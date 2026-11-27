Il Bologna in trasferta ha vinto le ultime quattro partite lontano dal Dall'Ara: successi a Lecce (1-2), Cagliari (0-2) a Milano contro il Milan (2-4) e a Parma (1-2).20:45

Tutti e 6 i punti raccolti dal Venezia arrivano da match casalinghi: frutto delle vittorie ottenute contro Napoli e Udinese.20:35

Nell'ultima partita di Serie A Enilive, il Venezia ha ceduto 4-0 in trasferta alla Juventus. Il Bologna invece ha impattato sull'1-1 in casa contro l'Udinese.20:30

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Venezia - Bologna? La gara tra Venezia e Bologna si giocherà venerdì 27 novembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Venezia - Bologna? L'arbitro del match sarà Andrea Colombo Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Venezia - Bologna sarà Luca Massimi Dove si gioca Venezia - Bologna? La partita si gioca a Venezia In che stadio si gioca Venezia - Bologna? Stadio Pier Luigi Penzo Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Venezia è Akor Adams con 2 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 3 gol Qual è il risultato di Venezia - Bologna? Al 0° minuto del primo tempo il risultato di Venezia - Bologna è 0-0

PREPARTITA

Venezia-Bologna è valida per la giornata 13 di Serie A 2026/2027.

Si gioca venerdì 27 novembre alle 20:45 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia (11.150 posti).

Arbitra Andrea Colombo, con gli assistenti Vittorio Di Gioia e Simone Della Mea; quarto ufficiale Daniele Perenzoni. Al VAR Luca Massimi, assistito da Paolo Silvio Mazzoleni.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 95 Fuorigioco 15 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 13 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.9 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie B Mantova-Empoli 3-1 05-09-2026 Serie A Roma-Atalanta 2-1 20-09-2026 Serie B Verona-Vicenza 2-1 18-10-2026 Serie B Sampdoria-Arezzo 1-2 24-10-2026 Serie A Napoli-Roma 3-3 01-11-2026 Serie A Lazio-Cagliari 2-1 08-11-2026 Serie A Fiorentina-Juventus 2-2

Il Venezia è 20° in classifica con 6 punti in 12 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 10 sconfitte), con 8 gol fatti e 25 subiti.

Il Bologna è 9° con 18 punti in 12 partite (5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte), con 17 gol fatti e 15 subiti.

In casa il Venezia ha fatto 6 punti in 6 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); fuori casa il Bologna ne ha fatti 12 in 6 (4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Venezia in Serie A (dalla più recente): Juventus-Venezia 4-0, Venezia-Udinese 2-1, Como-Venezia 1-0, Venezia-Inter 0-2, Genoa-Venezia 1-0 (P-V-P-P-P).

Le ultime 5 partite del Bologna in Serie A (dalla più recente): Bologna-Udinese 1-1, Parma-Bologna 1-2, Bologna-Monza 2-1, Milan-Bologna 2-4, Cagliari-Bologna 0-2 (N-V-V-V-V).

I migliori marcatori del Venezia in Serie A: Akor Adams e Antoine Hainaut con 2 gol.

I migliori marcatori del Bologna in Serie A: Federico Bernardeschi e Samuel Mbangula con 3 gol.

In panchina Davide Nicola per il Venezia e Raffaele Palladino per il Bologna.

In Serie A Venezia e Bologna si sono affrontate 28 volte: 7 vittorie del Venezia, 12 vittorie del Bologna e 9 pareggi. L'ultimo precedente: Venezia-Bologna 0-1 del 29 marzo 2025 (Serie A).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Bologna-Venezia 0-1 del 6 settembre 2000 (Coppa Italia).

Venezia-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna ha vinto le ultime due partite di Serie A contro il Venezia senza subire gol; solo in un'occasione ha registrato una striscia più lunga di successi consecutivi contro i lagunari nel torneo (quattro tra il 1967 e il 1999), mentre ha ottenuto tre clean sheet di fila solo tra il 1962 e il 1966.

Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime sette sfide casalinghe di Serie A contro il Bologna (4V, 3N), il Venezia ha perso sei delle successive sette gare interne (1V); in quest'ultimo parziale, i lagunari non sono riusciti a segnare in cinque occasioni, dopo aver sempre trovato la via del gol nei primi sette incontri interni contro i rossoblù.

Il Venezia è l'unica formazione che non ha ancora pareggiato nelle 12 partite di questo campionato (2V, 10P); l'unica neopromossa a non aver registrato alcun pareggio nelle prime 13 gare in una stagione di Serie A è stata il Benevento nel 2017/18, che registrò 13 sconfitte.

Il Venezia ha vinto due delle ultime tre partite casalinghe in Serie A (1P), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 14 gare interne tra questa stagione e la precedente disputata nella competizione (2V, 4N, 8P); i lagunari non ottengono due vittorie casalinghe consecutive nel massimo campionato da gennaio 2000, quando in panchina sedeva Luciano Spalletti.

Dall'arrivo di Raffaele Palladino, il Bologna ha registrato un bilancio di cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta in Serie A, mantenendo una media di 2.1 punti a partita contro lo 0.3 fatto registrare da Domenico Tedesco; Palladino detiene attualmente la miglior media punti nella storia del club rossoblù in Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre (minimo due panchine).

Il Bologna ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A, segnando sempre almeno due gol; solo tra il dicembre 1963 e il gennaio 1964 ha ottenuto una striscia più lunga di successi esterni consecutivi (cinque) nel torneo, mentre l'ultima volta che ha segnato almeno due gol per cinque gare esterne di fila risale al periodo tra settembre e novembre 2025.

Il Venezia è l'unica squadra a non aver ancora segnato su calcio d'angolo in questa Serie A, mentre il Bologna è l'unica a non aver ancora subito gol da questa situazione di gioco.

Il Venezia ha subito quattro autogol in questo campionato, più di qualsiasi altra squadra; nessuna formazione ha registrato un dato peggiore dopo 13 giornate di Serie A, con l'ultimo precedente a quota quattro risalente alla Lazio nel 2000/01.

Filip Stankovic ha effettuato 50 parate in questo campionato, meno solo delle 52 di Elia Caprile; inoltre, tra i portieri con più di 10 presenze in Serie A dalla stagione 2023/24, Stankovic vanta la media parate a partita più alta (quattro), a pari merito con Lorenzo Palmisani.

Riccardo Orsolini ha partecipato a quattro gol (tre reti e un assist) nelle sue quattro sfide di Serie A contro il Venezia; il Venezia è una delle sole tre squadre contro cui il calciatore del Bologna ha registrato un numero di partecipazioni attive pari o superiore al numero di presenze (Brescia e Lecce le altre due).

Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita

Venezia Bologna Partite giocate 12 12 Vittorie 2 5 Pareggi 0 3 Sconfitte 10 4 Gol segnati 8 17 Gol subiti 25 15 Gol subiti per partita 2.1 1.2 Possesso palla (%) 49.3 49.7 Passaggi 5429 5197 Passaggi riusciti 4601 4449 Precisione nei passaggi (%) 84.7 85.6 Tiri 117 121 Tiri in porta 45 54 Tiri in porta sul totale (%) 38.5 44.6 Cross 199 225 Cross riusciti 49 69 Duelli vinti 519 576 Duelli persi 506 566 Calci d'angolo a favore 45 63 Calci d'angolo contro 64 57 Falli subiti 102 160 Falli commessi 118 157 Contrasti 189 197 Contrasti vinti (%) 55.6 52.8 Fuorigioco 30 27 Ammonizioni 23 23 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Serie A e il calendario.

Dove vedere Venezia-Bologna in diretta tv e streaming

Venezia-Bologna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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