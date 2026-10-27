A Torino vince il Como in rimonta. A sbloccare il match è Ché Adams su assist di Fitz-Jim, bravo a rubare palla in area a Ramon. Nella ripresa, dopo due traverse per il Como e una per il Torino, è proprio il difensore a farsi perdonare e a trovare la rete del pareggio su colpo di testa. Poco dopo Nico Paz anticipa sempre di testa Comuzzo in area e segna la rete del vantaggio. Nel recupero errore di disattenzione di Vlasic che serve involontariamente Baturina: il numero 20 si aggiunge alla lista dei marcatori della serata.
Il Torino si ferma così dopo 3 vittorie consecutive e una striscia di imbattibilità di quattro giornate e rimane ottavo con 13 punti, uno in meno della Juventus che deve ancora scendere in campo. Punti importanti invece per il Como che vola al quarto posto risuperando il Milan, in attesa della sfida dei rossoneri contro il Bologna.
Qualche giorno e si torna già in campo per la decima giornata: il Torino affronterà il Frosinone in trasferta domenica alle ore 15.00, per il Como c'è il Venezia alle 12.30.
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Statistiche
Dallo Stadio Olimpico Grande Torino è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Torino-Como! Arrivederci e alla prossima di Serie A! Buona serata!22:49
90'+5'
Fine partita! Torino-Como 1-3! Al gol di Ché Adams rispondono le reti di Ramon, Nico Paz e Baturina. 22:44
90'+4'
Non smette di attaccare il Como nonostante il vantaggio, Patterson rimedia fallo in attacco. 22:43
90'+2'
GOL! Torino-COMO 1-3! Rete di Baturina! Errore di Vlasic che serve involontariamente Baturina tutto solo davanti a Perri, il numero 20 si sistema e conclude in porta senza troppe difficoltà!
Abate effettua gli ultimi cambi: Rafik Belghali esce per Gaetano Oristanio.22:38
87'
Assist di Yan Bueno Couto dalla destra preciso nell'area piccola dove c'è Nico Paz. 22:38
87'
GOL! Torino-COMO 1-2! Rete di Nico Paz! Ci ha pensato il numero 10 a ribaltare il risultato! Couto dalla destra va al cross in area, Nico Paz stacca in anticipo su Comuzzo e la infilza alle spalle di Perri!
Entrato da poco, è costretto già a lasciare il campo Jayden Addai a causa di un infortunio, entra Samuele Ricci.22:27
77'
Ancora una traversa del Como! Questa volta è Baturina che da fermo si inventa una traiettoria in pallonetto, Perri osserva solo e la palla si stampa sulla traversa! 22:26
74'
Esce Giovanni Simeone per Sandro Kulenovic.22:24
74'
Che occasione per il Torino! Braganca serve Gineitis, il centrocampista va al tiro con il mancino da posizione defilata, Sanchez si allunga in scivolata e in qualche modo para con il piede! 22:24
72'
Belghali ferma irregolarmente Kaiki e si procura giallo. 22:21
71'
Ci prova Nico Paz di prima, la palla termina molto alta. 22:20
70'
Nel Como esce Álex Valle per Kaiki Bruno da Silva.22:19
70'
Fallo di Patterson su Couto, il Como conquista un calcio di punizione dalle parti della bandierina. 22:19
68'
Brivido per il Torino! Rischia qualcosa Comuzzo con una deviazione, attento Perri in tuffo a parare. 22:17
67'
Ancora una ripartenza del Torino, Braganca supera Nico Paz e fa avanzare i suoi. Vlasic sul momento del tiro non riesce però a coordinarsi bene e spara alto. 22:17
65'
Un'altra grande azione corale del Torino, l'ultimo passaggio a Simeone arriva un pelo in ritardo e soprende l'argentino in fuorigioco. 22:14
60'
Che parata di Sanchez! Miracolo del portiere del Como! Da corner colpisce di testa Simeone, il portiere respinge e la palla successivamente becca la traversa! 22:10
59'
Pericoloso il Torino! Simeone supera con il fisico Kempf, Belghali con intesità dribbla e va al tiro sul primo palo, conclusione respinta in corner! 22:09
58'
Finisce la partita di Máximo Perrone, dentro Jayden Addai.22:07
58'
Primi cambi anche per il Como: esce Maxence Caqueret per Martin Baturina.22:07
55'
Finisce la partita di Kian Fitz-Jim, dentro Gvidas Gineitis.22:05
55'
Primi cambi per il Torino: esce Alessio Cacciamani, al suo posto Nathan Patterson.22:05
54'
Traversa del Como! Caqueret va a botta sicura, il tuo tiro colpisce il palo! Che occasione per la squadra di Fabregas! 22:06
52'
Continua ad attaccare il Como dalle fasce con Milla, sempre attenta la difesa granata. 22:01
51'
Bell'azione del Torino in contropiede con Adams che serve Fitz-Jim, l'ex Ajax non sfrutta il vantaggio con un colpo di tacco consentendo il recupero agli avversari. 22:02
48'
Tentativo di Milla dalla distanza, il suo tiro con il destro termina a lato.21:57
46'
Al momento nessun cambio: si riparte con gli stessi 22 per parte. 21:55
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Torino-Como!21:54
Attenzione a Cacciamani, accacciato durante il primo tempo. Al suo posto è pronto a entrare Patterson. Il Como potrebbe giocarsi le carte Baturina e Addai.21:41
Parte benissimo la squadra di casa che crea tanto già dai primi minuti ma proprio in quel momento è il Como a sbloccare la partita con un gol - successivamente annullato - di Douvikas. Il Torino continua a insistere e trova la rete del vantaggio grazie a Ché Adams su palla recuperata di Fitz-Jim su Ramon in area. Negli ultimi 15 minuti del primo tempo non molla il Como e cresce con una serie di occasioni senza mai riuscire a pareggiare. 21:39
45'+3'
Fine primo tempo! Torino-Como 1-0! Rete di Ché Adams! 21:37
45'+1'
Prova a partire in contropiede il Torino, Collu ferma tutto per posizione di fuorigioco. 21:34
45'
Segnalati tre minuti di recupero. 21:34
43'
Cross sul palo lontano, Saul Coco manda in calcio d'angolo evitando l'intervento di Perrone. 21:32
42'
Da Cunha sfiora il pareggio! Gran cross di Nico Paz sul secondo palo, Belghali allontana ma serve involontariamente il centrocampista del Como: Da Cunha calcia potente di controbalzo ma la palla termina fuori! 21:30
40'
Cross basso di Valle in area, viene anticipato Douvikas. Continua ad attaccare il Como che ha alzato il ritmo del pressing. 21:29
37'
Prova a insistere il Como, cross in area, Belghali anticipa Kempf e devia in angolo. 21:27
32'
Che riflesso di Perri! Ramon a un metro dalla porta spizza di testa, la palla finisce tra le braccia del portiere del Torino che in due tempi riesce a parare. 21:21
31'
Ci prova il Como, Milla va al traversone per i compagni in area, esce Perri che anticipa tutti. 21:20
29'
Entra lo staff medico per l'esterno del Torino che al momento però sembra stringere i denti. 21:17
28'
Gioco momentaneamente fermo, c'è un problema per Cacciamani. 21:16
26'
Brivido! Che occasione per il Como! La palla passa nell'area piccola davanti a Perri, c'è una deviazione con la punta di Douvikas ma non basta! La palla esce di pochissimo dall'altra parte della porta. 21:15
24'
Gran recupero in area di Kian Fitz-Jim, bravo a rubare palla a Ramon e a servire il compagno. 21:14
24'
GOL! TORINO-Como 1-0! Ché Adams! Errore della difesa del Como, Ramon si fa soffiare palla da Fitz-Jim in area di rigore, l'ex Ajax scarica sull'attaccante che con il sinistro non sbaglia!
Sbaglia il controllo Nico Paz che conclude in porta, facile la parata per Perri. 21:12
20'
Ancora una parata di Sanchez! Gran tiro di Vlasic sul primo palo respinto dal portiere del Como! 21:11
17'
Inteviene lo staff medico. Intanto l'arbitro Collu riferisce che non c'è nessuna situazione irregolare. 21:07
17'
Sulla corsa c'è stato un contatto in area tra Braganca e Da Cunha. 21:06
16'
Rimane a terra in area Da Cunha. Dopo diverso tempo l'arbitro interrompe il gioco. 21:05
15'
Conclusione dalla distanza di Ismajli, il suo tiro non impensierisce Sanchez. 21:03
10'
Occasione Torino! Salva tutto Sanchez! Ci mette il fisico Adams che riesce a proteggere il pallone in mezzo a due e servire Belghali, l'algerino dribbla e si smarca in area fino alla conclusione, riesce a respingere il portiere del Como!20:59
6'
Confermata la posizione in fuorigioco di Douvikas: annullata la rete dell'1 a 0 del Como. 20:54
6'
VAR in corso per giudicare la posizione dell'attaccante del Como. 20:54
5'
Gol del Como annullato per fuorigioco! Aveva segnato Douvikas su palla verticale di Da Cunha. 20:54
4'
Bella palla in verticale di Comuzzo per Cacciamani che sfrutta la progressione. Non lo molla Couto. 20:52
2'
Avanza il Torino con Belghali, triangolo che non si chiude e permette il recupero al Como. 20:50
1'
Si parte! Comincia Torino-Como! Primo pallone del Como.20:48
Nel Como ritorna dal primo minuto Nico Paz, in attacco ancora titolare Douvikas, reduce da 4 gol nelle ultime 4 partite, ancora indisponibili Liberali e Kean. Turnover in porta: fuori Butez, dentro Sanchez. 19:51
Nel Torino è out Mandragora a causa di un problema al flessore che lo terrà fuori una decina di giorni. Sarà Braganca a sostituirlo dal primo minuto, al suo fianco Fitz-Jim, in panchina Gineitis. In difesa i soliti Coco, Ismajli e Comuzzo, sulle corsie esterne Belghali e Cacciamani, dietro alla coppia Adams-Simeone. 19:50
FORMAZIONE UFFICIALE COMO (4-2-3-1): Sanchez - Couto, Ramón, Kempf, Valle - Perrone, Milla - Da Cunha, Paz, Caqueret - Douvikas. All. Fabregas. 19:45
FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-5-2): Perri - Coco, Ismajli, Comuzzo - Belghali, Vlasic, Braganca, Fitz Jim, Cacciamani - Adams, Simeone. All. Abate. 19:46
Quattro punti separano il Torino dal Como in classifica: la squadra di Fabregas è ora al quinto posto in classifica grazie alle cinque vittorie conquistate nelle prime otto giornate. Tre successi consecutivi anche per il Como, compresa la vittoria in Champions League contro il Manchester United. 18:08
Il Torino arriva al turno infrasettimanale in un periodo di grande forma: tre vittorie nelle ultime tre partite per la squadra di Abate che contro il Como cercherà la quarta consecutiva. Se dovessero centrare questo risultato, equaglierebbero la striscia di successi consecutivi di febbraio del 2015.18:09
Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Torino-Como, match valido per la nona giornata di Serie A! 17:57
Dove si gioca la partita:
Stadio: Olimpico Grande Torino Città: Torino Capienza: 27958 spettatori17:57
La gara tra Torino e Como si giocherà martedì 27 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Torino - Como?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Torino - Como sarà Valerio Marini
Dove si gioca Torino - Como?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Torino - Como?
Stadio Olimpico Grande Torino
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 3 gol, mentre il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 5 gol
Quale è stato il risultato finale di Torino - Como?
La gara tra Torino e Como si è conclusa con il risultato di 1-3
Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Como?
Il marcatore del Torino è stato Ché Adams al 24' mentre i marcatori del Como sono stati Jacobo Ramón al 81', Nico Paz al 87' e Martin Baturina al 92'
PREPARTITA
Torino - Como è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbitro di Torino - Como sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Giuseppe Collu
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
54
Fuorigioco
4
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
10
Espulsioni
1
Cartellini per partita
5.5
Falli per cartellino
4.9
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2026
Serie B
Palermo-Juve Stabia 1-0
29-08-2026
Serie A
Fiorentina-Frosinone 0-3
12-09-2026
Serie B
Calcio Padova-Ascoli 1-0
11-10-2026
Serie A
Lazio-Monza 3-1
Attualmente il Torino si trova 8° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Como si trova 4° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Il Torino ha segnato 14 gol e ne ha subiti 14; il Como ha segnato 17 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Torino ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Como ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Parma e il Monza ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Como nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, la Fiorentina e il Sassuolo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Monza vincendo 3-2 mentre Il Como ha incontrato il Sassuolo vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 5 gol.
Torino e Como si sono affrontate 30 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 14 volte, il Como ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Torino-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Como ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A contro il Torino (1P) - comprese le tre più recenti - già un successo in più rispetto a tutti e 25 i precedenti contro i granata nel massimo campionato (3V, 9N, 13P).
Il Como, nella sfida esterna più recente (1-5 nel novembre 2025), è una delle sole quattro squadre che sono state capaci di segnare più di quattro gol in trasferta contro il Torino in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Napoli (due volte, 3-5 nel marzo 2013 e 0-5 nel maggio 2017), Atalanta (0-7 nel gennaio 2020) e Milan (0-7 nel maggio 2021).
Il Como ha raccolto 17 punti in questo campionato, record per il club lariano dopo otto partite di un singolo torneo di Serie A. I lariani inoltre hanno segnato 14 gol e non hanno mai fatto meglio dopo le loro prime otto gare stagionali (14 anche nel 1950/51) - dopo nove match il loro record di reti è stato di 16, sempre nel 1950/51.
Il Como ha vinto 10 delle 15 trasferte disputate in Serie A nel 2026 (3N, 2P), tanti successi esterni quanti quelli collezionati nelle precedenti 81 gare esterne nel torneo (10V, 27N, 44P). In generale, nel periodo, solo il Barcellona (11) ha ottenuto più vittorie fuori casa nei cinque principali campionati europei.
Il Torino ha vinto nelle ultime tre partite di campionato e non ottiene quattro successi di fila in Serie A dal periodo tra gennaio e febbraio 2015, sotto la guida di Giampiero Ventura.
Il Torino ha raccolto 13 punti finora, miglior risultato per i granata nelle prime otto gare di un torneo di Serie A dal 2017/18 (13 anche in quel caso); in caso di vittoria con il Como, la formazione piemontese salirebbe a 16 punti, registrando il proprio miglior dato nelle prime nove partite di un massimo campionato nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).
Sono quattro le reti segnate dal Torino da fuori area in questo campionato: meno soltanto delle cinque messe a referto dalla Fiorentina; tuttavia, soltanto una di queste è stata realizzata dalla squadra granata nelle gare interne del torneo in corso, anche se si tratta proprio dell'ultima, contro il Monza, a firma di Rafik Belghali.
Il Como è la squadra che conta il maggior numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria in questa Serie A: 43, più del triplo rispetto a quelle del Torino (13); tuttavia, i granata hanno realizzato da questa situazione di gioco lo stesso numero di gol segnati dalla squadra lariana (due a testa).
Dalla data del suo primo gol in Serie A (29/11/2025), Rafik Belghali (3G, 3A) è uno dei soli quattro difensori a poter vantare almeno tre reti segnate e almeno tre assist nel massimo campionato, insieme a Federico Dimarco (5G, 14A), Gianluca Mancini (4G, 3A) e Davide Zappacosta (3G, 3A).
Dopo la doppietta contro il Sassuolo e la rete contro la Fiorentina, Tasos Douvikas potrebbe segnare in tre match di fila in una singola stagione per la prima volta in Serie A; più in generale, l'ultima volta in cui ha trovato la rete in tre gare consecutive nella stessa stagione in campionato risale al periodo tra maggio e giugno 2023 (cinque in quel caso con l'Utrecht in Eredivisie).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: