR!!! C'è da capire se Cinquegrano l'abbia toccata col braccio sul tiro di Zaccagni19:42

47' La prima conclusione è della Lazio con ZACCAGNI. Isaksen per Dele-Bashiru, allarga per Zaccagni che prova il destro a giro, deviazione di Cinquegrano in angolo19:42

47' Nel Sassuolo c'è invece l'ingresso di Ibrahim Sulemana che prende il posto di Bakola. Sulemana si inserisce a centrocampo, ma è sicuramente molto più offensivo rispetto a Bakola19:41

47' Gattuso ha operato un cambio. Dentro Dele-Bashiru che prende il posto di Taylor già ammonito e molto nervoso nel finale. Resta in campo invece Zaccagni nonostante il colpo subito19:40

46' SI RIPARTE AL MAPEI!!!19:39

Almeno per adesso, il gol di Thorstvedt viene confermato dalla stessa Lega Calcio (quello del momentaneo 1-1). In un primo momento c'era il dubbio venisse assegnata l'autorete di Sutalo, ma è gol del centrocampista del Sassuolo.19:37

Vedremo cosa si inventerà Aquilani per riaprire la partita. Al gol di Sebastiano Esposito c'era ancora qualche speranza, ma la squadra ospite è stata subito lesta a rimettere il +2. Il Sassuolo può comunque attaccare ancora perché, come detto, la stessa Lazio non è stata perfetta in difesa. Ora, invece, Gattuso dovrà cercare di 'calmare' i suoi e riordinare le idee nella propria metà campo. Serve maggiore lucidità in certe letture difensive.19:28

Primo tempo pirotecnico al Mapei. Lazio in vantaggio per 4-2 in casa del Sassuolo grazie ai gol di Taylor, Isaksen, Floriani Mussolini e Zaccagni. L'impressione è che la squadra di Gattuso potesse segnare ad ogni azione offensiva. Di rimando, però, anche la Lazio ha traballato un po' in difesa tra le reti di Thorstvedt e Sebastiano Esposito e quella annullata a Laurienté. Partita ancora aperta? Difficile, considerando gli emiliani in 10 per l'espulsione di Thorstvedt.19:25

45'+8' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 6 gol in 45'. Lazio avanti sul Sassuolo per 4-2. Padroni di casa in 10 per l'espulsione di Thorstvedt19:36

45'+7' Si sta giocando poco in questo recupero. Ora fallo di Zaccagni su Sebastiano Esposito19:23

45'+4' Scontro tra Diogo Leite e Berardi in mezzo al campo. Ha la peggio il difensore della Lazio19:22

45'+2' 2° gol in campionato per Zaccagni dopo quello al Venezia19:18

45'+1' GOL! Sassuolo-LAZIO 2-4. Rete di Zaccagni. La Lazio ristabilisce immediatamente il +2. Assist di Isaksen che, con lo spiovente, trova Zaccagni che di testa batte Turati. Odenthal e Calet-Car immobili e Lipani non è rientrato.



Guarda la scheda del giocatore Mattia Zaccagni19:17

45' 6 minuti di recupero...19:18

44' E sono 2 i gol di Sebastiano Esposito in campionato dopo quello segnato qui alla Juventus19:15

43' GOL! SASSUOLO-Lazio 2-3. Rete di Sebastiano Esposito. Eccolo il Sassuolo che riapre il match. Cambio di campo di Bakola per Cinquegrano: assist per Esposito che se l'appoggia col petto e poi, col destro, batte Mandas. Difesa della Lazio immobile.



Guarda la scheda del giocatore Sebastiano Esposito19:14

42' Zaccagni cerca il destro a giro dal limite, ma non inquadra la porta. Da questa conclusione, però, il capitano della Lazio dà il segnale di stare bene nonostante l'intervento precedente di Thorstvedt 19:13

40' Nonostante l'inferiorità numerica, il Sassuolo cerca di chiudere il primo tempo in attacco. Non si sa mai. La partita non è ancora finita e giustamente la squadra di Aquilani ci prova19:11

36' GOL, ANZI NO!!! Laurienté brucia Floriani Mussolini nello scatto a campo aperto, sterza, torna Floriani Mussolini, ma Laurienté la piazza in rete battendo Mandas. L'arbitro però ferma tutto. Era in fuorigioco sullo scatto l'attaccante del Sassuolo19:07

34' Di nuovo gioco fermo. A terra Diogo Leite dolorante al polso19:05

33' Zaccagni si rialza, ma zoppica vistosamente19:04

31' SASSUOLO IN 10!!! E arriva la doccia fredda per gli emiliani. Arriva anche il rosso per Thorstvedt che entra sulla caviglia di Zaccagni19:03

30' 54% di possesso palla per la Lazio in questa prima mezz'ora di gioco...19:02

29' Ci prova su calcio di punizione Laurienté, ma il francese calcia alto sopra la traversa19:00

29' Taylor in ritardo su Lipani. L'autore dell'1-0 viene punito con il cartellino giallo18:59

28' MA DOVE VA MANDAS??? Il portiere della Lazio esce fino alla trequarti, perde palla, ma non ne approfitta il Sassuolo. Bakola ci mette troppo tempo per controllare e mirare, e la sua conclusione non arriva neanche in porta, bloccata da Leite18:59

27' Risponde il Sassuolo con la conclusione di Doig dalla distanza, ma il suo sinistro si perde sul fondo18:58

25' ANCORA LAZIO!!! Taylor fa partire la transizione della Lazio, palla per Noslin che rientra sul destro e fa partire una conclusione potente dal limite che finisce appena sopra la traversa. Chance per il quarto gol.18:56

23' Berardi cerca Sebastiano Esposito sul secondo palo, l'ex Cagliari cerca la sponda per Laurienté che viene anticipato però da Sutalo18:54

21' CI PROVA LAURIENTÉ!!! Brutta palla persa di Nuno Tavares, prova ad approfittarne Laurienté che ci prova con l'esterno destro dal limite dell'area, ma colpisce male. Che rischio per la Lazio18:52

18' E primissimo gol in Serie A per Romano Floriani Mussolini18:50

18' GOL! Sassuolo-LAZIO 1-3. Rete di Romano Floriani Mussolini. Tutto regolare, quindi. La Lazio fa tris con l'inserimento perfetto di Floriani Mussolini che batte Turati, in spaccata sul secondo palo, sull'assist da sinistra di Taylor. Non c'era fuorigoco



Guarda la scheda del giocatore Romano Floriani Mussolini18:50

18' GOL VALIDO!!! Tutto regolare18:49

17' Anche questa volta check molto lungo....18:48

16' ALTRO CHECK DEL VAR!!! La decisione del fuorigioco è "di campo", ma stanno verificando tutto in sala VAR. Sia di un effettivo fuorigioco di Floriani Mussolini sia che non l'avesse toccato qualcun altro annullando il fuorigioco iniziale.19:42

15' GOL, ANZI NO!!! Arriva anche la rete di Floriani Mussolini che si inserisce alla perfezione sul secondo palo sull'assist di Taylor, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco19:33

14' E sono 3 i gol di Isaksen in campionato18:45

13' GOL! Sassuolo-LAZIO 1-2. Rete di Gustav Isaksen. È il festival del gol in questo avvio di partita. Di nuovo in vantaggio la Lazio con Zaccagni che salta Lipani, assist per Isaksen che col sinistro a giro batte un Turati non proprio perfetto.



Guarda la scheda del giocatore Gustav Isaksen18:45

12' Laurienté va al tiro, ma colpisce il suo stesso compagno di squadra Sebastiano Esposito che era in traiettoria. Ritmi alti al Mapei Stadium18:43

8' 2° gol in campionato per Kristian Thorstvedt. Attendiamo però conferme dalla Lega Calcio per capire se il gol verrà effettivamente assegnato al norvegese. Da capire se la deviazione di Sutalo era decisiva per far finire il pallone dentro lo specchio della rete18:40

7' GOL! SASSUOLO-Lazio 1-1. Rete di Kristian Thorstvedt. Pareggio immediato dei padroni di casa con la girata di Thorstvedt, palla che sbatte contro la spalla di Sutalo e si infila in rete battendo Mandas. L'assist è quello di Doig da sinistra, lanciato in verticale da Laurienté.



Guarda la scheda del giocatore Josip Sutalo21:40

6' Per Taylor è il secondo gol in campionato dopo essersi sbloccato proprio contro il Parma sabato scorso18:37

5' GOL CONVALIDATO!!! Frattesi non dà fastidio alla visuale di Turati, non l'ha deviata e, quindi, viene convalidato il gol di Taylor. Lazio in vantaggio18:37

4' Check molto lungo. Ancora non si è presa una decisione. Il sig. Zufferli potrebbe essere richiamato all'on field review per valutare lui stesso la posizione di Frattesi.18:35

3' CHECK IN SALA VAR!!! Viene valutato un possibile fuorigioco attivo di Frattesi che potrebbe aver disturbato la visuale al portiere Turati. L'arbitro è in attesa di conferme19:42

2' GOL! Sassuolo-LAZIO 0-1. Rete di Kenneth Taylor. E Lazio subito in vantaggio con l'inserimento di Taylor che allarga per Isaksen, cross in mezzo respinto da Lipani, c'è ancora Taylor che raccoglie e calcia in rete un rigore in movimento.



Guarda la scheda del giocatore Kenneth Taylor18:34

1' SI PARTE!!! Primo possesso per gli ospiti...18:31

Il direttore di gara sarà il sig. Luca Zufferli della sezione di Udine. Il fischietto classe '90 sarà coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Miniutti e dal quarto ufficiale, il sig. Paride Tremolada. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, avremo Francesco Cosso (VAR) e Gianluca Aureliano (AVAR).17:44

Sono 24 i precedenti tra Sassuolo e Lazio, con un bilancio che vede in vantaggio i biancocelesti: 14 vittorie oltre a 4 pareggi e 6 hurrà per gli emiliani. L'ultima al Mapei Stadium è stata vinta dal Sassuolo con l'1-0 targato di Fadera. L'ultimo successo della Lazio qui è quello del 21 ottobre: 2-0 con le reti di Felipe Anderson e Luis Alberto.17:42

Solo un cambio, invece, per Gattuso rispetto alla gara di sabato contro il Parma. C'è Diogo Leite in difesa al posto di Provstgaard, col portoghese che era entrato benissimo contro i Ducali proprio al posto del danese dopo l'intervallo. Il tecnico dei biancocelesti vuole testarlo anche dal 1' per vedere a che punto è la sua crescita. Sempre out per infortunio Rovella, Marusic, Gudmundsson e Furlanetto.18:04

Aquilani ne cambia addirittura sei dopo la sconfitta di Como. Torna titolare, in attacco, Sebastiano Esposito che sarà affiancato da Laurienté e Berardi. A centrocampo Thorstvedt e Lipani sostituiscono Matic e Adzic, e cambiano anche le corsie laterali: dentro Cinquegrano e Doig. Tra tutti i cambiamenti, invece, resta in porta Turati che sembra aver sostituito definitivamente Muric, dopo i diversi errori commessi dal kosovaro in questa prima parte di stagione. Fuori per infortunio, invece, Paz, Leysen, Koné e Boloca.18:01

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Mandas - Floriani Mussolini, J.Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares - Frattesi, Belahyane, K.Taylor - Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gennaro Gattuso. A disposizione: E.Motta, Renzetti - Lazzari, Lu.Pellegrini, Pedraza, Bordon, Provstgaard, Doekhi - Przyborek, Cataldi - Serra, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pinamonti.17:51

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sassuolo si schiera con 4-3-3 in cui figurano: Turati - Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig - Thorstvedt, Bakola, Lipani - Berardi, Seb.Esposito, Laurienté. All. Alberto Aquilani. A disposizione: Muric, Satalino - Walukiewicz, Candé, Van Der Brempt, Idzes, Obrador - Ghion, Adzic, Matic, I.Sulemana - B.Domínguez, Pierini, C.Volpato, Bowie.17:56

22 punti in 8 giornate per la Lazio. Questo è il miglior inizio di sempre per la squadra biancoceleste in Serie A. Neanche la Lazio di Simone Inzaghi (2019-2020) - l'ultima a lottare per lo Scudetto - o la Lazio di Sven-Göran Eriksson (1999-2000) - quella dello Scudetto - avevano conquistato così tanti punti in avvio di stagione.17:38

Ben diversa la situazione in casa Lazio, con la squadra di Gennaro Gattuso che è addirittura in testa al campionato con 7 vittorie e 1 pareggio al pari dell'Inter. Lazio che arriva dai successi contro contro Monza, Juventus e Parma dopo la sosta. L'ultimo match è stato proprio quello col Parma, concluso per 2-1 in casa. Anzi, la squadra di Gattuso sin qui ha vinto tutte le trasferte giocate (con Bologna, Udinese, Venezia e Juventus).17:34

Sassuolo che arriva da due sconfitte e un pareggio dopo la mega sosta per Nazionali. La squadra di Alberto Aquilani ha perso 2-0 col Como nello scorso week end e ancora prima per 4-2 contro il Frosinone. L'ultimo successo risale al 13 settembre scorso, col 3-2 alla Juventus di Luciano Spalletti.17:32

Benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Lazio, gara valida per la Giornata 9 della Serie A Enilive 2026-2027. Si gioca al Mapei Stadium Città del Tricolore di Reggio Emilia.17:30

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