A Torino vince il Como in rimonta. A sbloccare il match è Ché Adams su assist di Fitz-Jim, bravo a rubare palla in area a Ramon. Nella ripresa, dopo due traverse per il Como e una per il Torino, è proprio il difensore a farsi perdonare e a trovare la rete del pareggio su colpo di testa. Poco dopo Nico Paz anticipa sempre di testa Comuzzo in area e segna la rete del vantaggio. Nel recupero errore di disattenzione di Vlasic che serve involontariamente Baturina: il numero 20 si aggiunge alla lista dei marcatori della serata.

Nel Torino è out Mandragora a causa di un problema al flessore che lo terrà fuori una decina di giorni. Sarà Braganca a sostituirlo dal primo minuto, al suo fianco Fitz-Jim, in panchina Gineitis. In difesa i soliti Coco, Ismajli e Comuzzo, sulle corsie esterne Belghali e Cacciamani, dietro alla coppia Adams-Simeone. 19:50

Parte benissimo la squadra di casa che crea tanto già dai primi minuti ma proprio in quel momento è il Como a sbloccare la partita con un gol - successivamente annullato - di Douvikas. Il Torino continua a insistere e trova la rete del vantaggio grazie a Ché Adams su palla recuperata di Fitz-Jim su Ramon in area. Negli ultimi 15 minuti del primo tempo non molla il Como e cresce con una serie di occasioni senza mai riuscire a pareggiare. 21:39

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Torino - Como? La gara tra Torino e Como si giocherà martedì 27 ottobre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Torino - Como? L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Torino - Como sarà Valerio Marini Dove si gioca Torino - Como? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Torino - Como? Stadio Olimpico Grande Torino Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 3 gol, mentre il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 5 gol Quale è stato il risultato finale di Torino - Como? La gara tra Torino e Como si è conclusa con il risultato di 1-3 Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Como? Il marcatore del Torino è stato Ché Adams al 24' mentre i marcatori del Como sono stati Jacobo Ramón al 81', Nico Paz al 87' e Martin Baturina al 92'

PREPARTITA

Torino - Como è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Como sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 54 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 10 Espulsioni 1 Cartellini per partita 5.5 Falli per cartellino 4.9 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie B Palermo-Juve Stabia 1-0 29-08-2026 Serie A Fiorentina-Frosinone 0-3 12-09-2026 Serie B Calcio Padova-Ascoli 1-0 11-10-2026 Serie A Lazio-Monza 3-1

Attualmente il Torino si trova 8° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Como si trova 4° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Torino ha segnato 14 gol e ne ha subiti 14; il Como ha segnato 17 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Torino ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Como ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Parma e il Monza ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Como nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, la Fiorentina e il Sassuolo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Monza vincendo 3-2 mentre Il Como ha incontrato il Sassuolo vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 5 gol.

Torino e Como si sono affrontate 30 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 14 volte, il Como ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Torino-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Como ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A contro il Torino (1P) - comprese le tre più recenti - già un successo in più rispetto a tutti e 25 i precedenti contro i granata nel massimo campionato (3V, 9N, 13P).

Il Como, nella sfida esterna più recente (1-5 nel novembre 2025), è una delle sole quattro squadre che sono state capaci di segnare più di quattro gol in trasferta contro il Torino in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Napoli (due volte, 3-5 nel marzo 2013 e 0-5 nel maggio 2017), Atalanta (0-7 nel gennaio 2020) e Milan (0-7 nel maggio 2021).

Il Como ha raccolto 17 punti in questo campionato, record per il club lariano dopo otto partite di un singolo torneo di Serie A. I lariani inoltre hanno segnato 14 gol e non hanno mai fatto meglio dopo le loro prime otto gare stagionali (14 anche nel 1950/51) - dopo nove match il loro record di reti è stato di 16, sempre nel 1950/51.

Il Como ha vinto 10 delle 15 trasferte disputate in Serie A nel 2026 (3N, 2P), tanti successi esterni quanti quelli collezionati nelle precedenti 81 gare esterne nel torneo (10V, 27N, 44P). In generale, nel periodo, solo il Barcellona (11) ha ottenuto più vittorie fuori casa nei cinque principali campionati europei.

Il Torino ha vinto nelle ultime tre partite di campionato e non ottiene quattro successi di fila in Serie A dal periodo tra gennaio e febbraio 2015, sotto la guida di Giampiero Ventura.

Il Torino ha raccolto 13 punti finora, miglior risultato per i granata nelle prime otto gare di un torneo di Serie A dal 2017/18 (13 anche in quel caso); in caso di vittoria con il Como, la formazione piemontese salirebbe a 16 punti, registrando il proprio miglior dato nelle prime nove partite di un massimo campionato nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Sono quattro le reti segnate dal Torino da fuori area in questo campionato: meno soltanto delle cinque messe a referto dalla Fiorentina; tuttavia, soltanto una di queste è stata realizzata dalla squadra granata nelle gare interne del torneo in corso, anche se si tratta proprio dell'ultima, contro il Monza, a firma di Rafik Belghali.

Il Como è la squadra che conta il maggior numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria in questa Serie A: 43, più del triplo rispetto a quelle del Torino (13); tuttavia, i granata hanno realizzato da questa situazione di gioco lo stesso numero di gol segnati dalla squadra lariana (due a testa).

Dalla data del suo primo gol in Serie A (29/11/2025), Rafik Belghali (3G, 3A) è uno dei soli quattro difensori a poter vantare almeno tre reti segnate e almeno tre assist nel massimo campionato, insieme a Federico Dimarco (5G, 14A), Gianluca Mancini (4G, 3A) e Davide Zappacosta (3G, 3A).

Dopo la doppietta contro il Sassuolo e la rete contro la Fiorentina, Tasos Douvikas potrebbe segnare in tre match di fila in una singola stagione per la prima volta in Serie A; più in generale, l'ultima volta in cui ha trovato la rete in tre gare consecutive nella stessa stagione in campionato risale al periodo tra maggio e giugno 2023 (cinque in quel caso con l'Utrecht in Eredivisie).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: