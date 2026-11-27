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Dove si gioca la partita:
Stadio: Pier Luigi Penzo
Città: Venezia
Capienza: 11150 spettatori20:13
Benvenuti alla diretta scritta di Venezia-Bologna, gara valida come anticipo del venerdì sera della 13esima giornata della Serie A Enilive 2026-2027.20:13
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia scende in campo con il 3-5-2: Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Perez, Sohm, Busio, Haps; Yeboah, Adams.20:17
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna risponde con il 3-4-3: Skorupski; Vitik, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassane; Bernardeschi, Odgaard, Mbangula.20:18
Al momento il Venezia occupa l'ultima posizione in classifica, con 6 punti, in coabitazione con l'Udinese.20:22
Bologna che invece si trova al 9° posto in classifica con 18 punti, appaiato al Napoli.20:24
Nell'ultima partita di Serie A Enilive, il Venezia ha ceduto 4-0 in trasferta alla Juventus. Il Bologna invece ha impattato sull'1-1 in casa contro l'Udinese.20:30
A dirigere il match sarà Andrea Colombo della sezione di Como.20:34
Tutti e 6 i punti raccolti dal Venezia arrivano da match casalinghi: frutto delle vittorie ottenute contro Napoli e Udinese.20:35
Il Bologna in trasferta ha vinto le ultime quattro partite lontano dal Dall'Ara: successi a Lecce (1-2), Cagliari (0-2) a Milano contro il Milan (2-4) e a Parma (1-2).20:45
Tutto pronto, squadre in campo: a breve si parte con Venezia-Bologna.20:43
Si comincia: il Bologna muove il primo pallone del match!20:46
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Venezia-Bologna è valida per la giornata 13 di Serie A 2026/2027.
Si gioca venerdì 27 novembre alle 20:45 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia (11.150 posti).
Arbitra Andrea Colombo, con gli assistenti Vittorio Di Gioia e Simone Della Mea; quarto ufficiale Daniele Perenzoni. Al VAR Luca Massimi, assistito da Paolo Silvio Mazzoleni.
Andrea Colombo
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|95
|Fuorigioco
|15
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|13
|Espulsioni
|2
|Cartellini per partita
|4.0
|Falli per cartellino
|5.9
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2026
|Serie B
|Mantova-Empoli 3-1
|05-09-2026
|Serie A
|Roma-Atalanta 2-1
|20-09-2026
|Serie B
|Verona-Vicenza 2-1
|18-10-2026
|Serie B
|Sampdoria-Arezzo 1-2
|24-10-2026
|Serie A
|Napoli-Roma 3-3
|01-11-2026
|Serie A
|Lazio-Cagliari 2-1
|08-11-2026
|Serie A
|Fiorentina-Juventus 2-2
Il Venezia è 20° in classifica con 6 punti in 12 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 10 sconfitte), con 8 gol fatti e 25 subiti.
Il Bologna è 9° con 18 punti in 12 partite (5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte), con 17 gol fatti e 15 subiti.
In casa il Venezia ha fatto 6 punti in 6 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); fuori casa il Bologna ne ha fatti 12 in 6 (4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Venezia in Serie A (dalla più recente): Juventus-Venezia 4-0, Venezia-Udinese 2-1, Como-Venezia 1-0, Venezia-Inter 0-2, Genoa-Venezia 1-0 (P-V-P-P-P).
Le ultime 5 partite del Bologna in Serie A (dalla più recente): Bologna-Udinese 1-1, Parma-Bologna 1-2, Bologna-Monza 2-1, Milan-Bologna 2-4, Cagliari-Bologna 0-2 (N-V-V-V-V).
I migliori marcatori del Venezia in Serie A: Akor Adams e Antoine Hainaut con 2 gol.
I migliori marcatori del Bologna in Serie A: Federico Bernardeschi e Samuel Mbangula con 3 gol.
In panchina Davide Nicola per il Venezia e Raffaele Palladino per il Bologna.
In Serie A Venezia e Bologna si sono affrontate 28 volte: 7 vittorie del Venezia, 12 vittorie del Bologna e 9 pareggi. L'ultimo precedente: Venezia-Bologna 0-1 del 29 marzo 2025 (Serie A).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Bologna-Venezia 0-1 del 6 settembre 2000 (Coppa Italia).
Venezia-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita
|Venezia
|Bologna
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|2
|5
|Pareggi
|0
|3
|Sconfitte
|10
|4
|Gol segnati
|8
|17
|Gol subiti
|25
|15
|Gol subiti per partita
|2.1
|1.2
|Possesso palla (%)
|49.3
|49.7
|Passaggi
|5429
|5197
|Passaggi riusciti
|4601
|4449
|Precisione nei passaggi (%)
|84.7
|85.6
|Tiri
|117
|121
|Tiri in porta
|45
|54
|Tiri in porta sul totale (%)
|38.5
|44.6
|Cross
|199
|225
|Cross riusciti
|49
|69
|Duelli vinti
|519
|576
|Duelli persi
|506
|566
|Calci d'angolo a favore
|45
|63
|Calci d'angolo contro
|64
|57
|Falli subiti
|102
|160
|Falli commessi
|118
|157
|Contrasti
|189
|197
|Contrasti vinti (%)
|55.6
|52.8
|Fuorigioco
|30
|27
|Ammonizioni
|23
|23
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Serie A e il calendario.
Dove vedere Venezia-Bologna in diretta tv e streaming
Venezia-Bologna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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